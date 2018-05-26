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وزارة النقل تُهدد مؤسسات تعليم السياقة بقانون الأسعار والمنافسة

وزارة النقل تُهدد مؤسسات تعليم السياقة بقانون الأسعار والمنافسة
هسبريس – يوسف لخضر
السبت 26 ماي 2018 - 14:00

هددت كتابة الدولة المكلفة بالنقل مؤسسات تعليم السياسة بتعريضها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك في حالة تخفيض تعريفة التكوين.

وجاء هذا التهديد في توضيحات للوزارة نشرتها الأمانة العامة للحكومة رداً على تساؤلات مواطنين بشأن مشروع قرار تحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي المرتقب أن تتم المصادقة عليه.

وكانت الوزارة حددت تعريفة الحصول على رخصة السياقة في 2250 درهما دون احتساب الرسوم، ومن شأن خفضها اليوم أن يُعرض المؤسسات لعقوبات مدونة السير على الطرق والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وشددت كتابة الدولة المكلفة بالنقل على ضرورة احترام مؤسسات تعليم السياقة التعريفة المحددة من قبل الإدارة، مشيرةً إلى أن خفضها سيكون له أثر قوي على المنافسة الشريفة.

كما أوضحت الوزارة أن تخفيض التعريفة سينتج عنه استفحال ممارسات غير سليمة في القطاع، وهو ما لن يُمكن المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والقانونية إزاء الأشخاص الذين تشغلهم أو إزاء الدولة.

ونبهت الوزارة إلى أن تعريفة الدروس النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة التي يتم تلقينها من قبل مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب تندرج ضمن قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها قانونياً.

وقالت الوزارة إن التصرفات التي قد تُصدر عن أرباب مؤسسات تعليم السياسية ستعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.

وفي السابق كانت مؤسسات تعليق السياقة في المغرب تعتمد تعريفة مختلفة في ما بينها، وتحاول أغلبها تخفيضها ما أمكن لجذب أكبر عدد ممكن من المرشحين والمرشحات، لتقرر الوزارة المكلفة بالقطاع وضع تعريفة موحدة للتكوين بجميع مؤسسات تعليم السياقة.

ويتعين أن يؤدي المرشح لمؤسسات تعليم السياق التعريفة الإجمالية لكل صنف من رخصة السياقة بالاستناد إلى العدد الإجمالي لساعات التكوينين النظري والتطبيقي، باتفاق بين المؤسسة والمرشح بعقد التكوين المبرم بينهما.

ويحدد القانون تكويناً نظرياً من 20 ساعة لكل أصناف رخص السياقة؛ فيما يحدد 20 ساعة للتكوين التطبيقي لرخص السياقة "أ" و"أ 1" و"ب" و"ه ب"، وثلاثين ساعة لرخص السياقة "ج" و"د" و"ه ج" و"ه د".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - dif السبت 26 ماي 2018 - 14:08
نعم لحماية المستهلك.!! ام لحماية الموارد
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34
2 - منصور السبت 26 ماي 2018 - 14:21
هاذ قانون حرية الاسعار والمنافسة هو اللي داير السيبة في الاسواق كلها يبيع باللي بغا وبسببه من كان يربح 5 دراهم مثلا فالكيلو ولا يربح 500 لانه ليس هناك لا حسيب ولا رقيب يجب العودة الى نظام الحسبة حيت كان المحتسب يحدد الثمن في جميع المهن والحرف
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19
3 - الزعيم ياسين السبت 26 ماي 2018 - 14:21
لله العجب العجيب في هذه الدولة هل هي تحارب إرتفاع الأسعار أم تحارب إنخفاض الأسعار أم تحارب المواطنين. ....
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65
4 - محمد العربي السبت 26 ماي 2018 - 14:23
واسرو حددو سعر الفحوصات الطبية. والعمليات الجراحية راه سعرها جد مرتفع........ راه هيأت الطبية دايرة مابغات في الاسعار باثمنة خيالية لايقدر عليها المواطن .
اخفضو من رسوم التامينات واش زدتو فيها مائة في مائة ....
حكومة فاشلة
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60
5 - من هادشي السبت 26 ماي 2018 - 14:24
من هادشي كولو الضحية رقم 1 هو المواطن المسكين. صراحة خاص شي مقاطعة كبيرة لمدارس السياقة . باش أرباب السيارات إنوضو حتا هما إديرو وقفة إحتجاجية لوزارة النقل باش اخفضو الاسعار لصالح المواطن.
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39
6 - SAID السبت 26 ماي 2018 - 14:24
لم اعذ اعلم هل اوراق السيارة مهمة ام لا . فهناك براج بين الحاجب وبوفكران لم نعذ نستطيع عبوره رغم ان اوراق السيارة موجودة . الدولة تريد ان تدخل الاموال باي وسيلة على حساب المواطن العادي
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29
7 - الوزارة فالعمارة السبت 26 ماي 2018 - 14:24
قالتلكم الوزارة متنقسوش فالثمن، يمكن الوزارة مقطوعة لعواشر هادي، تخلطت عليها الامور ديال لحليب والماء والبترول.
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27
8 - Wise up السبت 26 ماي 2018 - 14:25
هددت كتابة الدولة المكلفة بالنقل مؤسسات تعليم السياسة بتعريضها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك في حالة تخفيض تعريفة التكوين.؟؟؟؟؟
حرية الأسعار والمنافسة لا تنبعث من السعر المحدد 2250 درهما. بل يحدده العرض و الطلب.
لماذا لا يحددوا سعر السمك مثلا في 5 دراهم يا حكومة المدوخين؟

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26
9 - غيور"ت" السبت 26 ماي 2018 - 14:27
السلام عليكم
الحكومة تهدد أرباب تعليم السياقة من تخفيض الأثمنة حتى لا يمتلك أولاد الطبقة الكادحة رخصة السياقة ويزاحموهم في الشوارع أو يسترزقوا الله بهذه الرخصة.يضيقون على المواطن من كل النواحي حتى لا يخرج من عنق الزجاجة..لك الله يا شعب المغرب المحكور من طرف حكومته التي وضع فيها ثقته.
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15
10 - صلاح السبت 26 ماي 2018 - 14:27
السلام
لم أفهم شيئا هو أن المؤسسات التي تعلم السياقة تريد خفض الثمن والحكومة تجبرها على الزيادة وتقول حماية للمستهلك ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
هل الحكومة مع الشعب أم ضد الشعب ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
افهم تصطى؟
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37
11 - وبرلمان الشعب السبت 26 ماي 2018 - 14:29
واش هاد الوزراء عيشتن معا الشعب....على الوزير أن يعلم إن أغلب مدارس السياقة لا تمنح المترشح حصته القانونية في السياقة وعلى الوزير التركيز على هده النقطة المهمة بدل الأسعار
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8
12 - المختار السبت 26 ماي 2018 - 14:30
راه بعض المؤسسات دايرين تعريفة 3500درهم
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4
13 - ما نعرف السبت 26 ماي 2018 - 14:30
سمعو مزيان الشعب المغربي

قانون حرية الأسعار يعاقب غير على تخفيض الاسعار ولا يعاقب على الزيادة في الأسعار

هاد القانون رآه ساني عليه بنكيران ... اللي كان في الشارع كيبكي مع الشعب وغير يدخل مكتب الوزارة كيطحن الشعب ...

عرفتو علاش الشركات كيزيدو على المغاربة وما كينقصوش عليهم
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19
14 - al3arandass السبت 26 ماي 2018 - 14:31
أسد عليّ وفي الحروب نعامة
لماذا لا نسمع مثل هذا الخطاب يوجه إلى شركات المحروقات، ياك مجلس المنافسة هو من يجب عليه أن يخاطب أرباب سيارات التعليم، وأنت مالك ؟
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9
15 - علي السبت 26 ماي 2018 - 14:32
عشرين ساعة من التكوين التطبيقي !!!
المونيتور ما عطاني السيارة حتى ساعتين في المجموع !!
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8
16 - الحاج بوعزة السبت 26 ماي 2018 - 14:33
حماية المستهلك باشهار قانون المنافسة و حماية المستهلك لمن اراض خفض الاثمان !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ في حين ان رفع الاثمان بالاتفاق على المواطن لا يتكلم عنه احد !!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لمن يعمل هؤلاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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11
17 - السي محمد المقهور السبت 26 ماي 2018 - 14:33
سيرو جيبو دورة في الحي الحسني تشوفوا العجب العجاب
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4
18 - عبود السبت 26 ماي 2018 - 14:34
حكومة مواطنة 100% وحزب العدالة يعتني بالفقراء والمداويخ شحال يقدر يدافع على المزاليط ؟
إو كونوا تحشموا،
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4
19 - طارق السبت 26 ماي 2018 - 14:44
قطاع الطرق يساهمون في الانفلات الاجتماعي و الاقتصادي الذي سيكون نتيجة حتمية تؤدي إلى الكارثة تحصد الأخضر واليابس
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3
20 - yassin السبت 26 ماي 2018 - 14:51
لم أكن أعلم أن رفع الأسعار يؤدي للمنافسة الشريفة وتخفيضها يختل بها !!!!!! في هاد البلاد كل شي مقلوب هههههه
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9
21 - الجامعة لحقوق المستهلك السبت 26 ماي 2018 - 15:02
على الوزارة إعادة قراءة القانون 31-08 انه لا يتعلق بالمنافسة اصلا. و قانون المنافسة و حرية الأسعار هو الواجب اللجوء إليه شريطة طلب مجلس المنافسة بالقيام بالتحريات و تطبيق القانون. ادا أرادت الوزارة تكوين في هدا الإطار فالجامعة مستعدة للقيام به مجانا.
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3
22 - أبو هاجر السبت 26 ماي 2018 - 15:02
أنا لازلت لم أفهم ماذا تقصد الوزارة المكلفة بالقطاع
أحيانا تتكلم عن حماية المستهلك
وتعود لتقول عدم خفض الأسعار
وأحيانا تتكلم عن المنافسة الشريفة!!!!،،
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3
23 - سي لوزير جودة التكوين أولا السبت 26 ماي 2018 - 15:03
باز ليكم ياوزراء حماية المستهلك وفنهيا حصتنا في السياقة هاد المدارس قتلونا غير بالشفوي
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1
24 - fmdc السبت 26 ماي 2018 - 15:04
les choses sont très claires maintenant, le gouvernement, s'il se respecte, il doit démissionner. Sa mission principale est d'appauvrir le peuple marocain.
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