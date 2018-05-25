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كُتّاب وآراء
الحكومة تهدد المضاربين وتعد بإطفاء لهيب أسعار الأسماك
بعد الأسعار الملتهبة التي عرفها بيع السمك بالمغرب مع بداية شهر رمضان، وتداعيات حملة المقاطعة التي استهدفت "السردين"، أقرت الحكومة اليوم الجمعة بارتفاع أسعار الأسماك نتيجة انتشار المضاربات غير القانونية وسلوكيات بعض الوسطاء الذين "يشعلون النار" في الأسعار.
وأكدت الحكومة، بعد الاستماع إلى عرض قدمه كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه تم تسجيل فرق كبير بين ثمن البيع في أسواق الجملة ونقاط البيع لعموم المواطنين، والتي تتضاعف إلى أربع مرات.
وشدد سعد الدين العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة، على أن "هناك متابعة قوية ودقيقة لحالة السوق بالمغرب، مع تعبئة شاملة من أجل اتخاذ القرارات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة عمليات الاحتكار والغش والتلاعب في الأسعار".
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أكد في الندوة الصحافية الأسبوعية أن "الحكومة لن تتسامح مع حالات الاحتكار والمضاربات في الأسعار المسجلة بين نقاط البيع بالجملة وأسعار البيع للعموم".
وأشار الخلفي إلى أن اللجنة الوزارية التي تم إحداثها مؤخرا، المتعلقة بدراسة وضعية أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكا، ستجتمع في غضون الأيام المقبلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، موردا أن "عمليات مراقبة الأسواق كشفت أن هناك تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا".
وبخصوص الرقم الأخضر الذي أطلقته السلطات لمراقبة وضعية السوق في رمضان، كشف المسؤول الحكومي أن المصالح المعنية توصلت بأزيد من 2000 مكالمة، وزاد: "تم إتلاف أزيد من 90 طنا من المواد الفاسدة بعد القيام بأزيد من 827 عملية مراقبة في 12 ألف نقطة بيع؛ كما تم تحرير أزيد من 222 مخالفة وتوجيه 266 إنذارا".
يشار إلى أن غرفة الصيد البحري عزت الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، إلى سلوكيات بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكدت الجامعة حسب بلاغ لها أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أي مسؤولية عن هذا الارتفاع"، وأن "الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".
وأوضحت الجامعة أن الزيادة في أسعار السمك "ترجع بالأساس إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد".
وذكر البلاغ أن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى؛ وذلك قبل وخلال شهر رمضان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (122)
دولة النصب والاحتيال
لسنا بحاجة لكم لانكم متواطئون "ليس فس القنافد املس"
الشعب يدافع عن نفسه اما انتم لامحل لكم من الاعراب
والله لاسنا بحاجة لا احزاب ولا حكومة ولا برلمان لافائدة ترجة منكم كنا هانيين ايام البلوكاج عندا كنتم غير متفاهمين
غير تفاهمتو وتافقتو هزيتو علينا العصا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .
فكروني في جدة الله يرحمها
# و انت كلس اولا غادة نوض ليك بالصندالة #
هههه
266 انذار !!! 2000 شكاية!!!!
وهذا في ربوع دولة بكاملها ؟؟؟!!!!.
اذن نحن ليس في حاجة إلى هذه الحملات الموسمية بواسطة هذه اللجان الواعرة التي تضرب بيد من حديد !!!!
شكلنا.(..).نتابع (.....).بشكل مستمر.(....)ونسهر على(....) بكيفية(....).
واش بالصح ؟؟.عندنا ؟؟
بينما أخنوش يربح مزيان فرمضان على من كيضحكو .هاد رباعة د المداوييخ د بصح.
الشعب ما بقا عندو مايدير بهم كاملين الا بغيتي حقك وتهضر على حقوقك عليك بالمقاطعة فقط واتمنى ان يكون لنا بريد خاص يتزعمه مقاطع مخلص نحط عنده شكاوينا من الغلاء واي منتوج يزيد عن حده يجد المقاطعة الشعبية ولن نحتاج لاي برلماني ولا حكومي ليتكلم عنا .
سلاحكم القوي هو المقاطعة وليحيى حزب المقاطعة والمداويخ .
لاأرى أتمنة المواد مكتوبة.الدكاني هو من يحدد
الثمن حسب هواه.
قضية الغلاء سببها السماسرة الدين يجوعون المواطن و يسرقون رزقه. الكل متضرر الشركات, المطاعم و المواطن لأنهم يشترون من السماسرة. فالسماسرة هم من يدفع الحليب و الخضر و الفواكه و الأسماك لشركات الإنتاج.
وترجلو وحاربو فساد بلاتمركين قبل مايفوت لفوت
على ايدي المضاربين بفربما ستتخذ رمضان العام المقبل ان شاء الله ان بقينا على قيد
الا رخاس السمك وخاصة السمك الأبيض، الناس مابقاوش يدورو لا بدجاج لا بللحم لا غنمي لابقري، ديك الساعة الدجاج والغنمي والمعزي والبقري غايولي ب 50 درهم. هوما عارفين هادشي مابغاوش المواطن يشبع فكرشو يبقى ديما كيفكر غير فمعدتو.
وأشار الخلفي إلى أن اللجنة الوزارية التي تم إحداثها مؤخرا، المتعلقة بدراسة وضعية أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكا، ستجتمع في غضون الأيام المقبلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، موردا أن "عمليات مراقبة الأسواق كشفت أن هناك تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا". بمعنى أنهم غير مبالين بما يحدث اعلا خاطرهم .حتى ايجوع اللي ايجوع وايموت اللي ايموت وعاد دجتمع لنا اللجنة الوزارية .كنحلف لكم بالله المغاربة معندنا شي حكومة فقط كراطيز تنتظر الأوامر من عند أسيادها . فين كانت هاد اللجنة اقبل و من بعد من دخل شهر رمضان ؟ المهم راهم كيتسناوا حتى اتجيهم الأوامر عاد يتحركوا مايقدروش يتخذوا قرارات الملقات على رقابهم .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي هو العضيم . الحكومة المحكومة .
وتعد بإطفاء لهيب أسعار الأسماك . سؤال ليجبني عليه احدكم ماهي الوعود التي قطعتها الحكومة و وأوفت بها .
الهذا الحد غيرتكم الامتيازات والريع السياسي؟!
اعترفوا ان لا لا سلطة لكم في اي شيئ سوى دور الببغاء
اعترفوا بفشلكم وارحلوا فالريع السياسي الذي تتهافتون عليه بدون وجه حق ستحاسبون عليه
قبل رمضان قلتم انكم ستراقبون الاسعار الا انه منذ اليوم الاول تبين انكم لا تراقبون اي شيئ فقط الكلام
والفظل يعود الى الله اولا
والى الزفزافي الله افرج عليه
والى وساءل التوصل الاجتماعية
اليوم وانا اتجول في السوق هناك تغير في الاسعار
السردين 20 درهم للكيلو والذي كان قبل ايام قليلة جدا ب 40 درهم
كذلك لانشوبا 20 درهم والتي كانت كذلك ب 30 درهم
اما الفواكه كذلك هناك تغيير مثلا لافوكا 25 درهم للكيلو ، الخوخ 8 دراهم ، الموز بقي في مستواه مرتفع الثمن منذ دخول رمضان في 14 درهم ..
يلا جيتي تشوف اتلقى بيلا حنا اللي ضسرناهم اما يقوليك شي ثمن فشكل نخليوه ونزيدو يوم بعد يوم غادي تاخد الحاجة في حدود المعقول ...
الله يهدي ماخلق
الحكومة تعد ...
هاد الشي اللي فالحة فيه الحكومة ...