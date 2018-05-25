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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تهدد المضاربين وتعد بإطفاء لهيب أسعار الأسماك

الحكومة تهدد المضاربين وتعد بإطفاء لهيب أسعار الأسماك

الحكومة تهدد المضاربين وتعد بإطفاء لهيب أسعار الأسماك
هسبريس - عبد الرحيم العسري(صورة مصطفى بهلول)
الجمعة 25 ماي 2018 - 16:00

بعد الأسعار الملتهبة التي عرفها بيع السمك بالمغرب مع بداية شهر رمضان، وتداعيات حملة المقاطعة التي استهدفت "السردين"، أقرت الحكومة اليوم الجمعة بارتفاع أسعار الأسماك نتيجة انتشار المضاربات غير القانونية وسلوكيات بعض الوسطاء الذين "يشعلون النار" في الأسعار.

وأكدت الحكومة، بعد الاستماع إلى عرض قدمه كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه تم تسجيل فرق كبير بين ثمن البيع في أسواق الجملة ونقاط البيع لعموم المواطنين، والتي تتضاعف إلى أربع مرات.

وشدد سعد الدين العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة، على أن "هناك متابعة قوية ودقيقة لحالة السوق بالمغرب، مع تعبئة شاملة من أجل اتخاذ القرارات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة عمليات الاحتكار والغش والتلاعب في الأسعار".

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أكد في الندوة الصحافية الأسبوعية أن "الحكومة لن تتسامح مع حالات الاحتكار والمضاربات في الأسعار المسجلة بين نقاط البيع بالجملة وأسعار البيع للعموم".

وأشار الخلفي إلى أن اللجنة الوزارية التي تم إحداثها مؤخرا، المتعلقة بدراسة وضعية أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكا، ستجتمع في غضون الأيام المقبلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، موردا أن "عمليات مراقبة الأسواق كشفت أن هناك تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا".

وبخصوص الرقم الأخضر الذي أطلقته السلطات لمراقبة وضعية السوق في رمضان، كشف المسؤول الحكومي أن المصالح المعنية توصلت بأزيد من 2000 مكالمة، وزاد: "تم إتلاف أزيد من 90 طنا من المواد الفاسدة بعد القيام بأزيد من 827 عملية مراقبة في 12 ألف نقطة بيع؛ كما تم تحرير أزيد من 222 مخالفة وتوجيه 266 إنذارا".

يشار إلى أن غرفة الصيد البحري عزت الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، إلى سلوكيات بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأكدت الجامعة حسب بلاغ لها أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أي مسؤولية عن هذا الارتفاع"، وأن "الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".

وأوضحت الجامعة أن الزيادة في أسعار السمك "ترجع بالأساس إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد".

وذكر البلاغ أن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى؛ وذلك قبل وخلال شهر رمضان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (122)

1 - MAWAZIN الجمعة 25 ماي 2018 - 16:16
السردين لي ماخصوهش يفوت اربعة دراهم للكيلو وتيبيعوه لينا اليوم بازيد من اربعون درهما للكيلو ويا الله عيش نتا يا المواطن البسيط المقهور المطحون والمغلوب على امره
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194
2 - hassan الجمعة 25 ماي 2018 - 16:22
سبحان الله يلاه كتشفوا المظاربات.كمونيين.وزير الفلاحة والصيد معمرو تكلم على الصيد البحري ولمادا? الله اعلم.في رايي يجب تقسيم الوزارتين.
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167
3 - نبيرو نبيل الجمعة 25 ماي 2018 - 16:23
السمك المغربي يباع في البحر الى بواخر اجنبية معروفة و ثمة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي و روسيا و غيرهما لا يستفيد منها الشعب المغربي بل فقط فئة معروفة منحت لاكريمات للصيد في اعالي البحر لا علاقة لها بالمجال و لهذا فهي ليست اتفاقية مغربية اذ لا يستفيد منها اصلا... تحخل العملة الصعبة للفئة المعلومة... و لهذا السمك غالي لانه يذهب الى اوربا و يعود الى موانئ المغرب البدائية جدا و يكفي فقط القيام بجولة صغيرة اليها للوقوف على هول تخلف البنيات و كأننا في القرون الغابرة مع موانء بدائية كليا...
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110
4 - عبدالله الجمعة 25 ماي 2018 - 16:24
لقد هرمنا من أجل هادا القرار هل سيطبق أم الكلام فقط ومن علامة تطبيقه أن السردين سيصل للمستهلك 5دراهم
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73
5 - لحووووو الجمعة 25 ماي 2018 - 16:25
الشعب بدا يوعى الحمد لله وان شاء الله الانتخابات المقبلة ما باقي شي حد يدوز بلا شفافية والمغرب غادي وكيتنقا مزيدا من المقاطعة لأنها الوسيلة الوحيدة المباشرة التي دافعت عن الفقير
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150
6 - ابراهيم الجمعة 25 ماي 2018 - 16:25
جوج بحور و السعر ديال الحوت مضروب ف 10 المرات لك الله يا مواطن
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89
7 - Bravo الجمعة 25 ماي 2018 - 16:25
ستجمع اللجنة في الاسبوع القادم لمعرفة الأسباب من أجل تحديد الحلول الاسبوع الموالي لتطبيق الحلول ما بعد رمضان حينما تعود الأسعار الانخفاض
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104
8 - يوسسسسف الجمعة 25 ماي 2018 - 16:27
هاد الحكومة دايرة هبل تربح. اي، الى عاقو الناس كاتجري تطفي العافية،والى ما عاق احد كاتدير راسها هبيلة وما كاتراقب والو .... يا عجبا !!!!!
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167
9 - Mccfokl الجمعة 25 ماي 2018 - 16:30
الدول التي تحترم نفسها لاتتدخل في تحديد الاسعار، السوق يخضع لقانون العرض والطلب، هدا يجشع التنافسية والاستثمارات الخارجية، السوق يجب ان يكون حرا خاليا من اي تحكم، كلام لن يعجبكم ولكن هذا هو مايجب ان يكون
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-149
10 - mhidou الجمعة 25 ماي 2018 - 16:30
ايوا شنو المعمول دابا . واش نقاطعوه تاهوا ولا نبداو نشريو الحوت جملة تاحنا اولا نصيدو ريوسسنا او مالنا على هاد التخلويض كامل
دولة النصب والاحتيال
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78
11 - السفير الجمعة 25 ماي 2018 - 16:31
الدولة او الحكومة لها عين في كل مكان وهي تعرف من يقوم بالمضاربة فلماذا لا تقوم بواجبها اتجاه المواطن ضد هؤلاء عديمي الضمير في هذا الشهر الكريم أم ان الحكومة هي الاخرى فقدت ضميرها طبعا إن كان لها ضمير .....
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53
12 - essaid الجمعة 25 ماي 2018 - 16:32
حكومة في قمة الانحطاط الاخلاقي ،سعد يتابع و مصطفى يهدد ،وهكذا دواليك،ان كانت الكومة متابعة فلما هذا الارتفاع ،اما السي المهدد فما هو الا مزمار
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38
13 - rachid Saddam الجمعة 25 ماي 2018 - 16:33
فين كانت هاد الحكومة عاد فاقت من النعاس الوعود الوعود....تفقدات المصداقية وما بقات ثقة في هاد الحكومة ماشي غ أسعار السمك لي مشتعلة زيد الفواكه اللحوم التعليم الخصوصي وزيد .....هاد الحكومة متواطئة مع هاد اللوبيات اللي هلكو الجيوب ديالنا
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38
14 - Sanhagi الجمعة 25 ماي 2018 - 16:33
هذه المضاربات تعيشها الأسواق المغربية منذ سنوات طويلة.هل كانت الحكومة بمؤسساتها و إداراتها تنتظر المقاطعة حتى تفهم ان هناك مضاربون و وسطاء وراء الارتفاع المهول لبعض المواد الفلاحية خصوصا،الأسماك!!!!؟؟؟؟
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27
15 - علي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:36
ياودي سيرو دوزو سيدني رمضان في اسبانيا وتبرعو مع راسكم اشغتقادو واش غتعتقلو فين كنت تال دبا الله اهديكم
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14
16 - ميسي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:36
وزارة الداخلية خاصها تحمل مسؤوليتها الكاملة فمراقبة الاسعار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعلاب بالاسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط
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19
17 - عبد ربه الجمعة 25 ماي 2018 - 16:36
المقاطعة ارجعت الاثمنة الى مكانها الطبعي في يومين
لسنا بحاجة لكم لانكم متواطئون "ليس فس القنافد املس"

الشعب يدافع عن نفسه اما انتم لامحل لكم من الاعراب
والله لاسنا بحاجة لا احزاب ولا حكومة ولا برلمان لافائدة ترجة منكم كنا هانيين ايام البلوكاج عندا كنتم غير متفاهمين
غير تفاهمتو وتافقتو هزيتو علينا العصا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .
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32
18 - محمد على الجمعة 25 ماي 2018 - 16:36
الناس المهنين قالوا كلمتهم.. المشكل فالوسطاء الذين يتواطؤن على المواطن البسيط
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21
19 - طامو بنت الجمعة 25 ماي 2018 - 16:37
الناس ديال المهنة دواو وقاليك المشكل من المضاربين والوسطاء...اش كيتسناو باش يتفاهمو معاهم بالقانون
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20
20 - عزيز الجمعة 25 ماي 2018 - 16:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبراكته في ما يخص ثمن السردين في سيدي بنور 15dh و في مراكش8dh انا مفهمت والو يجب تفعيل هادا القرار فورا الذي اتخدته الحكومة اد اصبح الثمن ما با بين 8dh و 3dh فهو في متناول الجميع بدون استتناء
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11
21 - med 21 الجمعة 25 ماي 2018 - 16:38
لك الله يا وطني الالاف الكليومترات من البحر و عندنا الغلاء ... باين عنبورك اسي لخلفي غي من الوقفة
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9
22 - Pseudo الجمعة 25 ماي 2018 - 16:38
ستجتمع اللجنة في غضون الايام المقبلة وا بكري كلينا الحوت في رمضان وفوق هاد الشي كله حنا ما بقى عندنا ما نديرو بيه سيرو سمدو بيه الاراضي ديالكم . حكومة مشلولة لا تتحرك الا بالاوامر
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14
23 - 9orchi الجمعة 25 ماي 2018 - 16:38
ربما بدأت الحكومة ترجع إلى رشدها و تعقلها و حكمتها ونتمنى أن تتخذ عدة إجراءات من هذا القبيل و شكرا
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1
24 - عيسى التفارنوت الجمعة 25 ماي 2018 - 16:39
اين هي المراقبة واين هي وزارة الداودي ووزارة الداخلية من هؤلاء المضاربين.
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10
25 - تونسيليا الجمعة 25 ماي 2018 - 16:40
للأسف الشديد نجد أنه في بلدنا المغرب يحقق الوسطاء و السماسرة أرباحا خيالية أكثر مما يحققه المهنيون الذين يخاطرون بحياتهم في أعالي البحار من أجل توفير المنتوج للمستهلك المغربي، و بالتالي فهذه المسألة تستوجب المراجعة و التقنين، فالسلطات يجب أن تتدخل في مثل هذه الأمور لحماية حقوق المهنيين و المستهلكين على حد السواء.
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9
26 - kalima الجمعة 25 ماي 2018 - 16:40
خص الحكومة تدير خدمتها وتحارب هاد الوسطاء ولكن حتى امتى غادي نبقاو محاربيين معاهم راه بلادنا كتميز بثروة كبيرة .
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6
27 - غافور الجمعة 25 ماي 2018 - 16:41
الشناقة هما لي خرجو على البلاد دعيناهوم الله ، الحوت كايتباع 10 دالمرات فالسوق الجملة قبل مايوصل للتقسيط عاااد المواطن مسكينً كايوصلو باثمنة صاروخية الله ياخد فيكوم الحق سماسرية اواخر الزمان
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10
28 - مريم الجمعة 25 ماي 2018 - 16:41
الحمد لله الثروة السمكية متوفرة خاص غير تفعيل آليات مراقبة الأسعار حيت كاين شي بائعين تايديرو ما بغاو.
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4
29 - ساخط الجمعة 25 ماي 2018 - 16:41
اسطوانة تتكرر في كل موسم عند كل ازمة، اش فيديكم ما تحاسبوا حاسبوا غي هادوك لي معاكم في الحكومة لو كانت عندكم الجرأة ، بارك من الضحك على المغارية
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10
30 - مقاطع الجمعة 25 ماي 2018 - 16:41
اجي مدينة آسفي مدينة السردين و سردين ثمن ديالو 12 درهم اما الانواع الاخرى من السمك لا كلام فيه والله نحن محرومين من خيرات بلادنا
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8
31 - خديجة الجمعة 25 ماي 2018 - 16:41
الوزارة الوصية على القطاع لم تدخر جهدا من أجل تزويد السوق المغربية بالأسماك بشتى أنواعها، لكن ما يحز في النفس هو التقصير من طرف وزارة الداخلية التي لا تراقب الأسعار بالشكل المطلوب.
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2
32 - التكناوتي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:41
من وجهة نظري المتواضعة، يتبين لي من خلال تصريحات غرف الصيد أن الدولة من خلال وزارتها الوصية على القطاع، قامت بدورها كاملا فيما يخص تزويد الأسواق المحلية بالكميات الكافية من المنتوجات السمكية المطلوبة، بالإضافة إلى كونها قامت بتحديد أثمنة البيع الواجب تطبيقها، و بالتالي فإن هامش الزيادة يتحمل فيه المواطن قسطا من المسؤولية نتيجة تهافته بشكل كبير على الأسماك خلال فترة معينة و محددة ( ما يعني ارتفاع الطلب ) و يتحمل فيه الوسطاء و السماسرة القسط الأكبر من خلال تحكمهم في أثمان البيع بفعل المضاربة، و هنا يجب تطبيق القانون مع هذه الفئة المتحكمة في الأسواق و جعلها خاضعة لجدول الأثمنة المحدد من طرف الوزارة المعنية.
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-7
33 - مواطنة الجمعة 25 ماي 2018 - 16:42
وزارة الداخلية لا تعير أي اهتمام بالمستهلك المغربي، فهي المسؤولة عن مراقبة الأسعار والتدخل في حالة وجود خروقات أو زيادات غير معقولة في الأثمان.
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5
34 - سليمة الجمعة 25 ماي 2018 - 16:42
اضن ان المواطن له مسوؤلية كذالك في ارتفاع الاسعار بالاخص في شهر رمضان اثر الاقبال الكبير الذي يعرفه السمك .
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0
35 - mell الجمعة 25 ماي 2018 - 16:42
لو لم تقم القيامة لنا حركت هذه الحكومة ساكنا سنين و الأسعار ملتهبة خاصة الأسماك.اين كنتم أين كان مراقبين أين كانت اعينكم؟ ؟؟؟الشعب فقد الثقة فيكم و لم يعد يثق في وعودكم.
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4
36 - Abderrahmane الجمعة 25 ماي 2018 - 16:43
الصيد البحري فالمغرب راكم تجربة فريدة و متميزة الا ان مثل هذه الممارسات من طرف المضاربين و عدم ضبطها و تقنينها من طرف الجهات المعنية يمس بالقدرات الشرائية للمواطنين و يبخس المجهودات المبدولة من طرف وزارة الصيد البحري
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-3
37 - سوسية الجمعة 25 ماي 2018 - 16:43
السمك يعرف ثمن جد مناسب في اسواق الجملة لكن عند التقسيط يباع للمواطنين بسعر جد مرتفع مما يبرهن على ان المسؤولية يتحملوها الوسطاء .
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3
38 - من هم هؤلاء الوسطاء الجمعة 25 ماي 2018 - 16:43
السؤال المطروح هو من أين يأتي هؤلاء الوسطاء لماذا مكاتب الصيد لا تسمح للبائع في الاسواق الشراء من الصياد مباشرة و تمنعه من المشاركة في المزاد ؟ الجواب هو أن مسؤولي هذه المكاتب يوظفون أقاربهم و أشخاص لهم مصالح ‘‘ مشتركة معهم ‘‘ ليلعبو دور الوسطاء في هذه العملية حيث أن صندوق السمك بعد المزايدة التي تقع بجوار المركب ينتقل الى قاعة المزادات حيث أنه يباع و يشترى و هو في مكانه ثلاث مرات أو أربع و كل بائع يأخذ حصته من الغنيمة و هو لم يفعل شيء فقط لأن له بطاقة تسمح له القيام بهذه العملية و عندما يأتي دور البائع الذي سيوصله للمستهلك يجد أن الصندوق تضاعف ثمنه الى اربع مرات وإذا أضفنا ثمن النقل و هامش الربح فسنجد أن المواطن المغربي صاحب 3500 كلم من البحر يأكل السمك مرة في الشهر. الفساد يعشش في العقلية المغربية من أسفل الهرم الى القمة
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14
39 - الداودي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:43
اللهم ان هذا منكر الحوت فالمرسة داير 3 دراهم وهاد الشناقة كيبعوه ب30 درهم ما كيخلسو لا ضرائب لا والو خاص الداخلية تراقب هاد الاسواق وضرب بيد من حديد على هاد المخلودين، الله يهدي ما خلق .
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6
40 - Malak casawiya الجمعة 25 ماي 2018 - 16:43
مراقبة الاسعار دور وزارة الداخلية لما وزارة الفلاحة فينحصر دورها في تثمين المنتوج و حماية الثروة السمكية و تموينه لاسواق الجملة
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-2
41 - ناس الغيوان الجمعة 25 ماي 2018 - 16:44
هاد السماسرية والله ما تايتقاو الله خاص الداخلية تتدخل وتوضع حد للعبث
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2
42 - فاطمة المغربية الجمعة 25 ماي 2018 - 16:44
الحمد لله لدينا الثقة الكاملة في المشرفيين على هذا القطاع ونحن نعلم علم اليقيين ان سبب ارتفاع السمك يرجع الى الباعة بالتقسيط ولكن نتمنى ان تتصدى لهم الجهات المعنية وان يحترمو قواعد البيع كي يستفيد المواطن الفقير لانه هو الضحية .
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-11
43 - Brahim molnir الجمعة 25 ماي 2018 - 16:44
المنتوج السمكي بالمغرب معروف بجودته العالية و باثمنته المناسبة في سوق الجملة لكن الوسطاء و المضاربين لا يحترمون القدرة الشرائية للمواطن البسيط في غياب تام لمراقبة وزارة الداخلية للسوق
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1
44 - تالوين الجمعة 25 ماي 2018 - 16:44
الكل يعرف على أن مسألة ارتفاع ثمن السمك أو غيره من المنتجات تتحكم فيه فئة معينة معروفة بالسماسرية، هذه الفئة التي تجعل المنتوج في بعض الأحيان يباع بأضعاف ثمنه الأصلي، و يبقى المستهلك المغربي في هذه الحالة هو الضحية، و بالتالي وجب تفعيل دور لجان المراقبة التي تبقى له مسؤولية المراقبة بعد أن قامت الوزارة الوصية بتحديد الثمن الأقصى لكل المواد و المنتجات الاستهلاكية.
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4
45 - شامة بنت المعطي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:44
المغرب كيعرف ثروة جد مهمة من الاسماك ووزارة الفلاحة والصيد البحري قايمة بالواجب ديالها . لكن هؤولاء المرتزقة يقومون بأعمال سوداء لغلاء الاسعار .
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-7
46 - مواطن كاعي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45
علاش حتال رمضان هاد كانسمعو بارتفاع الاسعار و ضعف مراقبة الاسواق خاص وزارة الداخلية تفعل المهام ديالها طيلة السنة
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7
47 - مقاطعون الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45
السمك اصبح شبه ممنوع على المغاربة بسبب الغلاء و الفوضى، اين هي دور وزارة الداودي و الداخلية في ضبط ما يجري من فوضى وما نتج عنها من ارتفاع صارخ في اللسعار. مقاطع لكل شئ غير معقول،
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7
48 - خليه يخناز الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45
الحوت كيعطش في رمضان كيشريوه عا المداويخ بهاد التمن لي اوصل ليه علاش لي منقاطعوهش كاملين او نخليوه ليهم يخناز
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9
49 - منير البشيري الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45
يجب الردع و الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بالاسعار و تنفيذ الغلاء على المواطنين.
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4
50 - الزايغ الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45
كل هذه الافكار الطبوية لن تجدي شيئا.يجب فتح المجال للمنافسة الشريفة.
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-3
51 - مروان التازي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45
يحب التصدي للوسطاء ومحيهم من خريطة المواد الأولية لأنهم يدمرون المنتج والمستهلك
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6
52 - داوي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45
الهضرة الخاوية
فكروني في جدة الله يرحمها
# و انت كلس اولا غادة نوض ليك بالصندالة #
هههه
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4
53 - لامين الحواتا الجمعة 25 ماي 2018 - 16:45
الوسطاء و المضاربين يا رب السلامة كاياكلوها باردة جشعين و مكروهين ها هما فالكراء فالبيع فالشراء قهرتو المواطنين لابد ان تتدخل وزارة الداخلية بيد من حديد للحد من هذا الريع
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1
54 - كريمة الامازيغية الجمعة 25 ماي 2018 - 16:46
هنيئااا لنا بوزراة الفلاحة والصيد البحري لما تقوم به من مجهودات وتابعت الامر وكشفت من كان وراء هذا الغلاء الغير العادي .
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-2
55 - وائل الجمعة 25 ماي 2018 - 16:46
المضاربة اصبح سلوك عادي للتجار في بعض المواد التي يستهلكها المواطن الفقير المغلوب على امره بسبب غياب المراقبة التي تنفذها السلطات.
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56 - مغمى عليه الجمعة 25 ماي 2018 - 16:46
222 مخالفة.!!!
266 انذار !!! 2000 شكاية!!!!
وهذا في ربوع دولة بكاملها ؟؟؟!!!!.
اذن نحن ليس في حاجة إلى هذه الحملات الموسمية بواسطة هذه اللجان الواعرة التي تضرب بيد من حديد !!!!
شكلنا.(..).نتابع (.....).بشكل مستمر.(....)ونسهر على(....) بكيفية(....).
واش بالصح ؟؟.عندنا ؟؟
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57 - العبدي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:46
السردين و كبايﻻ و شطون يسمى سمك صناعي وتصدر في حقه كل سنة من وزارة الفﻻحة و الصيد مرسوم يحدد ثمن البيع والسردين محدد في 3 دراهيم وتسويقه مكلف به d'agreage des poissons indutrielle le comptoire capi و ليس المارشي ديال الدﻻلة يعني ﻻكريي وﻻ يجوز ان يخضع للمزايدة وثمنه على الصعيد الوطني يجب ان ﻻ يتعدى خمسة دراهم للكيلو.ﻻنه يعتبر سمك الفقراء.
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58 - محمد الجمعة 25 ماي 2018 - 16:46
انا سمعت الداودي في الألفية قال الأسعار في المتناول. غير الحمص اللي غلا.
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59 - أمازيغية الجمعة 25 ماي 2018 - 16:47
سوق السمك في المغرب معروف بجودته العالية لما تقوم به الوزارة من مجهودات الى ان السماسرية والوسطاء يفسدون السوق ويتسببون في الزيادات في الاثمان .
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60 - ahmed الجمعة 25 ماي 2018 - 16:47
سلام عليكم نتمنا يديرو شي حاجة راه درويش وموسط الدخل راه مضرور بزااااااف خاص دار الباعة بالتقصيط رخص او عبارة عن باص وارباب السمك يديرو تعاونيات يوليو يبعو السمك مباشرة للباعة بالتقصيط وبدون مضاربات اومزايدات ومرافبة الدولة تكون صارمة ماشي نوض ونوض
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61 - سواري الجمعة 25 ماي 2018 - 16:47
المغاربة اصبحو ينهشون في لحوم بعضهم البعض.. من هو المضارب هو انسان مغربي يعمل بكل انانية على اكل ارزاق الناس بغير حق
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62 - أكرض أوضاض الجمعة 25 ماي 2018 - 16:47
على وزارة الداخلية التدخل لحماية المستهلك من جشع الوسطاء والمضاربين
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63 - مراد الناجي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:48
الأسماك متوفرة بكثرة وبجودة عالية، فقط غياب المراقبة في الأسواق والإجراءات الصارمة من جانب لجان المراقبة ما ساهم في ارتفاع الأسعار
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64 - الركراكي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:49
يجب استحضار البعد الانساني و احيانا تكون انانيتنا و جشعنا بلا حدود.. الحكومة خدامة دايرة شغلها و لكن المواطن حتى هو اكون فالمستوى
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65 - متابع الجمعة 25 ماي 2018 - 16:49
بلاد بجوج بحورا القط ويخصو يكون شابع سردين
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66 - مواطن الجمعة 25 ماي 2018 - 16:49
حكومة ضعيفة فاشلة تعِدُ بما لا تستطيع فعله
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67 - الوزار الجمعة 25 ماي 2018 - 16:49
السوق عندها قواعد ديالها.. خاص السلطات التدخل باش تلاقا الحل باركا من المشاكيييل
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68 - كريم صبري الجمعة 25 ماي 2018 - 16:50
الارتفاعات التي تعرفها جل المواد خلال شهر رمضان، سببها المضاربين وغياب لجان المراقبة، وزارة الداخلية لا تقوم بمهامها كما يجب
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69 - عاميير الجمعة 25 ماي 2018 - 16:50
لابد من ايجاد حل يرضي الجميع.. و ينصف المواطن البسيط المغلوب على امره.
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70 - مرمضن الجمعة 25 ماي 2018 - 16:51
واش هادو عندهوم شي عقل يشريو السردين ب 6 دراهم و يبيعوه ب 20 درهم للمواطن البسيط هذا هو الريع .. يجب على وزارة الداخلية ان تقوم بدورها على اكمل وجه
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71 - نور الدين علوش الجمعة 25 ماي 2018 - 16:51
الجري وراء الربح السريع من طرف الوسطاء والمضاربين وغياب المراقبة من طرف السلطات المعنية هو سبب ارتفاع ثمن الأسماك في الأسواق المغربية
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72 - Boulmani الجمعة 25 ماي 2018 - 16:51
ل0ان المراقبة يجب ان تقوم بادواىها على احسن وجه فمن غير المعقول ان يكون ثمن السردين ب 6 دراهم فالجملة و 23 درهم للمواطن البسيط وخا يكونو يوزعوه بالطيارات
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73 - عبدووو المدني الجمعة 25 ماي 2018 - 16:52
الوزارة الوصية على القطاع تقوم بمجهوداتها على اكمل وجه ووزارة الداخلية يجب ان تفعل اليات المراقبة
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74 - عبدالصمد الجمعة 25 ماي 2018 - 16:52
خاص كل واحد جهة تحمل المسؤولية ديالها اليوم وزارة الداخلية خاصها تدخل وتحمينا من جشع الوسطاء
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75 - Fati jamali الجمعة 25 ماي 2018 - 16:52
المواطن البسيط هو الحلقة الضعييفة فهادشي كامل لان المضاربين يفسدون ما تقوم به الوزارة الوصية فب تطوير قطاع الصيد البحري دون تفاعل يذكر من طرف لجان المراقبة و وزارة الداخلية
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76 - وردة الجمعة 25 ماي 2018 - 16:53
مفهمتش أنا علاش الوزارة الوصية على القطاع وفرات كلشي وضمنات الجودة ديال المنتجات والوفرة ديالها فالسوق ومن جهة خرى وزارة الداخلية مافعلاتش اللجان ديال المراقبة ياك ما صايمين !!؟؟.
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77 - غيور الجمعة 25 ماي 2018 - 16:53
حكومة اطفاء الحرائق. حكومة فاشلة .والله هذا الشعب مايستاهل مثل هذه الحكومة. الشعب اصبح اقوى منها و هو من يسيرها و يحدد برامج تحركها .
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78 - من إسبانيا الجمعة 25 ماي 2018 - 16:53
الداخلية هي المسؤولة عن مراقبة الاسعار في الاسواق المغربية ومحاربة الوسطاء
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79 - نعمان الجمعة 25 ماي 2018 - 16:53
غادي اجمع اللجنة خلال الايام المقبلة و ياناقشو في الأيام لي بعدها او يخرجو قرار فالأيام لي بعدها او يتنفد من بعد يعني على الأقل من دابا شي 20 يوم.
بينما أخنوش يربح مزيان فرمضان على من كيضحكو .هاد رباعة د المداوييخ د بصح.
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80 - مقاطع الجمعة 25 ماي 2018 - 16:53
شهر رمضان المبارك يتميز دائما بارتفاع الأثمان والداخية لا تحرك ساكنا من أجل تفادي المضاربة في الأسعار ، واا سي الفتيت واش كل عام نبقاو نعاودو نفس الديسك ؟؟؟
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81 - راشيد الجمعة 25 ماي 2018 - 16:53
دخلنا عليكم بالله واش وزير الصيد البحري هو اللي كيحدد اسعار البيع بالتقسيط راه خاصنا نكونو واضحين وزير الداخلية هو المسؤول
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82 - خديجة الجمعة 25 ماي 2018 - 16:54
المواطن البسيط يعاني الويل في ظل غياب آليات فعالة وناجعة لمراقبة الأسعار
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83 - مغير الجمعة 25 ماي 2018 - 16:54
غير كنسمع سوف س سسسس لغة التسويف أستنتج منه أنه لا نتيجة ترجى يعني ما كاين والو... مشيتو في شكارة مقطعة..
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84 - حلمي الجمعة 25 ماي 2018 - 16:54
لا تتعبي نفيك يا خالتي الحكومة اننا قمنا ولا زلنا بالمقاطعة التي بها سنتوصل للحل..
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85 - كاكا الجمعة 25 ماي 2018 - 16:55
سي الفتيت خاصك تزير معانا شوية وتحمينا من المصاربات فالحوت والخضرة والفواكه
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86 - الداخلة الجمعة 25 ماي 2018 - 16:55
وزارة الفلاحة والصيد البحري تقوم بواجبها كما يجب عكس وزارة الداخلية التي تبقى مراقبة الأسعار أخر همها ،،،
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87 - مقاطعون الجمعة 25 ماي 2018 - 16:55
اتساءل ما فائدة البرلمان والانتخابات والحكومة
الشعب ما بقا عندو مايدير بهم كاملين الا بغيتي حقك وتهضر على حقوقك عليك بالمقاطعة فقط واتمنى ان يكون لنا بريد خاص يتزعمه مقاطع مخلص نحط عنده شكاوينا من الغلاء واي منتوج يزيد عن حده يجد المقاطعة الشعبية ولن نحتاج لاي برلماني ولا حكومي ليتكلم عنا .
سلاحكم القوي هو المقاطعة وليحيى حزب المقاطعة والمداويخ .
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88 - نعيمة الجمعة 25 ماي 2018 - 16:55
أين هي وزارة الداخلية من الظلم الذي نعيشه في الأسواق يوميا ؟؟؟؟
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89 - houssambr الجمعة 25 ماي 2018 - 16:56
من يحكمون المغرب هم عصابة مختصة في اختلاس اموال الشعب تحت غطاء القانون.مادام الشعب في غفلة عن كل هادا فهم ماضون في الاغتناء وتفقير الشعب المدوخ
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90 - مرتن بري دو كيس الجمعة 25 ماي 2018 - 16:56
والله الى تحسب معندناش حكومة...حتى غادي يكمل رمضان..عاد ناضت من سباتها الدائم...واش مكتشوفوش..مكتسمعوش..والا ....عين ميكة...غير..الى هدا الشعب لمدوخ سكت...اوا مكان ﻻش نبرزطو اصاحبنا اصحاب الشركات والمقاولات على والو...وااى هو عاق وناض يكتب فالمواقع الاجتماعية بحال اللي راه واقع اليو م...اوا انوضوا نسكتوهم بحال القاعدة. بالكﻻم الواعر والتهدبدات بالضرب بالحدبد عاى يد كل من سولت له نفسه بالتلاعب بالاثمان والنوع ....وا عييتونا بكذوبكم...بحال هدرتو ..بحال سكتو ...والصمت من ذهب السكات احسن.
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91 - ابراهيم عوض الجمعة 25 ماي 2018 - 16:56
فين ما كان شي مونتيف لسقوه لوزير الفلاحة والصيد البحري، راه الوزارة ماشي هيا لي تتحدد الأسعار مالكوم مكلخيين
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92 - سيمو الجمعة 25 ماي 2018 - 16:59
قتلتني هاذ الجملة ديال العثماني: هناك متابعة قوية ودقيقة لحالة السوق، blablablablabla
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93 - متغرب الجمعة 25 ماي 2018 - 17:01
حصل يدو فجيبو قاليه بغيت غير نشوف واش متقوب ضروري نقاطعو عاد يتحركو
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94 - ali الجمعة 25 ماي 2018 - 17:01
من حقنا ولا لي تكلم فالحق يتسجن واش ترواث البلاد ماشي من حق الشعب ولا غير لي شفار هو لي يعيش والفقير يموت أسيدي الحبس ولا الذل معاكم
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95 - Kajoul bnani الجمعة 25 ماي 2018 - 17:02
هذا هو المشكل ديال هاد البلاد لا توجد سياسات عمومية مندمجة بين الوزارات القطاع الوصي على الصيد البحري لا يدخر مجهودا لتثمين المنتوج السمكي لكن باقي المؤسسات لا تفعل ادوارها في مراقبة الاسعار و محاربة المضاربين
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96 - far الجمعة 25 ماي 2018 - 17:03
بادئ بدأ. اين هي المراقبة.في معضم الدكاكين
لاأرى أتمنة المواد مكتوبة.الدكاني هو من يحدد
الثمن حسب هواه.
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97 - ملاحظ الجمعة 25 ماي 2018 - 17:05
اين لجان مراقبة الاسعار اين وزارة الداخلية واش وزارة الصيد البحري خاصها تسهر على ضمان جودة النتاج و مىاقبة البائعين حتى هما
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98 - الشلح الجمعة 25 ماي 2018 - 17:06
"أقرت الحكومة اليوم الجمعة بارتفاع أسعار الأسماك " عاد فاقت حتى سمعت كلمة "مقاطعة" اما الضرب من حديد فليس سوى بلا بلا
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99 - نبيل الجمعة 25 ماي 2018 - 17:07
معمري ماشفت شي حكومة معندهاش الوجه علاش تحشم حتى لهده الحكومة العثمانية باز والشعب عاق وفاق وعطيونا شويا من داكشي الي كاتكل اما الهضرة الخاوية ماعندنا مانديرو بيها طيبتونا احنا في بلادنا وكاريين ولا خدمة لاردمة وزايديين كاتدكدكونا بالزيادات واش حتى الخبز مابغيتوناش ناكلوه معاكم حسبنا الله ونعم الوكيل
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100 - mohair الجمعة 25 ماي 2018 - 17:08
على الحكومة ان تحمي القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة عمليات الاحتكار والغش والتلاعب في الأسعار على طول السنة بدون استثناء.
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101 - م عo الجمعة 25 ماي 2018 - 17:08
تصور الأوروبيون يشترون السردين من البحارة المغاربة بخمس دراهم و يصل للمستهلك بثمن لا تعدى عشرة دراهم. و البحارة المغاربة يبيعون السمك للمغاربة و يصل للمستهلك بثلاثين درهم.
قضية الغلاء سببها السماسرة الدين يجوعون المواطن و يسرقون رزقه. الكل متضرر الشركات, المطاعم و المواطن لأنهم يشترون من السماسرة. فالسماسرة هم من يدفع الحليب و الخضر و الفواكه و الأسماك لشركات الإنتاج.
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102 - hicham الجمعة 25 ماي 2018 - 17:08
حكومة فاشلة مقادرة حتى تحكم فالاسعار راه اسي الخلفي داخلين فنها ثامن في رمضان ونتوما مازل كتوعدو بانخفاض الاسعار الى بقيتو غادي هكا راه غادي تخرجو على هاد بلاد ليوما سردين غدا ماء و الكهرباء ......
وترجلو وحاربو فساد بلاتمركين قبل مايفوت لفوت
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103 - بعد فوات الاوان الجمعة 25 ماي 2018 - 17:11
قال ستتجتمع اللجنة في غضون ايام يعني بعد انتهاء رمضان اقترح على هذه اللجنة ان تحسم في امر ثمن بيع الاضاحي التي لا يجب ان تتعدى 40درهم للكيلو و لا تتتظرو قدوم العيد لتجتمع اللجنة في عيشورة! الحكومة ولات ديما ماخرو كتينا المواطن يدوي عاد اتحرك
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104 - citizen الجمعة 25 ماي 2018 - 17:11
يا سبحان الله , هناك امران اما ان الحكومة تضحك علينا او انها تسير بلدا غير المغرب فالحكومة قالت لكم انها اكتفشفت للتو ان هناك ارتفاع ثمن السمك و ان هناك مضاربة في الاسعار هذا الكلام يجب ان يوجه الى مداويخ اخرون وليس الى المغاربة اما عتراف الحكومة فسببه المقاطعة اما اجراات السي العثماني و الضرب
على ايدي المضاربين بفربما ستتخذ رمضان العام المقبل ان شاء الله ان بقينا على قيد
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105 - مواطن الجمعة 25 ماي 2018 - 17:14
حكومة فاشلة فاشلة فاشلة فاشلة ونحن مقاطعوووووووووووون وهدا السلاح الفتاك الي بيه قدرنا نوصلو ليكم بيه المقاطعة وما ادراك ما المقاطعة
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106 - خالد الجمعة 25 ماي 2018 - 17:14
اللجنة الوزارية ستجتمع في غضون بضعة ايام . وكأن رمضان سنة . الضحك على الادقان .
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107 - mustapha الجمعة 25 ماي 2018 - 17:15
هل لجن المراقبة لم تنتبه الى التمور المحلية المعروضة للبيع فكلها فاسدة او انهم ينتظرون من الشعب مقاطعتها ليتحركوا كعادتهم
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108 - للاسف الجمعة 25 ماي 2018 - 17:15
الحكومة ستتخد الاجرائات لازم ولن تتسامح مع المضاربين في الاسعار الى متى الى ان ينتهي شهر رمضان راه مبقا ليه والو هاد الاجراءات تتخد من قبل دخول رمضان باركا مدحكو علينا راه كولشي باين درتو لباس على ضهرنا
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109 - Marwan الجمعة 25 ماي 2018 - 17:15
الناضور يشبه جزيرة والسردين 30 درهم اما الاسماك البيضاء لا ياكلها الا رجل سلطة ممنوع على الفقير يسبب لهم السرطان اقسم لك بالله الى تجار الحوت كيلعبو فلفلوس كبار انا كنعرفهم اغير فراشة دالحوت فالزنقة كيوصل مدخول ديالو فاليوم حتال 3000درهم
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110 - كبور بناني سميرس الجمعة 25 ماي 2018 - 17:17
هوما ضاربين حسابهم
الا رخاس السمك وخاصة السمك الأبيض، الناس مابقاوش يدورو لا بدجاج لا بللحم لا غنمي لابقري، ديك الساعة الدجاج والغنمي والمعزي والبقري غايولي ب 50 درهم. هوما عارفين هادشي مابغاوش المواطن يشبع فكرشو يبقى ديما كيفكر غير فمعدتو.
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111 - أزغوذ الجمعة 25 ماي 2018 - 17:17
لاحظوا معي هده الفقرة .الشعب المغربي يغلي ، و هم يقولون ستجتمع .....
وأشار الخلفي إلى أن اللجنة الوزارية التي تم إحداثها مؤخرا، المتعلقة بدراسة وضعية أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكا، ستجتمع في غضون الأيام المقبلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، موردا أن "عمليات مراقبة الأسواق كشفت أن هناك تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا". بمعنى أنهم غير مبالين بما يحدث اعلا خاطرهم .حتى ايجوع اللي ايجوع وايموت اللي ايموت وعاد دجتمع لنا اللجنة الوزارية .كنحلف لكم بالله المغاربة معندنا شي حكومة فقط كراطيز تنتظر الأوامر من عند أسيادها . فين كانت هاد اللجنة اقبل و من بعد من دخل شهر رمضان ؟ المهم راهم كيتسناوا حتى اتجيهم الأوامر عاد يتحركوا مايقدروش يتخذوا قرارات الملقات على رقابهم .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي هو العضيم . الحكومة المحكومة .
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112 - abohicham الجمعة 25 ماي 2018 - 17:20
بالله عليكم واش لحكومة ماعارفاش هاد شي حتا قاطعنا عاد بغات تهدد المضاربين
وتعد بإطفاء لهيب أسعار الأسماك . سؤال ليجبني عليه احدكم ماهي الوعود التي قطعتها الحكومة و وأوفت بها .
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113 - hicham akram الجمعة 25 ماي 2018 - 17:23
هل اتيتم لتخليق الحياة السياسية ام اتيتم للكذب والبهتان ...
الهذا الحد غيرتكم الامتيازات والريع السياسي؟!
اعترفوا ان لا لا سلطة لكم في اي شيئ سوى دور الببغاء
اعترفوا بفشلكم وارحلوا فالريع السياسي الذي تتهافتون عليه بدون وجه حق ستحاسبون عليه
قبل رمضان قلتم انكم ستراقبون الاسعار الا انه منذ اليوم الاول تبين انكم لا تراقبون اي شيئ فقط الكلام
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114 - مافيا الاحتكار١ الجمعة 25 ماي 2018 - 17:25
السلام عليكم ليكن في علمكم ان الاحتكار أصبح في جميع المواد حتي الخضر ادهبوا عند الفلاح وسألوه عن ثمن البيع والله العضيم مرة كنت في نواحى القنيطرة وجاء جمال ليشتري الفلفل الأخضر والله العضيم اشتراها ب 80 سنتيم ودخلت الي السوق فوجدتها ب6دراهم يجب على الدولة أن تحمى الفلاح والمستعمل وكفي تهور فالشعب طلب من الا مبلات وعدم المسؤلية
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115 - دانون الجمعة 25 ماي 2018 - 17:27
بدو التماسيح والعفاريت احسوا بالخلعة
والفظل يعود الى الله اولا
والى الزفزافي الله افرج عليه
والى وساءل التوصل الاجتماعية
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116 - observer الجمعة 25 ماي 2018 - 17:29
demain c'est le tiers du mois qui se sera écoulé et le gouvénement continue à menacer les spéculateurs et à ce rythme il commencera à sévir après la l'Aid
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117 - شاهد عيان الجمعة 25 ماي 2018 - 17:30
سبق وان علقت على غلاء السمك وخصوصا السردين ولانشوبا في الرباط منذ 4 ايام..
اليوم وانا اتجول في السوق هناك تغير في الاسعار
السردين 20 درهم للكيلو والذي كان قبل ايام قليلة جدا ب 40 درهم
كذلك لانشوبا 20 درهم والتي كانت كذلك ب 30 درهم
اما الفواكه كذلك هناك تغيير مثلا لافوكا 25 درهم للكيلو ، الخوخ 8 دراهم ، الموز بقي في مستواه مرتفع الثمن منذ دخول رمضان في 14 درهم ..
يلا جيتي تشوف اتلقى بيلا حنا اللي ضسرناهم اما يقوليك شي ثمن فشكل نخليوه ونزيدو يوم بعد يوم غادي تاخد الحاجة في حدود المعقول ...
الله يهدي ماخلق
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118 - abdellah الجمعة 25 ماي 2018 - 17:31
المشكل حكومي لأنها هي من تقرر وتحدد الأسعا ر حسب كل منتوج مستورد أو محلي تم الحكومة ليست لها رؤيا وعاجزة عن الحل والمواطن هو الضحية وكل من هب ودب يتاجر ويضارب بأي سند قانوني ويجني أرباح لا يعلمها إلى الله أضعفهم يجني 200درهم يوميا والموضف 100درهم مع ألإقتطاع وهنا لا أتكلم على أباطرة المضاربين في كل المجالات هلاؤلأ أرباحهم اليومية تقدر بمئات الملاين وأحت بالدكر مضاربون الضيعات الفلاحية يشترون وويبعون الغلة وهي لازلت في الأرض مرتين أوأكثر وهذه العملية تكرر في كل المستويات إلى أخر مضارب بتقسيط حتى هو يبتز المواطن بالزيادة والدولة تتفرج
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119 - جلال الجمعة 25 ماي 2018 - 17:32
الشعب المغربي لم يعود في حاجتكم استغنى على خدماتكم سيروا ارتاحوا الشعب ولى تعاقب السماسرة والشرناقة تواجه اللوبيات بنفسه المقاطعة في 48ساعة اجبرت سماسرة على التخفيض السمك تخافوا من الشعب أكثرمن الحكومة عولنا عليكم السردين يولي بي 50 درهم كلمار ولى اأغلى من نيمار حمدالله تقافة المقاطعة دخلت عقلية المغربية بعد سنترال سيدهم علي أفريقيا الأسماك نوبة ديال الموازين دابا باقي الشركات اللوبيات تخليها توجد رأسها نوبتها جاية المقاطعة الحل الشعب مواجهة الفساد والتماسيح مصاصي الدماء الشعب
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120 - نورالدين الجمعة 25 ماي 2018 - 17:32
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه اللجنة سوف تشتغل على اسعار السمك لرمضان 2019. انا لا افهم لماذا تتأخر الحكومة كثيرا في الاحساس بوجود الخلل. ولا تتخذ اي اجراآت لتصحيح الاختلالات سوا ٕ في ارتفاع اسعار المازوت المإ الحليب السمك.... الخ. ايوا اش تدير هذ الحكومة الكارثية
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121 - خالد السوسي الجمعة 25 ماي 2018 - 17:33
الحكومة مكتحرك حتى الشعب كيدير اديه عاد كتقول سنحارب الوسطاء عديمي الضمير.
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122 - ما نعرف الجمعة 25 ماي 2018 - 17:37
الحكومة تهدد ...

الحكومة تعد ...


هاد الشي اللي فالحة فيه الحكومة ...
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