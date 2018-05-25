حجز 50 طن للمواد الغذائية خلال أسبوع برمضان

هسبريس - و.م .ع

أفضت عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة، التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف 50 طن من المواد الغذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، صدر عقب انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، أن هذه المواد تتضمن 16 طن من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و14 طن من التمور الفاسدة، و5 طن من اللحوم والأسماك، و2 طن من الفواكه والخضر، و2 طن من الحلويات المعدة للاستهلاك، و11 طن من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى..).

كما أشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات هذه اللجن همت مراقبة 10 آلاف و385 نقطة بيع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، والتي أفضت إلى تسجيل 391 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبخصوص التموين، وحسب التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، فقد سجلت اللجنة الوزاراتية المشتركة بـ"ارتياح" وفرة العرض أمام الطلب بالنسبة لجميع المواد الأساسية بدون استثناء.

وعلى مستوى الأسعار، يضيف البلاغ، وحسب المعطيات المتوفرة، فباستثناء أسعار السمك التي سجلت ارتفاعا مهما خلال هذه الفترة حيث بلغ سعر السردين 30 درهما للكلغ في بعض المدن كتطوان والرباط والناظور، فقد عرفت أسعار جل المواد الغذائية استقرارا ملحوظا في الأسواق الوطنية.

وأضاف، في هذا الصدد، أن أسعار الطماطم تراوحت ما بين 2.5 درهم و4 دراهم للكلغ، في حين عرفت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء استقرارا نسبيا حيث تراوح سعر الدجاج الحي مثلا ما بين 15 و16 درهما للكلغ.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة تتابع عن كثب أسعار جميع المواد الغذائية التي تعرف إقبالا كثيفا من طرف المواطنين ولن تتوانى في تطبيق القوانين المعمول بها إذا تم ضبط أي حالة من حالات الاحتكار أو المضاربة.