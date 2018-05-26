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الرئيسية | مجتمع | الدكتور العلامة إدريس الكتاني يرحل إلى دار البقاء

الدكتور العلامة إدريس الكتاني يرحل إلى دار البقاء

الدكتور العلامة إدريس الكتاني يرحل إلى دار البقاء
هسبريس من الرباط
السبت 26 ماي 2018 - 13:10

انتقل إلى جوار ربه العلامة الدكتور إدريس الكتاني ليل أمس الجمعة، بعد عمر مديد ناهز قرنا بالتمام والكمال، وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة بحي الرياض بالرباط بعد صلاة عصر اليوم بمسجد السنة.

وقد عايش الراحل في حياته الكثير من الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية، وعاصر عددا من ملوك وقيادات البلاد طيلة 100 سنة؛ إذ كانت ولادته في دمشق السورية عام 1918.

وعاد الراحل الكتاني رفقة والده إلى المغرب وهو في التاسعة من عمره، ليدرس في مدارس مدينة فاس ويتلقى المعارف والعلوم على يد أساتذتها ومشايخها في جامعة القرويين الشهيرة، قبل أن ينتقل إلى كندا ويحصل هناك على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع.

وإدريس الكتاني هو مؤسس نادي الفكر الإسلامي وأحد مؤسسي رابطة علماء المغرب التي تحولت في ما بعد إلى الرابطة المحمدية للعلماء، عرف بدفاعه المستميت عن قضايا الإسلام في أكثر من محفل وطني ودولي، وكان من أشرس الرافضين لفرنسة التعليم والمدارس الأجنبية وللمظاهر الثقافية الدخيلة على المجتمع المغربي.

ربط الراحل إبان فورة الحماسة والشباب علاقات وطيدة مع كبار رجالات الدولة، من قبيل أحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب وعدد من السياسيين في حزب الشورى، قبل أن يغادر الساحة السياسية ويتفرغ للتحصيل والعلم، إلى أن بات من أشهر رجالات الفكر الإسلامي في المغرب والعالم العربي.

وتوارى الشيخ الراحل عن الأنظار ـ إلا قليلا ـ في سنواته الأخيرة بسبب الشيخوخة، لكنه ظل مواظبا على استقبال طلبته ومحبيه ومن يرغب في السؤال عنه، كما أنه خلف عددا من الكتب والمحاضرات والمرويات، وله أبناء من خيرة "كوادر" البلاد، منهم الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني، وطبيبة العيون بثينة الكتاني، وغيرهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ابو عبدالله السبت 26 ماي 2018 - 13:20
الله يرحمه ويغفر له
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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2 - tanja-oui السبت 26 ماي 2018 - 13:27
اللهم إغفر له و رحمه و وسع مدخله و أكرم نزله و إغسله بالماء و الثلج و البرد و نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى التوب الأبيض من الدنس....
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3 - عبد الرحمان رمضان السبت 26 ماي 2018 - 13:30
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه.
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4 - عبد الصمد - تيفلت السبت 26 ماي 2018 - 13:34
لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار وباجل رحم الله الفقيد وألهم أهل الصبر الجميل
لفقدان مثل هؤلاء العلماء يعد فقدان للامة جميعا
ولكن قدر الله وما شاء فعل لا يسأل عما يعمل نعم يسألون اللهم تبث عند المسألة منطقه ولا تبثليه في قبره بما لا طاقة له وألحقه بنبينا عليه السلام
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5 - وحدوي السبت 26 ماي 2018 - 13:35
توفي عالم الاجتماع الدكتور ادريس الكتاني رحمه الله وخلف عالم الاقتصاد عمر الكتاني اطال الله في عمره ....ادن كانه لم يمت....السؤوال الذي يفرض نفسه ....مالذي استفاذه المغرب من هكذا دكاترة ؟! نحن لا نريد دكتوراه تؤلف مؤلفات تجتر ماسبق من علوم ...نحن بحاجة الى دكتوراه مبتكرة ...مخترعة.ّ..قابلة لاحداث تغيير في المغرب ....
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6 - البنيحياتي محمد السبت 26 ماي 2018 - 13:41
رحم الله الفقيد و العلامة إدريس الكتاني و أسكنه فسيح جناته وإنا لله و إنا اليه راجعون
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7 - محمد السبت 26 ماي 2018 - 13:43
كل نفس دائقة الموت الله يرحمو وغفر ليه ان الله و ان اليه راجعون
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8 - kada.driss السبت 26 ماي 2018 - 13:44
الله يرحمو برحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان إن اللاه وإن إليه راجعون
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9 - أحمد البعمراني السبت 26 ماي 2018 - 13:45
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وقدس روحه يارب العالمين ماشاء الله لاقوة إلا بالله ثغرة أخرى من ثغرات العلم والدفاع عن الإسلام والمسلمين فتحت ولاتسد أبدا ،من الأحسن أن تقام له صلاة الغائب في كل مكان تكريما لروحه حزننا على فقدانه عمييييق ولاكننا لانقول إلا ما يرضي ربنا. صبرا صبرا آل الكتاني على المرحوم. اللهم ارحمه واغفر له ياأرحم الراحمين.
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10 - محسن الكتاني السبت 26 ماي 2018 - 13:46
رحمه الله تعالى و أسكنه فسيح جناته. درس بكندا و حاز بها شهادة لكنه رفض استعمال الفرنسية في التدريس. (!)
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11 - محمد شكري السبت 26 ماي 2018 - 13:48
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.
انا لله وانا اليه راجعون
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