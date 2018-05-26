إضراب ناصر الزفزافي عن الطعام يجمع المساندة

هسبريس - أمال كنين

عقب إعلان ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على وضعه في زنزانة انفرادية أمضى فيها حوالي السنة، أعلنت كل من عائلته و11 معتقلا آخرين عن مساندته بالدخول أيضا في إضراب عن الطعام إلى حين تحقيق مطلبه.

الإعلان عن هذا الشكل الاحتجاجي جاء على لسان والدة الزفزافي التي باتت تظهر في فيديوهات تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت في آخرها خبر إضراب العائلة عن الطعام مساندة لابنها إلى حين إخراجه من زنزانته الانفرادية.

وظهر أفراد العائلة وهم ملتئمون على مائدة إفطار فارغة إلا من كؤوس من الماء، فيما أمّ ناصر حاملة صورة له وهي يقول بتاريفيت: "نحن كعائلة المعتقلين نتضامن مع ابننا ناصر الزفزافي، وجميع المعتقلين، فابني ناصر يخوض إضرابا عن الطعام في السجن بسبب قساوة ما يعانيه".

واسترسلت الأم ضمن تعبيرها: "الباب مغلق عليه لمدة سنة، يعطونه الوعود لكنهم لا يوفون بها، لهذا السبب دخل في إضراب عن الطعام، وكذلك فعلنا نحن".

وليست أسرة الزفزافي الوحيدة التي تضامنت مع ابنها؛ فقد جاء التضامن كذلك من خلف أسوار "سجن عكاشة"، بعد أن أعلن 11 معتقلا من معتقلي الحراك خوضهم كذلك لإضراب عن الطعام تحت شعار "اللا عودة"، مساندة للزفزافي.

ويتعلق الأمر بكل من المعتقل محمد الحاكي ومحمد المجاوي ونبيل احمجيق، وأشرف اليخلوفي وعبد العالي حود وجمال مونا، وجواد بنعلي وزكرياء ادهشور وجواد بنزيان، وعمر بوحراس وأحمد حاكمي.

وكانت والدة الزفزافي قد وجهت قبل يومين رسالة إلى المسؤولين تقول فيها إن "مسؤولي الدولة المغربية يجلسون فوق الطاولات ويتناولون الأكل الفاخر ويشربون الطعام الفاخر، ونحن أبناؤنا مرميون في السجون".