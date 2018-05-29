"الحرف الرمضانية" تنتعش في سطات طلبا للرزق وهربا من "مدّ اليد"

إبراهيم الحافظون من سطات

تنتشر الحرف الموسمية في مناطق مختلفة من المغرب حسب المناسبات الدينية والوطنية، أو حسب فصول السنة؛ إذ تظهر حرف وتختفي أخرى وفق الطلب المتزايد من المواطنين على موادّ محدّدة مناسبة لظرفية معيّنة.

ويعرف شهر رمضان الكريم ظهور حرف متميزة واختفاء أخرى، كإعداد "الشبّاكية"، وتزايد الإقبال على الفطائر "المسمّن والرغيف"، والحريرة، والفواكه، والأسماك، وتغلق بعض المطاعم أبوابها في عطلة سنوية، أو تستغل توقّف الاشتغال من أجل الإصلاح، ويتغيّر توقيت عمل المقاهي من النّهار إلى ساعات متأخّرة من الليل.

"السقّاء" متسوّلا

يحمل قربة من جلد الماعز أو قلّة من طين، يملأها من صنابير الماء بمنازل السكان المجاورين لمكان البيع، يقول أحد بائعي الماء في السوق الأسبوعي بسطات: "أنا ما مرتاحش في هذه الحرفة، راها حرفة محكورة، والله يهدي الجميع"، معتبرا أنه مكره على ممارستها بسبب الفقر، في غياب حرف أخرى مناسبة لسنه وقدراته.

في حين قاطعه رفيقه الشاوني بوشعيب، أحد "الكرّابة" المنحدر من إقليم الجديدة، قائلا في تصريح لهسبريس: "نحن أربعة أشخاص، ثلاثة من منطقة دكالة في حين ينحدر العنصر الرابع من البيضاء، نتنقّل بين الأسواق الأسبوعية في شكل مجموعة من أجل البحث عن الرزق لإعالة أسرنا".

وأوضح بوشعيب أن حرفة "الكراب محكورة، مثلها مثل حمّال الأمتعة عن طريق عربة يدوية، حيث نتحوّل في غالب الأحيان إلى متسوّلين؛ فهناك من يرقّ قلبه لحالنا وكيدوّر معنا مزيان، وهناك من يقمعنا، خاصة في فصل الشتاء ورمضان حيث نعيش مع الجواد".

وأردف بوشعيب قائلا: "أعيل أسرة مكوّنة من أربع فتيات لأوفّر مصاريف الكراء والتغذية والتدريس". وحول العطلة الأسبوعية "للكرّاب"، أجلب: "أختار الاستراحة وعدم العمل يوم الثلاثاء، وأخصصه لتفقد أحوال الأبناء والذهاب إلى الحمّام".

وبخصوص مقدار الربح وطريقة اقتسامه بين الشركاء، الذي يتمّ تحصيله من عائدات بيع بعض أكواب الماء للأطفال في رمضان، والتسوّل من الكبار، قال بوشعيب إن اثنين منهم يقتسمان المدخول المالي بالتساوي، حيث ينحصر المبلغ المتحصّل عليه بين 20 درهما و150 درهما للفرد الواحد على أبعد تقدير.

"الشباكية" في الأسواق

المعطي، أحد باعة "السفنج" في الأسواق الأسبوعية المتواجدة في النفوذ الترابي لإقليم سطات، قال في دردشة مع هسبريس إن "مصاريف الحياة كثيرة وثقيلة جدّا، بالإضافة إلى غلاء أسعار المواد الأولية المستعملة في إنجاز هذا النوع من الفطائر، ناهيك عن ضعف الإقبال عليه من قبل روّاد الأسواق خلال فصلي الربيع والصيف حيث ترتفع درجة الحرارة".

وأردف المعطي أنه يتوقّف عن حرفة بيع "السفنج" في رمضان، باعتبار صيام الزبناء، وتغييرها ببيع "الشباكية"، مستغلا المواد والأدوات التي كان يستعملها في الحرفة الأولى بعد تنظيفها جيّدا، حفاظا على سلامة الزبناء، مشيرا إلى أن الحرفيّ الذي يتحمّل مسؤولية عائلة لا ينبغي أن يتوقّف عن طلب الرزق، قائلا: "الإنسان خاصّو يدور كيفما دار الزمان".

الثلاجات وضبط الساعات

أما محمّد، وهو شاب في الثلاثينات من عمره، يمتهن بيع الساعات اليدوية وإصلاحها بمدينة سطات، فأوضح في تصريح لهسبريس أنه يمتهن هذه الحرفة منذ ما يفوق عقدا من الزمن، مسجّلا انتعاش حرف موسمية عدّة في رمضان الكريم، كإصلاح الثلاجات وآلات العصير وبيع الساعات وإصلاحها، وإعداد الفطائر و"الشبّاكية".

ونفى محمّد أن تكون منافسة ساعة الهاتف النقّال حدت من الساعات اليدوية، مشيرا إلى أن المواطنين يقبلون على شراء الساعات، خاصة المزوّدة بالمنبه، وإصلاح ساعاتهم المستعملة وضبطها، لتحديد وقت الإفطار والسحور وأوقات الصلوات خلال شهر رمضان.

وسجّل مصلح الساعات تراجعا طفيفا في شراء الساعات خلال شهر رمضان لهذه السنة، دون كشف السبب، مقارنة مع السنوات الماضية، التي كانت تعرف رواجا كبيرا لسلعته على مدى أيام الأسبوع الأول من شهر الغفران.