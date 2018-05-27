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الرئيسية | مجتمع | مبروكي ينتقد إحباط ظاهرة التدين عند المغاربة في رمضان؟

مبروكي ينتقد إحباط ظاهرة التدين عند المغاربة في رمضان؟

مبروكي ينتقد إحباط ظاهرة التدين عند المغاربة في رمضان؟
د.جواد مبروكي *
الأحد 27 ماي 2018 - 09:45

ألاحظ خلال كل شهر رمضان ارتفاع مظاهر التدين في عدة مجالات:

- امتلاء المساجد في كل أوقات الصلاة، وبالخصوص لأداء صلاة التراويح.

- ارتفاع عدد الشباب الذين يرجعون إلى التدين عبر الألبسة المحتشمة والتقليدية، وعبر قراءة القرآن الكريم والأدعية، وعبر متابعة الدروس والبرامج الدينية، مع تغيير سلوكياتهم الاعتيادية وألفاظهم، بل وحتى عبر الحديث في مواضيع جادة وهادفة. كما نرى ارتفاع معدلات الانقطاع عن المخدرات والرجوع إلى اكتشاف الحياة الروحانية.

- ارتفاع معدلات انتشار الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والنصائح الدينية عبر رسائل الشبكة العنكبوتية و"واتساب".

ولكن المشكلة ليست في ظاهرة التدين، بل في الانتقادات السلبية والمدمرة التي ألاحظها في تعاليق الكثير من المواطنين ومن جميع الشرائح الاجتماعية مثل: "المصلون الجدد" أو "التراويح وْلّاتْ موضة" أو "سْبْعْيامْ دْلْباكورْ دَبا دوزْ" أو "هِ يْكْمْل رمضان يْرْجْعو لحياتهم القديمة وْ يْخْواوْ جّْوامْعْ".

هذه الانتقادات الهدامة تزعجني كثيرا لأن لها مخاطر متعددة أذكر منها:

1- الأحكام المسبقة الهدامة

كيف لإنسان أن يقيس درجة إيمان فرد آخر؟ ولماذا نقوم بالحكم على شاب بِـ"المصلي الجديد"؟، وهل هذا الحكم المسبق في حد ذاته فيه احترام لحقوق الإنسان في اختياراته الشخصية؟ وهل يُعتبر الحكم المسبق من أهداف الصوم؟.

إن الأحكام المسبقة مثلها مثل البكتيريا التي تتسبب تدريجيا في تسوس الأسنان، فهي تهاجم الملوث والضحية، الاثنين في آن واحد.

2- ترسيخ الفشل عند الشاب المتدين

الانتقاد الهدام وتكراره مثل "هِ يْدوزْ رمضان غَدي يْرْجْعْ لْداكْشي دْيالو" يُرسخ الفشل المسبق في ذهن الشاب العائد للصلاة، وينتهي به الأمر إلى أن يُنتج حتما ما رُسخ في ذهنه من انتقاد وتوعد وتوقع سلبي.

3- إحباط تجربة التدين

لكل شيء بداية ولكل تجربة بداية، والحياة الإنسانية هي مجموعة من التجارب. والصيام هو تجربة روحانية فريدة من نوعها خلال شهر واحد في السنة فقط. ومن أدوار الصيام تذكير الإنسان بأهمية التحكم الذاتي والرجوع إلى حقيقة الوجود الروحاني.

وهكذا يبدأ الفرد تجربة روحانية جديدة مع بداية رمضان، ومع الأسف تأتي هذه الانتقادات الهدامة لتجهض تجربته، وتُسبب له الشعور بالإحباط وتحطيم معنوياته.

أنا واثق أننا إذا قمنا بتشجيع الشباب والكبار في تَدَيُّنهم أثناء رمضان وباركنا تجربتهم الروحانية الجديدة والإيجابية فإننا نفتح أفاقاً لتقوية قدراتهم الروحانية عبر منهاج الصيام، لأنها في الواقع تنمية بشرية تساهم في خدمة وتقدم المجتمع.

إن السلوك الطيب والروحاني السليم متى تمت ممارسته سبب رقي الإنسانية والبشرية.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - رشيد من فرنسا مغربي الأحد 27 ماي 2018 - 10:00
إنما الاعمال بالنيات ، اودي راه كاينين شي وحدين مقابلين غير بنادم، خاص تكون عندنا ثقافة الاحترام وشكرا
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2 - Houssam الأحد 27 ماي 2018 - 10:22
في بلدي تناقضات غامضة.فبالموازاة مع تزايد مظاهر التدين نلاحظ تنامي سلوكات لا أخلاقية على جميع المستويات .ففي بلدي فوضى عارمة في أسواقنا و في محطات حافلاتنا و مطاراتنا و في إداراتنا و مدارسنا و مستشفياتنا و في طرقاتنا و في سكننا وحتى في أكلنا .وفي بلدي يخرج الناس من صلاة التراويح و يذهبون للمقاهي للتفرج على الريال و يشجعون برشلونة .
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6
3 - واحد الأحد 27 ماي 2018 - 10:24
الامر بسيط جدا..نشوفو ونعاينو المواد والسلع المغشوشة والمضاربات في كل شيء والكثير الكثير لنرى عدد المتدينين عن صدق.
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8
4 - الشير الأحد 27 ماي 2018 - 10:29
تحية اجلال للسيد المبروكي على هذا المقال.فكم من شاب كان رمضان هو السبب في دخوله الصحيح في الدين بالصلاة والمحافظة عليها في وقتها .واصبح سلوكه مهذبا.وابتعد عن كل اشكال الانحراف.صحيح كل من عاد الى الدين في هذا الشهر الفضيل يجب الاخد بيده وتشجيعه. ندعو الله الهداية للجميع.
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5 - ملاحظ الأحد 27 ماي 2018 - 10:31
رجوع العبد إلى الله في رمضان من علامات الخير عسى الله أن يوفقه لتوبة نصوح و المؤمن يجب أن يفرح برجوع أخيه و الذين يصدرون أحكام على هؤلاء زكوا أنفسهم و يظنون أنهم أحسن من الجدد و هذا من الخذلان و عدم المعرفة بالله عز و جل فلهذا وجب الحذر لأن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء
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6 - كمال الأحد 27 ماي 2018 - 10:36
واش هاد السيد عندو مشكيلة مع الدين
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7 - mahmoum الأحد 27 ماي 2018 - 10:37
اظن ان مجتمعنا سطحي في كل شئ و يركز على المظاهر فقط. تعامل الناس مع الدين لا يتجاوز شعائر ظاهرية فقط. الحاج بالسمية و المصلي بالمناسبة و المتصدق اللي باغي يبان. ولكن نحن ابعد ما نكون عن مجتمع يتحلى بتعاليم الاسلام. القليل من التسامح. الانانية. العنف اللفظي و الجسدي خيانة الامانة . تلك هي سمات هذا المجتمع. ما معنى ان تصلي و انت تقطع الطريق. او تصلي و انت سالت من العمل لمدة طويلة وووو ضرني راسي و خاطري. المهم ما كيبانش ليا بلي المجتمع ديالنا متخلق وليت نخاف نخرج و نتعامل معا الناس.
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8 - السلبية والإيجابية الأحد 27 ماي 2018 - 10:37
الإنتقادات السلبية الهدامة سهلة ومجانية، من يريد إصلاحا يستقيم ويكون قدوة للناس تلتقط كلامه وتنظر أفعاله فإن تطابقا يرجى منهم تقليده أما وإن كان دخيلا على الأمة بأجندة جهة مجهولة يهجم بخداع مكشوف فلا يجد بدا من كيل السب واللعان لكل إنسان في هذا البلد اليتيم الأبوين المتروك لكل من هب ودب يشتمنا ويسبنا ويشبع فينا تقزيما وتحطيما ويحطون السم في العسل.
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9 - ahmed الأحد 27 ماي 2018 - 10:41
مبروكي؟ لكل مقام مقال فالتصرف البشري خاصة يختلف حسب الايام والمواسم والمواقف والاماكن وربما هناك من يركز على رمضان اكثر من غيره فالجمعة ليست كباقي الايام والصيف ليس الشتاء مكة ايست كازا فالسلوكيات تتحكم فيها عواممل متعددة ليست اعتباطية وما لا نراه بالعين اكثر مما لا تراه مثلا تصفيد الشياطين والشهر مبارك ماذا تعني؟ وتنزل الملائكة ولله معتوقين في رمضان و.... فهذه الامور يجب على الباحث الاحاطة بها و البحث في معانيها وعدم الاقتصار على ااسلوك وانما دوافعها و اظن هذا هو علم النفس رغم عدم الاختصاص
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10 - الفقير الجائع الأحد 27 ماي 2018 - 10:41
العاقل من ينتظر قدوم رمضان العام كله، فهو يتمنى أن يكون العام كله رمضان، وليس شهراً واحداً،
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11 - يوسسسسسف الأحد 27 ماي 2018 - 10:42
الله يهدينا ويهدي الجميع. غالبا من ينتج هذه الافكار الهدامة و المحبطة تكون له اهداف لتبرير عجزه عن القام بواجبه الديني. هو شخص تائه روحيا ،وله نظرة سطحية عن الدين الاسلامي .مع ذلك فهو يصوم حق الصيام ويؤمن بالله ، وربما يكون اكثر صدقا ووفاء مع الناس.
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