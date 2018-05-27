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الرئيسية | مجتمع | "أستاذ خريبكة" يبوح بحقيقة ضرب تلميذة وتجربة السجن والمحكمة

"أستاذ خريبكة" يبوح بحقيقة ضرب تلميذة وتجربة السجن والمحكمة

"أستاذ خريبكة" يبوح بحقيقة ضرب تلميذة وتجربة السجن والمحكمة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 26 ماي 2018 - 13:00

أكّد المعطي العويبي، أستاذ مادة الرياضيات بثانوية الإمام مالك الإعدادية بخريبكة، المتابع بتهمتي الضرب والجرح والقذف في حق إحدى تلميذاته، والذي ظهر في شريط نُشر على نطاق واسع على "الفيسبوك"، وهو يعنفها، أنه لم يعتقد يوما أنه بعد 37 سنة من التدريس سيصل إلى ما وصل إليه في الأيام القليلة الماضية، مضيفا أنه عاش تجربة فريدة من نوعها في السجن، وتكلّلت بجلسة محاكمته أخذت طابع التكريم لكل رجال التعليم.

وبالعودة إلى السياق الذي أتت فيه واقعة الضرب والسب الموثّقة في 13 ثانية بالصوت والصورة، أوضح المعطي العويبي أن "الأمر يتعلق بحصص للدعم التربوي كان يقدّمها للتلاميذ في إطار الاستعداد لفرض محروس، وفي الوقت ذاته كانت فرصة لتهيئة المتعلمين وإعدادهم للامتحانات المقبلة، لكن الحصة كُتب لها أن تتوقف ثلاث مرات بسبب مقذوفات كانت ترمى في اتجاهي كلما التفت نحو السبورة لكتابة معطى دراسي أو شرح معلومة رياضياتية".

وأضاف، في لقاء مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه حاول تنبيه التلاميذ، وحثّهم على الانضباط وتقويم سلوكهم، وعدم إرباك السير العادي لعملية المراجعة، إلا أن رميه بورقة، ثم قطعة طباشير، دفعه إلى الالتفات نحو السبورة، ثم نحو التلاميذ بسرعة، وهي اللحظة التي لمح فيها تلميذة ترميه بغلاف قلم حبر جاف، مما أفقده السيطرة على أعصابه، وهرع نحوها لضربها وسبّها، قبل أن يُكمل الجميع الحصة بشكل عادي.

وتابع قائلا: "بعد الحادث، بلغني من التلميذة نفسها أن أحد زملائها وثّق بالصوت والصورة لحظات الضرب والسب، وقد حضر والدها وعقدنا لقاء في إدارة المؤسسة تم إثره عقد صلح بيننا، بحكم أن المعنّفة لم تصب بأي أذى جسدي، وبالتالي اطمأن الجميع واستأنفت التلميذة دراستها بشكل عادي، إلى أن نُشر الشريط في "الفيسبوك"، وصرت حينها في وضعية يُرثى لها رفقة زوجتي وبناتي، إلى درجة أنني أصبحت تائها ولا أعرف ما الذي عليّ فعله".

ويضيف "لزمت منزلي، وعند حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد، أبلغتني زوجتي أن شخصين على الباب يودّان الحديث إليّ. ظننت في البداية أنهما رجلا تعليم، قبل أن أكتشف بأن الأمر يتعلق برجُلي شرطة حضرا من أجل نقلي إلى مخفر الشرطة، والاستماع إليّ بخصوص الشريط المنشور على الأنترنيت، ومساعدتهم في الوصول إلى التلميذة المعنية بالموضوع، وهي العملية التي انتهت بتحرير محضر قانوني حول القضية، بالاستماع إلى الأطراف المعنية بالشريط".

ويتابع الأستاذ سرد ما وقع قائلا: "بعدما تعذّر إيجاد حل للقضية في مرحلة التقديم على النيابة العامة، أمر نائب الوكيل بوضعي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لخريبكة، عشت داخله تجربة قصيرة، لكن فريدة من نوعها، حيث اكتشفت بأن قيمة رجل التعليم مصانة مهما حدث، نظرا لحسن التعامل الذي حظيت به من طرف الجميع، بدءا بمدير المؤسسة السجنية، مرورا بالموظفين، وانتهاء بجميع نزلاء السجن المحلي، حيث وضعني الجميع في عيونهم وفوق رؤوسهم احتراما لي ولرجال التعليم.

وإلى غاية الليلة التي سبقت يوم انعقاد أول جلسة محاكمة، يضيف العويبي، "أخبرني أخي بأن والد التلميذة لا يزال مصرا على المتابعة القضائية، فتوقّعت حدوث الأسوإ، لكن مع طلوع شمس اليوم الموعود، أبلغني المحامي المكلف بالدفاع عنّي بأنه يتوفر على تنازل مكتوب من والد التلميذة، فتحوّلت جلسة المحاكمة إلى مناسبة عظيمة لتكريم جميع رجال التعليم من طرف رجال القضاء". وأضاف "ما شهدته قاعة المحكمة يُعتبر إنصافا حقيقيا لي وللتلميذة على حدّ سواء".

وعن مرحلة ما بعد الصلح والتنازل عن المتابعة القضائية، أوضح العويبي أن "مياه العلاقة بيني وبين التلميذة عادت إلى مجراها الطبيعي، ولم يعد بيني وبينها أي مشكل أو خلاف أو تقاضٍ، بعدما اعترف كل منا بخطئه، وعبّر كل منا عن تسامحه ورغبته في تجاوز الأمر".

أما على المستوى القضائي، يضيف المتحدث، فلا تزال أمامي جلسة خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، لكن المهم في الأمر هو وضعيتي المهنية والإدارية، حيث لم أتوصل بأي قرار رسمي إلى حدود الساعة، باستثناء عملية التوقيف الاحترازي عن العمل".

وأوضح المعطي العويبي، الذي قضى 37 سنة في مهنة التدريس، أنه يتمنى من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية أن يأخذوا مسيرته المهنية بعين الاعتبار، لكي لا تتضرّر وضعيته الإدارية والمهنية، باعتباره أستاذا مارس مهنته بتفانٍ وإخلاص جدّية و"نيّة"، ولم يعتقد يوما أنه سيعيش الموقف الذي عاشه في الآونة الأخيرة.

وفي رسالة موجهة إلى أفراد الأسرة التعليمية، قال "أستاذ خريبكة": "تلامذتنا أبناء لنا مهما حصل بيننا وبينهم، وكيفما كان حالهم وأحوالهم. في المقابل، أطلب من التلاميذ الحرص على التحصيل العلمي داخل الفصول الدراسية، والانضباط داخل الأقسام، حتى يوفروا للأستاذ الظروف الملائمة لأداء مهامه، ويستفيدوا من علمه، ويبلغوا المستويات التي يأملها فيهم آباؤهم وأمهاتهم"، خاتما تصريحه بالتأكيد على أن "القسم فضاء للمعرفة، وليس مكانا للعب أو استفزاز الأساتذة إلى أن يخرجوا عن جادة صوابهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الأحد 27 ماي 2018 - 13:15
العنف ممنوع وقد اطلع على كل المذكرات الوزارية ، لايحق له أن يعنف التلميذ مهما كان السبب لأن هناك قوانين داخل المدرسة ، الأساتذة يحتجون لإعادة التكوين لك 5 سنوات
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-181
2 - France الأحد 27 ماي 2018 - 13:20
Voilà , j'ai suivi cette histoire même si je ne vis plus en France , j'étais triste pour ce qui est arrivé à ce prof , qui est apparemment dévoué , certes sa réaction était exagérée , mais qui conque pétera les plombs à sa place!
Que dieu soit avec lui , et que les parents eduquent d'avantage leur enfants
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62
3 - استاذ الأحد 27 ماي 2018 - 13:26
يجب منع الهواتف المحمولة داخل المؤسسات ..
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33
4 - حسن الأحد 27 ماي 2018 - 13:27
بالفعل تكريم رائع لرجال التعليم. رمي رجال التعليم بالطباشير ومختلف النفايات داخل الفصل الدراسي وخارجه في بلادنا ورميه بالورود عند البلدان التي تعرف معنى كاد المعلم ان يكون رسولا. تم تكريمه بالسجن والمحاكمة ووووو. فمن أوصل مربي الأجيال إلى هذه المكانة داخل المجتمع! !!!! ارجوكم أريد أجوبة
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40
5 - khamssi الأحد 27 ماي 2018 - 13:28
انحني
احتراما
و اجلالا
لكل رجال التعليم
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55
6 - مغربي مصدوم من سلوك الطرفين الأحد 27 ماي 2018 - 13:30
لا يمكن للتلاميذ أن يقللوا احترامهم على استاذ محترم ويفرض احترام مقامه بقيمته لا بعنفه.. مع أننا لا يمكن أن نقبل سلوكات غير مسؤولة من التلاميذ أيضا..
الخلاصة أنه مهما كان سلوك التلميذ الذي هو انعكاس ورد فعل ونتيجة لسلوك الأساتذة والمعلمين والمربين.. فلا يمكن قبول "شرع اليد" مع السب والشتم من مسؤول تربوي..
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1
7 - ماء العينين زغب الابطين الأحد 27 ماي 2018 - 13:32
لاحظو جيدا كيف تم التعامل مع قضية تعنيف مول التريبورتر من طرف بوليسي و كيف تم التعامل مع قضية تعنيف تلميذة .
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-3
8 - استاد الأحد 27 ماي 2018 - 13:34
هدا الاستاد مواطب وجدي في عمله وكفء ويشهد له الجميع بالاخلاق الحسنة رغم ما صدر عنه من سوء تفاهم بينه وبين التلميدة وان احييه من هدا المنبر واتمنى له الصحة والسلامة
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36
9 - Khlil الأحد 27 ماي 2018 - 13:36
Au commentaire no 1
Vous avez certainement un dent contre les enseignants car tu n'a pas pointé du doigt ni l'élève fautive ni le système éducatif pour jusqu'à l'os.
Vous vous êtes donné un réel plaisir de clouer le pauvre enseignant ui pilori comme si vous avez eu de mauvais souvenirs dans le passé..étiez vous un mauvais élève? Peut être vu votre vigilance et votre partialité de jugement.
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13
10 - الطاطاوي الأحد 27 ماي 2018 - 13:36
الى Mohamed chrif franc رقم
لقد كتب الاستاذ تقرير بالتلميذة ثلاثة 3 مرات ولم تستطع الإدارة فعل اي شيء لان المدكرات تتحدث عن البستنة وغسل أواني المدرسة. هل تظن أن التلميذة سترضخ لهاته المذكرة علما انها أقصى ما تنتضره من عقوبة. وان قامت بدلك فهل سيستقيم سلوكها بهده العقوبة.

رغم انني اختلف من الاستاذ في سلوكه نحوها.
الأستاذ عليه ان يرفع دعوى قضائية في حق الوزارة لعدم تفعيلها لمدكرة منع الهاتف في الأقسام بل والتصوير.
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22
11 - زيد الأحد 27 ماي 2018 - 13:37
السلام عليكم هل البيت الشعري لأحمد شوقي أكل عليه الدهر و شرب ارجو من التلاميذ أن ينضبطوا في أقسامهم حيث هذا المكان لتحصيل العلم و ليس غير ذلك أيام جيلنا كونا نضرب و لا نقدر أن نخبرك أهلنا و لكن الحمد لله انا شخصيا أساعد ابني في فروضه المدرسية
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7
12 - أستاذ الأحد 27 ماي 2018 - 13:37
هو أصلا الاستاذ باين عليه تعنف باش كان صغير
الان كي ينتقم
اما بخصوص التعليم فالمغرب يحضى بالمراكز الاخيرة عالميا
علاش الضرب والجرح
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-22
13 - لا هك الأحد 27 ماي 2018 - 13:38
كلنا خطاؤون و لكن لا شيء يبرر الضرب يا معلم .منذ صغري و أنا أكره الأساتذة. في صغرنا كانو يرعبوننا قاتلهم الله أكثرهم انانيون و معتدون .هنا في اسبانيا الضرب ممنوع منعا كليا لهدا هم متقدمين علينا .و الله يهدي مت خلق
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-9
14 - Ziryab الأحد 27 ماي 2018 - 13:39
الدولة و الجمعيات و الأسرة و الإعلام يعولون على الشرطة و الأساتذة لتربية المجتمع لوحدهم. فهم كالسدود يستقبلون مياه الفياضانات و كل العوالق و الإنجرافات.و يتحملون ضغوطا كبيرة. و مع ازدياد الضغط قد ينفجرون في أي لحظة.كما وقع مع الأستاد أو الشرطي الذي صفع شخصا أبى إلا أن يسترجع دراجته بالقوة.
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6
15 - أستاذ الأحد 27 ماي 2018 - 13:40
صباحكم سعيد ، بداية حمدل على سلامة الأستاذ من التبعات القانونية متنياتي له بالعودة لمزاولة عمله في ظروف حسنة ، ثانيا أود الإشارة و التعقيب لما جاء في معرض حديثه حول وضعية و مكانة الأستاذ في مختلف المؤسسات الاجتماعية ، صحيح أنه لا زال يحظى بقيمة إلأ أن هذه القيمة في نظر الهيئة المسؤولة لا تقام بأي وجه كان و لنا أن نلمس تردي الأوضاع القانونية و الاجتماعية و الادارية لرجال و نساء التعليم ، ثم مسألة التعاقد التي كرست الهشاشة و ضرب مجانية التعليم الذي سيزكيه مشروع مراسيم سيتقدم بها رئيس حكومة النذالة الذي هو في حقيقة الأمر مجموعة من القوانين الزجرية التي تضرب ما تبقى في كذبة إصلاح التعليم ، أما ما وقع للأستاذ هنا هو أمر بسيط يقع يوميا في مؤسساتنا التعلمية و أكثر أمام انهيار القيم و الأخلاق ، و لكن يجب على الأستاذ أن يكون حذرا في التعامل مع المتعلمين .
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6
16 - مصطفى / ايطاليا الأحد 27 ماي 2018 - 13:41
نتمناو أن الحادث مايكونش لو تأثير على الوضعية الإدارية للأستاذ .
أما بالنسبة للتلميذ/ة اللي صور الفيديو متكلم عليه حد ، لأن حتى هذا فحد ذاتو قلة تربية ، فكيف يعقل وفي حصة الدرس يستعمل الهاتف !
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4
17 - Mann الأحد 27 ماي 2018 - 13:42
أستاذ يعبر عن حالة الكدح و الشقاء التي يعيشها الأساتذة !! كان زمان الأساتذة في هندام و شكل يفرض الاحترام ..
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1
18 - متابع الأحد 27 ماي 2018 - 13:43
وما هو مصير التلميذ الذي إلتقط الفيديو؟
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5
19 - ابو عبدالله الأحد 27 ماي 2018 - 13:43
البعض للأسف يتكلم عن العنف الممارس من قبل الاساتذة ولا يتكلمون عن العنف وقلة الادب وفساد التربية والاخلاق لبعض التلاميذ . المسألة يجب ان تتناول من جميع جوانبها لكيلا يكون الخطاب/الحوار سلبيا وغير ناضج.
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4
20 - عبداللطيف الأحد 27 ماي 2018 - 13:44
رغم ما حصل فانت تاج على رؤوس كل المغاربة اللدين تمدرسوا على يديك المغاربة قلبهم كبير الرجل اب التلميدة هو الاخر نعم الاخلاق نشد على اياديه اما التلميدة نتمنى ان تجعل هدا الحادث الماساوي ان يكون لها حافزا لتحصيل والاشتهاد والتفوق انشاء الله .37سنة ديال التعليم وفي الاخير حادث ممكن ان يقع بين الاب وابنته شيء عادي ونتمنى لك السي المعطي شي حجا تكريما لمجهوداتك الجبارة .اللهم انعم علينا بالامن والرخاء واحفض من قلدته امور المغاربة.
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5
21 - Fguirouche brahim الأحد 27 ماي 2018 - 13:48
J'ai pratiqué ce métier respecté par certains et méprisé par d'autre mais j'ai toujours aimé mon travail malgré l'injustice de la société et le salaire de misère. Certains de mes eleves qui ont fait leur chemin me remercient pour ce qui j'ai fait pour eux et d'autres m'en veulent pour leur echec dans lavie mais c'est comme ça on ne peut pas sauver tout le monde malheureusement car certains se détruisent eux même et c'est dommage.chapeaux bas pour tous mes collègues.
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3
22 - تربوي الأحد 27 ماي 2018 - 13:49
عندما تتجرأ متعلمة على رجم استاذها الذي تطوع ليقدم لها دروس الدعم حتى تحصل على نتائج أفضل في الإمتحان، حينها فقط ندرك أزمة الأخلاق التي وصلت إليها هذه الأجيال، لا نقر ما قام به الأستاذ، لكن بالمقابل أرى أن أي من المغاربة تعرض للرجم بالطباسير و بمقذوفات كان سيتصرف بطرقة أقسى من التي تصرف بها الميلودي.
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5
23 - مجرد سؤال الأحد 27 ماي 2018 - 13:49
اسئلة في القضية.
قانونية اﻹعتقال بدون شكاية من جهة إدارة المؤسسة المعنية أو من التلميذة ./ و بدون تقديم شهادة طبية.
إبرام الصلح في اﻹدارة بين والد التلميذة و اﻷستاذ و بطبيعة الحال امام موظفي ادارة المؤسسة.
ابلاغ اﻷستاذ من طرف المحامي عن تشبت الوالد بالمتابعة القضائية.
استقبال اﻷستاذذ من طرف التلميذة بالورود عند اطلاق سراح االمؤقت و خروجه من " اﻹصلاحية" .
مفارفات غريبة و عجيبة
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0
24 - محمد دهني الأحد 27 ماي 2018 - 13:50
تحياتي الخالصة لرجال القضاء على تقديرهم لمهنة المتاعب والضغوطات ،وعما عبروا عنه من امتنان لرجال التعليم . نحن إذن نسير على خطى التقدم الحضاري من حيث علاقة السلطة بالمواطن ،مثلما فعل السيد الحموشي في قضية صاحب الدراجة النارية .
نشكر كل المسؤولين ذوي الضمائر الحية والذين يغفرون للمواطن بعض الهفوات النادرة .
ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
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4
25 - Nor الأحد 27 ماي 2018 - 13:55
مرجو إعادت أستاد إلى عمله ولاحدت أنه تلقا دعم من جميع المغاربة. ولاأحد ينكر أنه خدم وطن 37 سنة. هدا هو نتيجة إهمال مدرسة عمومية حتى تلا ميد لم يعود يهتمون بدراسة. لأنهم إستنتجو أنها لتوصلك للعمل. هده من مخلفات سياسة و باك صاحبي وكك شىء بأموال و رشوة. ومازال قادم أعضم. في مقابل يجب عليكم سجن ومتابعة مسؤلين
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0
26 - احمد الأحد 27 ماي 2018 - 13:57
اطلعت على الفيديو المرفق، و ما اثار انتباهي هو قول "الاستاذ" في احد المقاطع: "اصبحت في حالة لا يرثى لها".
نعلم جيدا ان هذا الخطا شائع ويسقط فيه الكثير، لكن من عامة الناس وليس استاذا يفتخر بقضائه 37 سنة في العمل.
للفائدة نقول ان الخطا هو: "اصبحت في حالة لا يرثى لها"
اما الصواب فهو: "اصبحت في حالة يرثى لها'
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1
27 - محند الأحد 27 ماي 2018 - 13:57
باين المعلم كان حاس بالحكرة. تصرفه في حالة الغضب ينافي الرزانة وحتى حقوقه وحق التلميذة.
كان بامكانه طرد التلميذة من الحصة واحضار ولي الامر. ولكن طلع لا يستعمل الحيلة.
نتمنى له الاستمرار في العمل
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28 - nour الأحد 27 ماي 2018 - 14:00
والله تعرضت للضرب باللكمات من طرف استاذ بالاعدادي ظلما والله ظلما ،ولم احرك ساكنا ولم اخبر عائلتي-لم يكن في الثماننيات هذا الانصاف وهذه العدالة مثل اليوم-وفوضت امري الى الله ولن اسامحه .
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0
29 - independant الأحد 27 ماي 2018 - 14:05
هدا ما يحدت عندما تريد الدولة الزجر بمعتقل سياسي
لمادا لم يتم تصوير الرشق بالتباشير وقلم جاف ووو
المهم التلاميد خاصهم العصا خصوصا المراهقين وانا اعرفهم وعشت معهم
وتبقى شخصية الاستاد هي الدور الاساسي في القسم
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0
30 - Hassan الأحد 27 ماي 2018 - 14:05
ممنوع ضرب التلميذ
ممنوع إخراج التلميذ المشاغب من القسم حتى لو قام بالفوضى وعرقل سير الدرس فلا يجب حرمانه من الحصة.
المجلس التأذيبي لاقيمة له لا يثم فصل التلاميذ المشاغبين.
عنذ كتابة تقرير وتسليمه للإدارة فسيكون مصيره الأرشيف في غياب أية عقوبات زجرية.
أولياء الأمور فقدوا السيطرة على أبنائهم بل هناك من يخاف بطشهم.
لهذه الأسباب تفشى الشعب ذاخل المؤسسات وسيستفحل أكثر في قادم السنوات وسينزل المستوى إلى الحضيض
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31 - ERRAJI الأحد 27 ماي 2018 - 14:06
وناري وامي استاد ديال الماط مازال كايقول حالة لا يرثى لها !!!!!!!!!!!!
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