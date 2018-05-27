نقابة الأطباء تندد بالوضع الصحي في المغرب

هشاام بوعلي*

أكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن المنظومة الصحیة بالمغرب في حالة انھیار؛ وفي مقدمتھا المستشفى العمومي، الذي یعیش أیامه الأخیرة إن لم تتداركه إرادة فعلیة لإنقاذه، تضيف النقابة ذاتها، التي أدانت، في بلاغ لها بمناسبة تخليدها الذكرى الـ15 لتأسيسها، "استمرار تأزم الوضعِ الصحي، والاختلالات الكبیرة التي يعرفها عمق المنظومة الصحیة، وما آلت إلیه أوضاع المؤسسات الصحية من ندرة الموارد البشریة وقلة التجھیزات". وأكدت أن ذلك "ينعكس سلباً على نوعیة الخدمات"، و"یدفع بالمئات من الأطر الطبیة إلى تقدیم استقالاتھا، ھروباً من لھیب الوضع الكارثي بالمستشفى العمومي".

وأشارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أن السیاسة الحكومیة حاولت تھمیش وتجاھل مطالب الأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان، من خلال مجموعة من القرارات السیاسیة والإداریة، التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في دستور 2011، مؤكدة أن "التضییق على الحریات النقابیة، من خلال الاقتطاعات العشوائیة، لا يرهبنا، بل یذكي النضال فينا وسنرفع دعاوى قضائیة فردیة بكل المحاكم الإداریة الوطنیة".

ودعت النقابة ذاتها إلى الدفاع المشروع عن كامل ملفها المطلبي، وعلى رأسه تخویل الرقم الاستدلال 509 كمدخل للمعادلة بتعویضاته الكاملة، وإحداث درجتین بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلیة، وتوفیر الشروط العلمیة لعلاج المواطن المغربي، وتحسین وتجوید ظروف المستشفيات بما یحفظ الكرامة الإنسانیة للطبیب والمریض على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن النقابة الأكثر تمثيلية لأطباء القطاع العام بالمغرب سبق لها أن خاضت العديد من الإضرابات منذ شهر شتنبر من السنة الماضية، كان آخرها إضراب مزدوج يومي 23 و24 من الشهر الجاري. كما نظمت مجموعة من المسيرات والوقفات أمام مقر وزارة الصحة.