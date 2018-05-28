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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يمضي سنةً في عكاشة .. زنزانة انفرادية ومحاكمة ماراطونية

الزفزافي يمضي سنةً في عكاشة .. زنزانة انفرادية ومحاكمة ماراطونية

الزفزافي يمضي سنةً في عكاشة .. زنزانة انفرادية ومحاكمة ماراطونية
هسبريس – يوسف لخضر
الاثنين 28 ماي 2018 - 12:00

أمضى ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، سنة كاملة في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان قد اعتقل في السادس والعشرين من ماي سنة 2017، في سياق احتجاجات عارمة شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها من أجل مطالب اجتماعية.

مرور سنة على اعتقال الزفزافي وسط حي بمدينة الحسيمة تزامن مع قراره الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام إلى جانب عدد من رفاقه، وفي الوقت الذي تستمر فيه التأخيرات متوالية منذ شتنبر من العام الماضي.

وكان الزفزافي قد اعتُقل بعدما أقدم على الدخول إلى مسجد محمد الخامس الموجود على بعد أمتار من منزله، بمعية مجموعة أخرى من الأشخاص بعدما اعتبروا أن خطبة الجمعة تهاجم حراك الريف الذي رفع مطالب اجتماعية واقتصادية من أجل سكان الريف.

وقد أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إثرها، بلاغاً يقول إن الزفزافي عرقل حرية العبادات وعطلها أثناء الجمعة.

وأشار البلاغ إلى أن الزفزافي أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته وألقى داخل المسجد خطاباً اعتبره الوكيل العام للملك تحريضياً أهان فيه الإمام وأحدث اضطراباً أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها.

وتقول هيئة دفاع الزفزافي، الذي يعتُبر قائداً لحراك الريف الذي انطلق نهاية سنة 2016، إنه يقضي مرحلة الاعتقال في زنزانة انفرادية، إضافة إلى "تعرضه منذ اعتقاله لتعذيب فظيع ولمعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية".

أسماء الوديع، المحامية وعضوة هيئة دفاع ناصر الزفزافي، قالت، في حديث لهسبريس، إن "الزنزانة الانفرادية التي يوجد فيها الزفزافي أعتبرها تعسفاً وشططاً في استعمال السلطة وخرق للقانون"، وأشارت إلى أن هناك ردة على جميع المستويات في هذا الصدد.

وأضافت المحامية الوديع إن هذا "التعامل مع ناصر الزفزافي هو نوع من الانتقام المجاني، وكأنه بينهم وبينه ثأر يريدون أن يأخذوه بسبب وبدون سبب وبمناسبة وبدون مناسبة، وهذا يسيء إلى سمعة البلد وإلى هذا الوطن الذي ضحى من أجله أناس كثيرون منذ الاستقلال لضمان الحقوق لكل المواطنين".

وتشير الجمعيات الحقوقية إلى أن حملة الاعتقالات التي طالت محتجين في الحسيمة بلغت أكثر من 200 شخص يتابع أبرزهم في الدار البيضاء بتهم ثقيلة، بعد أشهر من توالي الاحتجاجات بسبب مقتل بائع سمك سحقاً في شاحنة للنفايات في أكتوبر 2016 أثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التي كانت نوعاً من السمك المحظور صيده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Hhhh الاثنين 28 ماي 2018 - 12:12
لك الله اخي نادرا ما اشاهد رجال متلك في هدا الزمن الضالم والناس اصبحو فيه ضالمين وللحق منوعين بالرغم من انك ارتكبت اغلاط في التسير لاكن هدفك النبيل كان اسما وأعضم انما لأعمال بالنيات
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56
2 - مواطن بسيط الاثنين 28 ماي 2018 - 12:12
رجال هذا الوطن في السجون و لصوصه في المناصب لك الله يا وطني أسأل العظيم أن يطلق سراحه وكل المعتقلين مقــــــــــاطعون للفساد والإحتكار
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63
3 - j_unes الاثنين 28 ماي 2018 - 12:13
نسأل الله ان يفك اسره ويهدي المسؤولون على اختطافه الى الحكمة والتبصر لقد شوهتم البلاد والعباد من اجل مطالب وحقوق بسيطة جدا
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18
4 - Ya bilzdi الاثنين 28 ماي 2018 - 12:15
Je me demande comment les bourreaux de ces pauvres peuvent vivre ?
Comment ils peuvent se regarder dans le miroir ? Alors qu'ils commettent de telles crimes contre l'humanité?
Incarcérer des innocents , pendant 1 an !!!!!!! Un an , un an

Quelle honte !
Leurs seul crime c'est demander un hôpital , un terrain dans leur département coupée du reste du Maroc !
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12
5 - Amazigh الاثنين 28 ماي 2018 - 12:16
الى جاه العفو اولا حكم براءة يجب تعويضه لهاد التبهديلة الس مو مريضة بالسرطان حشوما طلقو السيد
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16
6 - حراك مشبوه الاثنين 28 ماي 2018 - 12:19
هو ليس أيقونة وهو ليس حراك هي فتنة ونوايا خبيثة غير معلنة تم اجثتاتها من جدورها
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-35
7 - محمد بوعناية الاثنين 28 ماي 2018 - 12:24
سجن البريء عز وفخر طول العمر سجان البريء مذلة طول لعمر فقط للعقول الرافية
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10
8 - مواطن الاثنين 28 ماي 2018 - 12:24
الزفزافي والنفنافي والسرفاتي وبوعشرين ووو
قضايا لالهاء الشعب بها عن قضاياه الاساسية من صحة وتعليم وشغل وو
الله يطلق سراحوا
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-15
9 - wood الاثنين 28 ماي 2018 - 12:25
على ما يبدو ان المخزن في ورطة حقيقية ، فإدانة معتقلي الريف قد يؤجج الاوضاع و يزيد الاحتقان خصوصا ان المعتقلين ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم بحقوق مشروعة . اما اطلاق سراحهم فسيكون اعتراف من المخزن ان كل الإجراءات التي تمت في حقهم هي تعسفية . فهؤلاء المعتقلين ابرياء و أعمال العنف التي تخللت بعض الاحتجاجات او المظاهرات تتحمل مسؤوليتها ايضا قوات الامن عبر استفزاز و مهاجمة المتضاهرين و غيرها من الخروقات ، و تستثنى منها بعض الاعمال المشبوهة لعناصر مجهولة هاجمت مقرات الامن من المحتمل انها كانت تسعى لإعطاء الشرعية لتدخله لوقف هذا الحراك بالقوة . فمند بداية هذا الحراك كان الجميع يشدد غلى التمسك بسلميته و عدم الانجرار الى العنف !!!
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10 - ملاحظ الاثنين 28 ماي 2018 - 12:29
رجل قل ناظره. طالب بحقه سلميا كما يكفل له الدستور. و خالد عليوة حر طليق . لا حول و لا قوة الا بالله. اللهم ان هذا منكر
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11 - tornadogut الاثنين 28 ماي 2018 - 12:30
اللهم اكفنيهم بما شئت انك انت العزيز الحكيم
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12 - وليد الاثنين 28 ماي 2018 - 12:31
اللهم فك أسره يارب وأنصره على كل من ظلمه، ما أتأسف له في بلادنا هو أننا نتحد ضد شركات الماء والحليب ولكن لا نتحد لكي ندافع عن هؤلاء المقبوع بهم ظلما في السجون لأنهم فقط إنتفظوا ضد الحكرة والتسلط والفساد.
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13 - محاكمات ماراطونية الاثنين 28 ماي 2018 - 12:31
خلينا نكن واقعيين وحياديين. هناك أمور وقعت في الحسيمة، سواء من طرف الشرطة، او من طرف الفئة المتظاهرة. لكن في نفس الوقت، هناك أمور لازالت تقع تؤكد أن المحاكمات غير عادلة، بغض النظر عن ما قام به المتظاهرون. على سبيل المتال، ماهو الجريمة التي قام بها المهداوي؟ عدم التبليغ عن... بالله عليكم واش اي واحد ويقول شي هضرة، نمشي نبلغ به، فينهم الدبابة والأسلحة لكان غيدلخوا؟ الانسان يعاقب لافعاله وليس لنواياه إلا في حالة الإرهاب. تانيا ماهو سبب نقل تقريبا كل المتهمين إلى الدار البيضاء، أليس هناك محكمة في الحسيمة، بما أن الجنح وقعت هناك؟ وهناك العديد من الاسئلة التي يمكن للمرء أن يطرحها. خلاصة القول، الحكومة لا دور لها، العدالة خاضعة للدولة العميقة، بصيغة أخرى الق..... ونهار يقزم دور الاخيرة، ديك الساعة حكي ليا عن دولة ديمقراطية، وعدالة نزيهة. أما البروباغندا التي يقومون به من أجل تلميع صورته... والتحليل والمدح، والله لن يتغير الواقع، لانه لن يريد التفريط في جزء بسيط من صلاحياته المحسوبة على عقلية القرون الوسطى. وفهم الفاهم!!!!
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14 - stranger الاثنين 28 ماي 2018 - 12:39
دولة فاشلة بكل المعايير دولة بدون عدل ليست بدولة,اللهم احفظنا من ظللمكم يا عديمي الضمائر.
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15 - Hamido الاثنين 28 ماي 2018 - 12:41
أتذكر مند سنوات دخل مجرم منحرف المسجد والناس تؤدي صلاة المغرب.كانت الشرطة تلاحقه كان يحمل سكينا ومعه كلبه.أحدث فوضى داخل المسجد وخاف الناس ولم يستطيعوا مواصلة الصلاة.بعد فوضى عارمة تم توقيف المجرم وحوكم ب 4 سنوات سجن نافدة.الزفزافي لم يدخل سكرانا للمسجد ولم يدخل كلبا إلى المسجد ويحمل سكينا.كفى استحمارا للمغاربة.الزفزافي لم يعتقل بسبب حادث المسجد.الزفزافي اعتقل بسبب الاحتجاج الدي يكفله الدستور.عندما تنشؤون هيئة الانصاف والمصالحة في نسختها الثانية لا تعوضو معتقلي الريف من المال العام.بل من صنع هده المهزلة هو من يتحمل مسؤوليتها والايام بيننا.
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16 - سيمو الاثنين 28 ماي 2018 - 12:43
الحمد الله مزال القضاء يقول الكلمة حيت نوتي الفتن أ نت وامتالك يستحقون اشد العقوبات أ نت أصبحت فرعون لك شهية طيبة في زنزانتك
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17 - امين الاثنين 28 ماي 2018 - 12:44
اعتقل الزفزافي ﻷنه هاجم المسجد وقطع خطبة الجمعة، وخ تفقنا،ولمادا تم اعتقال 650 شخص،هل هؤلاء كلهم هاجموا المسجد ،على من يضحك المخزن
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18 - حسن الاثنين 28 ماي 2018 - 12:48
أصبح الفضاء الأزرق داخل الدول التي تنعدم فيها حرية التعبير والحريات الاخرى أحسن وسيلة للتعبير والمقاطعة وحاليا حملة المقاطعة في بلدنا العزيز ناجحة لانها وصلت لمبتغاهم مع صفر معتقل .
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19 - كمال الاثنين 28 ماي 2018 - 12:53
ماذا يمكن ان ننتظر من الذين انشأو سجنا كسجن تزمامارت الرهيب؟
الشعب المغربي قد يغفر لهم لكن لا ينسى.والسلام
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