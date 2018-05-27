مصرع طالب يقود الصمدي إلى مساءلة البرلمان

هسبريس من الرباط

يواجه خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم العالي، مساءلة برلمانية، بعدما لقي طالب مصرعه، فور وصوله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، متأثرا بجروح بليغة نجمت عن تعرضه للضرب خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين.

وطالبت حنان رحاب، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي بالكشف عن إجراءات الوزارة الوصية لوقف ظاهرة العنف الجامعي ونشر قيام التسامح، داعية إلى تقديم حصيلة وزارتي التعليم العالي والداخلية لضمان أمن الطلبة بالحرم الجامعي وضمان سلامتهم وتيسير سبل التحصيل العلمي.

وشهدت جامعة أكادير مواجهات دامية اندلعت بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، حيث بدأت لأزيد من أسبوع بكتابات حائطية بالصباغة، ثم تطورت إلى مطاردات بكل من حي السلام وحي الداخلة بين فصيل الحركة الثقافية الأمازيغية وفصيل الطلبة الصحراويين.