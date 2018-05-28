قرارات تأديب رجال الشرطة تعيد ثقة المغاربة في المؤسسة الأمنية

هسبريس - عبد الإله شبل

باتت المؤسسة الأمنية بالمغرب تخرج إلى وسائل الإعلام لتعلن عن اتخاذها قرارات تأديبية في حق أفرادها الذين ارتكبوا أخطاء مهنية، أو أساؤوا إلى أحد المواطنين، على غرار واقعة "مول تريبورتور"، أو تغاضوا عن أداء واجبهم المهني؛ الأمر الذي يلقى ترحيبا من طرف المواطنين ومختلف الفاعلين.

متتبعون وناشطون حقوقيون يرون أن عمليات التأديب التي تتخذها السلطات، وخاصة المؤسسة الأمنية، في حق موظفيها في السنوات الأخيرة، من شأنها أن تُقوِّم نظرة المجتمع المغربي إليها، بعدما كان ينظر إليها على أنها مؤسسة تمارس التعسف على المواطنين.

وبحسب بوبكر أونغير، رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، فإن "التوجه الجديد الذي تتبناه المؤسسة الأمنية منذ تغيير قيادتها يقوم على اتخاذ إجراءات وقرارات هامة في سبيل إعطاء صورة جديدة عن مؤسسة كانت في ما مضى عنوانا للقهر واغتصاب الحقوق".

وأوضح أونغير، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النهج التواصلي لمؤسسة الأمن الوطني وتفاعلها مع الأحداث الوطنية ونهجها الحوار والإنصات والمهنية، يجعل منها مؤسسة تستعيد أدوارها القانونية كمؤسسة وطنية حامية للحقوق وحريصة على تحقيق العدالة والإنصاف".

واعتبر الفاعل الحقوقي أن الحكامة الأمنية تتطلب من "مؤسساتنا الموكل إليها إنفاذ القوانين التقيد بالمسؤولية والنجاعة واحترام حقوق وكرامة المواطنين"، مضيفا أن ما قامت به المؤسسة الأمنية من تأديب عناصرها لشططهم في استعمال السلطة "أمر إيجابي يعطي رسائل مطمئنة على أن سيادة القانون وعلوه فوق كل الحسابات أمر ممكن في بلادنا، ويعطينا جرعة أمل في بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات".

ولفت رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إلى أن رجال الأمن في المغرب يقومون بدور هام ومحوري في تنفيذ القانون وفي حماية المواطنين، "وهذا مجهود مهم ومعتبر، لكن عليهم التقيد بضوابط القانون والحرص على الحقوق في أداء رسالتهم النبيلة في إطار المفهوم الجديد للسلطة الذي جاء به العهد الجديد كتعهد أساسي لإعادة العلاقة التواصلية الناجعة بين المواطن والإدارة".

وقال الناشط الأمازيغي إن عمليات التأديب التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في حق أفرادها المخالفين للقانون "تهدف أساسا إلى تكريس سمو القانون"، واعتبرها "إجابة ضمنية على بعض التقارير الحقوقية الوطنية والدولية التي أثارت قضايا تتعلق بسوء المعاملة".

وأضاف: "شخصيا أعتبر أن تأديب مسؤولين أمنيين متورطين في ممارسات غير قانونية أثناء تنفيذ مهامهم سيعطي رسائل إيجابية إلى الداخل والخارج بأن بلادنا ماضية في احترام التزاماتها الحقوقية".

ونوه المتحدث نفسه بالمبادرة التي قام بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، عندما قام بإنصاف "مول التريبورتور"، وقال: "هذا الأمر كنا ننتظره من رجال الأمن والساهرين على حماية ممتلكات وأرواح وحقوق المواطنين في إطار تجسيد علو القانون وسموه".