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كُتّاب وآراء
"مول تريبورتور" يصالح الشرطي .. والحموشي: ماسح الأحذية وزير
عمت الفرحة أوساط دوار البكيريين بمنطقة الرحمة في الضواحي الجنوبية الغربية للدار البيضاء، بعد أن تصالح سائق "التريبورتور" خالد شكري والشرطي بنعزيزة، اللذين ظلا حديث مرتادي الشبكات الاجتماعية في الأيام الأخيرة.
وعبّر خالد شكري عن سعادته بهذا الصلح، ووجه استعطافا إلى المدير العام للأمن الوطني من أجل الإبقاء على الشرطي في منصبه، خاصة أنه لم يكن يرتدي الخوذة الواقية عندما أوقفه الشرطي قبل أيام.
وقال سائق التريبورتور: "أنا مسامح البوليسي دنيا وآخرة، وما بغيتش نكون سبب في توقيفه" وفق تعبيره.
وأثنى شكري على المدير العام للأمن الوطني، الذي استقبله صباح أمس السبت بحضور حميد البحري نائب والي ولاية أمن الدار البيضاء، مؤكدا أن عبد اللطيف الحموشي أخبره بأن المغاربة سواسية، وأن ماسح الأحذية في الشارع يعتبر وزيرا في نظر الأمن".
وعبّر الناشط الجمعوي محمد دالي عن سعادته بنجاح المساعي الحميدة لعقد صلح بين الشرطي وسائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات.
وكان فيديو سائق "التريبورتور" والشرطي قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا موجة من الغضب؛ إذ ظهر فيه شرطي يصفع مواطنا ويوجه له شتائم بكلمات نابية.
وسرعان ما تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطنية مع الشريط،وأصدرت أمرا بتوقيف الشرطي وإحالته على المجلس التأديبي.
ويظهر التسجيل، الذي راج أول أمس، شرطي مرور يحاول حجز دراجة نارية ثلاثية العجلات، إلا أن صاحبها توسل إليه وقبّل يديه حتى لا يقوم بذلك، على اعتبار أنها مورد رزقه الوحيد، لكن الأمني لم يبال بحديث السائق وقابله بالسب بكلمات نابية، وصفعه على وجهه.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ لها، قرارا يقضي بـ"التوقيف عن العمل في حق ضابط الأمن الممتاز المشتغل بولاية أمن الدار البيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
و شكرا لجميع رجال و نساء الأمن.
الأستاذ تصالح مع التلميذة
مول التريبورتور تصالح مع الشرطي
و غزل لقاوها و دوري الأبطال داتو الريال ...
نرجعو لموضوعنا المهم: المقاطعة ثم المقاطعة حتى خفض الأسعار
هل من المعقول أن يأخذ الشرطة الدراجات الناريه الى المستودعات بمجرد مخالفة يمكن اذائها في عين المكان ؟
كم من شخص فقد عمله نتيجة تاخره عن العمل وذلك بسبب ان الشرطة أخذت منه دراجته النارية في حين انه اختار اداء المخالفة في عين المكان ؟
يجب على المسؤولين النظر في الموضوع، ويجب عليهم عدم الانحياز الى جهات كبرى من اجل ملئ مستودعاتهم قصد الحصول على بعض النقط او الترقيات ، فكلنا نعلم من هم اصحاب المستودعات وايضا اصحاب الدبناجات
كن على بال اخي الكريم....... ولكم التعليق
Très bonne initiative
والله ما كرهنا لو نسخوا لنا من السيد الحموشي أربعون photocopie لكي يحطوا كل واحدة على رأس كل وزارة.
لكن، اتمنى من رجال الامن ان يتحلوا بشيء من الوعي لاننا اخوة، و الا يتحرشوا بنا، كي نكون سندا لهم في مهامهم النبيلة والصعبة.
عاش الشعب.
كون داك البوليسي عمر المخالفة بدون الدبناج مكانش غيوقع ليه لوقع. ولكن الله يمهل ولا يهمل خرجت فيه دعوة ديال شي واحد مظلوم منو
والصلح خير
الشرطي أيضا له عائلة ولا يجب قطع رزق أولاده
الحموشي رجل مناسب في المكان المناسب
العفو عند المقدرة
واتمني أن الشركات المقاطعة تخفض الأسعار وتصلح مع المواطنين. وبارك عليهم شو الربح ومتكونش كرشهم كبيرة وفي الاخير مكين غير الموت والقبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
رجل الأمن يعتبر المواطن ليس وزيرا وإنما هو حشرة أو نفاية من النفايات.
لا تضحكوا علينا بهذه العبارات ولا تستحمروا ذكاءها فنحن نراهم كيف يتعاملون مع الوزراء (قصة خالد الناصري وامحند العنصر مثلا) وطيف يتعاملون مع بوزبّال.
ولكن ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
ثم نوجه تحياتنا للسيد الحموشي الذي لم يتردد لرد لردالاعتبارر للسائق.
اما رجال الامن فاقول فيهم الله يهديهم الى الصواب.