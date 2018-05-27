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الرئيسية | مجتمع | "مول تريبورتور" يصالح الشرطي .. والحموشي: ماسح الأحذية وزير

"مول تريبورتور" يصالح الشرطي .. والحموشي: ماسح الأحذية وزير

"مول تريبورتور" يصالح الشرطي .. والحموشي: ماسح الأحذية وزير
هسبريس - محمد لديب
الأحد 27 ماي 2018 - 18:00

عمت الفرحة أوساط دوار البكيريين بمنطقة الرحمة في الضواحي الجنوبية الغربية للدار البيضاء، بعد أن تصالح سائق "التريبورتور" خالد شكري والشرطي بنعزيزة، اللذين ظلا حديث مرتادي الشبكات الاجتماعية في الأيام الأخيرة.

وعبّر خالد شكري عن سعادته بهذا الصلح، ووجه استعطافا إلى المدير العام للأمن الوطني من أجل الإبقاء على الشرطي في منصبه، خاصة أنه لم يكن يرتدي الخوذة الواقية عندما أوقفه الشرطي قبل أيام.

وقال سائق التريبورتور: "أنا مسامح البوليسي دنيا وآخرة، وما بغيتش نكون سبب في توقيفه" وفق تعبيره.

وأثنى شكري على المدير العام للأمن الوطني، الذي استقبله صباح أمس السبت بحضور حميد البحري نائب والي ولاية أمن الدار البيضاء، مؤكدا أن عبد اللطيف الحموشي أخبره بأن المغاربة سواسية، وأن ماسح الأحذية في الشارع يعتبر وزيرا في نظر الأمن".

وعبّر الناشط الجمعوي محمد دالي عن سعادته بنجاح المساعي الحميدة لعقد صلح بين الشرطي وسائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات.

وكان فيديو سائق "التريبورتور" والشرطي قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا موجة من الغضب؛ إذ ظهر فيه شرطي يصفع مواطنا ويوجه له شتائم بكلمات نابية.

وسرعان ما تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطنية مع الشريط،وأصدرت أمرا بتوقيف الشرطي وإحالته على المجلس التأديبي.

ويظهر التسجيل، الذي راج أول أمس، شرطي مرور يحاول حجز دراجة نارية ثلاثية العجلات، إلا أن صاحبها توسل إليه وقبّل يديه حتى لا يقوم بذلك، على اعتبار أنها مورد رزقه الوحيد، لكن الأمني لم يبال بحديث السائق وقابله بالسب بكلمات نابية، وصفعه على وجهه.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ لها، قرارا يقضي بـ"التوقيف عن العمل في حق ضابط الأمن الممتاز المشتغل بولاية أمن الدار البيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - فيفي الأحد 27 ماي 2018 - 18:12
الله اكثر من امثالك اسي الحموشي ونعم الرجل
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189
2 - casablanca الأحد 27 ماي 2018 - 18:13
نفتخر ان الحموشي من رجالات المغرب. فعلا هو الرجل المناسب في المكان المناسب. ويعطينا الأمل أن المغرب مازال بخير.
و شكرا لجميع رجال و نساء الأمن.
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138
3 - سيمو الأحد 27 ماي 2018 - 18:13
الحمد الله مزال أ ناس أخيار في هذا البلد سير أ سي الحموشي بحالك قلال مشي بحال شي وزراء مكيعرفو تا يهضرو الله يقويك و ينصر سيدنا
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94
4 - يونس السلفي الأحد 27 ماي 2018 - 18:13
مزيان أسيدي .. الصلح خير
الأستاذ تصالح مع التلميذة
مول التريبورتور تصالح مع الشرطي
و غزل لقاوها و دوري الأبطال داتو الريال ...
نرجعو لموضوعنا المهم: المقاطعة ثم المقاطعة حتى خفض الأسعار
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268
5 - مغترب الأحد 27 ماي 2018 - 18:14
لحموشي ينتظره الكتير من العمل لتحسين سلوك رجال الأمن
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103
6 - انشري يا عزيزتي الأحد 27 ماي 2018 - 18:15
خلي القانون يمشي ياك كان عدو لك ولا حبيبك المسامحة على السبان وعلى الضربة لضربك هذا حق مدني والحق العام هو يعاقب
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45
7 - NOUMRI الأحد 27 ماي 2018 - 18:15
مبادرة طيبة في هدا الشهر الفضيل يشكر كل من ساهم فيها و المسامح كريم
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70
8 - ber nour الأحد 27 ماي 2018 - 18:16
شكران جزيلا لك ولي سيد الحموشي وشرطي . على روح المواطنة الله يهدينا يارب
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40
9 - كريم الأحد 27 ماي 2018 - 18:16
مسامح كريم هذه الواقعة تكون عبرة لرجال الأمن والمواطنين ،وعلى المواطنين أن يحترموا جميع قواة الأمن وان يساعدونهم الله يكون في عونهم يشتغلون في جميع الأوقات الحر والشتاء والليل،الاحترام يكون متبادل
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51
10 - Marmou الأحد 27 ماي 2018 - 18:17
سلام عليكم انا كنت احس بلي أمور سوف ترجع بالسلامة ان شاء الله فعل الخير والعمل في رمضان مبارك علينا وعليكم
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29
11 - لماجور علال الأحد 27 ماي 2018 - 18:17
على شعب كي داير ،علاش ما تخاليوش العدالة دير الخدمة ديالها ،ديما الحكرة و المطايفة و في الأخير صلح ،شعب منافق ،الى تقدمتو اجيو عكرو ليا
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-23
12 - عومر الأحد 27 ماي 2018 - 18:18
نعم برافو لقد وجدتم الحل لمتل هده المشاكل التى تنتشر في المواقع الاجتماعية
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3
13 - meme الأحد 27 ماي 2018 - 18:18
احسن ما درتي اسي الحموشي حين ابقيت الظابط في منصبه لان الخطا من الاثنين ووليس الظابط الذي ادئ عمله و اتمنئ ان تزيل علينا هذا القانون الذي يفرض علينا حمل ركوبتنا الئ الفوريان ارجوك سيدي ارجوك و الله يرحم واليديك و يمتعك بالصحة و السلامة الئ ما نخلصوت غرامه كبيرة و اعفينا من الفوريان و دمت فخرا للامن الوطني
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16
14 - LARBI الأحد 27 ماي 2018 - 18:18
مكايناش المسامحة هدا اسمه ارهاب المواطن للمسامحة
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-30
15 - المنظر الجميل الأحد 27 ماي 2018 - 18:18
خطوة مباركة تحية لسي الحموشي…………
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15
16 - hicham الأحد 27 ماي 2018 - 18:18
السؤال المطروح :ماذا لو يتم توثيق الحادث بكاميرا الهاتف ؟
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18
17 - السلاوي الأحد 27 ماي 2018 - 18:18
ماسح الاحدية وزير .. ادا شداتو الكاميرا و وقفوا معاه المغاربة الرجال ..و اللي ما شداتو الكاميرا ، ليه الله ... يبكي الحكرة و يتكمش ..
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30
18 - مغربي الأحد 27 ماي 2018 - 18:19
الأمر يتعلق بالخودة وهل يمكن حجز الدراجة على هده المخالفة ?
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19
19 - azizove الأحد 27 ماي 2018 - 18:19
أتمنى أن يتعظ الباقون من العسس .
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5
20 - كمال الأحد 27 ماي 2018 - 18:19
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
هل من المعقول أن يأخذ الشرطة الدراجات الناريه الى المستودعات بمجرد مخالفة يمكن اذائها في عين المكان ؟
كم من شخص فقد عمله نتيجة تاخره عن العمل وذلك بسبب ان الشرطة أخذت منه دراجته النارية في حين انه اختار اداء المخالفة في عين المكان ؟
يجب على المسؤولين النظر في الموضوع، ويجب عليهم عدم الانحياز الى جهات كبرى من اجل ملئ مستودعاتهم قصد الحصول على بعض النقط او الترقيات ، فكلنا نعلم من هم اصحاب المستودعات وايضا اصحاب الدبناجات


كن على بال اخي الكريم....... ولكم التعليق
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20
21 - abd الأحد 27 ماي 2018 - 18:19
اسيادنا البوليس تعلمو من المواطن روح المسامحة نتوما اكون المواطن غالط متسمحوش ليه واخا ابوس ليكم الرجلين السيد بقا فيه الضابط لأنه غادي اشردو ولكن الضابط مابقاش فيه المواطن لي عندو غي ديك الدراجة معيش بها عائلات زيد الوقود ولاسورانس والمصاريف تحياتي للمواطن
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19
22 - وداع الأحد 27 ماي 2018 - 18:20
الحموشي هاداك غي الواجب المهني ديالو راه قام بيه. وأظن أن نتائج المقاطعة هي لي خلات الأمن يقوم بالواجب ديالو، أما كن ما شافو حتى واحد كن راه مول تريبورتور مرمي فالزنقة بلا موطور لي مايترزق منه
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4
23 - hayat الأحد 27 ماي 2018 - 18:20
الله على القلب الكبير. هكذا هي شيم المسلم. ما شاء الله. و الله فرحت بهذا الصلح. الله يهدينا كاملين و يزرع المحبة و الوئام. تحية اجلال و تقدير يا خالد
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5
24 - مواطن الأحد 27 ماي 2018 - 18:20
لولا الفيديو هل كانت مديرية الأمن الوطني تعطي صاحب الدراجة النارية الحق و هل كانت تنصف المواطن البسيط
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15
25 - حاتم علي الأحد 27 ماي 2018 - 18:20
نتمنى من السيد الحموشي يعتبرنا غير مواطنين عاديين عندهم كرامة و باغيين يعيشوا ف امان و يهنينا من المشرملين و المجرمين الذين يصولون و يجولون في كل أحياء المدن الكبرى على مرأى و مسمع من ( رجال الأمن ) ياحسرة... أما و صفنا بالوزراء فلا معنى له في الواقع المرير..
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7
26 - larbi الأحد 27 ماي 2018 - 18:20
هكذا يكون قد أسدل الستار على الحلقة الثالة من مسلسل رمضان الشيق.ونذكركم أن الحلقة الأولى كانت تتعلق بأستاذ اخريبكة والحلقة الثانية البنت المفقودة غزل.إنتظرونا على أمل اللقاء بكم في الحلقة الرابعة من المسلسل الرمضاني الشيق.دمتم في رعاية الله
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3
27 - abdilah الأحد 27 ماي 2018 - 18:21
اغلب الامن المغربي يختبا فقط خلف لباسه الرسمي ولكنه معدور لانه وقع بين مطرقة قساوة القانون و سندان ظلم الحياة
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3
28 - عبدالله الأحد 27 ماي 2018 - 18:21
تسرف غير لائقة من شرطي يتمتع بهده بسلطة
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0
29 - محمد نبيل الأحد 27 ماي 2018 - 18:21
ايو زيدك تعاون معاه او فالاخير اتصالح او تبقا نتا لي ممزيانش
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3
30 - المسامح كريم الأحد 27 ماي 2018 - 18:21
مصاب كون كان كل المسؤولين بحال الحموشي برافو
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4
31 - azouaoui aissa الأحد 27 ماي 2018 - 18:22
du directeur ...il faut que tout le monde respecte le loi ...neonemoins mosamih karim
Très bonne initiative
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-1
32 - Mazalni 3la didani الأحد 27 ماي 2018 - 18:22
باقي الخير فهاد الدنيا
والله ما كرهنا لو نسخوا لنا من السيد الحموشي أربعون photocopie لكي يحطوا كل واحدة على رأس كل وزارة.
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3
33 - جواد الأحد 27 ماي 2018 - 18:23
التسامح من شيم الأقوياء...وأن يكون هذا درس ..لكي يكون تعامل رجال الأمن بلباقة مع المواطنين في إطار احترام القانون...يجب كذلك على االمواطينين احترام القانون و احترام رجال الأمن .
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5
34 - هشام كولميمة الأحد 27 ماي 2018 - 18:23
التسامح هو أرقى القيم الإنسانية النبيلة...تحية لرجال الأمن الذين يسهرون على حماية المواطنين.
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5
35 - البقالي القاسمي الأحد 27 ماي 2018 - 18:24
يجب على رجال الشرطة من جيل العجائز أن يفهموا ان زمن البصري قد ولى بدون رجعة ...ويجب ان يطبقوا القانون على الجميع دون استثناء والا عدسة هاتف المواطن لن ترحمهم .
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2
36 - ادم زروال الأحد 27 ماي 2018 - 18:25
من لايرحم لايرحم النبيل من يعفو عند المقدرة
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3
37 - شرطي الأحد 27 ماي 2018 - 18:25
الشرطي ضحية المجتمع كلشي كارهو بالرغم انه يقدم تضحياة
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2
38 - مغربي حر الأحد 27 ماي 2018 - 18:26
لماذا لم يستوعب بعد الكثير من رجال الشرطة أن السيد الحموشي رفع من مستوى وقيمة رجل الأمن في نظر المغاربة وعليهم أن يقوموا هم بما يليق برجل أمن مهما كانت رتبته.
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3
39 - فاتح ناي الأحد 27 ماي 2018 - 18:26
الصلح خير تمنيت لو تم تعيين صاحب تريبرتور في احدى المناصب الامنية المناسبة لمستواه الكل يتفاعل معها بايجابية
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-1
40 - جريء الأحد 27 ماي 2018 - 18:27
نعم، الصلح خير، و كلنا مغاربة، و اسرة واحدة.
لكن، اتمنى من رجال الامن ان يتحلوا بشيء من الوعي لاننا اخوة، و الا يتحرشوا بنا، كي نكون سندا لهم في مهامهم النبيلة والصعبة.
عاش الشعب.
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3
41 - الكاميرا شاعلة الأحد 27 ماي 2018 - 18:27
اولا الصلح كله خير لكن ان الاحداث التي تفاعلت معها ادارات معبنة كانت بسبب الفيديو وماذا عن ظلم الناس الذي لا يستطيع اهله توثيقه؟ اغلبهم يشكون الى الله ثم السؤال الذي ليس له جواب هو كون هذه الحالات ستخلق السيبة والحل هو تطبيق القانون واداء الواجب لمصلحة شعارنا الثلاثي الخالد اما ان تظهر حالات هكذا فهذه ترقيعات و اطفاء فقط ثم اذا كان مثل مول السيراج والوزير اذن حان الوقت للاستماع قضائيا للذين سبوا المغاربة مداويخ خونة مواطن زنقاوي قطيع ..... ثم ان الحل هو تطبيق القانون بمرونة واش غير هاداك هو لي دايرش الكاسك راه كاين للي عندو مطور وكار ورموك معندهم حتى ورقة ومعنهمش لفران طبقوا القانون على الجميع وسيفوز الوطن
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0
42 - Hamido الأحد 27 ماي 2018 - 18:27
الحموشي رجل مهني منفتح ويؤمن بالمؤسسات.لكن لولا أن الدولة العميقة أعطته الضوء الأخضر لما اتخد الكثير من القرارات والإجراءات.الشكرموصول للمداويخ لأن الدولة لحد الان لم تستوعب صفعة المقاطعين وبدأت تراجع حساباتها.لان المغاربة اتفقوا عن الحليب وغدا سيتفقوا على أمور أكبر من الشركات الثلاث نفسها.
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-1
43 - مواطن الأحد 27 ماي 2018 - 18:27
اصحاب الدراجات النارية هما اكبر محكورين بالنسبة للشرطة .مخالفة بسيطة تتستوجب اداء الغرامة و اداء الدبناج واداء الفوريان .مع ان القانون يستوجب الدباناج في حالة واحدة وهي عدم التوفر على الواتائق......اللهم هدا منكر.
كون داك البوليسي عمر المخالفة بدون الدبناج مكانش غيوقع ليه لوقع. ولكن الله يمهل ولا يهمل خرجت فيه دعوة ديال شي واحد مظلوم منو
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0
44 - الحر الأحد 27 ماي 2018 - 18:28
نشكر الجميع على السعي وراء عقد الصلح
والصلح خير
الشرطي أيضا له عائلة ولا يجب قطع رزق أولاده
الحموشي رجل مناسب في المكان المناسب
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0
45 - ramadan moubarakk الأحد 27 ماي 2018 - 18:29
je remercie mr al hmouchi un bon exemple pour les ministres marocains certain d'entre eux qui insulte le peuple marocain tellement son nul dans leurs cerveaux ils connaissent rien en politique ils doivent partir en urgent
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0
46 - حميد الأحد 27 ماي 2018 - 18:29
ما قام به الحموشي خطوة ذكية لدرء غضب شعبي لن يستطيع السيطرة عليه .روح البوعزيزي ومحسن فكري مازالت هنا.
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-3
47 - simo الأحد 27 ماي 2018 - 18:30
هنا أستحضر مفارقة فقط بما جرى بين الشرطي وسائق التريبورتور وأستاذ خريبكة مع تلميذته. فهنا السيد الحموشي تعامل بذكاء واحتوى الوضع وبطبيعة الحال كانت هناك أطراف أخرى ساهمت كذلك لأن التسامح فضيلة. أما في قضية الأستاذ مع تلميدته فقد وجدت جهات معروفة ومنها الجهاز القضائي والمحامون و الجمعيات وحتى بعض وسائل الإعلام الحاقدة على رجال التعليم لتصب كل غضبها على الأستاذ بدون معرفة أسباب فقدان الأستاذ على أعصابه. أما المديريات والأكاديميات فشغلهم الوحيد هو التربص بالأستاذ ليملؤوا تقاريرهم عبر تكوين لجان غلبيتهم مفتشين ليس لذيهم شغل ليسموا أنهم يشتغلون. فالعدو الأول للأستاذ هي الإدارة التي تتخلى عنه في وقت الشدة.
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1
48 - mellouk الأحد 27 ماي 2018 - 18:30
كم انت عظيم والله أعظم السيد المدير العام لقد ابنت عن كفاءة عالية في تسيير وتدبير الأمور الأمنية في بلدنا الحبيب. املي أن تصير يوما رئيسا للحكومة كي تنظف هته البلاد الطاهرة من فيروسات الساسة الانتهازيين الذين افقروا هذا الشعب الصبور.
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1
49 - مغربي حتى الموت الأحد 27 ماي 2018 - 18:30
نقول الصلح خير في هدا الشهر العظيم ولكن , إلى السيد الحموشي يجب الحفاظ على هبة رجال الأمن مع الإحترام التام للمواطن , نعم لحقوق الإنسان ولكن القانون يعلو ولا يعلى عليه .
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0
50 - mehmmmmmmmmmmet الأحد 27 ماي 2018 - 18:32
نتمناو الحكومة حتى هي تصالح مع الشعب وتخفض الأسعار وتراقب الجودة بداية بالسلع الغذائية مرورا بالسكن ونهاية بالأبناك التي تمتص أرزاق العباد.
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0
51 - مغربي كراط الأحد 27 ماي 2018 - 18:34
فيام هندي بطولته الشرطيي و اخراج المخزن
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-2
52 - redouane barhdadi الأحد 27 ماي 2018 - 18:35
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران:133].

العفو عند المقدرة
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53 - زهير الأحد 27 ماي 2018 - 18:36
رغم هذا الصلح يجب معاقبة الشرطي لسلوكه المشين اتجاه مواطن بسيط
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0
54 - المقاطعة والمصالحة الأحد 27 ماي 2018 - 18:36
الاستاذ تصلح مع التلميذة والشرطي تصلح مع مول التربوتو لانهم كلهم من الطبقة الكادحة.
واتمني أن الشركات المقاطعة تخفض الأسعار وتصلح مع المواطنين. وبارك عليهم شو الربح ومتكونش كرشهم كبيرة وفي الاخير مكين غير الموت والقبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
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0
55 - مغربي بدون مأوى الأحد 27 ماي 2018 - 18:37
هذا كله مزيان لاكن ما زلنا نعيش في جهل و فقر هذا السائق من حسن حظو تضرب باش يساعدوه فما بالكم بمن هو أشد منه هو و أولاده في هذا الشهر المبارك في الشارع و الله العضيم أفطر في الشارع أنا و وليداتي لمن أراد فعل الخير من مسؤولين و محسنين لقد أصبحت أفكر في الانتحار تقهرت أليس من حقي أن أفرح في هذا الشهر المبارك
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0
56 - ملاحظ الأحد 27 ماي 2018 - 18:38
هادشي مزيان بزاف ،،،ولاكن الواقعة اللي وقعات غير نقطة في بحر ،،او السي الحموشي الله اطول ليه العمر ويعطيه صحيحتو شحال قدوا ايصلح الاخطاء ديالهم،؟؟؟؟؟؟
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0
57 - سمير الأحد 27 ماي 2018 - 18:42
مزيان المصالحة اوة خلية بوعشرين يتصالح مع صحابتو أو خلية القافلة تسير على خطى الحبيب
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58 - ابو وئام الأحد 27 ماي 2018 - 18:43
المسامح كريم ،ان الله غفور رحيم ،انت يا مواطن مسحت بكرامتكك التراب ،توسلت وقبلت اليد والرجل لكن دون رحمة،ولانك ذو ❤️ كبير عفوت وسامحت ،لولا ان وجدت رجلا حقانيا اسمه الحموشي ارجع لك كرامتك ،اتمنى ان تكون هذه عبرة لمن يعتبر
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59 - catgirl الأحد 27 ماي 2018 - 18:43
اشمن مسامحة فين هو الحق ديال هاد السيد وعلاش متعاقبش هاد الشرطي لو كان تعدى شي مواطن على الشرطي كان غيتحبس وتاخد فحقو اجراءات صارمة
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60 - Fassi الأحد 27 ماي 2018 - 18:45
لو كان رجل الأمن هو الذي ضُرب وسُبّ لما سمح للمواطن الذي قام بهذا الفعل ولأقامت المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية الدنيا ولم تُقعدها ولأتتنا بالكاسيطة المشروخة هيبة الدولة.
رجل الأمن يعتبر المواطن ليس وزيرا وإنما هو حشرة أو نفاية من النفايات.
لا تضحكوا علينا بهذه العبارات ولا تستحمروا ذكاءها فنحن نراهم كيف يتعاملون مع الوزراء (قصة خالد الناصري وامحند العنصر مثلا) وطيف يتعاملون مع بوزبّال.
ولكن ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
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61 - مسلم ولله الحمد الأحد 27 ماي 2018 - 18:45
شكر خاص للسيد الحموشي على القيام بواجبه على اكمل وجه ولا يجب ان ننسى شكر مصور ذلك الفيديو لانه لولا تصوير تلك اللقطة لما وصل هذا الموضوع الى ما وصل اليه وكم من شخص اهين الى اقصى درجة بدون ان تتم معاقبة الفاعل ولكن الحمد لله على الاقل اصبحنا نشاهد بعض الاشياء تفرح
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62 - Ali الأحد 27 ماي 2018 - 18:46
Voila.une bonne chose mais c'est rare. Sur youtube il y a quelques mois a circulé une video montrant le bacha de la ville de tetouan accompagné du responsable des affaires généraux de la wilaya et un caid .ils ont envahi le terrain de humbles agriculteurs, ont insulté et même arraché de leurs mains le drapeau marocain. Ils sont restés impunis jusqu'à ce jour. ainsi que
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63 - Marocain الأحد 27 ماي 2018 - 18:46
المسامح كريم. الشكر اولا لمن عاين الحدث واوصله الى الراي العام من الصحافة الحرة عبر المواقع الاجتماعية.
ثم نوجه تحياتنا للسيد الحموشي الذي لم يتردد لرد لردالاعتبارر للسائق.
اما رجال الامن فاقول فيهم الله يهديهم الى الصواب.
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64 - soussi الأحد 27 ماي 2018 - 18:47
اودي المغاربة راه قلبهوم كبير الله اهدي هاد صحاب السلطة اخلاص . تحية اكبار لسي عبد اللطيف الحموشي ، المسؤول الامني الوطني الغيور ، والذي لم يخيب امل المغاربة في التصالح ولم يخيب امل جلالة الملك الذي اختاره لذاك المنصب فكان فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب واوقات روحانية فضيلة للجميع
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65 - kerroun الأحد 27 ماي 2018 - 18:47
السلام وعليكم الحل في تغير مضمومة السير يجب على الشرطي تدون المخالفة بدون حجز المقطورة كما يقع في الدول المتقدمة والسلام عليكم
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66 - سالم الأحد 27 ماي 2018 - 18:49
اكيد اخطأ الشرطي في طريقة التعامل. ولكن هذه الحادثة لا يجب ان تقلب الموازين. اصحاب التربورتوراات و الكراول في غالبهم عدوانيين و معتدين على المواطنين و ممتلكاتهم. ويضربون القانون عرض الحائط و يهددون حياة المواطنين. انسيتم حادثة طنجة و مروكو مول و حوادث اخرى لا تعد و لا تحصى يتسبب فيها هؤلاء. يجب اخضاع التربورتورات للقانون و لن يكون ذلك الا بالجزر و الصرامة. واذا كان المواطنون سواسية عند الحموشي فظابط الشرطة مواطن و لا يجوز ان يكون ضحية شطط في استعمال السلطة في غياب مساطر تحفظ للموضف حقه و كرامته في حالة الخطأ. لا للحلول التي يهدف منها ارضاء الرأي العام في تغيب للقانون لان أهواء الناس غالبا ما تبنى على العواطف و بالعاطفة لن نتقدم.
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67 - عبده / الرباط الأحد 27 ماي 2018 - 18:50
الكثير عبر عن فرحته بتوقيف الشرطي... و توقيف الشرطي يعني توقيف راتبه الشهري طيلة مدة توقيفه ... فلا تفرحوا كثيرا فلديه أسرة و ابناء ... الشرطي لم يخطئ في عمله عندما أوقف سائق الدراجة النارية الذي لم يكن يرتدي الخوذة حسب اعترافه و لكنه كان مخطئا عندما تجاوز مهامه القانونية و تصرف تصرفات شخصية .... لقد كان في موقف قوة عندما كان يطبق القانون و لكنه اصبح في موقف ضعف عندما تجاوزه و قام بأعمال لا تدخل في إطار عمل الشرطة... و ما دام هناك تنازل فنرجو من السيد الحموشي ان يعيده الضابط الى عمله و الاكتفاء بتوجيه إنذار اليه .. فهذا درس لن ينساه أبدا.... و يكون عبرة لغيره
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68 - achraf الأحد 27 ماي 2018 - 18:51
لا احد يريد المساس بجهاز الشرطة كهيءة مسؤولة عن الامن..وفيها اناس نزهاء شرفاء يؤدون واجبهم باحترام ولباقة...اذكر ان بعضهم احيل على التقاعد ولازال يحضى باحترام المواطنين وتقديرهم لما تركوا من سمعة طيبة فترى ساءق الطاكسي يقف لهم والناس يحيونهم ولا زالوا معززين اينما حلوا وارتحلو..ولن اتحدث على اولءك الدين قضوا مشوارهم في اهانة المواطنين وطبخ المحاضر وابتزاز المواطنين كيف الت احوالهم بعد احالتهم على التقاعد..ان زمن التسلط قد ولى وان الكلمة اليوم للقانون ولحسن التواصل وهي مادة يجب على المسؤولين تدريسها بمراكز التكوين وتنقيط رجال الامن بحسب مدى تواصلهم ...
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69 - رجل أمن الأحد 27 ماي 2018 - 18:53
لن أقوم بإيقاف أي سائق دراجة نارية أو سيارة منذ الآن حتى ولو ارتكبوا آلاف المخالفات أمام اعيني. ما الفائدة اذا استعطفني المخالف وطلب مني عدم تسجيل مخالفة أو اذا ما توسل إلي السارق من أجل السماح له بالفرار والإفلات من العقوبة بدعوى أنه فقير ومعوز؟ وفي حالة ما لم استجب له يقوم باهانتي رافضا الامتثال للقانون
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70 - اعصيم سمير الأحد 27 ماي 2018 - 18:53
الرجل المناسب في المكان المناسب.السيد عبد اللطيف الحموشي رجل بامتياز مشهود له بالكفاءة وحسن تدبير المؤسسة الامنية التي يرأسها.اعتبره رجل المرحلة ويستاهل كل الخير.حفظه الله ورعاه والف شكر لكل الاطر العاملة بالمديرية العامة للامن الوطني المغربي.شعرنا الخالد الله الوطن الملك.
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