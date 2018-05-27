تعليمات ملكية لإقامة مستشفى ميداني طبّي جراحي بقطاع غزة

هسبريس من الرباط

أعطى الملك محمد السادس تعليمات للقوات المسلحة الملكية، من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي بقطاع غزّة على الأراضي الفلسطينية.

وتهدف المبادرة الملكية المذكورة، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى توفير الرعاية اللازمة للجرحى والمدنيّين المصابين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

ويأتي المستشفى الميداني الطبي الجراحي للقوات المسلحة الملكية على الأراضي الفلسطينية تزامنا مع شهر رمضان المبارك، تماشيا مع الالتزامات الملكية التاريخية والمتجدّدة باستمرار تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدا للتضامن الفعلي والفعّال مع الشعب الفلسطيني.

وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف صباح اليوم، منطقة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداء القصف إلى ثلاثة.

وأعلن أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "استشهاد نسيم مروان العمور( 25 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف الاحتلال الصهيوني صباح اليوم".

وصباح اليوم، أعلن القدرة عن "استشهاد حسين سمير العمور( 25 عاما)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاما)، جراء استهداف الاحتلال جنوبي القطاع".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن دبابة قصفت موقع رصد في جنوب قطاع غزة ردًّا على زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الأمني.

ومساء أمس، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، موقعين عسكريين يتبعان للذراع العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات