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تعليمات ملكية لإقامة مستشفى ميداني طبّي جراحي بقطاع غزة

تعليمات ملكية لإقامة مستشفى ميداني طبّي جراحي بقطاع غزة
هسبريس من الرباط
الأحد 27 ماي 2018 - 22:20

أعطى الملك محمد السادس تعليمات للقوات المسلحة الملكية، من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي بقطاع غزّة على الأراضي الفلسطينية.

وتهدف المبادرة الملكية المذكورة، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى توفير الرعاية اللازمة للجرحى والمدنيّين المصابين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

ويأتي المستشفى الميداني الطبي الجراحي للقوات المسلحة الملكية على الأراضي الفلسطينية تزامنا مع شهر رمضان المبارك، تماشيا مع الالتزامات الملكية التاريخية والمتجدّدة باستمرار تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدا للتضامن الفعلي والفعّال مع الشعب الفلسطيني.

وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف صباح اليوم، منطقة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداء القصف إلى ثلاثة.

وأعلن أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "استشهاد نسيم مروان العمور( 25 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف الاحتلال الصهيوني صباح اليوم".

وصباح اليوم، أعلن القدرة عن "استشهاد حسين سمير العمور( 25 عاما)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاما)، جراء استهداف الاحتلال جنوبي القطاع".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن دبابة قصفت موقع رصد في جنوب قطاع غزة ردًّا على زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الأمني.

ومساء أمس، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، موقعين عسكريين يتبعان للذراع العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مسفيوي الأحد 27 ماي 2018 - 22:38
رائع ..... علمت اليوم أني مصاب بسرطان الكبد و عندي 4 أشهر لأنني لم أتي للمستشفى بسرعة يعني لا يوجد مستشفى هنا يستقبلني لأني فقير و الأن أسمع هذا الخبر ...... اليوم كله أفراح
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125
2 - محمد السني الأحد 27 ماي 2018 - 22:41
عظيم جدا, رائع, اخلاقي وانساني...و...و شكرا للملك العظيم. لكن رجاء اوقفوا التطبيع مع اسرائيل. اوقفوا التمور السرائيلية في رمضان.
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-70
3 - issam الأحد 27 ماي 2018 - 22:45
هكذا نحبك يا ملكنا قولا وفعلا أكمل فا الرجولة مواقف
من ينصره الله فلا غالب له أقم مستشفى و أقم أكثر من ذللك لأن يد الله فوق أيديهم
( الكفار )
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-77
4 - زكرياء منجد الأحد 27 ماي 2018 - 22:45
خطوة حسنة من جلالة الملك تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق بعض المجزرة التي قام بها الجيش الصهيوني الإسرائيلي
شكرا جلالة الملك محمد السادس والله إنك فخر العرب
تحيات حب وتقدير لك جلالة الملك
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-67
5 - مواطن مغربي الأحد 27 ماي 2018 - 22:45
ما احوج ايضا مستشفى متنقل للكثير من ابناء هذا البلد
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103
6 - hawaii 005 الأحد 27 ماي 2018 - 22:49
إلى الأخ مسفيوي رقم 1
والله مثلك مريض بالرأس وحالي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كما أسأل الله العلي القدير أن يشفيك ويعافيك يا أخي في الله وأن يشفي كل مريض على وجه الارض في هذا الشهر المبارك يارب العالمين
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108
7 - ياسر الأحد 27 ماي 2018 - 22:49
اخي مسفيوي
كلامك حطمني. الله يشفيك يارب والله يخليك لاتفقد الامل، الله كبير وهو اللي بيده الشفاء.
الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك
آمين يارب
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105
8 - محمد الأحد 27 ماي 2018 - 22:54
مبادرة رائعة يا ملك المغرب, جزاكم الله خيرا
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-34
9 - مرحبا الأحد 27 ماي 2018 - 22:58
إلى الخ المسفيوي الله يعافيك لا تفقد أملك في الله انا ابني كان مصاب بضمور خلايا الدماغ وأكد الطبيب انه ستكون له إعاقة جسدية وبإذن الله الاان هو طفل عادي تماما معجزة من عند الله
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58
10 - Observateur الأحد 27 ماي 2018 - 23:09
إلى 2 محمد السني :
قلت "اوقفوا التمور السرائيلية في رمضان" .. و لمذا لا تقول : "اوقفوا الأدوية الإسرائيلية" ؟
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13
11 - مول الحانوت الأحد 27 ماي 2018 - 23:09
الدوار ديالنا يبعد على المستشفى
الاقليمي المختار السوسي ب تارودانت
حوالي 120 كيلو متر مصاريف المركوب
تقريبا 200 درهم دهابا وايابا........يتبع
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27
12 - مغربي الأحد 27 ماي 2018 - 23:10
اخي لا تفقد الأمل في الله هز وجل. أسئل الله العلي العضيم ان يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. الرجا فالله سبحانه.
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21
13 - علي الأحد 27 ماي 2018 - 23:10
الف تحية لك يا جلالة الملك جزاك الله خير الجزاء ومتعك بالصحة
من الطبيعي ان يخرج علينا من يربط الخبر بواقع الصحة بالمغرب ويقول المغاربة اولى بهذا . تفكير غير سليم والتضامن واجب بالغالي والنفيس مع اخواننا الغزاويين
غزة العزة
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-16
14 - حسن الري____ش الأحد 27 ماي 2018 - 23:15
اللهم انصره واحفظه بادرة طيبة انسانية ,تثبث ان ملكنا يهتم لاخواننا بقطاع غزة وهذا اضعف الايمان.
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-14
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