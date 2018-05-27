24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:34
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفنان العطار من مونتريال
- إصابة صلاح
- نساء يواجهن الفقر والحرمان ببيع فطائر رمضان في فاس
- فولان .. الوَلَد سِرّ أبيه
- "وطاء الحمّام" بشفشاون .. ساحة تشهد على التّاريخ والرّموز
الانقراض يهدد شتلات "تَزُوكْنّيت" بإِدَاوتنان .. والمتهم يد الإنسان (5.00)
- "مول تريبورتور" يصالح الشرطي .. والحموشي: ماسح الأحذية وزير - (129)
- "أستاذ خريبكة" يبوح بحقيقة ضرب تلميذة وتجربة السجن والمحكمة - (92)
- إفريقيا و"موروكو 2026" .. القلب مع المغرب والمصلحة مع أمريكا - (76)
- بنشماش يتوعد المتربصين بـ"الجرار" ويعد بتحويل آلام المغاربة آمالا - (75)
- رسميا .. حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعليمات ملكية لإقامة مستشفى ميداني طبّي جراحي بقطاع غزة
أعطى الملك محمد السادس تعليمات للقوات المسلحة الملكية، من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي بقطاع غزّة على الأراضي الفلسطينية.
وتهدف المبادرة الملكية المذكورة، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى توفير الرعاية اللازمة للجرحى والمدنيّين المصابين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.
ويأتي المستشفى الميداني الطبي الجراحي للقوات المسلحة الملكية على الأراضي الفلسطينية تزامنا مع شهر رمضان المبارك، تماشيا مع الالتزامات الملكية التاريخية والمتجدّدة باستمرار تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدا للتضامن الفعلي والفعّال مع الشعب الفلسطيني.
وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف صباح اليوم، منطقة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداء القصف إلى ثلاثة.
وأعلن أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "استشهاد نسيم مروان العمور( 25 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف الاحتلال الصهيوني صباح اليوم".
وصباح اليوم، أعلن القدرة عن "استشهاد حسين سمير العمور( 25 عاما)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاما)، جراء استهداف الاحتلال جنوبي القطاع".
من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن دبابة قصفت موقع رصد في جنوب قطاع غزة ردًّا على زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الأمني.
ومساء أمس، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، موقعين عسكريين يتبعان للذراع العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
من ينصره الله فلا غالب له أقم مستشفى و أقم أكثر من ذللك لأن يد الله فوق أيديهم
( الكفار )
شكرا جلالة الملك محمد السادس والله إنك فخر العرب
تحيات حب وتقدير لك جلالة الملك
والله مثلك مريض بالرأس وحالي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كما أسأل الله العلي القدير أن يشفيك ويعافيك يا أخي في الله وأن يشفي كل مريض على وجه الارض في هذا الشهر المبارك يارب العالمين
كلامك حطمني. الله يشفيك يارب والله يخليك لاتفقد الامل، الله كبير وهو اللي بيده الشفاء.
الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك
آمين يارب
قلت "اوقفوا التمور السرائيلية في رمضان" .. و لمذا لا تقول : "اوقفوا الأدوية الإسرائيلية" ؟
الاقليمي المختار السوسي ب تارودانت
حوالي 120 كيلو متر مصاريف المركوب
تقريبا 200 درهم دهابا وايابا........يتبع
من الطبيعي ان يخرج علينا من يربط الخبر بواقع الصحة بالمغرب ويقول المغاربة اولى بهذا . تفكير غير سليم والتضامن واجب بالغالي والنفيس مع اخواننا الغزاويين
غزة العزة