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الرئيسية | مجتمع | مساواة الحموشي "السيرور" بالوزير تلمّع صورة الأمن عند المغاربة

مساواة الحموشي "السيرور" بالوزير تلمّع صورة الأمن عند المغاربة

مساواة الحموشي "السيرور" بالوزير تلمّع صورة الأمن عند المغاربة
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الاثنين 28 ماي 2018 - 19:45

كان الرأي العام المغربي على موعد غير مسبوق مع جهاز الأمن الوطني، بعد إقدام عبد اللطيف الحموشي، رئيس المديرية العامة للأمن الوطني، على استقبال مواطن بيضاوي، اعتدى عليه ضابط شرطة بالسب والضرب، إثر مصادرة دراجته النارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) بأحد شوارع العاصمة الاقتصادية.

الاستقبال تَخَلَلَهُ اعتذار رسمي وُصِفَ بـ"التاريخي"، وجاد بالثناء والشكر على الحموشي، في حين طالما ارتبط اسم مديرية الأمن بالسُخطِ والنُفُورِ من لدن المواطنين، لأسباب تختلف في المنطلقات، لكنها تنتهي عند نقطة سوء المعاملة وضعف التواصل بينهم وبين أجهزة الأمن.

واعتبرت التعليقات المتقاطرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا السلوك يُمَثِلُ نقلة ذات أبعاد كبرى في جهاز الأمن الوطني، مطالبة بتعميم ثقافة الاعتذار داخل مختلف مؤسسات الدولة، والاقتداء بالحموشي، باعتبار المواطن هو الحلقة المحورية التي يتحرك من أجلها جميع الموظفين، في كل القطاعات العمومية.

وفي هذا السياق يرى إحسان الحافظي، الباحث في الشؤون الأمنية، أن "مبادرة المدير العام للأمن الوطني لا يمكن فصلها عن سياقات جديدة يُؤَسِسَ لها داخل المؤسسة الأمنية منذ تَوَلِيهِ الإشراف على المديرية، التي باشر داخلها سلسلة إجراءات تَرُومُ تخليق جهاز الأمن وضبط سلوكيات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".

وزاد: "يكفي أن نقول إنه ما بين سنتي 2016 و2017 صَدَرَتْ أكثر القرارات التأديبية في حق العاملين في سلك الأمن من مختلف الرتب لارتكابهم مخالفات مهنية، علاوة على تجريد آخرين من المسؤولية لإخلالهم بالمهام المنوطة بهم".

وأشار الحافظي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "إصدار جيل من الدوريات والمذكرات المُوَجَهَة إلى مختلف المصالح الأمنية يشكل تحولا كبيرا لدى جهاز الأمن، ويهدف إلى تخليق العمل الأمني والتأكيد على أجرأة المديرية العامة للأمن الوطني لمسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة، على قاعدة تعزيز آليات الرقابة الداخلية، وكذا الزجر التأديبي والقضائي في بعض الحالات".

وأضاف المتحدث أن "سرعة التفاعل التي أبان عنها الحموشي من شأنها أن تساهم في تصحيح الصورة النمطية عن رجل الأمن في علاقته بالمواطن؛ فخطوة استقبال مواطن من قبل المسؤول الأول عن جهاز الأمن وما رَشَحَ عن اللقاء من اعتذار وتأكيد على سواسية المواطنين أمام القانون يُسَاعِدُ على القطع مع كل أشكال "المقاومة" التي قد تُعَطِلُ مهمة إصلاح السلوكات الموروثة داخل الجهاز، وتدفع في اتجاه تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة".

ووصف الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية سرعة الحموشي بـ"غير المسبوقة في تاريخ الجهاز الأمني، إذا ما اعْتُبِرَ انتشار الفيديو حالة من "التبليغ" عن خرق مهني؛ وهي المساطر المعمول بها في مدونة السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، التي تُلْزِمُ المسؤول عن جهاز السلطة العامة بالتدخل لتصحيح وضعيات الشطط أو التجاوز حال وصل إلى عِلْمِهِ ذلك، سواء عن طريق الإبلاغ الإداري أو التبليغ الخارجي".

وختم الحافظي تصريحه بقوله: "بحال لي كيسيري السباط بحال الوزير"، في رسالة إلى من يهمهم الأمر، من بعض المسؤولين الذين يقيمون تمييزا بين موقع الوزير وحالة المواطن، مشددا على أن "الرسالة تروم أيضا التأكيد أن رجل الأمن يقدم خدمة عمومية في الشارع العام، وهو في حماية الدولة وتحت طائلة القانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - labbar étudiant الاثنين 28 ماي 2018 - 19:49
حفظك الله و رعاك السي عبد اللطيف الحموشي الله يكثر من امثالك فهاد البلاد
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2 - مواطن جريء الاثنين 28 ماي 2018 - 19:51
تابعت هذا الموضوع من البداية، وفرحت حين آلت المسالة إلى ما وصلت له حاليا، و اهنئ المغرب بمؤسساته و بملكه، فعلا المملكة المغربية بلد متقدم من جميع النواحي
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3 - ahmed الاثنين 28 ماي 2018 - 19:55
مبادرة جميلة .ولكن خاص المعقول مثل هاد تصرفات جاري بها العمل غير هادي كاميرا درت خدمتها .حنا بغينا الحقوق والواجبات .بغينا كل واحد احترم الحدود ديالو
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4 - ali الاثنين 28 ماي 2018 - 19:58
Je suis fière de lui Mr hammouchi et merci pour ce que vous faites jaur is aimer avoir 2 ou 3 personne comme vous dans ce bled merci
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5 - انور الاثنين 28 ماي 2018 - 20:02
بادرة طيبة من السيد الحموشي و تقديره للمواطن عاى انه انسان كباقي البشر و ليس كالمداويخ و اامجهولون. قمة لا أخلاف و الجهل و السفالة.
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6 - ق.أحمد الاثنين 28 ماي 2018 - 20:05
أقترح على صاحب الجلالة أن يعلن حالة الإستثناء ويعين الأستاذ الحموشي رئيسا للحكومة لمدة سنتين وأنا على يقين انه سيصلح هذه المملكة السعيدة
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7 - تنغيري الاثنين 28 ماي 2018 - 20:06
اودي هاد السيد يستحق كل الاحترام والتقدير،هذا ما يطلق عليه "راجل ونص قاد بالمسؤولية"،تحية كبيرة للسيد الحموشي الله اوفقك.والله القسم لو كان جميع المسؤولين بالدولة بنصف رزانة ومسؤولية وحنكة السيد الحموشي لأصبحنا دولة متقدمة ومحترمة
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8 - الشكر والامتنان.....! الاثنين 28 ماي 2018 - 20:07
تحية للسيد الحموشي الرجل
المسؤول وبهذا السلوك العظيم
نشكره ونتمنى له الصحة والهناء
في هذا الشهر العظيم.....!
بارك الله فيك...! واطال عمرك...!
وسدد خطاك...!
انه بالفعل سلوك المسؤولين
العظماء.....!
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9 - wood الاثنين 28 ماي 2018 - 20:07
لا لا ،ماسح الاحذية ليس كالوزير ، و سائق التريبورتور ليس كسائق الميرسيديس ، فمشكلة المخزن انه يعامل المغاربة سواسية من حيت العقوبات و الجزاءات لا من حيت الحقوق . فالوزير يمكنه ان يؤدي غرامة 300 درهم بسهولة و لا تشكل له مشكلة بينما سائق التريبوتور قد لا توجد في جيبه و حجز عربته معناه قطع رزقه . فالمسؤولين المغاربة يعرفون جيدا انهم يتعاملون حقيقة مع شعب من المداويخ لهذا يلجئون لتسطيح الامور و الاستمرار في خداعهم، و الادهى انه في النهاية لا يطبق القانون سوى على الضعيف . بالاضافة ان كل هذه الضجة سببها مقطع فيديو تم تسريبه الى الانترنيت ، فيقينا لو مر مسؤول ورأى هذه الواقعة ما كانت ستحرك شعرة او إحساس لدية !!!
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10 - سي محمد الاثنين 28 ماي 2018 - 20:07
نتمنى النجاح والتوفيق للسيد الحموشي الذي ابان عن كيفية تحمل المسؤولية وخذمة المواطن مهما كانت وضعيته في المجتمع وهذا درس للذين لاتهمهم الا مناصبهم وكراسيهم و التهرب من مسؤولياتهم تجاه الشعب فمرة اخرى شكرا لك .
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11 - Marocain n’ est plus marocain الاثنين 28 ماي 2018 - 20:08
Monsieur El-hamouchi est un ex-étudiant de l’université Dhar mahraz Fès dans les années 80,même période que moi,il est d’ origine de la région de Taza, c’est un homme de peuple,il connais bien les problèmes des pauvres
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12 - maghrebimohajer الاثنين 28 ماي 2018 - 20:08
الشعب المغربي في امس الحاجة الى أمثال عبداللطيف الحموشي في كل القطاعات
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13 - عبدو1 الاثنين 28 ماي 2018 - 20:10
اكيد السيد الحموشي يستحق كل تقدير واحترام . نحن في شهر الغفران والرحمة لذا احي المواطن صاحب * تريبورطور * على روح الصلح والخصال الحميدة . السؤال المطروح هل لو كان رجل الأمن مظلوم سيتنازل وسيعم قلبه الصلح ؟ مرة أخرى تحياتي للسيد الحموشي ولكل الصاهرين على أمن واستقرار البلاد .
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14 - نورالدين الاثنين 28 ماي 2018 - 20:11
الحمدالله على رجال عملوا بما عاهدوا اللّٰه عليه بهذه الطريقة الاخلاقية سنربي جيلا في قمة الأخلاق انشاء اللّٰه.جزاكم اللّٰه خيرا واطعمكم من ثمار الجنة انشاء اللّٰه.بلدي الغالي المغرب وراء ملكنا محمد السادس والسيد الحموشي نبني المجتمع المثالي .لنكن سواعد تعمل بصدق وسنربي اجيال لن تقهر بإذن اللّٰه.اللّٰه الوطن الملك
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15 - مواطن غيور. الاثنين 28 ماي 2018 - 20:11
نقطة إيجابية تحسب لجهاز الأمن المغربي وعلى الخصوص مديره العام السيد الحموشي.
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16 - ليلى الاثنين 28 ماي 2018 - 20:13
نتمناو من السيد لفتيت ان يحدو مثل السيد الحموشي ويخرج لينا في وصل تخقيق رجال السلطة واش حنا في مراكش معندهاش والي لحد الساعة
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17 - الريف الشامخ الاثنين 28 ماي 2018 - 20:14
الله يعمر هاسلعة، لم نسمع عنه إلا الخير وكثر الله من أمثال السيد الحموشي. خطف قلوب المغاربة بهذا الموقف المشرف، أعانه الله في مهامه وحفظ الله أسرته وأحبابه.
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18 - جواد الاثنين 28 ماي 2018 - 20:15
تحية كبيرة لسي الحموشي نتمناو ليه مسار موفق فالبلاد انشاء الله (وعلاش فالحكومة الى قسم الله سبحانه وتعالى )
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19 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 28 ماي 2018 - 20:16
ان نعمة التسامح تبقى قيمة عندما ترد الحقوق الى اَهلها وعندما يجبر الضرر ويكون الاعتذار والتسامح كفيلان بحل ما كبر من السلوكات المنحرفة للمسؤولين الامنيين وغيرهم لكن اذا كنا نساوي بين الوزير وماسح الاحذية لفظا فإننا نقول عنه مجرد كلام إعلامي جميل يراد منه تبليغ رسالة ومسح اخرى ..مثلما وقع من طرف الامنيين لقادة حراك الريف حيث التعذيب وكذلك بالنسبة لدهس احد شباب جرادة في ظل غياب اي اعتذار او رد الاعتبار.. الاهم هو ان تلغى مهنة ماسح الاحذية في مجتمع مسلم وتمنح له التغطية الصحية وفرصة عمل تضمن له رفع راْسه كمواطن وليس ان يطاطئه كرعية عند ارجل من يمسح حذاء احدهم بمافيهم ارجل الوزير فأين هي المساواة ياترى..؟؟
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20 - mourade chicago الاثنين 28 ماي 2018 - 20:16
الى السيد الحموشي الرجل المحترم . نتمنى من الله ان يصلك خطابي هادا من مدينة شيكاغو الامريكية . نحن نعمل في السياحة و نعمل على ارسال سواح من مختلف الأجناس و سؤالي هو ان الأمان بمدينة الرباط اصبح منعدما . انا ابن يعقوب المنصور . المغرب أرى أن الامن في المنزه و المسيرة و النواحي ينقصها الأمن . نود أن نرسل إلى صاحب الجلالة و ننتضر زيارته لأن الموضوع جد مهم .
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21 - مغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 20:17
لن تلمع صورة الامن مهما فعلوا من محاولات باهتة و خاصة ما حكاه معتقلو الريف من ممارسات مشينة دون ان يفعل المدير العام اي شيء في حق المتهكين للكرامة
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22 - العربي الاثنين 28 ماي 2018 - 20:20
فعلا الله يعطينا غير 10 المسؤولين أمثال السي الحموشي في هاذ البلاد. بفضل هذا الرجل الكريم أصبح للمغاربة نضرة أخرى على الأمن المغربي. الله يحفظ السيد الحموشي ويعطيه ما تمنى فحياتو آمين يا رب العالمين.
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23 - صنطيحة السياسة الاثنين 28 ماي 2018 - 20:20
واش عقلية السلطة والتسلط اللي عند المخزن

مند الاستعمار غادي تغير بين عشية وضحاها ? ? ?
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24 - تحرك الحموشي في الوقت المناسب الاثنين 28 ماي 2018 - 20:21
ورآه هكا طرى البوعزيزي حتى علق بن علي . الحموشي استفاد من الدرس و تحرك في الوقت المناسب لان واحدة تابعة اخرى غدي يطرى ما يطرى .
هاااا ودني منكم اصحاب 7 مليون في الشهر
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25 - sara الاثنين 28 ماي 2018 - 20:22
الحمد لله ان في بلادنا ناس بحال الحموشي بصراحة انا بعدا رجعلي الامل ان بلادنا الي كنبغيوها فيها ناس باغيين التغيير للافضل و كيحتارمو كرامة الانسان شكرا الحموشي و الله يكثر من أمثالك
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26 - Топ الاثنين 28 ماي 2018 - 20:23
ا لسيرور راه رجل واعي رغم انه غير مثقف لكن اغلبية الوزراء دارسين لكنهم غير واعين بمسؤولية البلد لهذا فالثقافة لا تنفع ان لم تكن النتيجة رغم ان الكثير من المثقفين لذيهم ثقافة المهنة وليس ثقافة الموقف كما قال سارتر/.
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27 - منير الاثنين 28 ماي 2018 - 20:24
لي خدام فالبوليس هو لي يعرف مسكين شنو كاين بالضبط الصراحة سكات حسن .
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28 - باسو الاثنين 28 ماي 2018 - 20:24
الحموشي يستحق ان يكون ايضا وزيرا للعدل .ﻹن العدل هو كل شيء
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29 - Inox الاثنين 28 ماي 2018 - 20:25
لا ننسى من كان وراء المشاكل التي تتخبط فيها تونس لحدّ الآن بما فيها فِرار رئيس البلاد للتذكير سببها تصرُّٰ ف مُهين لشرطية مع بائع متجوّل.... من الأخطاء نتعلَم
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30 - الفقير البائس الاثنين 28 ماي 2018 - 20:25
ملايين مغاربة مضلومين و مقهورين من طرف الشرطة يرغبون في استقبالهم لطرح شكاويهم .والتحية للمصور البطل الدي غامر بحياته من اجل التقاط صورة تضهر للراءي العام التصرفات العنيفة ضد ابناء الشعب.
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31 - سعيد الراجي الاثنين 28 ماي 2018 - 20:29
ماسح الاحذية أفضل بكتير من وزراؤنا فماسح الاحذية يعمل بعرق جبينه لكسب دريهمات حلال أما وزراؤنا فيكفيهم إمضاء ورقة لصفقة مشبوهة او منع اصدار قانون ما فيصبح من الاثرياء فرق كبير بين من يكسب امواله بالحلال والحرام ،
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32 - متتبع الاثنين 28 ماي 2018 - 20:30
كل ماوقع كان بسبب الفيديو الذي آنتشر بسرعة كبيرة لولاه لكان صاحب التربورطور في السجن، كما أني أقول لسيد الحموشي أين كانت إنسانيتك وعطفك السنة الماضية حين قامت مديرية الأمن الوطني بطرد متدربين من الشرطة والظباط في مقتبل العمر بطريقة وحشية وللإنسانية تتنافى مع الدستور وحقوق الإنسان حيث باغتوهم وهم نيام مع الواحدة ليلا وطلبو منهم إخلاء المعهد ورموهم الشارع والبرد والشتاء عيب أوعار،أين الإنسانية والكرامة التي يطبلون لها. ( تحياتي للجميع)
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33 - bernoussi الاثنين 28 ماي 2018 - 20:30
Ce grand patron montre l'exemple de ce que pourrait être une relation de respect mutuel entre les citoyens et les agents de l'autorité quelque soit leur fonction ou leur lieu de travail. Au citoyen de faire l'effort sur lui même pour respecter la loi et sortir du cercle vicieux de la faute puis de la corruption, l'intervention d'un piston ou de la supplique.
C'est seulement de cette façon qu'il ce grand patron de la police nationale pourra appliquer sa formule " cireur ou ministre, les deux sont égaux devant la loi"
Nous devons saisir la perche tendue aller vers la vraie démocratie et l'état de droit
UN grand geste symbolique de la part de ce Monsieur
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34 - حسن القنيطري الاثنين 28 ماي 2018 - 20:30
رجُلٌ ذو مستوىً وأخلاقٍ عاليةٍ،يرى منصبَهُ تكليفاً وليس تشريفاً،ومقارنتُه السيرور بالوزير هو عينُ العدلِ.
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35 - كريمو الاثنين 28 ماي 2018 - 20:31
كيف يمكن أن نتحدث عن وجود علاقة بين ماقام به السيد الحموشي -عندما ساوى بين مول السيرور و الوزير- و ما قاله يتيم في تعليقه على المقاطعة عندما تبجح وقال أنا وزير ماشي مواطن؟
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36 - عبدالحق المكناسي الاثنين 28 ماي 2018 - 20:31
بادرة محمودة جدا ، قد تؤسس لمرحلة تاريخية نظيفة من تاريخ الأمن الوطني ، و أعتقد انه لابد من تعزيز هذه الخطوة و حبذا لو تم صلح الرجل المعتدي على رجل الأمن المعتدى عليه في قضية "السجادة " ، كانصاف للمواطن المغربي ، و كما هو متعارف عليه بين المغاربة فان الصلح خير ، بمناسبة الشهر المبارك ، و الله يجعل القلب سميح .
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37 - متابع الاثنين 28 ماي 2018 - 20:32
الله يرحم الكرش لي حالتك آسي الحموشي
من تواضع لله رفعه
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38 - مغربي الجنسية الاثنين 28 ماي 2018 - 20:33
لماذا لم يمتثل سائق الدراجة النارية للقانون؟ ولماذا تفوه بكلمات نابية أمام ضابط الأمن؟ وهل يجب إخلاء سبيل كل مجرم أو مخالف فقط لأنه استعطف وتوسل رجل القانون؟ أم أن القانون لا يسري على الأشخاص الذين توسلوا بدعوى أنهم فقراء و معوزين؟
الحموشي لم يواجه مثل هذا الموقف ولن يواجهه لأنه جالس في الظل بمكتبه يلمع صورته أمام الرأي العام على حساب ضابط الأمن الذي يعاني الويلات أثناء تأديته لمهامه،. موازاة مع معاقبة رجل الأمن يجب وضع "مول تريبورتور" تحت الحراسة النظرية من أجل إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي.
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39 - abdessamad الاثنين 28 ماي 2018 - 20:33
ونعم الرجل،ماأحوجنا إلى رجالٍ من هذه الطٌِينة
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40 - كبور الاثنين 28 ماي 2018 - 20:34
المساواة أساس العدالة الاجتماعية
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41 - ولدالسلوان الاثنين 28 ماي 2018 - 20:34
هذا السلوك الذي قام به السيد الحموشي عب ره لبعض المسؤولين الذين لا يعتبرون انفسهم ليسوا بمواطنين...ماهذا يا هذا...والله عقد
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42 - علي الاثنين 28 ماي 2018 - 20:35
اشمن المغاربة سواسية عند الامن.والله ا طيح في يديهم ا انت درويش حتى يندموك على كونك مغربي .شوف الحكرة في الطريق تلقاه تيقيد لمول رونو 12 ا تيتسامح مع مول 4×4
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43 - ziina الاثنين 28 ماي 2018 - 20:35
الصراحة كلام جميل ولفتة مميزة من مدير الامن لمواطن بسيط هذا لانه انتشر الفيديو ووصل لاصحاب القرار وماذا يقال عن ما يجري في مديريات الامن من تهميش المواطن وتحقيره والسب بالكلام النابي ام هذا لم يوثق بالفيديو كي ينتبهوا له فنرجوا من الله ان يحيي الضمائر الانسانية ومعاملة الناس بكرامة في كل القطاعات
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44 - Adam الاثنين 28 ماي 2018 - 20:36
صراحة هناك بعض رجال الامن يظنون ان الطريق في ملكيتهم و يتصرفون كما يريدون.
هل مثلا يحق للشرطة الوقوف في مكان ممنوع للوقوف خاصة ملتقيات الطرق؟
هل من حقه ان يطلب منك خرق قانون السير لايقافك حيث يطلب منك التوقف في مكان ممنوع مثلا؟
هل من حقهم الوقوف في الاشارات الضوءية و عرقلة السير بالتوقيفات العشواءية؟
هل يمكنه التفرج في ملتقيات الطرق التي ليست فيها حق الاسبقية لاصطياد الخالفات؟ حيث في بعض الملتقيات يستحيل ان تمر بسبب كثرة السيارات
الى غير ذلك نريد كمواطنين ان نعرف كل ما لنا و ماعلينا تفاديا للشطط و شكرا
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45 - نور اليقين الاثنين 28 ماي 2018 - 20:36
انا بالنسبة لي ماسح الأحدية احسن وأشرف من الوزير الذي يكذب على الناس لياخد اصواتهم تم يقول ان لست مواطن زنقة ، في الدول التي تحترم نفسها خصوصا أوربا الإسكندنافية الوزاراء والبرلمانيين لا يتقاضون اجرا كبيرا لان عملهم أصلا تطوعي وليس وظيفي نفس الشي في ماليزيا وإندونسيا اجرهم اا يتعدى 3000 درهم في الشهر اما هؤلاء بعض البرلمانيين فيصلون حتى 10 ملايين في الشهر خصوصا مع منح اللجن وبعد ذلك تقاعد مريح
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46 - حسين أكناو الاثنين 28 ماي 2018 - 20:36
هذا كلام جميل ونحتسبه كذلك و الله بما في القلوب
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47 - Moghrabi الاثنين 28 ماي 2018 - 20:36
خص جميع مراكز الأمن والإدارات العمومية تكون فيها كاميرات مراقبة باش ترسخ عندهم فكرة الحموشي كيشوف فيا للحد من العديد من التجاوزات وكل واحد يولي خايف على خدمتو و يقوم بها على أحسن وجه..
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48 - Hhhh الاثنين 28 ماي 2018 - 20:38
هيا الي حزمتو صبابطكم وشديتو الشفارة الي كلاو خيرات لابلاد
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49 - sidi الاثنين 28 ماي 2018 - 20:38
مول التريبورتر راجل درويش الشرطي زاد فيها شويا مع ان سي تربورتر مدايرشي ااخوذه...اوا سيدي لوكان دهساتو سيارة اوشاحنة وهو بدون خوذه اوا سيدي يقدر يكونوا عندنا يتاما وعايلة مشتته اوا ايها الشعب الذكي براكا ملعواطف الزايدة ومزيد من الانضباط والحموشي والضابط وسي الكازاوي راهم غي مواطنين وخوتنا فالله
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50 - Taika الاثنين 28 ماي 2018 - 20:39
si non seulement les responsables mais tout citoyen à le même civisme sue m hammouchi notre pays fera des pays géants dans le développement. mais...
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51 - Nabil الاثنين 28 ماي 2018 - 20:40
برافو للسيد المدير و لكن لا بد من ان يتحلى المواطن ايضا بروح القانون.باش ماتكونش السيبة
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52 - الحاج الصحراوي الاثنين 28 ماي 2018 - 20:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم كل مايقوم به هدا الرجل من تغيير وتطور لابد أن يعتمده المسؤولون عن الشأن العام في مملكتنا الغالية ألى وهي المملكة المغربية وماعساي أن اقول الى السيد الحموشي وفقك الله فأنت الرجل المناسب ورجل دولة الحق التي فقدانها في بعض المسؤولين وفقك الله
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53 - yassine الاثنين 28 ماي 2018 - 20:40
السيد الحموشي نعمة الرجل كل الشكر والتقدير إلى هذا السيد المحترم ياريث الوزراء يقتدون به
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54 - tornadogut الاثنين 28 ماي 2018 - 20:40
مع مسؤولين من طينة السيد الحموشي اكيد نحن على المسار الصحيح لكن للاسف فاتوة الانتقال الديمقراطي ببلدنا تبقى انتقائية
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55 - مغربي وأفتخر الاثنين 28 ماي 2018 - 20:41
شكرا السيد الحموشي الرجل المناسب في المكان المناسب الله كثر من أمثالك لي خدمة الوطن والمواطن
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56 - العبقري الاثنين 28 ماي 2018 - 20:41
في الطريق الصحيح و نتمنى القبض على سارقي الأموال كيفما كانو
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