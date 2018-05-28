مساواة الحموشي "السيرور" بالوزير تلمّع صورة الأمن عند المغاربة

هسبريس ـ نورالدين إكجان

كان الرأي العام المغربي على موعد غير مسبوق مع جهاز الأمن الوطني، بعد إقدام عبد اللطيف الحموشي، رئيس المديرية العامة للأمن الوطني، على استقبال مواطن بيضاوي، اعتدى عليه ضابط شرطة بالسب والضرب، إثر مصادرة دراجته النارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) بأحد شوارع العاصمة الاقتصادية.

الاستقبال تَخَلَلَهُ اعتذار رسمي وُصِفَ بـ"التاريخي"، وجاد بالثناء والشكر على الحموشي، في حين طالما ارتبط اسم مديرية الأمن بالسُخطِ والنُفُورِ من لدن المواطنين، لأسباب تختلف في المنطلقات، لكنها تنتهي عند نقطة سوء المعاملة وضعف التواصل بينهم وبين أجهزة الأمن.

واعتبرت التعليقات المتقاطرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا السلوك يُمَثِلُ نقلة ذات أبعاد كبرى في جهاز الأمن الوطني، مطالبة بتعميم ثقافة الاعتذار داخل مختلف مؤسسات الدولة، والاقتداء بالحموشي، باعتبار المواطن هو الحلقة المحورية التي يتحرك من أجلها جميع الموظفين، في كل القطاعات العمومية.

وفي هذا السياق يرى إحسان الحافظي، الباحث في الشؤون الأمنية، أن "مبادرة المدير العام للأمن الوطني لا يمكن فصلها عن سياقات جديدة يُؤَسِسَ لها داخل المؤسسة الأمنية منذ تَوَلِيهِ الإشراف على المديرية، التي باشر داخلها سلسلة إجراءات تَرُومُ تخليق جهاز الأمن وضبط سلوكيات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".

وزاد: "يكفي أن نقول إنه ما بين سنتي 2016 و2017 صَدَرَتْ أكثر القرارات التأديبية في حق العاملين في سلك الأمن من مختلف الرتب لارتكابهم مخالفات مهنية، علاوة على تجريد آخرين من المسؤولية لإخلالهم بالمهام المنوطة بهم".

وأشار الحافظي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "إصدار جيل من الدوريات والمذكرات المُوَجَهَة إلى مختلف المصالح الأمنية يشكل تحولا كبيرا لدى جهاز الأمن، ويهدف إلى تخليق العمل الأمني والتأكيد على أجرأة المديرية العامة للأمن الوطني لمسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة، على قاعدة تعزيز آليات الرقابة الداخلية، وكذا الزجر التأديبي والقضائي في بعض الحالات".

وأضاف المتحدث أن "سرعة التفاعل التي أبان عنها الحموشي من شأنها أن تساهم في تصحيح الصورة النمطية عن رجل الأمن في علاقته بالمواطن؛ فخطوة استقبال مواطن من قبل المسؤول الأول عن جهاز الأمن وما رَشَحَ عن اللقاء من اعتذار وتأكيد على سواسية المواطنين أمام القانون يُسَاعِدُ على القطع مع كل أشكال "المقاومة" التي قد تُعَطِلُ مهمة إصلاح السلوكات الموروثة داخل الجهاز، وتدفع في اتجاه تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة".

ووصف الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية سرعة الحموشي بـ"غير المسبوقة في تاريخ الجهاز الأمني، إذا ما اعْتُبِرَ انتشار الفيديو حالة من "التبليغ" عن خرق مهني؛ وهي المساطر المعمول بها في مدونة السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، التي تُلْزِمُ المسؤول عن جهاز السلطة العامة بالتدخل لتصحيح وضعيات الشطط أو التجاوز حال وصل إلى عِلْمِهِ ذلك، سواء عن طريق الإبلاغ الإداري أو التبليغ الخارجي".

وختم الحافظي تصريحه بقوله: "بحال لي كيسيري السباط بحال الوزير"، في رسالة إلى من يهمهم الأمر، من بعض المسؤولين الذين يقيمون تمييزا بين موقع الوزير وحالة المواطن، مشددا على أن "الرسالة تروم أيضا التأكيد أن رجل الأمن يقدم خدمة عمومية في الشارع العام، وهو في حماية الدولة وتحت طائلة القانون".