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عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة

عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 28 ماي 2018 - 20:34

على مدى عام من محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شهدت الجلسات الماراطونية مناوشات ومشادات تارة، وتارة أخرى احتجاجات أوقفت أطوار المحاكمة في أكثر من مرة.

كان ترحيل المعتقلين البالغ عددهم 54 ناشطا، إلى جانب أربعة آخرين متابعين في حالة سراح مؤقت، من مدينة الحسيمة إلى العاصمة الاقتصادية، بداية الشد والجذب بين النشطاء وأسرهم والسلطات، إذ اعتبروا أن هذه الخطوة محاولة للتفرقة بينهم، خاصة أنها ستكلف العائلات التنقل لمسافة تزيد هن 600 كلم لمواكبة أطوار المحاكمة.

وعرفت المحاكمة، في بدايتها، انتفاضة الأسر أمام السجن المحلي بعين السبع، حيث يقبع المعتقلون، إذ قادت احتجاجات أسبوعية، مرددة شعارات تطالب بحرية أبنائها.

وبدأت حرارة المحاكمة ترتفع حين دخل المعتقلون في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، إذ قاد ربيع الأبلق إضرابا مطولا، أثر على وضعه الصحي ودفع إلى تدخل وساطات لثنيه عنه، لينضاف إلى ذلك إقدام المحكمة على صباغة القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المعتقلون حتى لا يتم التواصل بينهم وأسرهم، وذلك بعد رفعهم شعارات مدوية في الجلسات الأولى.

وحاول العشرات من المحامين الذين يؤازرون معتقلي الحراك، خلال تقديمهم الطلبات الأولية، الدفع بضرورة منحهم السراح، كما طالبوا بحضور رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، على اعتبار أنه كان وراء ما اندلع من أحداث بمدينة الحسيمة.

وخلفت المحاكمة المثيرة تورط المحامي المعروف بخرجاته غير الموزونة إسحاق شارية، حين كشف أن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي أخبره بكون إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حرضه على التآمر ضد الملك؛ وهو ما نفاه المعتقل، ليتم فتح تحقيق معمق من طرف النيابة العامة.

حميد المهداوي، مدير موقع "بديل"، الذي يتابع في الملف نفسه بعد ضمه إلى المعتقلين، رفع من حرارة المحاكمة، إذ ندد باستمرار اعتقاله، على اعتبار أن المكالمات الهاتفية التي تمت بينه والمسمى نور الدين البوعزاتي، والتي يتابع على إثرها بعدم التبليغ عن جريمة تهديد سلامة أمن الدولة، "تم برتها، وما تحدث عنه البوعزاتي يظهر أنه حمق ولا يمكن التبليغ عنه".

وتميزت أطوار المحاكمة التي بلغت مرحلة الاستماع إلى الشهود باحتجاجات داخل القاعة من طرف المعتقلين، خاصة خلال عرض الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي صورا للمجاهد الريفي عبد الكريم الخطابي، إذ اعتبروا أن الأمر يتعلق بمحاكمة لتاريخ الريف ورموزه.

وكان نشر "فيديو" يظهر فيه قائد حراك الريف شبه عار من أبرز الوقائع التي شهدتها أطوار المحاكمة، إذ اعتبره الزفزافي "إهانة"، مستغربا عدم التحقيق في الواقعة، وقال: "النيابة العامة لا تريد أن تنصفني، لذا سألجأ إلى ملك البلاد، لأن لا حق لهم في نشر صوري عاريا".

وبلغت المحاكمة التي تعرف مواكبة إعلامية وحضورا كبيرا من طرف أسر المعتقلين والحقوقيين والصحافيين ومختلف العناصر الأمنية مرحلة الاستماع إلى الشهود بعد استنطاق جميع المتهمين، إذ بدأت الهيئة بالاستماع إلى الشرطي فارس صفوان، الذي قدم شهادة مؤثرة أمام القاضي الطرشي، كانت ممزوجة بالبكاء، إذ تحدث عن كونه تلقى تعليمات من المصالح التي يشتغل بها بالتوجه إلى حي سيدي عابد، حيث يوجد ناصر الزفزافي، ليجد رفقة الأمنيين الآخرين العديد من المواطنين، مشيرا إلى أنه أصيب بحجر على مستوى الرأس فلم يفق إلا وهو داخل المستشفى.

ولم تخل هذه المحاكمة من مشاهد أثارت انتباه الحاضرين، خاصة التقارب بين أسر المعتقلين الذي فرضه التنقل بين الحسيمة والدار البيضاء، وكذا ربط علاقات بين الأسر وبعض الحقوقيين على مستوى العاصمة الاقتصادية، والذين يتكلفون بتقديم الدعم.

كما شهدت المحاكمة حضور عدد من الشخصيات لمواكبة أطوارها، وعلى رأسهم نور الدين عيوش، رجل الأعمال والإشهار الذي كان قد دخل في مفاوضات من أجل طي هذا الملف، وكذا الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ثم الناطق الرسمي باسم منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى جانب مسؤولين أجانب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عثمان الاثنين 28 ماي 2018 - 21:07
هذا الملف وأمثاله المغرب في غنى عنه، المطلوب اليوم وبعيدا عن أي تعامل انتقامي إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك الريف وكل حراك آخر، هذا الحراك الذي لم يكن إلا عنوان على حيوية المجتمع المغربي شأنه شأن العديد من الحركات الاحتجاجية ليس آخره سلاح المقاطعة المرجح للمزيد من الانتشار.
بكلمة واحدة على الدولة أن تقوم بتنقية الاجواء وإطلاق سراح كل المعتقلين.ومثل هذا الاجراء هو قبل أن يكون لصالح المعتقلين هو في صالح الدولة المغربية.
مع الدعوة مجددا إلى إطلاق سراح حميد المهداوي.
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19
2 - mosi. الاثنين 28 ماي 2018 - 21:24
نتمنى ان يتم العفو عنهم قريبا...
المحاكمة طالت اكثر من اللازم و المستفيد الوحيد هم المحامون المرتزقة الذين لا يهمهم سوى الظهور في وسائل الاعلام و الشهرة وبعض المتاجرين بقضيتهم من الحقوقيين و الجمعويين و السياسيين...
نتمنى صادقين ان يتم الافرج عنهم قريبا...
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7
3 - الخفاش الاثنين 28 ماي 2018 - 21:24
قال رسول الله (ص) : إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

والمراد بالأثرة أي: الانفراد بالشيء دون أصحاب الحق، والاستئثار بالحقوق والأموال، فينفرد بها قوم دون قوم، فمن كان متسلطاً متمكناً فإن ذلك قد يحمله على الاستئثار بالمال أو بغيره من بين سائر الناس.
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4
4 - متتبع الاثنين 28 ماي 2018 - 21:27
إطلاق جميع معتقلي حراك الريف فورا و بدون شروط
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12
5 - بيهي الاثنين 28 ماي 2018 - 21:52
كيف يعقل محاكمة نشطاء الريف بتهم الانفصال من جهة ويستفيد الانفصاليون الحقيقيون في الجنوب المغربي من مختلف الامتيازات والوظائف (دون عمل )والمنح .. ..في المغرب لا تستغرب .ان هدا الوضع ليس ديمقراطي ولا إنساني ويكرس نوع من إلا مساوات بين أفراد الشعب الواحد.
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1
6 - Zohzoh الاثنين 28 ماي 2018 - 22:01
يجب إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء .لم يسرقوا لم ينهبوا. ..كلهم من طبقة فقيرة ذنبهم انهم فضحوا الفساد والمفسدين..وإسقاط التهم الملفقة وشهود الزور..لم يعد لنا ثقه في هذه الدولة ومؤسساتها..
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