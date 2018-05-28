طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية

هسبريس - محمد الراجي

يواصل الطلبة الصحراويون توتير الوضع في جامعة ابن زهر بأكادير، بعد مقتل طالب صحراوي، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، إثر مواجهات بين فصيل الطلبة الصحراويين وفصيل الطلبة الأمازيغ.

وعمد الطلبة الصحراويون إلى فتح لوائح لسحب شهادات الباكالوريا من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، ومهدّوا لذلك عبر رمي بطائق تعريفهم الوطنية على الأرض، في وقفة احتجاجية.

الشكل الاحتجاجي الذي نظمه مجموعة من الطلبة الصحراويين لم يتوقف عند حد رمي بطائق التعريف الوطنية على الأرض، بل عمَد أحد مؤطري الوقفة إلى سحب بطاقته الوطنية وحرقها.