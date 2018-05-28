24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3521:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حرق "أعلام" البوليساريو (5.00)

  2. إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات (5.00)

  3. إحباط محاولة تهريب أطنان غازوال ناحية تيزنيت (5.00)

  4. غزة تطلق أول رحلة بحرية لكسر الحصار (5.00)

  5. هتك عرض قاصرات يجر فقيها إلى القضاء بمراكش (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية

طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية

طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 28 ماي 2018 - 14:30

يواصل الطلبة الصحراويون توتير الوضع في جامعة ابن زهر بأكادير، بعد مقتل طالب صحراوي، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، إثر مواجهات بين فصيل الطلبة الصحراويين وفصيل الطلبة الأمازيغ.

وعمد الطلبة الصحراويون إلى فتح لوائح لسحب شهادات الباكالوريا من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، ومهدّوا لذلك عبر رمي بطائق تعريفهم الوطنية على الأرض، في وقفة احتجاجية.

الشكل الاحتجاجي الذي نظمه مجموعة من الطلبة الصحراويين لم يتوقف عند حد رمي بطائق التعريف الوطنية على الأرض، بل عمَد أحد مؤطري الوقفة إلى سحب بطاقته الوطنية وحرقها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.