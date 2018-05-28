منجب يشكو حملة "تشهير" ضده إلى العثماني

هسبريس - أمال كنين

راسل المعطي منجب، الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن ما قال إنها "حملة تشهير" تطاله هو وعائلته، مطالبا بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وقال منجب ضمن رسالته التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: "أصبحت حياة أسرتي جحيما حقيقيا بسبب هذا السيل الهائل من مقالات تحمل أخبارا زائفة هدفها التشهير بي وبعائلتي"، مضيفا: "لو أن الأمر يتعلق بشخصي فما أنا مبال بسمومهم، ولا كنت لأكتب لكم، لأني أعرف أني أدفع ضريبة الحرية وإتاوة عدم اصطفافي خلف صوت السلطة الغالب".

وتابع "لكن هناك من لا ذنب لهم في أن يلحقهم الأذى فقط لأنهم عائلتي، وهم يتأذون كثيرا وأصبحوا يعيشون تحت ضغط نفسي دائم جراء الأكاذيب والسموم المبثوثة في مقالات هذا النوع من "الصحافة الصفراء" والصحافة والصحافيون منها براء".

وأوضح منجب أنه يتعرض لـ"حملة التشهير" منذ سنوات من قبل وسائل إعلام وطنية، قائلا: "لقد تمادوا في غيهم، وكأن ليس في البلد قانونا يحمي أعراض الناس وحياتهم من الاغتيال الرمزي. لم يتركوا شيئا من الخبائث إلا وكتبوها عني؛ اتهموني بأمور خطيرة، قالوا إني أتعاطى للمحرمات، واتهموني باختلاس المال العام، وبالشذوذ، والمشاركة في وكر للدعارة، والتعامل مع منظمات صهيونية".

واعتبر المتحدث أن من "المؤسف أن يٌهدر جزء من المال العام الذي تستفيد منه جرائد إلكترونية وورقية في حملات تشهير تضرب عرض الحائط بكل أخلاق المجتمع المغربي وقيمه، بل أخلاقيات المواطنة، ضد إنسان ذنبه الوحيد أن له رأيا مخالفا لرأي السلطة ويعبر عنه بحرية وباعتدال في المنتديات الحقوقية والإعلامية"، على حد وصفه.

وزاد الناشط الحقوقي: "أسباب الهجوم علي تتجلى بشكل أساس في كون أصحاب الهجوم يرون في شخصي المتواضع الهدف الأول لتيار يبدو أنه الأقوى اليوم داخل النظام، ينفذ أجندته باستهداف صاحب كل رأي مستقل. إلا أني لست الوحيد المستهدف الذي يتعرض لمثل هاته الحملات الدنيئة، بل هناك مواطنون آخرون".