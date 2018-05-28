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"هراوات الأمن" تحرم موظفي التعليم من الإفطار أمام البرلمان

"هراوات الأمن" تحرم موظفي التعليم من الإفطار أمام البرلمان
هسبريس - نور الدين إكجان
الاثنين 28 ماي 2018 - 21:30

قبيل أذان صلاة المغرب بقليل، كان شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط على موعد مع تدخل أمني في حق موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الذين نظموا وقفة احتجاجية وإفطارا جماعيا أمام البرلمان، مطالبين بالترقية وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي.

وأظهرت أشرطة فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المسؤول الأمني وهو يعطي الإشارة بفض الإفطار قبل التدخل، دون أن يرفع الشكل، ليُهَرْوِلَ العشرات من رجال الأمن بعدها صوب تجمع الأساتذة الذين كانوا يفترشون الأرض في انتظار أذان صلاة المغرب، رافعين شعارات "الأستاذ ها هو والترقية فيناهيا"، و"سوا اليوم سوا غدا الترقية ولا بدا"، و"الموت ولا المذلة".

وفي هذا السياق، قال عبد الغني الحميدي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن "التدخل الأمني كان قبيل الإفطار بقليل، وخلف مجموعة من الإصابات متفاوتة الخطورة، بينها 15 حالة نقلت إلى المستشفى".

وأضاف الحميدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة تعرضوا لوابل من العنف اللفظي والجسدي، جعلهم مشتتين في ساحات الرباط بدون إفطار، في انتظار التحاقهم بمسيرة الشموع المزمع تنظيمها مساء اليوم الاثنين، من أمام البرلمان صوب مقر وزارة التربية الوطنية".

وزاد الحميدي أن "الأساتذة يطالبون بتغيير الإطار بنقلهم من التعليمين الابتدائي والاعدادي إلى التعليم الثانوي، وترقيتهم بموجب الشهادة التي تحصلوا عليها"، مشددا على أن "الوزارة إذا استمرت في تعنتها وصمتها فستكون هناك أشكال تصعيدية أخرى سيقررها المجلس الوطني المقبل".

وكان موظفو الوزارة قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم للامتحانات الجهوية، حراسة وتصحيحا، فضلا عن عدم تسليم نقط تقييم التلاميذ الخاصة بالأسدس الثاني للمصالح المختصة، ضد ما أسموه "تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لأبسط مطالب التنسيقية".

ويعتزم الموظفون الاعتصام يوم غد الثلاثاء داخل مقر رئاسة الحكومة، في أفق تنفيذ إضراب في 30 ماي الجاري، ملوحين بإمكانية تمديد مدة الاضراب ليصبح مفتوحا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد الاثنين 28 ماي 2018 - 21:53
موظفوا الأمن فطروا بموضفي التربية . وموضفوا التربية فطروا بالهراوة في هذا الشهر الفضيل جزاءا شكورا ..أما قضية الاعتذار من مول التريبورتور. فما هي إلا خوف من بوعزيزي ثان أو حتى محسن فكري ثاني .
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33
2 - NOUMRI الاثنين 28 ماي 2018 - 21:54
واش الدنيا سايبة ما ألقيتوا فين أتفطروا غير أحدا البرلمان انتم تأكلون و تشربون و الشرطة إبقاوا بالجوع خلاوكم اتغوتوا النهار كل و لكن فاش اوصل وقت الفطور أخووا السيكتور
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-9
3 - غبي و أفتخر الاثنين 28 ماي 2018 - 21:56
هؤلاء الاساتذة مطالبهم كثرت و نتائج التعليم العمومي من السوء الى الأسوء.
و المعادلة يمكن كتابتها بطريقة سهلة.
وضع كاميرات في الاقسام و مراقيتها من جهات محايدة لا علاقة لها بوزارة التعليم مع تخصيص منح لمن يكتشف تقاعس او تهاون الاستاذ.
و من جهة أخرى تكون الترقية مقرونة بالنتائج.
مع ضرورة التوظيف بالتعاقد، و من هنا ستكون المنافسة و النتائج انشاءالله.
اما أن تنهكوا خزينة الدولة بلا فائدة و نصف المغاربة في التعليم الخصوصي. فما الجدوى من هذا التعليم بالاسم لا غير.
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-20
4 - اعتذار الحموشي؟! الاثنين 28 ماي 2018 - 22:01
هل يا ترى سيظطر الحموشي هذه المرة للاعتذار إلى رجال التعليم إثر العنف اللفظي والجسدي الذي تسبب فيه رجاله لهؤلاء المتظاهرين؟ كما سبق وأن اعتذر لصاحب التريبورتور..
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9
5 - ابراهيم الاثنين 28 ماي 2018 - 22:06
من العيب و العار أن يضرب الأستاذ، فماذا ننتظر؟؟
و أنا أتابع بعض مقاطع الفيديو أشعر بألم لما يتعرض له أبناء هذا الشعب من قمع من قبل السلطات الأمنية، لالشيء سوى لأن مطالبهم اجتماعية محضة؟؟ والأنكى من كل ذلك ان التعنيف في شهر رمضان و في وقت الإفطار،..
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