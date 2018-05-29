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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | "العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020

"العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020

"العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020
هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 28 ماي 2018 - 23:10

طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب برفع الدعم عن المواد المستفيدة من صندوق المقاصة. وهذا الأمر سبق أن حسم فيه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عند تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان، خصوصا ما يتعلق بغاز البوطان والدقيق والسكر.

ودعا عبد الله بوانو، باسم فريق العدالة والتنمية، اليوم الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسيات العمومية، الحكومة لإتمام إصلاح صندوق المقاصة، مؤكدا أن "غاز البوتان ما نبقاوش نتسناو لحدود 2020 كما يقول وزير الشؤون العامة والحكامة".

وسبق أن كشف لحسن الداوودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة "تعد بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء لأنهم لا يستفيدون من صندوق المقاصة"، موردا أنه "لا يمكن رفع الدعم قبل سنة 2019، لأن هناك دراسة يتم الاشتغال عليها، ولن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ".

بوانو استغرب من الانتظار الحكومي بالقول: "لا يجب الانتظار لأنه كانت هناك إجراءات مع الحكومة السابقة"، مشددا على أنه "لا يجب أن نرتهن للذين يحذرون من المس بغاز البوتان"، وفي الوقت نفسه طالب بتقوية الطبقة الوسطى وتفعيل الحماية الاجتماعية.

وبعدما طالب بإجراءات مصاحبة لرفع الدعم عن غاز البوتان، نبه بوانو إلى أن "البروبان انتقل فيه هامش الربح من ألف إلى خمسة آلاف درهم"، موردا أن "الفيول الصناعي انتقل هامش الربح فيه من 90 درهما إلى ألف درهم، وهذا له انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين".

وفي مقابل تأكيده على ضرورة التسريع بإصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن غاز البوتان، قال البرلماني بوانو: "لا نخاف من التهديدات بارتفاع هامش الربح". وسبق للداودي التأكيد على أن "الحكومة مستعدة لدعم الفقراء مجانا بقنينة بوطاغاز واحدة لكل مواطن كل شهر من أجل مواصلة إصلاح صندوق المقاصة"، موضحا أن "الحكومة مستمرة في ما بدأته الحكومة السابقة بهدف دعم الفئات الهشة، لكن هنا إشكال حول تحديد الفئات الهشة"، على حد تعبير الوزير الداودي.

وأعلن سعد الدين العُثماني ضمن البرنامج الحكومي عن "مواصلة الحكومة الجديدة في برنامجها إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددا على أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (102)

1 - mustapha الاثنين 28 ماي 2018 - 23:20
انها الضربة القاضية للشعب المغربي
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94
2 - حلالة 59 الاثنين 28 ماي 2018 - 23:22
واش باقي للعدالة و التنمية شي وجه ؟ الفشل لا يسقط بالتقادم
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87
3 - ولد الفشوش الاثنين 28 ماي 2018 - 23:24
الى نتوما عندكم باش تخلصو البوطا ب 90 درهم راه أغلبية الشعب كتكمل الشهر غير بالكريدي. وزيدون اش غدير بوطة وحدة للمواطن متقدوش حتى فالكوكوط. هادا مسميتوش إصلاح هدا سميتو ضربة القدرة الشرائية للمواطن أو بمعنى اشد قصوى : تفقير المواطن وتركيعه. لك الله يا وطني، انشري يا هسبريس
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85
4 - حسن.ق الاثنين 28 ماي 2018 - 23:24
واش هادوا ضربهم الله ... واش ماعندهمش قلب على هذا الشعب و على هذا الوطن.... ما عرفوش انقصوا من عدد الوزراء و عدد النواب ...اللهم هذا منكر ...
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85
5 - abdel الاثنين 28 ماي 2018 - 23:25
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
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56
6 - ظهرت حقيقتكم الاثنين 28 ماي 2018 - 23:25
تريدون اغراق البلاد بالفقراء قبل الاتخابات المقبلة نتمىى تدخل الملك للحيلولة دون رفع الدعم عن البوطة و دعم القدرة الشرائية للمواطنين
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53
7 - محمد بوقسيم الاثنين 28 ماي 2018 - 23:25
هاد العدالة والتنمية عاد متفك موصيبة وتدخل فأخرى.
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50
8 - bouchra الاثنين 28 ماي 2018 - 23:26
هادو بغاو الخراب بغاو بنادم إموت يلاه غادي يتهناو
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42
9 - هشام من فاس الاثنين 28 ماي 2018 - 23:26
من البلادة تحريك هاته الزيادة في خضم التطورات التي تعرفها بلادنا . ما هو التبرير الذي ستقدمه لشعب انهكته الزيادات ؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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41
10 - مواطن الاثنين 28 ماي 2018 - 23:26
الله ياخد فيكم الحق داكشي لي بقا ليكم
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44
11 - عبد الحفيظ الاثنين 28 ماي 2018 - 23:27
يجب على هذه الحكومة ان ترحل لانها ازمت الشعب و افقرتة و تريد افقاره اكثر من هذا
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45
12 - استاذ الاثنين 28 ماي 2018 - 23:28
ههههههههههه ورفعو حتى السما اذا قدرتو ترفعوهااا احنا مقاطعين مقاطعين الى الأبد
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41
13 - زكرياء منجد الاثنين 28 ماي 2018 - 23:28
دعم الأسر الفقيرة بقنينة غاز البوطان كل شهر أمر جيد فعله السيد سعد الدين العثماني تجاه المواطن المغربي نتمنى بخفض الأسعار خاصة الحليب و بعض الفواكة والسمك
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-60
14 - أحمد الاثنين 28 ماي 2018 - 23:28
مع رفع الدعم سوف تكون هناك زيادة في جميع المواد الاستهلاكية كالخبز و غيرها إتقوا الله يجب تعويض الطبقة الوسطى مباشرة بالزيادة في الرواتب الهزيلة
#حكومة ضد الشعب #
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41
15 - محمد المغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:28
لماذا لايستغل هذا الحزب تراويح هذاالشهر الفضيل للتضرع الى الله ان يحرم الشعب المغربي من الشمس والهواء؟
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39
16 - khalil الاثنين 28 ماي 2018 - 23:28
خربتوها غازيدو كملوا الله يخد فيكم الحق فقرتنا
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41
17 - أبو ايمن الاثنين 28 ماي 2018 - 23:29
اكبر خطأ درتو في حياتي اني صوت لهذا الحزب الذي قهر الشعب و خاصة الفقراء
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47
18 - weld blad الاثنين 28 ماي 2018 - 23:29
انا مغربي حر فقير مبغيش صدقة بغيت حقي فالثروة ورغم ذلك أنا مسامحكم فلي فات لكن ابتدائا من الآن أطالب بحقي وحق جميع المغاربة من خير بلادنا
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40
19 - خالد سلاوي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:29
ماكين غير طحن مواطن طحن طحن ليا البشار
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34
20 - رضوان الاثنين 28 ماي 2018 - 23:30
لا عدالة ولا تنمية، بغيت ليكم غبارة تغبركم علينا
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38
21 - سعيد من الريف الاثنين 28 ماي 2018 - 23:30
تقول الحكومة الموقرة أنها تريد رفع الدعم عن البوطان والسكر لأن المستفيد الأول من هاتين المادتين هم كبار الفلاحين والمقاهي والفنادق، أقول للحكومة لماذا لا تقومين بفرض ضرائب على المقاهي والفنادق وأصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى مقابل الدعم الذي تستفيد منه، بدلا من العمل بسياسة الصدقة ومنح بوطاغاز شهريا مجانا للفقراء والسجل الوطني للتعريف الذي يميز الشعب بين غني وفقير، إلى متى ستضل سياسة التفقير أيتها الحكومة.
ملاحظة أخيرة : البنزين الذي تتحرك به سيارات الوزراء هو على حساب الدولة اي من فلوس الشعب اللي كايخلص الضرائب.
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25
22 - rachida الاثنين 28 ماي 2018 - 23:30
اذا تم هذا فيجب ان نخوض معركة البوطة بكل جدية والعدالة والتنمية يظهر انها تنتقم من الشعب الذي اعطاها فرصة الوصول لسدة الحكومة .اللهم رد كيدهم في نحورهم . قولوا امين
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31
23 - TRON الاثنين 28 ماي 2018 - 23:30
رفع الدعم = اسقاط الحكومة
بتعبير او بآخر
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34
24 - hero الاثنين 28 ماي 2018 - 23:31
أظن أنكم لم تستوعبوا الدرس من حملة المقاطعة. سوف تدهبون بالمجتمع إلى إنفجار صراحة
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29
25 - مواطن الاثنين 28 ماي 2018 - 23:31
واش هد البطاقة بحال هديك الراميد ملي تمشي باش تدير بها شي راديو يقولو ليك خاسر حتى البوطي يقولو ليك مكايناش أو حتى بوطة في الشهر واش كافيا ملي تقادا تشريها بالدوبل أش من دعم الحل هو إعادة توزيع الثروات على جميع المواطنين
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21
26 - خالد الاثنين 28 ماي 2018 - 23:31
العدالة والتنمية تنتحر بانحيازها الى البرجوازية وطحن المساكين. باي باي العدالة ونسبة المشاركة في الانتخابات 2021 هي 4% إن شاء الله
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25
27 - الوطنية الاثنين 28 ماي 2018 - 23:31
وا بنادمين كيف ستميزون بين هذا فقير من غيره . عبر المقدمين راهم هما يشاركوا ف اللعبة ويوزعوها بالمحسوبية .واسأل ما هو نصيب الطبقة المتوسطة من الوزيعة التي تنوون القيام بها . حكومة الفقر والنحس
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16
28 - الوزاني الاثنين 28 ماي 2018 - 23:31
لا اعرف هل رفع الدعم عن قنينة الغاز هو الكفيل بجعل المغرب يصبح بين مصاف الدول؟؟.ابتعدوا عن المدوايخ حتى لا تصابو بالدوار
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16
29 - رشيد الاثنين 28 ماي 2018 - 23:32
سعد الدين
و أي سعد هذا
مند تواليك الحكومة
النحس جلبت
وفي الأسعار زدت
صحيح
أنك
على يد بن زيدان
تتلمدت
ولعبة النفاق
أتقنت
بهموم الشعب
تاجرت
والفقير
فقرا زدت
والطبقة المتوسطة
بعثرت و أعدمت
ولا شيء أعددت
طال ليلك
و ما هنئت
سنلعنك
أبد الدهر
خسئت
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28
30 - ر-ا زاوية الشيخ الاثنين 28 ماي 2018 - 23:32
دابا هادو واش كيهضرو علينا ولا على شي شعب آخر
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31 - رضوان الاثنين 28 ماي 2018 - 23:32
هاد الببجيدي انتهت صلاحيتة صافي مشا فيها، كم من مواطن اصيب بخيبة أمل كبيرة في هذا الحزب الذي كنا ننتظر منه الكثير وخصوصا العطف على الفقراء ومساندتهم، سي دوماج.
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32 - فاهم الاثنين 28 ماي 2018 - 23:33
اذا رفعتم الدعم عن المواد الأساسية التي لا غنى عنها لكل مواطن مغربي فأنصحكم برفع الدعم عن العيش في المغرب وتسهيل خروج المواطنين للعيش خارج الوطن
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33 - ارفعوا لترفعوا الاثنين 28 ماي 2018 - 23:33
كل حزب نفاق وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء مرفوع.....
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34 - رضى المرضي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
واش هاد بوانو معندوش العائلات ديالو لي جالس كيخرف واش مكيحسش بناس واش تصحابو كاع ناس عندهم الفلوس الله ينتاقم منو ياا ربي
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35 - اللهم ان هادا منكر الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
هدفكم هو استهداف الفقراء وليس العكس كما تزعمون ولاكن ليكن في علمكم انكم بهاده القرارات والاجراءات التي تتخدونها ضد هادا الشعب سيؤول بهادا البلد الى قتنة لاتحمد عقباها
..قبل رفع الدفع عن بوطة الغاز حاربو الفساد اولا تم اللخدمات الخاصة بالصحة المستشفيات..التعليم....حاربو الرشوى....اصلاح الطرقات....حاربو ارتفاع الاسعار....حاربو دور الصفيح......حاربو البطالة...ولاكنكم لاتقدرو علة محاربة التماسيح لانكم منهم حسبنا الله ونعم الوكيل مقاطع مدوخ.
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36 - samir الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
فعلا يجب على الحكومة بعد رفع الدعم عن غاز البوتان أستهداف الفئات الهشة وهذا ليس إشكالا بحد ذاته لأن هناك طريقة وهي الصندوق الضمان الاجتماعي الذي لذيه حد الأجور للفئات الهشة والضعيفة.....
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37 - mohamed الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
يا سلام .. و هي كتقاقي غاديا كتزيد فالبيض .. هل هذه الحكومة جاءت لتكون مع الشعب ام ضده .. اقترح في الانتخابات القادمة ترشيح الشخصيات النافذة في صندوق النقد الدولي للانتخابات لانهم من يسطر القواعد الاقتصادية لبلدنا و حكومتنا تجبيهم بسمعنا و اطعنا .. لك الله يا وطني
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38 - مواطن. الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
بكل صراحة على مايبدو أن هذه الحكومة من الحكومات التى لربما قد ندم المغاربة على انتخابها. في كل مرة تخرج "بجديد" ضد مصلحة المواطن المقهور. رفع الدعم عن صندوق المقاصة، رفع أسعار الوقود و المواد الغذائية، رفع ثمن جواز السفر، إلخ.
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39 - ABDELAZIZ الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
الله يخد الحق فيكم يا حزب الزلط والمزيرية
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40 - no name الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
le dernier clou dans le tombeau des pauvres qui ont voté pour vous avant de dégagé un parti cleenex jetable le makhzane et les riche du pays n attendent que ca avec impatience pour vous le mettre sur le dos et puis vous serez banit des urnes et dessous et vous n existerez plus et comme ca toutes les richesses du pays apparaîtront comme par miracle dans les mains de la caste dominante et comme ca nous seront diviser encore plus .vous jouez avec le feu ..nb .le butane ca fait booooom.n oubliez pas
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41 - هشام سلا الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
لا حول ولا قوة الا بالله. فين غدي بيا خوا فين غدي فيا
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42 - خليلوفيتش الاثنين 28 ماي 2018 - 23:34
هادو كيقلبو على جوا منجل اما ديك البوطا زيدوها فراسكم هزيتو الدعم على المحروقات و من كان المستفيد؟ ؟؟؟ 1700مليار شكون ربحها الشعب
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43 - fattah rif الاثنين 28 ماي 2018 - 23:35
كنت من المنخدعين والمصوتين على العدالة والتنمية .اليوم كشف تجار الدين عن وجوههم الحقيقية أين تعويضات مادة البنزين والكازوال التي وعدوا بها شعب (المداويخ) بعد رفع الدعم عنهما وأين صار ثمن السكر والزيت وأين واين..... اللوبي المخزني الفاسد أثبت ذكائه إبان الربيع العربي عندما سمح لحزب لا عدالة ولا تنمية بتمرير قوانين تفقير الفقير واغناء الغني لينتقم لنفسه على المصوتين لحزب المصباح .
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44 - حرام عليكم الاثنين 28 ماي 2018 - 23:35
أشمن إصلاح كتهدرو عليه.راكم غي غاديين و تخربو.الله ياخد فيكم الحق.مين ترفعو الدعم الفقير يموت.حرااااااام عليكم هادشي لي كديرو فيه
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45 - السوسي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:36
المستفيد الاول من غاز البوتان هو الفلاح .وادا زاد ثمن البوتان سيزيد الفلاح في ثمن السلعة و يزيد صاحب المقهى في ثمن القهوة و المطعم في ثمن الماكولات و كل شي يدخل الغاز في انتاجه سيزيد ثمن .و لي واكل العصا هو دائما المواطن المستهلك .
وسوف تتفق الشركات فيما بينها و وصلو البوطة ل 150 درهم.لانهم نفس الشركات التي تبيع الغاز هي نفسها من تبيع الغازوال .
وشكرا حزب العدالة و التنمية صدق من قال العتلة و 800 يعني 40 درهم يعني فال الفقر
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46 - هاشمي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:36
هذه المقاطعة ضربة قاضية يجب أن تستمر ولو انخفض السعر الحالي بحيث تتراجع الحكومة عن مواقفها وما تنوي من إفساد لصندوق المقاصة و ليس الإصلاح أو تحزم أمتعتها و حراميها و ترحل .
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47 - الوطنية الاثنين 28 ماي 2018 - 23:36
لهلا يوصلكم ل 2020 نتمنى ان تتوقف مسيرتكم عما قريب لان سياستكم تغني الغني وتفقر الفقير ولا تغنيه سياستكم ضد الشعب الذي قلدكم المناصب القيادية
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48 - رأي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:36
و ما هي المعايير التي تحدد الطبقة الفقيرة ؟ او كما قالت الوزيرة مولات 20 درهم !!! اني أخاف من هذه الحكومة التي تكيل الكيل بمكيالين.
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49 - alall9alda الاثنين 28 ماي 2018 - 23:36
ليس هناك مادة مدعومة بالمغرب يستفيد منها المواطن بالعكس المواطن هو من يدعم الحكومة
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50 - اسماعيل الاثنين 28 ماي 2018 - 23:36
رفع الدعم على الشركات والمطاعم والفلاحين وووو
هما لي كيستافدو من الدعم
اوا ديرو ليهم بوطة لونها مغاير وشددو المراقبة عليهم لي لقاو عندو البوطة ديال الدرويش ينزلوعليه بغرامة
وخليو عليكم بوطة ديال الفقراء في التيقار
ولا غير كتلكو باش تكملو لينا لي بقى
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51 - الخفاش الاثنين 28 ماي 2018 - 23:37
رفعو الدعم او رفعو حتى من الرواتب اذا كنتم عادلين لأن القاعدة هي زيد الما زيد الدگيگ
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52 - الحبيب التافراوتي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:37
أصبح أشباه السياسسين من أمثال هؤلاء يشكلون خطراً على المغرب و يحاربون الأمن الغذائي و يهددون السلم الإجتماعي ... النائب الذي كان يتحدث بالأمس عن كون رفع الدعم عن المحروقات و تحريرها من دعم صندوق المقاصة هو السبب في ارتفاع الأسعار؛ هو نفسه اليوم من يطالب بدفع الدعم عن البوطا ... أليس هذا استغباء و نفاق للشعب !!!؟
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53 - محمد جلال الاثنين 28 ماي 2018 - 23:37
برلمانيو حزب العدالة والتنمية مستمرين في الضغط على الشارع بالزيادات في أثمان المواد الاستهلاكية لإشعال الفتنة في البلد.
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54 - استاد الاثنين 28 ماي 2018 - 23:37
رفع الدعم عن البوطا ؟؟لمادا لايتم رفع لدعم عن اجوركم الخيالية تريدون المزيد من التفقير للاسر المغربية اين هو اسلامكم الدي تدعون انكم تنتمون اليه حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد فيكم الحق في هاد العواشر
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55 - al3arandass الاثنين 28 ماي 2018 - 23:38
الحكومة ليست مستعدة لشيء، فقد أخلفت وعدها بدعم المهنيين أصحاب التاكسي وكذلك ستصنع مع الفقراء
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56 - موطن الاثنين 28 ماي 2018 - 23:38
ما أخده المغاربة من رفع الدعم عن المحروقات سيأخذه من البوطاغاز و الدقيق و السكر
زيدو. في طحن الشعب المغربي
لا يهمكم لا مقاطعة و لا هم يحزنون
الشكوة بكم لله. يا حكومة المنافقين. مصاصي دماء الشعب
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57 - salah35 الاثنين 28 ماي 2018 - 23:39
واش هادو تسطاو ولا مالهم؟
إلا وصل ثمن البوطاكاز 120 درهم, من سيضمن عدم حدوث انفجار ومظاهرات لا تحمد عقباها؟
وزراء العدالة والتنمية لا يعون ما يفعلون, لأنهم مجرد أدوات تم الزج بهم إلى متهاهات سياسية لا يفقهون فيها شيئا, وبذلك سيخربون بيوتهم بأيديهم, وحزب البيجيدي ذاهب إلى الهاوية, ولا أظن أن المواطنين الذين صوتوا على المصباح, سيثقون به من جديد
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58 - arif الاثنين 28 ماي 2018 - 23:39
كما وعدو من قبل لانتق بحزب العدالة ولاتنمية الا لجيوب الاغنياء
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59 - لا حياة لمن تنادي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:39
عولو على الضرائب سوف يتم مقاطعتها شعبيا
طلعو النيفو وحتى حنا غانطلعوه و ها الأيام بيناتنا
راه الموظفين ليباغين الديرو الإصلاح على ظهرهم هوما الفقراء أما لي مسكين غايش فالفقر المدقع رزقو داه ليه السي البرلماني و السي الوزير السابق منهم والحالي و المفسيدين شفارا ديال الفلوس فيناهوما فلوس ليتسرقات فين صندوق التقاعد ديال الموظفين علاش مايتحاكموش وهوما معروفين علاش يتحاكمو الشرفاء
#الصندوق_خليه_يخوا 2020 قريبا
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60 - ادرار الاثنين 28 ماي 2018 - 23:39
نعم كيف يستفيد من الدعم ارباب المخابز ،و المطاعم و الفنادق، و الاغنياء و السفراء و السياح ... يحب رفع الدعم ويعطى لكل مواطن مغربي ليس له تقاعد او ضمان صحي مبلغ الف درهم شهري.
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61 - khaled الاثنين 28 ماي 2018 - 23:39
والله العظيم الى هاد تجار الدين كيقلبوا على شي حاجة لن تحمد عقباها. وشوف هاد المنافقين علاش كيقلبوا وحيدوا معشاتكم واجوركم الضخمة ومعاشات البرلمانيين. هي الاولى عاد فكروا في الباقي الله انعل لمعندوا علاش احشم الله ايخد فيكم الحق في هاد الشهر المبارك. ا وى فين هاد الغز لي لقيتوا هنا وهناك المغاربة ما عندهم حق فيه.
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62 - mogador الاثنين 28 ماي 2018 - 23:39
لا حول و لا قوة إلا بالله، عن أي فقراء تتحدثون، من إستفاد من رفع الدعم عن المحروقات؟ ألم تكن شركات المحروقات هي المستفيد الوحيد.
و الآن تريدون رفع الدعم عن الغاز و الدقيق و السكر، ما هي المعايير التي ستعتمدون عليها لجرد الفقراء.
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63 - ملاحظ الاثنين 28 ماي 2018 - 23:40
ابدأو بانفسكم اولا. انتم الفئة الهشة جدا سياسيا و اخلاقيا و و و و !
للتذكير دائما: مازلنا #مقاطعين
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64 - ما شاء الله الاثنين 28 ماي 2018 - 23:40
اذا كان فعلا الناءب بوانو يقول كلامه هذا فهو احمق او ينوي ان يحمق الشعب!!! اذا سانده العثماني في افكاره فانه ابله واذا ساندهم حزبهم وزكاهم في هذا الكلام فهاته نهايته واذا كان كل هذا الكلام كذبا فان من ينشره يستحق الاعدام
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65 - كاعي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:40
عرفتي آش غاديري آلالة الحكومة !!! عدمونا، عدمو الشعب المغربي كامل فنهار واحد وخليوكم عايشين غير بوحدكم فهاد البلاد السعيدة
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66 - brahim الاثنين 28 ماي 2018 - 23:41
زيادة في الرأس الحميق. الله هديكم علينا. نحن مقاطعون
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67 - fes driver الاثنين 28 ماي 2018 - 23:41
هذا لن يكون إلا قالب من قوالب حزب العدالة والتنمية ليصفي حسابه مع الطبقة الفقيرة و المتوسطة. و الله لا شفت شي بوطة في الشهر المزاليط زيدها على تحرير الغازوال
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68 - حسن الاثنين 28 ماي 2018 - 23:41
فكو لخريره ديال الغازوال عاد فكرو في البوطه والسكر بغياو عاود شي16نليار اخرى تمشي جيب شي واحد الآخر الى ما خفتش نكذب كتقسمو معاهم
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69 - الهاشمي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:41
بغيتوا تخرجوا على هاد البلاد الله ياخذ فيكم الحق.
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70 - Abdelhak الاثنين 28 ماي 2018 - 23:41
مني تتسمع دراسة او حتال 2019 او كثرت الزواق فالهدرة تسحاب البنادم معرفت اش غيديروا سع خرتها باين داكشي لدار خننيش فالمحروقات غادي اكملوا فالغاز ياك حتى الغاز محتكروا.
او نزيدك الكراطة كي غادي تنزل 20% غدي استافد منها المواطن والباقي راكوم عارفين هادشي ولا داير بحال شي فيلم تفرج فيه او تعاودوا...
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71 - مغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:42
مبغاوش يبقاوا يتسناو حيت منعدهمش منين يدخلوا الفلوس غير من هذا الصندوق الفقراء .قال لك يصلحوح والله حتى آخر الزمان هذا مكينش الكلام
حسبنا الله ونعم الوكيل
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72 - الرايس الاثنين 28 ماي 2018 - 23:43
واقيلا هادو بغاوها تنوض ف المغرب .
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73 - هشام الاثنين 28 ماي 2018 - 23:43
عرفتي ادا ترفع الدعم على البوطا راه غادي يتحرق المغرب ماشي غاينوض ربيع عربي غاينوض الحرب ما بين الدولة و الشعب هاد العدالة و التنمية كتقلب على خراب المغرب باغيين تقفروها
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74 - متسائل حائر الاثنين 28 ماي 2018 - 23:43
السؤال الوحيد اللي كيشغلني وقتما قريت هاد المواضيع واش الموظف البسيط اللي خلصتو 4000 درهم و معيش معاه عائلة فوق الأسرة ديالو منين غادي يرفعو الدعم في حالة حسبوه مع الطبقة البرجوازية رحمنا الله وتغمدنا بواسع رحمته
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75 - عولام الاثنين 28 ماي 2018 - 23:44
الحكومة هي التي تدافع عن المواطن و ليس من تكون ضده. البوطة اخر حاجة.
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76 - مواطن الاثنين 28 ماي 2018 - 23:44
و ماذا عن الموظف الذي يستهلك قنينتين في الشهر ستنقص من راتبه أي 200 درهم فعلا تهدمون القدرة الشرائية للمواطن، أما القول بأن الأغنياء هم المستفذين هذا حق يراد به باطل فحينهما يصبح ثمن البوطة 120 درهم هذا يعني أن تكلفة الإنتاج سترتفع و بالتالي كل المواد التي لها ارتباط بالبوطة سترتفع و المواطن البسيط هو الذي سيدفع الثمن.
و الأيام بيننا المستفيد الوحيد هو ميزانية الدولة التي ستجد الطرق لنهب الأموال المسترجعة
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77 - amine الاثنين 28 ماي 2018 - 23:44
مشددا على أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة. و قهرتونا بالكدوب سنين مضت عن رفع الدعم و لازال الفقير يزداد فقرا و الغني يزداد غنى ان استمروا على هذا الحال فلن نصبح مثل سوريا بل سنصبح اسوء منهم
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78 - عمدة الاثنين 28 ماي 2018 - 23:45
هذا ما قرار ما ستة حمص، هؤلاء يلعبون بمشاعر المغاربة و بجيوبهم الذين اكتواو بكثرة الزيادات
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79 - عند ربكم تختصمون الاثنين 28 ماي 2018 - 23:45
إذا كانت المقاهي والمطاعم و (( علية القوم )) تستفيد من أثمان البوطة حاليا... فلماذا ﻻ تلزموا هذه الفئة بضريبة خاصة تسمى ضريبة المقاصة ﻷن الشعب وصﻻت ليه لعظم يا حكومة الدمار....
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80 - عارف الاثنين 28 ماي 2018 - 23:45
لانتق بحزب العدالة ضد التنمية الا لجيوب الا غنياء والباطرونة
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81 - mouktadi abderrazak الاثنين 28 ماي 2018 - 23:46
ان الاثار السلبية على المواطنين من غلاء المعيشة ومما تتخبط فيه الطبقة الكادحة جراء السياسة الترقيعية لهذه الحكومة المتشكلة من احزاب لا تجمعها الا الحقائب الوزارية كاسبقتها . لن ينتفع منها الا الرؤوس المعروفة التي ازدادت ارصدتها .لم يبقى لكم الا البوتان ومن ثم ارفعوا الدعم عن الدراسة والامن والصحة .لك الله يا شعب المداويخ
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82 - الشيخ سعد الاثنين 28 ماي 2018 - 23:46
وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم .. صدق الله العظيم . نستاهلو حيت حنا لي صوتنا عليكم ولكن الوقت بينات بلي كنا غالطين فيكم وماعمركم كنتو معا الشعب
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83 - نصيري الاثنين 28 ماي 2018 - 23:46
واش المغربي تيبان ليكم تيبيض الفلوس الله ايهديكم علينا، تكايسو شوية راه بزززاف
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84 - هشام الاثنين 28 ماي 2018 - 23:46
انا شخصيا جهزو لي زنزانة ختى ولو كانت مكتظة بالف سجبن
انا لم اتظاهى في حياتي ولم اشارك في اي انتخابان في حياتي وعمري 40 سنة الزيادة في البوطا ستفيض الكاس وبالنسبة لي سيصبح العيش داخل السجن افضل من خارجه
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85 - Michab Benyounes الاثنين 28 ماي 2018 - 23:46
قالك السارح الا مالقا ما يدير يقطع صاندالتو...
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86 - فقير الى الله الاثنين 28 ماي 2018 - 23:47
زيدو السميك ليصل 5000 درهم
ادعموا الطبقة الوسطى بزيادة 1000 درهم في الرواتب
و ديك الساعة رجعوا البوطة ب 100 درهم و الله يسامح
ما عدا ذلك فأنتم ظالمون
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87 - fes الاثنين 28 ماي 2018 - 23:47
بديتو بالكازوال وغلق التوظيف والزيادة والاسعار والسن التقاعد والنقص في الاجور ...ودابا باغين التزيدو في البوطا واش اعباد الله هاد الحكومة الشغل الشاغل اديالها هي الزيادات .....او وتقهرنا بزافففففف والله البزاف عاد الشي......شعارنا #مقاطعة حزب بن زيدان# نغزتو احياتنا انوليو انتمناو ايولي مغرب قبل العدالة والتنمية
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88 - مغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:48
في الوقت الذي كان عليه المطالبة بسحب التعويضات الخيالية التي يحصل عليها الوزراء ونوام مجلس النوام يطالب بسحب الدعم عن قنينة الغاز التي ستنفجر عليه وعلى حزبه الخائن
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89 - سفيان الاثنين 28 ماي 2018 - 23:48
بعد ان نهبنا هدا (البيجيدي) في زيادات الاجور التي اقرتها الحكومة السابقة و امتصها من دمائنا رغما عن انوفنا تحت مسمى اصلاح التقاعد.
جاء مرة اخرى يتشدق ليتصدق علينا بالزيادة في الاجور و يعترف انها ليست إلا تغطية عن الاقتطاعات.
تم ها هو يطعننا من الخلف بالزيادة في البوطا و رفع الدعم عنها.
سيقع للبوطا ما وقع مع المحروقات و المنتوجات الاستهلاكية الاخرى.

#مقاطع
#مدوخ
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90 - azizo الاثنين 28 ماي 2018 - 23:48
في الحقيقة الخطأ في الشعب لي صوت عليهم في الاول
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91 - الغرباء الاثنين 28 ماي 2018 - 23:48
انصحكم بمقاطعه المدارس الخصوصيه.
سنه بيضاء و يعود التعليم العمومي للخدمه افضل من هذا الوضع المزري.
يا مغاربه اني لكم من الناصحين.
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92 - أسامة الاثنين 28 ماي 2018 - 23:49
غادي نقولها بهاد اللفظ " بربي إلى نجحتوا المرة جاية" و أصلا من دابا نشريو الفاخر نيت طبيعي، هاد فلوس المقاصة في ديتوها !؟ ما شفناها فالتعليم ولا فالصحة !؟ أولا كتسدوا بيها تقابي ديال شفارة لي سلاوهة مع البلاد .
المغرب ما بقا فيه مايدار
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93 - meilleur الاثنين 28 ماي 2018 - 23:49
اظن انها ستكون شرارة لغليان شعبي .للباس عليهم راكم عارفينهم حيدو عليهم دعم.
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94 - سميرة الاثنين 28 ماي 2018 - 23:49
جماعة المنافقين تجار الدين تبلينا بيهم .
اللهم تعالى تريحنا منهم ومن وجوههم النتنة
أنشالله الى مزبلة التاريخ حزب الذئاب الملتحية
اشمن عدالة وتنمية من نهار شفناهم وحنا اللور اللور
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95 - ازداحماض الاثنين 28 ماي 2018 - 23:50
هؤلاء يسعون إلى إشعال الفتن ليس الا
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96 - مسلم الاثنين 28 ماي 2018 - 23:50
انتباه الى الحكومه راه الى رفعتوا الدعم على البوطا راه غتشعلوا العافية على راسكوم...يجب ارجاع الدعم كما كان في الحكومات السابقه..
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97 - سيمو الاثنين 28 ماي 2018 - 23:50
والله يلا ما كيحشمو مزال عاد زايدين فيه
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98 - العباس الاثنين 28 ماي 2018 - 23:51
واباززز واش مبقيناش فيكوم ضربة مورة ضربة، جيوبنا لم تعد تستحمل اكثر من هذا، راعيو لينا شوية
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99 - اكرم هيثم الاثنين 28 ماي 2018 - 23:51
حزب خرب البلاد ولا زال يخرب حتى يقهر القدرة الشرائية للمواطنين والاتجاه لعواقب لا تحمد عقباها اشم رائحة المكر لهذا الحزب ...ولا نعرف اي اصطدام قادم ومع من؟؟؟؟
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100 - محمد الاثنين 28 ماي 2018 - 23:51
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اتقوا الله يا مسؤولين، نعلم أن المسؤولية صعوبة وسط التماسيح و العفاريت لكن وجب عليكم التضحية في سبيل هذا الشعب المقهور ولو كلكم الأمر حياتكم، والتاريخ يحفظ من خان و ااتمن من بعد ذالك الحساب.
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101 - amal hajiri الاثنين 28 ماي 2018 - 23:51
الله ياخد فيك الحق يا المنافق البوطا لي بقات ليك ترفعو عليها الدعم حتى هي يا شلاهبي
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102 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 28 ماي 2018 - 23:52
اعتقد ان ان حزب العدالة و التنمية هو سبب هذه الازمات التي بدا يعاني منها المغرب فما هي النتيجة التي استفاد منها المواطنون او الاقتصاد الوطني من سياسة رفع الدعم عن بعض المواد لقد خلقوا الازمات و مهدوا السبيل للشركات كي تستنزف جيوب المواطنين بعد ان اصبحت حرة في بيع منتجاتها بالثمن الذي تريده فرفع الدعم عن المواد النفطية جعل لتر واحد من البنزين يتجاوز 12 درهما في الوقت الذي شهدت فيه الاسواق العالمية انخفاضا كبيرا في الاسعار فلا صندوق المقاصة استفاد من رفع الدعم و لا المواطن فسياسة هذا الحزب تسير بالبلاد نحو الكارثة بهذه السياسة الغير المدروسة و الوخيمة العواقب ففي احلك الازمات التي مر منها المغرب في الثمانينات فان دعم المواد الاساسية لم يتغير و بقيت الدولة وفية في حفاظها على القدرة الشرائية للمواطن . في الحقيقة لم افهم اين يسيرون بهذه البلاد بسياستهم الارتجالية الغير المدروسة في بعدها الاقتصادي و الاجتماعي فالخطورة تكمن في وصولهم للخطوط الحمراء و تهديدهم للسلم الاجتماعي كان الاجدر بهم ان يناقشوا تقليص اجورهم و الامتيازات التي يتحصلون عليها و الغاء صندوق تقاعدهم الذي يرهق خزينة الدولة.
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