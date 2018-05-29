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- "العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020 - (102)
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كُتّاب وآراء
"العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020
طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب برفع الدعم عن المواد المستفيدة من صندوق المقاصة. وهذا الأمر سبق أن حسم فيه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عند تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان، خصوصا ما يتعلق بغاز البوطان والدقيق والسكر.
ودعا عبد الله بوانو، باسم فريق العدالة والتنمية، اليوم الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسيات العمومية، الحكومة لإتمام إصلاح صندوق المقاصة، مؤكدا أن "غاز البوتان ما نبقاوش نتسناو لحدود 2020 كما يقول وزير الشؤون العامة والحكامة".
وسبق أن كشف لحسن الداوودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة "تعد بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء لأنهم لا يستفيدون من صندوق المقاصة"، موردا أنه "لا يمكن رفع الدعم قبل سنة 2019، لأن هناك دراسة يتم الاشتغال عليها، ولن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ".
بوانو استغرب من الانتظار الحكومي بالقول: "لا يجب الانتظار لأنه كانت هناك إجراءات مع الحكومة السابقة"، مشددا على أنه "لا يجب أن نرتهن للذين يحذرون من المس بغاز البوتان"، وفي الوقت نفسه طالب بتقوية الطبقة الوسطى وتفعيل الحماية الاجتماعية.
وبعدما طالب بإجراءات مصاحبة لرفع الدعم عن غاز البوتان، نبه بوانو إلى أن "البروبان انتقل فيه هامش الربح من ألف إلى خمسة آلاف درهم"، موردا أن "الفيول الصناعي انتقل هامش الربح فيه من 90 درهما إلى ألف درهم، وهذا له انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين".
وفي مقابل تأكيده على ضرورة التسريع بإصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن غاز البوتان، قال البرلماني بوانو: "لا نخاف من التهديدات بارتفاع هامش الربح". وسبق للداودي التأكيد على أن "الحكومة مستعدة لدعم الفقراء مجانا بقنينة بوطاغاز واحدة لكل مواطن كل شهر من أجل مواصلة إصلاح صندوق المقاصة"، موضحا أن "الحكومة مستمرة في ما بدأته الحكومة السابقة بهدف دعم الفئات الهشة، لكن هنا إشكال حول تحديد الفئات الهشة"، على حد تعبير الوزير الداودي.
وأعلن سعد الدين العُثماني ضمن البرنامج الحكومي عن "مواصلة الحكومة الجديدة في برنامجها إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددا على أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (102)
#حكومة ضد الشعب #
ملاحظة أخيرة : البنزين الذي تتحرك به سيارات الوزراء هو على حساب الدولة اي من فلوس الشعب اللي كايخلص الضرائب.
و أي سعد هذا
مند تواليك الحكومة
النحس جلبت
وفي الأسعار زدت
صحيح
أنك
على يد بن زيدان
تتلمدت
ولعبة النفاق
أتقنت
بهموم الشعب
تاجرت
والفقير
فقرا زدت
والطبقة المتوسطة
بعثرت و أعدمت
ولا شيء أعددت
طال ليلك
و ما هنئت
سنلعنك
أبد الدهر
خسئت
..قبل رفع الدفع عن بوطة الغاز حاربو الفساد اولا تم اللخدمات الخاصة بالصحة المستشفيات..التعليم....حاربو الرشوى....اصلاح الطرقات....حاربو ارتفاع الاسعار....حاربو دور الصفيح......حاربو البطالة...ولاكنكم لاتقدرو علة محاربة التماسيح لانكم منهم حسبنا الله ونعم الوكيل مقاطع مدوخ.
وسوف تتفق الشركات فيما بينها و وصلو البوطة ل 150 درهم.لانهم نفس الشركات التي تبيع الغاز هي نفسها من تبيع الغازوال .
وشكرا حزب العدالة و التنمية صدق من قال العتلة و 800 يعني 40 درهم يعني فال الفقر
هما لي كيستافدو من الدعم
اوا ديرو ليهم بوطة لونها مغاير وشددو المراقبة عليهم لي لقاو عندو البوطة ديال الدرويش ينزلوعليه بغرامة
وخليو عليكم بوطة ديال الفقراء في التيقار
ولا غير كتلكو باش تكملو لينا لي بقى
زيدو. في طحن الشعب المغربي
لا يهمكم لا مقاطعة و لا هم يحزنون
الشكوة بكم لله. يا حكومة المنافقين. مصاصي دماء الشعب
إلا وصل ثمن البوطاكاز 120 درهم, من سيضمن عدم حدوث انفجار ومظاهرات لا تحمد عقباها؟
وزراء العدالة والتنمية لا يعون ما يفعلون, لأنهم مجرد أدوات تم الزج بهم إلى متهاهات سياسية لا يفقهون فيها شيئا, وبذلك سيخربون بيوتهم بأيديهم, وحزب البيجيدي ذاهب إلى الهاوية, ولا أظن أن المواطنين الذين صوتوا على المصباح, سيثقون به من جديد
طلعو النيفو وحتى حنا غانطلعوه و ها الأيام بيناتنا
راه الموظفين ليباغين الديرو الإصلاح على ظهرهم هوما الفقراء أما لي مسكين غايش فالفقر المدقع رزقو داه ليه السي البرلماني و السي الوزير السابق منهم والحالي و المفسيدين شفارا ديال الفلوس فيناهوما فلوس ليتسرقات فين صندوق التقاعد ديال الموظفين علاش مايتحاكموش وهوما معروفين علاش يتحاكمو الشرفاء
#الصندوق_خليه_يخوا 2020 قريبا
و الآن تريدون رفع الدعم عن الغاز و الدقيق و السكر، ما هي المعايير التي ستعتمدون عليها لجرد الفقراء.
للتذكير دائما: مازلنا #مقاطعين
او نزيدك الكراطة كي غادي تنزل 20% غدي استافد منها المواطن والباقي راكوم عارفين هادشي ولا داير بحال شي فيلم تفرج فيه او تعاودوا...
حسبنا الله ونعم الوكيل
و الأيام بيننا المستفيد الوحيد هو ميزانية الدولة التي ستجد الطرق لنهب الأموال المسترجعة
انا لم اتظاهى في حياتي ولم اشارك في اي انتخابان في حياتي وعمري 40 سنة الزيادة في البوطا ستفيض الكاس وبالنسبة لي سيصبح العيش داخل السجن افضل من خارجه
ادعموا الطبقة الوسطى بزيادة 1000 درهم في الرواتب
و ديك الساعة رجعوا البوطة ب 100 درهم و الله يسامح
ما عدا ذلك فأنتم ظالمون
جاء مرة اخرى يتشدق ليتصدق علينا بالزيادة في الاجور و يعترف انها ليست إلا تغطية عن الاقتطاعات.
تم ها هو يطعننا من الخلف بالزيادة في البوطا و رفع الدعم عنها.
سيقع للبوطا ما وقع مع المحروقات و المنتوجات الاستهلاكية الاخرى.
#مقاطع
#مدوخ
سنه بيضاء و يعود التعليم العمومي للخدمه افضل من هذا الوضع المزري.
يا مغاربه اني لكم من الناصحين.
المغرب ما بقا فيه مايدار
اللهم تعالى تريحنا منهم ومن وجوههم النتنة
أنشالله الى مزبلة التاريخ حزب الذئاب الملتحية
اشمن عدالة وتنمية من نهار شفناهم وحنا اللور اللور