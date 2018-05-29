24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3005:1512:3016:1019:3621:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات (5.00)

  2. إحباط محاولة تهريب أطنان غازوال ناحية تيزنيت (5.00)

  3. عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة (5.00)

  4. عندما يكون الإنسان هو الرأسمال الأول (5.00)

  5. بوادر توتر جديد تلوح في الأفق بين الحكومة والمركزيات النقابية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد يقاضي جريدة بسبب "ثروة مليار دولار"

الرميد يقاضي جريدة بسبب "ثروة مليار دولار"

الرميد يقاضي جريدة بسبب "ثروة مليار دولار"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 09:25

قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد جر جريدة "آخر ساعة" إلى ردهات المحاكم، بسبب نشرها لمعطيات حول حجم ثروته المالية الشخصية، معتبرا الخبر "كاذبا وزائفا ولا أصل له من الصحة".

وأفادت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن جريدة "آخر ساعة"، نشرت في عددها ليوم الخميس 24 ماي، خبرا تحت عنوان :"ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار".

ووصف المصدر ما ورد في الخبر، الذي تحدث عن كون ثروة الرميد تناهز 600 مليون دولار، بينما ثروة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تصل إلى 565 ملون دولار، بأنها "معطيات زائفة وكاذبة لا أساس لها مطلقا".

وتبعا للبلاغ، قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان توجيه شكاية ضد الجريدة المذكورة أمام القضاء، لتمكينها من فرصة الإدلاء بما يثبت ما ذهبت إليه من قذف، أو تتحمل مسؤولية كذبها وبهتانها طبقا للقانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - abybakk الثلاثاء 29 ماي 2018 - 09:36
Il n'y a pas de fumée sans feu..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - mmalade الثلاثاء 29 ماي 2018 - 09:41
الجراءد بقر حلوب .سواء اردنا افلاسها او نريد اسكانها .الحرب بين الديمقراطية وحقوق الانسان مفتوحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - أبو زياد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 09:44
دابا مزيان لي عندو شي حاجه يجبدها.
الصحافة تعطينا المصادر ديال المعلومات و الرميد يدافع على راسو.
إلى كان الخبر صحيح خاص الشعب يعرف من أين كلما هدا؟ و ما كاينش عفى الله عما سلف.
انتهى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
4 - صلاح الثلاثاء 29 ماي 2018 - 09:45
لا دخان بدون نار. ..........؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - اجديك الثلاثاء 29 ماي 2018 - 09:52
هدا التطاحن الابدي بين حزبين معارضين او بالاحرى هاته المسرحية الهزلية أضحت في خبر كان بالنسبة للمغاربة، واعرفوا جيدا ان الانتخابات المقبلة ستشهد مفاجاءات من العيار التقيل، طبعا لا اتكلم عن الأحزاب التي فقدت مصداقيتها خصوصا بعض تدني حزب كان يمني النفس بالظفر بالسباق وعلى اعلى صعيد، شخصيا افظل حكومة تكنوقراط متكونة من كفاءات وطنية عوض أمناء لا خير فيهم......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - جعفر القشبندي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 09:54
الوزراء كلهم عايشين في الريع بدون استثناء
والمبالغ المالية التي يتوفرون عليها هي
التي ظهرت أماالمندسة والمختبئة أكثر
من الجهربهافي البنوك ومعلوم أنهم
سيرفعون الدعوى ضدالجريدة ويتابعونها
لأجل نفي مانسب إليهم وبوسال قضائية
الفاسدة التي ستساعدهم على تكذيب
المنشور.لأن الرميد وبنكيران لم يبق لديهم
إلا جمع المال العام وبطرق مشبوهة وغنى
الفاحش أثرياء بين عشية وضحاها الأول
مسؤول حكومي سابق والثاني مسؤول
حقوقي ولاإنسانية فيهمامعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - mohammed الثلاثاء 29 ماي 2018 - 09:58
هذا عمل ممتاز ، لا أحد يكره الحقيقة .
القضاء هو الفيصل ، فلتأت الجريدة بما يبين ثروة الرجلين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - المهندس حسن الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:00
الله أعلم بما يقال وما يخطط له. والشعب يطالب بمحاسبة كل الناس في هذا البلد من أعلى الهرم إلى أسفله. هكذا هي الشفافية في الدول المحترمة والديمقراطية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
9 - المغربي نت الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:01
كيقول المثل الشعبي لباب لي كيجيك منو الريح سدو وتهنى ..ولمادا لم يصرح الوزراء بممتلاكاتهم الاستوزار فرصة الإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - ندى الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:01
بنكيران ومن معه من قيادات الحزب اصبحوا من أثرياء المغرب بالاتجارة بالدين والسياسة لذلك أعتقد أن الخبر فيه جزء كبير من الصحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
11 - Allal الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:02
الرميد سيقف لامحالة في محكمة اخرى و امام قاض اخر. هناك يحكم العدل الذي يعلم كل شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
12 - Pacifica الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:09
هذه الأرقام خياليه لا يقبلها العقل وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
13 - wood الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:09
اصلا هذا الوزير هو صاحب المقولة الشهيرة التي ادخلته التاريخ من بابه الواسع ان اطلاق سراح دانييل مغتصب الاطفال تخدم المصالح العليا للبلاد و رغم ذللك لم يسائله احد و أعيد استوزاره في حكومة الباجدة في نسختها الثانية وصرح انه اصبح وزير (كولشي) !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - MA9HOUR الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:10
الا ما كانتش 600غادا تكون 400المهم اللي دخل الماصب العليا اخرج بجيبو عامر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - احمد مختار الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:13
اكيد بأن الخبر كذب . ولاسيما انهما ولاشك قد صرحا بثروتهما لدى المصلحة المختصة .لذلك يتعين على الجريدة أن تعوض كل واحد منهما بالمبلغ الزائد عن ثروتهما لغاية بلوغه المبلغ المدعى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - youssef الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:54
لما لا تقاضي الجريدة الأمريكية التي قالت بأنك انت و بنكيران استحوذتم على أكثر من مليار دولار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.