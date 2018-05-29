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كُتّاب وآراء
الرميد يقاضي جريدة بسبب "ثروة مليار دولار"
قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد جر جريدة "آخر ساعة" إلى ردهات المحاكم، بسبب نشرها لمعطيات حول حجم ثروته المالية الشخصية، معتبرا الخبر "كاذبا وزائفا ولا أصل له من الصحة".
وأفادت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن جريدة "آخر ساعة"، نشرت في عددها ليوم الخميس 24 ماي، خبرا تحت عنوان :"ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار".
ووصف المصدر ما ورد في الخبر، الذي تحدث عن كون ثروة الرميد تناهز 600 مليون دولار، بينما ثروة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تصل إلى 565 ملون دولار، بأنها "معطيات زائفة وكاذبة لا أساس لها مطلقا".
وتبعا للبلاغ، قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان توجيه شكاية ضد الجريدة المذكورة أمام القضاء، لتمكينها من فرصة الإدلاء بما يثبت ما ذهبت إليه من قذف، أو تتحمل مسؤولية كذبها وبهتانها طبقا للقانون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
الصحافة تعطينا المصادر ديال المعلومات و الرميد يدافع على راسو.
إلى كان الخبر صحيح خاص الشعب يعرف من أين كلما هدا؟ و ما كاينش عفى الله عما سلف.
انتهى.
والمبالغ المالية التي يتوفرون عليها هي
التي ظهرت أماالمندسة والمختبئة أكثر
من الجهربهافي البنوك ومعلوم أنهم
سيرفعون الدعوى ضدالجريدة ويتابعونها
لأجل نفي مانسب إليهم وبوسال قضائية
الفاسدة التي ستساعدهم على تكذيب
المنشور.لأن الرميد وبنكيران لم يبق لديهم
إلا جمع المال العام وبطرق مشبوهة وغنى
الفاحش أثرياء بين عشية وضحاها الأول
مسؤول حكومي سابق والثاني مسؤول
حقوقي ولاإنسانية فيهمامعا.
القضاء هو الفيصل ، فلتأت الجريدة بما يبين ثروة الرجلين .