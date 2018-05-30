مركز أمريكي: البطالة مرشحة للارتفاع في المملكة

هشام بوعلي*

توقع مركز أمريكي للأبحاث في المجالات الاقتصادية ارتفاع معدلات البطالة بالمغرب خلال السنوات العشر المقبلة؛ وذلك بسبب تزايد اليد العاملة والطلب الضعيف على الوظائف التقنية وانخفاض التشغيل في القطاعين الفلاحي والعام.

وكشف التقرير الذي أصدره مؤخرا مركز "IBM" أنّ معدل البطالة الحالي بالمغرب، الذي يبلغ 10.5 %، مرشح للارتفاع؛ بما أن ما يقارب 245.000 شخص مرشحون لدخول سوق الشغل بين سنتي2017 و2018، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة إلى خلق ما يزيد عن 115.000 منصب شغل كل سنة، مع الحفاظ على فرص الشغل الحالية، لضمان استمرارية الوضع الحالي.

وحصر التقرير ذاته الأسباب الأساسية الكامنة وراء الارتفاع المتوقع في نسب البطالة في تراجع التشغيل في القطاعين الفلاحي والعام مقارنة بالمجال الصناعي، وضعف مردودية وأداء التعليم، موضحا أنه بخصوص المجال الفلاحي تعود أسباب التراجع إلى ارتباط هذا القطاع أساسا بالعوامل الطبيعية، كحالة الطقس والتساقطات المطرية التي لا تكون مستقرة.

وفي القطاع العام الذي يشغل أزيد من 40 %من المغاربة أرجح التقرير أسباب الانخفاض إلى محاولات الحكومة تقييد التشغيل فيه قصد تقليص الدين الخارجي.

وعن ضعف التعليم قال التقرير إن التعليم العالي بالمغرب يفتقر إلى التكوين في المجالات التقنية التي من شأنها النهوض بالنموذج التنموي والاقتصادي بالبلد، الذي أورد أنه يتوفر على أقل عدد من الخريجين المهندسين في المنطقة، إذ حصل 4.7 % فقط من إجمالي الخريجين على شهاداتهم في مجالات الهندسة والتصنيع والبناء عام 2016، مقابل ما يقرب ثلث الخريجين يدرسون الأعمال والإدارة والقانون.