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كُتّاب وآراء
الصمدي يحمّل مسؤولية العنف بالجامعات لأشخاص خارج التعليم العالي
بعدما لقي طالب في جامعة ابن زهر بأكادير مصرعه، فور وصوله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بالمدينة ذاتها، متأثرا بجروح بليغة نجمت عن تعرضه للضرب خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين، حمّل خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، المسؤولية لأشخاص قال إنه لا علاقة لهم بالجامعات المغربية والتعليم العالي.
وشهدت جامعة ابن زهر بأكادير مواجهات دامية اندلعت بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة للجامعة سالفة الذكر، حيث بدأت لأزيد من أسبوع بكتابات حائطية بالصباغة، ثم تطورت إلى مطاردات بكل من حي السلام وحي الداخلة بين فصيل الحركة الثقافية الأمازيغية وفصيل الطلبة الصحراويين.
وسجل الصمدي، في رده عن سؤال شفوي حول تجدد ظاهرة العنف داخل الجامعات المغربية للمستشارين أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية للبرلمان، الثلاثاء، أن "هذه الظاهرة المشينة والمدانة لها أسباب"، موضحا أن "أشخاصا لا ينتسبون إلى الجامعات، ولا يقطنون الأحياء الجامعية، ويمارسون العنف في محيط الجامعة".
وبعدما أكد المسؤول عن التعليم العالي أن سبب العنف هو "لجوء فئة إلى تصفية الحسابات السياسية والإيديولوجية التي لا صلة لها بتدبير الاختلاف في الجامعة"، أعلن "أن وزارته ماضية في تطبيق المذكرة المشتركة مع ووزارة الداخلية لمحاصرة العنف الجامعي"، مشددا على "ضرورة نزع الغطاء النقابي والسياسي عن كل من يمارس العنف في الجامعات المغربية".
وبخصوص حالة أكادير التي أدت إلى وفاة طالب متأثرا بجروحه، أوضح الصمدي أنه "كان هناك تفاعل سريع لرئيس الجامعة والسلطات المحلية وتم احتواء الأمر بشكل عام"، موردا أن "الامتحانات تمر في ظروف جيدة والأجواء في الجامعة تعرف ظروفا عادية كذلك".
وسجل المسؤول الحكومي أنه "ليس هناك صمت عن الظاهرة؛ بل هناك إستراتيجية واضحة تتعامل بها الوزارة"، مؤكدا أن الهدف هو "إزالة أسباب الاحتقان في الجامعات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، ودعم التواصل مع الطلبة ورقمنة التسجيل".
من جانبهم، أوضح مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار أن "العنف في الجامعات يتكرر بشكل مشين، في حين أن الحكومة لم تتمكن من محاصرتها؛ وهو ما يؤدي إلى إزهاق الأرواح البريئة"، مسجلين أن "زمن الإيديولوجيات الراديكالية انتهى، ويجب أن تصبح الجامعة فضاء للتحصيل وليس لتصفية الحسابات العرقية والسياسية".