مستشار: دعم شركات التبغ وراء عدم منع التدخين

هسبريس – محمد بلقاسم

في الوقت الذي اختار فيه أنس الدكالي، وزير الصحة، أن يرمي بكرة عدم الإفراج عن المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن للعمومية في مرمى وزير العدل، أعلن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن دعم شركات التبغ وراء عدم منع الحكومة بعد 22 سنة من المصادقة على القانون.

وقال مستشار برلماني عن الفريق الاستقلالي، الثلاثاء بالغرفة الثانية، إن "الوزير ليس مؤمنا بالجواب الذي قدمه لنا؛ لأن السؤال كان واضحا، إذ إني لم أسأل عن الأضرار بل المراسيم التطبيقية"، مخاطبا الحكومة "إذا لم تستطيعوا إخراج مرسوم لوقف منع التدخين فكيف ستدبرون مشاكل المغاربة؟".

وجاء ضمن سؤال حول غياب المراسيم التطبيقية لمنع التدخين في الأماكن العمومية للمستشارين أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه "إذا كانت عندكم الكبدة على المواطنين يجب إخراج هذا المرسوم"، متهمين الوزير الوصي على القطاع الصحي "بالدفاع عن شركات التبغ حتى تظل السجائر في متناول المواطنين".

وفي مقابل تأكيد مستشاري الميزان أن البرلمان المغربي صادق على قانون يمنع التدخين في الأماكن العمومية، أعلنوا أن المغاربة استبشروا خيرا بهذا القانون الذي يراعي البعد الإنساني والحقوقي للمواطنين، مسائلين وزير الصحة عن مآل المراسيم التطبيقية لهذا القانون لإخراجه إلى حيز الوجود.

المسؤول الحكومي برر عدم نشر المراسيم التطبيقية للقانون الذي جرت المصادقة عليه سنة 1996 بكون النقاش الذي تلا عملية المصادقة كان مع وزير العدل وليس وزير الصحة، موضحا أن الأمانة العامة للحكومة طالبت بمراجعة هذه المسألة بإشراك الوزارة المعنية، وهي الصحة.

من جهة ثانية، أكد أنس الدكالي أن "التبغ يصنف من طرف منظمة الصحة العالمية من أهم المخاطر للصحة العامة، ويتضمن 250 مادة مضرة بالصحة؛ ضمنها 50 مادة مسرطنة"، موردا أن التبغ يعد "المسؤول عن 85 في المائة من بعض أنواع السرطان، كالرئة والفم والحنجرة والكلي ويزيد من مخاطر القلب والسكتة الدماغية".

المعطيات، التي قدمها المسؤول الحكومي، تشير إلى أن 18 في المائة من المغاربة مدخنون و40 في المائة مدخنين سلبيين، مبرزا أن "هناك إشكالا في المغرب لكوننا البلد الوحيد إلى جانب الصومال الذي لم يصادق على اتفاقية ضمان الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وهذا يشكل ارتباط مع القانون الذي لا يلائم الاتفاقية".