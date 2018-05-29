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القوة العمومية تجهض احتجاج "شغيلة التربية" أمام القصر الملكي

القوة العمومية تجهض احتجاج "شغيلة التربية" أمام القصر الملكي
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:00

بعد تنفيذهم لاعتصام إنذاري أمس الاثنين قبالة البرلمان، تعرَّض على إثره عدد من موظفي وزارة التربية الوطنية لإصابات متفاوتة الخطورة، أعلن رجال ونساء التعليم الاستمرار في "الانتفاضة بوجه سعيد أمزازي"، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بتنفيذهم اليوم لمسيرة تجاه مقر رئاسة الحكومة، في الرباط، قبل أن القوة العمومية لمنعهم من إكمال السير احتجاجا أمام "باب السفراء" للقصر الملكي.

وانطلق العشرات من موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، لتنفيذ برنامجهم الاحتجاجي المتمثل في تنظيم مسيرة إلى مقر رئاسة الحكومة، وتنفيذ الاعتصام داخله؛ إلا أن قوات الأمن منعتهم بقوة من مواصلة مسيرتهم، حيث قامت بتطويق الشارع المؤدي إلى مقر الرئاسة، ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة والقوات المساعدة، الذين طالبوا الأساتذة بالعودة إلى أماكنهم.

وأمام إصرار الأساتذة على مواصلة مسيرتهم نحو مقر رئاسة الحكومة الذي يلازم القصر الملكي بالعاصمة الرباط، تدخلت قوات الأمن بقوة لتفريقهم بالمحاذاة مع "باب الرواح"، غير بعيد عن مقر وزارة التربية الوطنية؛ وهو ما خلف إصابات خفيفة في صفوف موظفي وزارة "أمزازي"، الذين كانوا يرفعون شعارات من قبيل "الأستاذ ها هو والترقية فيناهيا"، و"سوا اليوم سوا غدا الترقية ولا بدا"، و"الموت ولا المذلة".

ودعا الأساتذة الغاضبون وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار معهم من أجل تجاوز مرحلة "الشد والجذب"، منددين بالتدخل الأمني الذي طال احتجاجهم، ورفع المحتجون شعارات: "سياسة التعليم طبقية هدفها ضرب الأستاذ"، "الأستاذ يريد يريد الترقية"، "لا نقطة لا مسار لا تصحيح بلا حوار"، معلنين مقاطعتهم للامتحانات الجهوية، حراسة وتصحيحا، فضلا عن عدم تسليم نقط تقييم التلاميذ الخاصة بالأسدس الثاني إلى المصالح المختصة، ضد ما أسموه "تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لأبسط مطالب التنسيقية".

في هذا السياق، قال محمد بلحرش، عضو المجلس الوطني "للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات" الموظفين بوزارة التربية الوطنية، إن "اعتصام اليوم جاء تجسيداً لخطوات البرنامج النضالي المسطر من لدن التنسيقية، والذي كان مقرراً أن يكون أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث انطلقت المسيرة من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه رئاسة الحكومة، وعندما وصلنا أمام باب السفراء تعرض الأساتذة لتدخل أمني خلف عددا كبيرا من الإصابات في صفوف الأساتذة".

وكان الأساتذة الموظفون في وزارة التربية الوطنية قد تعرضوا، أمسِ الاثنين، لتدخل أمني أسفر عن إصابة عشرات من المحتجين، الذين كانوا يعتزمون القيام باعتصام إنذاري أمام البرلمان، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنعهم من الإفطار بالقرب من مقر البرلمان.

وفي هذا الصدد، عبّر منسق جهة الدار البيضاء سطات، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، عن رفضه للمقاربة الأمنية التي لن تزيد الأساتذة إلا إصرار على المضي قدماً في نضالهم"، معبراً عن استعجابه من "عدم استجابة الوزير أمزازي لمطالبهم، والتي فيها إجحاف في حقنا كفئة قدمت حياتها خدمة للأجيال الصاعدة من أجل مجتمع العلم والمعرفة".

وطالب بلحرش بتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة التي استفادت من حقها في الترقية بالشهادة، معبراً عن أن "الوزارة حاولت منذ سنة 2015 الزحف على مكتسب الشغيلة التعليمية المتمثلة في الترقية بالشهادة".

بدورها، أكدت رشدية أخاندو، عضو في التنسيقية، أن "الأساتذة يتعرّضون للمضايقات والقمع على أيدي السلطات الأمنية".

وأشارت أخاندو، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الترقية بالشهادة كان معمولا بها منذ الاستقلال إلى حدود سنة 2015 التي شهدت آخر فوج ترقى بالشهادة"، وقالت: "من حقنا نترقاو إسوة بباقي الأفواج ونحن أمام تعنت الحكومة سنستمر في أشكالنا النضالية التي ستكون أكثر تصعيدية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ghandi الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:08
هاذي ضسارة بغتو تحتجو سيرو قدام الوزراة
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-82
2 - د سعاد الهواري الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:09
هاد الاساتذة ضسرو مع كامل الاحترام.
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-78
3 - Amazigh الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:14
بنكيىران ساد البيبان على الدرواش في الترقيية خرجنا التعاقد حرر المحروقات او دابا ناشط كيتفرج في الكوارث الله مامسمحينك
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58
4 - H MEN الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:15
اش من تعليم,بلاد فيها استاذ تيجر تلميذة من شعرها من القسم حتى الادارة وتينعتها بالباغية وتيضربها امام المدير وتيتضامنو معاه اغلب الاساتذة(ليس كلهم) وكانه مظلوم ويستحق التكريم
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-54
5 - اشرف الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:16
واقع بائس للأسف تيلقاو الحكرة والغلبة غير على الدراوش، واش باغين تزيدو بالمنظومة التعليمية القدام والاستاذ المجاز والممستر مازال عندو 4700dh فالخلصة او أقل ومعيل لأسرة... عطيوهم غير حقهم لا أكثر... والله هزلت
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34
6 - عابر الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:16
والله إلا عيب كاع ف هاذ الشهر. الأستاذ لي كايطلب حقه يتسلخ، والمجرمين والحشايشية والمشرملين مسييبين ف الزناقي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم" يأتي رجال من أمتي يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه، يضربون الناس بسياط كأذناب البقر... هم غلمان الولاة، فلا تكونوا منهم". مابقا مايعجب، الدنيا قريبة تمشي فحالها. رمضانكم كريم
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26
7 - رمضان كريم الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:18
في أول الأمر يريدون التوظيف وبعد الترسيم يدلون بالشواهد العليا و يطالبون بالترقيات السريعة وهم يعلمون أنهم توظيفهم كان بالشهادة الدنيى اللتي أدلو بها قبل التوظيف.
هدا حال حملة الشواهد في جميع المؤسسات.
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-18
8 - أغبالو الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:19
هؤلاء ليسوا بالله أساتذة
هم الضربة القاضية التي وجهها بنكيران للمدرسة العمومية ولمستقبل هذا الوطن
يجب طردهم من التعليم واستيراد المعلمين من لبنان ومصر وموريتانيا وفرنسا والسينيغال
هذا هو الحل الوحيد لإنقاد البلاد تدمير محقق
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-28
9 - عبد الرحيم الدقون الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:20
الترقية بالشهادة وتغيير الإطار حق مكتسب ومشروع
اسوة بمن سبقونا وبقطاعات أخرى
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11
10 - galaxy الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:21
خزينة الدولة عباد الله وبنك المغرب لديهم من التريليونات انتاع العملة الصعبة والتريليونات انتاع الدرهم والاطنان من الذهب والفضة وغيرها والحكومة تنفي ما ذكر وتستخدم القوة العمومية لكل من يطالب بحقوقه أين هي دولة الحق والقانون واين هو الدستور الجديد واين واين حسبنا الله ونعم الوكيل.
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12
11 - عاطل منذ 18 سنة الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:24
الان اصبح المغاربة واعون ويعرفون أين يتجهون لاسماع صوتهم واخذ حقوقهم
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11
12 - مقاطع الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:25
على زين القراية و التعليم
قطاع غير منتج او زايدينها باﻹضرابات ودائما مطالبين بالزيادات ف الأجور والتعويضات
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-10
13 - وعزيز الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:30
ما عرفته الإدارة و تسيير الشان العام منذ الاستقلال هو الذي أوصل البلاد الى ما وصلته ....
يجب العمل ثم العمل ثم العمل اذا أردنا التنمية و التقدم
اما
البحث عن بحبوحة العيش و الأجر العالي بغير الجد في العمل فهو التخلف بعينه ....
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-1
14 - الموظف المجاز دو سلم 6 الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:31
على الحكومة النظر وتسوية الوضعية الادارية الموظفين اصحاب الشواهد العليا والمصنفون في سلاليم دنيا لاتتناسب وموهلاتهم العلمية
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6
15 - عابر سبيل الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:32
يجب مقاطعة التصويت على الاحزاب التي لا تخدمنا،و الاكتفاء بالتصويت على أحزاب جديدة حتى نجد التي تصلح لنا حالنا.انشري هيسبريس منبرنا الوحيد.
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2
16 - التسيب الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:32
" هددوا بعدم تسليم نقط التلاميذ" أنه التسيب في أعلى تجلياته وجب على الوزارة اتباع المساطير التأديبية القانونية في حق هؤلاء الأساتذة الدين يريدون ابتزازها مستعملين بدلك رهن مستقبل فلذات اكبادنا مقابل مطالبهم الخبزية .الآن صرت افهم جيدا لماذا التعليم العمومي أسفل سافلين .وجب على الدولة الضرب بيد من حديد لكل من يريد ابتزازها وختاما فإن زمن الترقي بالشهادة ولى من غير رجعة مع الحكومة السابقة لأنه شكل من أشكال الريع وإذا تم الرضوخ لهدا المطلب فإنه وجب فتحه في وجه كل الموضفين بدون استثناء .
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-2
17 - Hamid الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:33
لا افهم سر تحامل البعض على رجال التعليم و على كل من يطالب بحقوقه.اذا كنتم ترضون بالذل و لا تستطيعون المطالبة بحقوقكم جراء خوفكم الدفين و التاريخي فاتركوا الاحرار وشانهم.
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8
18 - سامي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:33
لا حول ولا قوة إلا بالله، قاليك دولة الحق والقانون . البرلماني والوزير وزيد وزيد يشد التعويضات والبريمات والامتيازات والمعلم يهان لأنه طالب بحقه حشومة وعار
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5
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