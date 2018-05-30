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الرئيسية | مجتمع | مسيحيون مغاربة يعلقون آمال تحقيق مطالبهم بزيارة البابا للمملكة

مسيحيون مغاربة يعلقون آمال تحقيق مطالبهم بزيارة البابا للمملكة

مسيحيون مغاربة يعلقون آمال تحقيق مطالبهم بزيارة البابا للمملكة
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:00

يترقب المسيحيون المغاربة زيارة بابا الفاتيكان للمغرب خلال المقبل من أيام، معتبرين أن هذه الزيارة من الممكن أن تخدم ملفهم المطلبي وأن تغير نظرة السلطات المغربية إليهم، معلقين آمالا على ما ستخلفه من تفاعلات.

مصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية المغاربة المسيحيين، قال إن "زيارة بابا الفاتيكان ستنفعنا كمسيحيين مغاربة من الجانب السياسي والحقوقي، وستعطي دفعة لمطالبنا لتتحقق بشكل أو بآخر".

وتابع السوسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "شخصية البابا ليست بشخصية سهلة؛ بل لها وزنها على الصعيد الدولي، ويمكن أن تعطي دفعة لسلطات البلاد لتغيير جزء من أفكارهم اتجاهنا، خاصة على المستوى الحكومي".

أما على المستوى العقائدي، فأكد السوسي أن الزيارة لا تعني المسيحيين المغاربة قائلا: "هو أمر غير مهم من الناحية العقائدية والروحية"، معلقا: "هناك فرق كبير في توجهاتهم ككاثوليك وتوجه المسيح المغاربة الذين أغلبهم أو جلهم من الإنجيليين".

وسبق أن أوضح السوسي أن من أهم مطالب المسيحيين المغاربة والتي يجدها "مستعجلة ويجب التفكير فيها والنظر فيها بشكل سريع جدا هي خمسة مطالب، قائلا: "أولها يتعلق بضرورة إقرار الزواج المدني، وثانيها متعلق بدفن أمواتنا، إذ نطالب بتوفير مقابر يمكننا أن ندفن بها المغاربة الذين يعتنقون الديانة المسيحية، مع ضرورة توفير دور للعبادة نمارس فيها طقوس عبادتنا بكل حرية، وأن يتم تغيير النظام التعليمي في الشق المتعلق بالمادة الدينية التي نرى أنها يجب أن تكون مادة اختيارية وليس إجبارية، مع السماح لنا باختيار أسماء أبنائنا بشكل يتماشى مع عقيدتنا".

وكشف فيتنشينسو أبيناتي، القنصل الفخري للمغرب بجهة بوليا الإيطالية، أن بابا الفاتيكان سيقوم قريبا بزيارة إلى المغرب.

وقال أبيناتي، في تصريح لموقع محلي بمدينة باري، إن الدبلوماسية المغربية باشرت الترتيبات الرسمية مع دولة الفاتيكان للزيارة المرتقبة للبابا فرانشيسكو (فرانسيس) بناء على دعوة رسمية من ملك المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط.

وأضاف ممثل المملكة المغربية أن الرباط تمثل قطبا أساسيا في الحوار بين الأديان، وأن زيارة بابا الفاتيكان ستكون الثانية من نوعها بعدما سبق للبابا يوحنا بولوس الثاني أن زار أرض المملكة في صيف 1985، والتقى حينها الملك الراحل الحسن الثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - عبد الله الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:12
المسيحيون المغاربة يعلقون أمالهم على ربهم و ليس على بشر .
المسيحيون المغاربة يعلمون يقينا الصعوبات التي تواجههم و هم يفرحون في ربهم فرحا لا ينزعه أحد .
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-46
2 - طارق 004 الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:13
كي بقاو فيا مساكن لأنهم علا ظلال
الاسلام دين الحق كما جاء في كتبكم المحرفة سواء الأبو كريفة أو يوحنا و مرقص و متى و لوقا
اقرأ يوحنا الإصحاح 14 الفقرات 15
سوف تجد أن عيسى يأمرك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم
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26
3 - هداية الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:16
دابا من هدشي كامل أنا حاجة وحدة لي محيراني كيفاش مسيحي و سميتو مصطفى ...لله في خلقه شؤون
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18
4 - sadri الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:17
المسيحية دين محرف ، و هذا من واقع الحال و ما دأب على فعله المبشرون في العالم الثالث منذ زمن طويل، لو كانت المسيحية حقيقة لتمسك بها الاوربيون و الامريكيون.... لا تضحكوا على انفسكم... الله يهديكم الى الصراط المستقيم
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12
5 - Abdellatif الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:20
Ce Christianisme a la Marocaine est un projet impérialo-sioniste pour detruire le Maroc
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14
6 - BIHI الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:21
Chaque marocain doit avoir le droit de vivre sa fois comme il le veut.
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-2
7 - bouaazza الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:25
Les MRE vivent avec les chrétiens depuis plus de cinquantaines d'années en Europe et le nombre de converti est de 0,0001%un pour 100000,la première raison de la conversion c'est l'intérêt"papiers , argent ..."et la deuxième raison des maladies mentales conclusion pas un seul marocain saint d'esprit converti avec des convictions.Ça ne va pas plaire aux chrétiens et copte qui infiltrent nos réseaux en se faisant passer pour des marocains juste pour insulter notre religion
قال تعالى {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ...
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4
8 - محمد لعلوي الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:27
الأسلام حتى على التعايش معا الدينات الأخرى أخواني الكرام .
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9 - عبد الله الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:27
..نقول أن النصارى ضالون وولدو في الضلالة بين قومهم، ولكن أن تولد في دولة اسلامية ومرجعها الاسلام وبين المسلمين وتعتنق المسيحية فهذا غباء وارتداد...واش غادي نقول ليكم الله يعفو عليكم***
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16
10 - مغربية الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:29
انا بعد باغية غير نفهم شكون الي كيتعدى عليكم و لى تيمنعكم من الردة و ليس الدخول للمسيحية هناك فرق انتوما باغين تدخلو لجهنم الله يسهل ليكم فيها المهم لا تفرضوا علينا معتقداتكم و لا تطلبوا منا ان نتقبل دلك علنا و كل واحد و قبره و احترموا روسكم المغرب عندو مشاكل اكبر من هاد الهضرة الخاوية
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8
11 - شوف تشوف الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:29
من هو البابا وما دوره كرجل ريادي فوق البسيطة وما فضله على الدين المسيحي فهل هو من السلف الصالح أو خليفة عيسى في أرضه أو من سلالتهه حتى يقتدي به المسيحيون المغاربة فالناس فقدوا الهوية الإلهية ويعلقون كل آمالهم على المد والجزر والتشكيك في العقيدة والدين ليباركهم تشبتهم بخشبة الصليب . إنه رجل عادي ضال مثلكم منتخب من طرف قساوسة الإلحاد والكهانوت العالمي لتنفيذ مرامي وأهداف الكنيسة ومحاربة ديننا الحنيف لا غير . أناس أنسوا الله فأنساهم ذكره .
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3
12 - م المصطفى الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:37
حسب معرفتي فإن الدين الإسلامي هو ديننا نحن المغاربة، وأن من خرج عن عقيدتنا فقد أصبح مرتدا.
وما تعودنا عليه عبر السنين فإن كثيرا من الأجانب يعتنقون ديننا الإسلامي الحنيف.
فإن ما يفهم من هذا المقال، هو أن فئة من المواطنين أصبحوا مسيحيين.
فإذا كان هذا الأمر صحيحا، فإن ذلك يدعو للإستغراب لكون هؤلاء رضعوا من ثدي امهات مسلمات ونشؤوا في بيوت مسلمة يتلا فيها كتاب الله. وفي بلد يرفع فيه الآذان خمس مرات في اليوم.
فانا لااتطاول على أي دين ولا أنتقد أي دين بل أغير على وطني وديني ومن حقي ذلك..
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13 - محمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:38
يالعجب نرا ونسمع ان في بلاد الافرنجية المسحيون يتهافتون للدخول إلى الإسلام والمغاربة الدين ولدوا مسلمين من أب وام لهما نفس الدين وبينعشية وضحاها أصبحوا مسيحيين ويعرفون آمالهم على البابا وأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريمان الظ ين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينافلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كان عليكم بالأحرى ان تتشبتوا بدينكم الحنيف وارجوا الله ان يهديكم ويردكم إلى الصواب
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14 - ben الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:39
الخميني من هنا وبابا الفاتيكان من هنا كل واحد يخطط ويطرز على هواه ويوم سيطلع اخرون يطلبون بالهندوسية ومدارس ودور العبادة وتغير منهج التعليم ويحدف الدروس الدينية ومقابر ومعابد واخرون يطلبون بانهم لاديانة لهم ويفطرون وياكلون رمضان ويتباوسون امام البرلمان والحكومة غائبة لايعنيها شيء وكل هدا يدخل بتلاعب الحق في الدين والمعتقد الله يرحم الناس القدماء الكنيسة تساعد والخميني يساعد وهم يحصلون على المال وحكومتنا لاتدري
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15 - ايشو الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:40
لا اكراه في الدين
ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة
في اروبا يصلي المسلمون في الشوارع
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16 - مواطنة الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:45
((( الى هداية))) كان مسلم واسمه مصطفى ولما عانق المسيحية ربما يكون قد غير اسمه اومازال اسمه مصطفي ....
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17 - محمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:46
لأن الدولة العميقة على علم بالمآمرة على المغرب التي تستهدف عقيدته و استقراره فمن المستحيل القبول بهذه المطالب تحت أي ضغط
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18 - حلالة 59 الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:46
الى صديقي المعلق شوف تشوف : أحسنت و صوبت رمحك صوب الهدف .... فأصبت
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19 - ذو الفقار السنة الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:48
المسيحيون ليس لهم دين سوى عبادة يسوع المخلص لهدا نتمنى من الله أن يرجعوا إلى رشدهم فالإسلام هو دين الحق أما ما دونه فهو باطل
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20 - موحماد الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:49
لا أدري إن كان هؤلاء فعلا مقتنعين بالعقيدة المسيحية (في الحقيقة لا يجب تسميتها المسيحية لأن هولاء لا يتبعون تعاليم السيد المسيح بل عقيدة مجمع نيقية و أفكار بولس الكذاب ) ام مجرد خراف ضالة.
في كتابهم المقدس:
في متى 15 :24 طلب التلاميذ من المسيح أن يصرف المرأة الكنعانية التي كانت تطلب منه شفاء ابنتها، فقال لهم: » 22وَإِذَا امْرَأَةٌ كَنْعَانِيَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةً:«ارْحَمْنِي، يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ! اِبْنَتِي مَجْنُونَةٌ جِدًّا». 23فَلَمْ يُجِبْهَا بِكَلِمَةٍ. فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ:«اصْرِفْهَا، لأَنَّهَا تَصِيحُ وَرَاءَنَا!» 24فَأَجَابَ وَقَالَ:«لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ».«، وهذا يعني أن رسالة المسيح خاصة باليهود

أفلا يهتدون!
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21 - محمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:57
الدين هو قبل كل شيء المعاملات، يكون مسلم، مسيحي، يهودي، بودّي ...الخ. هناك مسلمون يصرقون اموال الناس بالباطل، هناك مسيحيون يكذبون، هناك يهودي يجعل جمع المال اول شيء في حياته، البودي يفضّل ان يخرج من جسده ...الخ. لكن بالنسبة لي ليس هناك من يرغمك على اتباع اي دين، انت حر، لاكن المعاملات تبين لك المسلم الحقيقي، المسيحي الحقيقي، اليهودي الحقيقي، البودي الحقيقي ...الخ. الدين بالنسبة لي قبل كل شيء المعاملات.
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22 - intidam الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:01
في السودان سيدة مسلمة سودانية اسمها مريم دخلت المسيحية حكمو عليها بالاعدام وتدجلت منضمة حقوق الإنسان ولغي الاعدام وحكمو عليها أن تهجر السودان ولا تدخله مرة أخرى ، ونحن في المغرب نعطي الحرية المطلقة حتى أصبحت المتطلبات بلا حدود /
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23 - عبدو الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:01
السلام عليكم
انا كنعرف مزيان ان المسيحيين المغاربة ليسوا كاثوليك بل هم بروتستان .وان اراد البابا ان يطرح امرهم امام المخزن فهادا شانه اما البروتستان المغاربة فلهم من كنائس الكثير ولا يجمعهم سوا الجنسية المغربية.
بجب ان نعرف ان البروتستانية التي يتبعونها هي في الحقيقة سوى الصهيونية المسيحية المتحدت مع الصهيونية اليهودية .
اوا يلله تهنينا من السلفية الوهابية ديال السعودية ها عاود ثاني المتشددون المسيح يبداون في غزو المجتمع المغربي ومن بع تمكنهم ببداون في تنفيد اجندتهم مثل الفيروس يقتحم الخلايا بع محاولات كتيرة فيبدا في نسخ الاديين الخاص به فينتج فيروسات وتنفج الخلية بعد استنفاد مواردها هدا ما يخطط له من يدعمهم من الخارج.
بالنسبت لي حرية المعتقد لا بد ان تطبق ولكن من يبداء بنشر المشاكل في المغرب لا يجب ان يتسامح معه.
الوطن للجميع والدين لله
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
[سورة اﻷنفال 39]
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24 - ما نعرف الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:03
شحال هاد المسيحيين المغاربة في المغرب ؟؟؟

0.01 يعني أقل من اليهود المغاربة ورغم دلك مصدعين راصنا في الإعلام بحال الى كيمثلو نصف المغاربة ...

مصر فيها 20% مسيحيين ومع دلك الإعلام كامل يتكلم فقط عن المسلمين

فرنسا المسلمين يمثلون 7.5% من السكان ومع دلك فرنسا فرضت عليهم قانون الإلتزام بلائكية الدولة ومنعت عليهم لباس الشرعي ...

في المغرب بلد اللي قدر يوصل للإعلام أكثر يحصل على استفادة اكثر
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25 - almoctafa الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:05
ما يتعلق بدين الله من آدم لمحمد عبر المسيح وموسى وابراهيم الخ. في القرآن موجود وبشكل لا ريب فيه ولهذا نصح الانبياء اجمعين الناس به ومن بينهم المسيح ابن مريم ومن ابتغى غير القران دينا فلن يقبل منه لأنه اتخذ الهه هواه وضل عن السبيل وتسبب في ضلال من بعده من الاجيال وما أكثر كارهي ومحاربي الحق ooo بيننا.
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26 - kharkhoud الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:05
وطني الغالي.تكالبت عليك الماسونية والصهيونية والفكر الظلامي لكي يدمروا قوتك الضاربة وهي الإسلام السمح المتعايش الذي علمه فقيه المسيد وإمام مسجد الحي ومعلم المدرسة العمومية المواطنة.شياطين تطالب بحق أريد به باطل.
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محدا رسول الله.
وأشهد أن لا ملك لي إلا محمد السادس
وأشهد أن لا وطن لي إلا المغرب من طنجة إلا الكويرة.
واشهد أني أقول قولي هذا لا خوفا ولا تملقا ولا تقربا من أحد لأني مغربي حر أقدس دماء الشهداء الذين أستشهدوا في سبيل حرية الوطن.وسلاما وليشرب الأعداء البحار.
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27 - intidam الأربعاء 30 ماي 2018 - 22:07
تعليق رقم 3 هداية / والله صحيح وكذلك مسيحي تجد إسمه الجيلالي انهم يتخدون المسيحية موضة العصر اللعنة لهم
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