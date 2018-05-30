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كُتّاب وآراء
مسيحيون مغاربة يعلقون آمال تحقيق مطالبهم بزيارة البابا للمملكة
يترقب المسيحيون المغاربة زيارة بابا الفاتيكان للمغرب خلال المقبل من أيام، معتبرين أن هذه الزيارة من الممكن أن تخدم ملفهم المطلبي وأن تغير نظرة السلطات المغربية إليهم، معلقين آمالا على ما ستخلفه من تفاعلات.
مصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية المغاربة المسيحيين، قال إن "زيارة بابا الفاتيكان ستنفعنا كمسيحيين مغاربة من الجانب السياسي والحقوقي، وستعطي دفعة لمطالبنا لتتحقق بشكل أو بآخر".
وتابع السوسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "شخصية البابا ليست بشخصية سهلة؛ بل لها وزنها على الصعيد الدولي، ويمكن أن تعطي دفعة لسلطات البلاد لتغيير جزء من أفكارهم اتجاهنا، خاصة على المستوى الحكومي".
أما على المستوى العقائدي، فأكد السوسي أن الزيارة لا تعني المسيحيين المغاربة قائلا: "هو أمر غير مهم من الناحية العقائدية والروحية"، معلقا: "هناك فرق كبير في توجهاتهم ككاثوليك وتوجه المسيح المغاربة الذين أغلبهم أو جلهم من الإنجيليين".
وسبق أن أوضح السوسي أن من أهم مطالب المسيحيين المغاربة والتي يجدها "مستعجلة ويجب التفكير فيها والنظر فيها بشكل سريع جدا هي خمسة مطالب، قائلا: "أولها يتعلق بضرورة إقرار الزواج المدني، وثانيها متعلق بدفن أمواتنا، إذ نطالب بتوفير مقابر يمكننا أن ندفن بها المغاربة الذين يعتنقون الديانة المسيحية، مع ضرورة توفير دور للعبادة نمارس فيها طقوس عبادتنا بكل حرية، وأن يتم تغيير النظام التعليمي في الشق المتعلق بالمادة الدينية التي نرى أنها يجب أن تكون مادة اختيارية وليس إجبارية، مع السماح لنا باختيار أسماء أبنائنا بشكل يتماشى مع عقيدتنا".
وكشف فيتنشينسو أبيناتي، القنصل الفخري للمغرب بجهة بوليا الإيطالية، أن بابا الفاتيكان سيقوم قريبا بزيارة إلى المغرب.
وقال أبيناتي، في تصريح لموقع محلي بمدينة باري، إن الدبلوماسية المغربية باشرت الترتيبات الرسمية مع دولة الفاتيكان للزيارة المرتقبة للبابا فرانشيسكو (فرانسيس) بناء على دعوة رسمية من ملك المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط.
وأضاف ممثل المملكة المغربية أن الرباط تمثل قطبا أساسيا في الحوار بين الأديان، وأن زيارة بابا الفاتيكان ستكون الثانية من نوعها بعدما سبق للبابا يوحنا بولوس الثاني أن زار أرض المملكة في صيف 1985، والتقى حينها الملك الراحل الحسن الثاني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
المسيحيون المغاربة يعلمون يقينا الصعوبات التي تواجههم و هم يفرحون في ربهم فرحا لا ينزعه أحد .
الاسلام دين الحق كما جاء في كتبكم المحرفة سواء الأبو كريفة أو يوحنا و مرقص و متى و لوقا
اقرأ يوحنا الإصحاح 14 الفقرات 15
سوف تجد أن عيسى يأمرك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم
قال تعالى {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ...
وما تعودنا عليه عبر السنين فإن كثيرا من الأجانب يعتنقون ديننا الإسلامي الحنيف.
فإن ما يفهم من هذا المقال، هو أن فئة من المواطنين أصبحوا مسيحيين.
فإذا كان هذا الأمر صحيحا، فإن ذلك يدعو للإستغراب لكون هؤلاء رضعوا من ثدي امهات مسلمات ونشؤوا في بيوت مسلمة يتلا فيها كتاب الله. وفي بلد يرفع فيه الآذان خمس مرات في اليوم.
فانا لااتطاول على أي دين ولا أنتقد أي دين بل أغير على وطني وديني ومن حقي ذلك..
ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة
في اروبا يصلي المسلمون في الشوارع
في كتابهم المقدس:
في متى 15 :24 طلب التلاميذ من المسيح أن يصرف المرأة الكنعانية التي كانت تطلب منه شفاء ابنتها، فقال لهم: » 22وَإِذَا امْرَأَةٌ كَنْعَانِيَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةً:«ارْحَمْنِي، يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ! اِبْنَتِي مَجْنُونَةٌ جِدًّا». 23فَلَمْ يُجِبْهَا بِكَلِمَةٍ. فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ:«اصْرِفْهَا، لأَنَّهَا تَصِيحُ وَرَاءَنَا!» 24فَأَجَابَ وَقَالَ:«لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ».«، وهذا يعني أن رسالة المسيح خاصة باليهود
أفلا يهتدون!
انا كنعرف مزيان ان المسيحيين المغاربة ليسوا كاثوليك بل هم بروتستان .وان اراد البابا ان يطرح امرهم امام المخزن فهادا شانه اما البروتستان المغاربة فلهم من كنائس الكثير ولا يجمعهم سوا الجنسية المغربية.
بجب ان نعرف ان البروتستانية التي يتبعونها هي في الحقيقة سوى الصهيونية المسيحية المتحدت مع الصهيونية اليهودية .
اوا يلله تهنينا من السلفية الوهابية ديال السعودية ها عاود ثاني المتشددون المسيح يبداون في غزو المجتمع المغربي ومن بع تمكنهم ببداون في تنفيد اجندتهم مثل الفيروس يقتحم الخلايا بع محاولات كتيرة فيبدا في نسخ الاديين الخاص به فينتج فيروسات وتنفج الخلية بعد استنفاد مواردها هدا ما يخطط له من يدعمهم من الخارج.
بالنسبت لي حرية المعتقد لا بد ان تطبق ولكن من يبداء بنشر المشاكل في المغرب لا يجب ان يتسامح معه.
الوطن للجميع والدين لله
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
[سورة اﻷنفال 39]
0.01 يعني أقل من اليهود المغاربة ورغم دلك مصدعين راصنا في الإعلام بحال الى كيمثلو نصف المغاربة ...
مصر فيها 20% مسيحيين ومع دلك الإعلام كامل يتكلم فقط عن المسلمين
فرنسا المسلمين يمثلون 7.5% من السكان ومع دلك فرنسا فرضت عليهم قانون الإلتزام بلائكية الدولة ومنعت عليهم لباس الشرعي ...
في المغرب بلد اللي قدر يوصل للإعلام أكثر يحصل على استفادة اكثر
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محدا رسول الله.
وأشهد أن لا ملك لي إلا محمد السادس
وأشهد أن لا وطن لي إلا المغرب من طنجة إلا الكويرة.
واشهد أني أقول قولي هذا لا خوفا ولا تملقا ولا تقربا من أحد لأني مغربي حر أقدس دماء الشهداء الذين أستشهدوا في سبيل حرية الوطن.وسلاما وليشرب الأعداء البحار.