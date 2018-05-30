منيب ترفع شارة النصر لنشطاء الريف .. وشاهد يتهم معتقلا بالاعتداء

هسبريس- عبد الإله شبل

رفعت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، شارة النصر لمعتقلي حراك الريف داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وعملت منيب، التي كانت مرفوقة بعمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأعضاء من المكتب السياسي للحزب، على رفع شارة النصر للمعتقلين تعبيرا منها عن تضامنها ومساندتها لهم في هذه المحنة.

وشهدت المحاكمة التي بلغت مرحلة الاستماع إلى الشهود، الاستماع إلى الشاهد الشرطي، وليد السليماني، الذي كان حاضرا خلال اعتقال ناصر الزفزافي بعد واقعة المسجد.

وبحسب ما أدلى به الشاهد المذكور أمام القاضي علي الطرشي، فإن المتهم سمير أغديد متورط في ضرب الشرطي فارس صفوان بواسطة "ياجورة حمرة"، مؤكدا أنه عاينه يلقي بها من سطح منزل الزفزافي على الشرطي.

وتدخلت النيابة العامة في الجلسة، على لسان حكيم الوردي، للحديث عن أوضاع المعتقلين، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك الموضوع بزنزانة انفرادية لمدة عام من الاعتقال.

وأكد نائب الوكيل العام للملك أن الزفزافي مصنف بالنسبة لإدارة السجن المحلي عين السبع في خانة "أ"، ويرجع ذلك بالأساس إلى مكالمة هاتفية كان قد تم تسريبها من السجن سابقا.

رد نائب الوكيل العام جاء جوابا على تساءل المحامي محمد أغناج عن السبب في ترك ناصر داخل زنزانة، والسماح له بالفسحة بشكل منعزل، واستقبال أسرته بشكل انفرادي.

وأكد المحامي المسعودي، عضو هيئة الدفاع، أن التضييق الذي يتعرض له ناصر الزفزافي طال أيضا حميد المهداوي كذلك.

وطلب ممثل النيابة العامة من المعتقلين الستة المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، وقف هذه الخطوة، حتى يتمكنوا من مواكبة أطوار المحاكمة، وخاطبهم قائلا: "نتمنى صادقين ألا يظل الإضراب عن الطعام مستمرا والقانون لا يسعفنا في الخوض في هذا الشأن، ونحن قد أوصلنا صوتكم لإدارة السجن".

من جهته، تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي للرد على ما ذهب إليه الوكيل العام، موردا أنه "إذا لم تسعفكم المسطرة فالحلول موجودة بالدستور".

وخاطب النقيب السابق رئيس الجلسة قائلا: "ارفعوا عنا هذه المعاناة، فنحن مازلنا نرى أن للمحكمة دورا، وإلا كنا توجهنا إلى خارج هذه القاعة للمبارزات الإعلامية".