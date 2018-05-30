وزارة التربية: 58 ألف طلب لولوج الأقسام التحضيرية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ موجه إلى تلميذات وتلاميذ السنة الختامية من سلك البكالوريا لدورة 2018، أن عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا، التي استمرت من 8 ماي 2018 إلـــى غــاية 24 منه، "قد أسفرت عن توصل الوزارة عبر الموقع الإلكتروني www.cpge.ac.ma بما مجموعه 58948 طلبـا".

وقد بلغت نسبة الإناث المترشحات، وفق البلاغ ذاته، 59,8%، بينما وصلت نسبة الذكور 40,2%، في حين يرتقب أن يتم الإعلان عن اللائحة الرئيسية للمترشحات والمترشحين المقبولين يوم 29 يونيو المقبل. وأضاف البلاغ أن عملية تسجيل المقبولين ستتم من 2 إلى 17 يوليوز 2018، ما بين الساعة 9 صباحا و1 بعد الزوال، فيما سيتم الإعلان عن لائحة الانتظار يوم 23 يوليوز 2018.

البلاغ ذاته نشر بشكل تفصيلي تواريخ ومواقيت إيداع الملفات الخاصة بكافة المسالك، إضافة إلى تكملة الملفات الخاصة بها. وأفاد بأنه يمكن الاطلاع على اللائحة الرئيسية وكذا لائحة الانتظار، بمختلف فئاتها، بكل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية التي توجد تحت نفوذها المؤسسة الأصلية للمترشح أو المترشحة، وبمركز الأقسام التحضيرية الذي يحتضن المسلك المرغوب فيه، وكذا عبر بوابة الأقسام التحضيريةe-CPGE.

وتجدر الإشارة إلى أن المترشحين الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال هذه الفترات "يمكنهم استدراك ذلك خلال الفترة الأخيرة المخصصة لهاتين الفئتين في حالة التوفر على مقاعد شاغرة وحسب الاستحقاق"، وفق البلاغ ذاته.