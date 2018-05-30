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طقوس الأكل عند المغاربة .. بين الهوية الثقافية والتأقلم مع العصر

طقوس الأكل عند المغاربة .. بين الهوية الثقافية والتأقلم مع العصر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:00

يقول المختصون في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا إن طقوس الطهي وإعداد وجبات الأكل في جميع الظروف هي نتاج لاتفاقات جماعية تاريخية فرضتها عوامل عدة محيطة بالجماعة البشرية المعنية.

فكما لكل شعب عبر العالم طقوسه في الإنتاج وتوزيع العمل والأدوار داخل المجتمع، له أيضا أعراف وتقاليد في اللغة والكلام، وأيضا في إعداد الوجبات الغذائية. العوامل المؤثرة في تقاليد استهلاك الغذاء تتوزع ما بين الطبيعي البيئي وما بين الثقافي التاريخي.

للأرض والبيئة، من بحار وسهول وجبال وصحار، تأثير مهم في الاختيارات الغذائية وتنويعها. إلى ذلك ينضاف تأثير البيئة الثقافية والاجتماعية العامة. العامل الديني له أيضا تأثير مهم في تحديد نوعية الوجبات وأوقات استهلاكها. لدى المغاربة طقوس خاصة تاريخية في تذوق الأكل. منها ما هو مرتبط بما تجود به الأرض والطبيعة، ومنها ما ارتبط باختيارات دينية وثقافية.

وعلى سبيل المثال، أصبح لاستهلاك وجبة الكسكس وضع مرتبط ببعض الطقوس الدينية كيوم الجمعة مثلا، أو في الجنائز أو الاحتفالات الدينية كليلة القدر أو عيد المولد النبوي، وما يرافق ذلك من تلاوة للقرآن الكريم أحيانا كثيرة. في المقابل، تتميز الأفراح بجميع أنواعها بأكلات احتفالية تاريخية، كالمشوي أو طاجين اللحوم والدجاج والبسطيلة.

هناك أيضا وجبات تعبر عن التنوع الثقافي للمغاربة حسب الجهات الجغرافية ومدى تلاقحها مع شعوب أخرى عبر التاريخ؛ هناك وجبات أمازيغية ووجبات صحراوية وأخرى جبلية، وغيرها.

كلها وجبات تحمل قيما ثقافية جماعية. لذلك، فإن طاولة الأكل الجماعي التشاركي حول طبق واحد تمتد إليه الأيادي، على شكل حلقة تكوينية تربوية، تساهم في حل المشاكل ونقل القيم والتجارب بين مختلف الأجيال، إضافة إلى ضرورة احترام طقوس الأكل وفق "إيتيكيت" مغربي خاص. هذا الاتيكيت يميز بين النوع على الطاولة وبين الصغار والكبار، وكيفية استهلاك الوجبة وفق سلوك أصبح قواعد ملزمة حول الطاولة.

ورغم التطور الحاصل مع العولمة وظهور طقوس عالمية في الاستهلاك مع الوجبات الفردية السريعة والخفيفة، إلا أن المغاربة ظلوا محافظين إلى حد ما. وساعد على الحفاظ على كثير من الطقوس الغذائية، سواء في الأفراح أو الأحزان، ظهور ممون الحفلات أو "التريتور" الذي يحاول الحفاظ على أهم الوجبات المغربية التقليدية مع تطويرها حسب الحاجة.

هذا الموضوع تتم معالجته من زاوية القيم التي تحملها الطقوس الغذائية عند المغاربة في الحلقة الثالثة من برنامج "للتذكير فقط"، الذي تنتجه هسبريس، للتعرف على أهم القيم والتطورات في إعداد الوجبات وطرق تقديمها والقيم التي تحملها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - zikamazikako الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:20
فكما لكل شعب عبر العالم طقوسه في الإنتاج وتوزيع العمل والأدوار داخل المجتمع:
عادات وتقاليد تجعلك حبيس الجدران. والتفكير فيما يرضاه الاخرون لك.
عادات تستحوذ على 99% من عقول افراد العائلة. وفي الاخير ماذا ننتج؟ طبعا ننتج مواد قابلة للاشتعال او لتلويث الاجواء والهواء.
شكرا.
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2 - حلا الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:25
لو تشبت المغاربة بعاداتهم الغذائية القديمة عادات الأجداد لما ظهرت أمراض العصر مثل السكري والسمنةووووو.الغذاء المغربي غني ومتنوع ولكن هناك أخطاء ترتكب بإدخال مواد مصنعة وحافظة وملونةو محلية بالسكريات....نتيجة التأثير الخارجي.على المغاربة الابتعاد عن السكر الابيض والدقيق الابيض نهائيا وتعويضه ببدائل صحية كالحبوب الكاملة.كما يجب التقليل من اللحوم قدر الإمكان واستهلاك الاسماك بكثرة والخضر والفواكه الطازجة والقطاني.وتعويض طرق الطبخ التي تعتمد على القلي واستعمال دهون كثيرة بالطهي بالبخار والشي بالفرن.....تبعوا غير خبراء التغذية ديالنا مثل الدكاترة الفايد والعياشي والعابد.....تنعموا بغذاء صحي.
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3 - حمودة الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:50
كاااان، أما اليوم قد أصبح أكل المغربي وكذا الخضر والفواكه خطر على صحة المواطن بسبب استعمال ألا مسؤولي للمبيدات وخاصة Glyphosat وزد عليها البذور المتغيرة ونوع Acid'at التي تستعمل مثلا في الزيتون و الدولة في سباة
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4 - باحثة اجتماعية الأربعاء 30 ماي 2018 - 09:51
التغذية في المغرب تعتمد على المنظر والذوق. أغلب الوجبات المشهورة يستعمل فيها اللحم والزيت والسكر والملح بإفراط. باستثناء الكسكس والشوربات. اللحم في المغرب كان ولازال يعتبر رمزا للرفاه والكرم. وهذا غلط. لأن المنافع الصحية توجد في الأكل الرخيس كالقطاني والخضر وخبز الشعير. مشكلة المطاعم في المغرب ان اغلب العاملين فيها لا علاقة لهم بميدان التغذية والطبخ وحتى الخدمة. كيف يقدم الاكل وكيف يتصرف وماذا يقول. شغلهم الشاغل هو ´´التدويرة``.
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