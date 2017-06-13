امتحان "الباك" يهم 31419 مترشحا بجهة بني ملال

هسبريس - صالح الخزاعي

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن "امتحانات البكالوريا لهذه السنة بالجهة تتميّز بتنظيم الامتحان لأول فوج من مترشحي مسالك البكالوريا المهنية، وثاني فوج من مترشحي المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، وتعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين، المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم".

وأشارت الأكاديمية ذاتها، عبر بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن "الامتحانات بالجهة تتميّز أيضا بتكييف مسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة الفئة المذكورة، بالإضافة إلى تكييف إجراء الاختبارات مع فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى، كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، أو أبناء المهاجرين المستقرين بالمغرب".

وجاء في بلاغ الأكاديمية أن "عدد المترشحين والمترشحات بجهة بني ملال خنيفرة لاجتياز اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، دورة يونيو 2018، بلغ 31419 مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة تقدر بـ 6,16% مقارنة مع السنة الماضية؛ في حين تمثل نسبة الإناث 46,8% من مجموع المترشحين".

وبلغ عدد المترشحين الممدرسين لامتحانات البكالوريا، حسب البلاغ ذاته، "ما مجموعه 48110 مترشحين ومترشحات (22869 بالسنة الأولى بكالوريا، و25241 بالسنة الثانية بكالوريا)؛ في حين بلغ عدد المترشحين من فئة الأحرار 6178، وبلغ عدد المترشحين بالتعليم العمومي 46383؛ أي ما يمثل حوالي 96%، مقابل4% بالتعليم الخصوصي".

وأشارت الأكاديمية إلى أن "المديرية الإقليمية بخريبكة تأتي في صدارة الترتيب بالنسبة لأعداد المترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا، إذ بلغ عدد المترشحين بها 14210، وبمديرية بني ملال 13553، وبمديرية الفقيه بن صالح 9249، وبمديرية أزيلال 8963؛ في حين تم تسجيل 8313 مترشحة ومترشحا بالمديرية الإقليمية بخنيفرة".

وبخصوص توزيع المترشحين حسب أقطاب الشعب فقد بلغ عدد المترشحين للمسالك العلمية والتقنية 28410 مترشحات ومترشحين، وبالمسالك الأدبية والأصيلة 23050 مترشحة ومترشحا؛ فيما بلغ عدد المترشحين للمسالك الدولية 2022 مترشحة ومترشحا. أما عدد المترشحين بالبكالوريا المهنية فبلغ 806.

وأشار البلاغ إلى أنه "لضمان تمرير هذا الاستحقاق الوطني الهام في أحسن الظروف، عملت الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئ ظروف ملائمة لاجتياز امتحانات البكالوريا تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص، وضمان مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا، إذ تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتأمين مختلف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا، اطلعت عليها لجنة مشتركة للسلطات الترابية والأمنية والوقاية المدنية يوم الخميس 17 ماي 2018".

وفي إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش، أكّدت الأكاديمية أنه "تم إطلاق حملات تحسيسية لتوعية التلميذات والتلاميذ وآبائهم بمخاطر الغش في الامتحان، كما تم تزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات. وفي هذا الإطار تمت مطالبة جميع المترشحات والمترشحين بالإدلاء بالتزام كتابي يقرون من خلاله باطلاعهم على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عنها".

ولتتبع ومراقبة سير هذه الاختبارات، أشار البلاغ إلى أنه "تم تعيين 128 مراقبا للجودة، وتخصيص 120 مركزا للامتحان على صعيد المديريات الإقليمية؛ 29 مركزا ببني ملال، و28 مركز امتحان بخريبكة، و25 مركزا بأزيلال، و20 مركزا للامتحان بالفقيه بن صالح؛ فيما خصص 18 مركزا بالمديرية الإقليمية بخنيفرة. كما تم تهييء 26 مركزا للتصحيح بالمؤسسات التعليمية على مستوى المديريات الخمس التابعة للجهة؛ 6 مراكز بالمديرية الإقليمية بأزيلال، و7 مراكز بمديرية بني ملال، و5 مراكز بكل من مديرية الفقيه بن صالح ومديرية خريبكة، بالإضافة إلى 3 مراكز على مستوى المديرية الإقليمية لخنيفرة".