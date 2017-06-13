24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انقلاب "البوينغ الملكي" .. هل اعترضت الجزائر طائرة الحسن الثاني؟
- لاقط "أورونج" الهوائي يخرج محتجين بالعرائش
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم"
- لو صححوا الرؤية لاتحدوا غالبا
- فجر بامي
استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)
بوصوف: المغرب بلد الحريات الدينية .. والريف مهد المذهب المالكي (5.00)
"موائد الرحمن" .. فرصة روحية تخطب "ود السياسة" في رمضان (5.00)
- خرجة "البوطاغاز" تضع حزب العدالة والتنمية على فوهة بركان - (106)
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" - (99)
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم" - (90)
- رونار يعد بإسعاد الجماهير المغربية ويحذر المنتخب من مفاجأة إيرانية - (65)
- رصيف الصحافة: العثماني يضع سقفا لهامش ربح شركات المحروقات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
امتحان "الباك" يهم 31419 مترشحا بجهة بني ملال
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن "امتحانات البكالوريا لهذه السنة بالجهة تتميّز بتنظيم الامتحان لأول فوج من مترشحي مسالك البكالوريا المهنية، وثاني فوج من مترشحي المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، وتعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين، المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم".
وأشارت الأكاديمية ذاتها، عبر بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن "الامتحانات بالجهة تتميّز أيضا بتكييف مسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة الفئة المذكورة، بالإضافة إلى تكييف إجراء الاختبارات مع فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى، كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، أو أبناء المهاجرين المستقرين بالمغرب".
وجاء في بلاغ الأكاديمية أن "عدد المترشحين والمترشحات بجهة بني ملال خنيفرة لاجتياز اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، دورة يونيو 2018، بلغ 31419 مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة تقدر بـ 6,16% مقارنة مع السنة الماضية؛ في حين تمثل نسبة الإناث 46,8% من مجموع المترشحين".
وبلغ عدد المترشحين الممدرسين لامتحانات البكالوريا، حسب البلاغ ذاته، "ما مجموعه 48110 مترشحين ومترشحات (22869 بالسنة الأولى بكالوريا، و25241 بالسنة الثانية بكالوريا)؛ في حين بلغ عدد المترشحين من فئة الأحرار 6178، وبلغ عدد المترشحين بالتعليم العمومي 46383؛ أي ما يمثل حوالي 96%، مقابل4% بالتعليم الخصوصي".
وأشارت الأكاديمية إلى أن "المديرية الإقليمية بخريبكة تأتي في صدارة الترتيب بالنسبة لأعداد المترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا، إذ بلغ عدد المترشحين بها 14210، وبمديرية بني ملال 13553، وبمديرية الفقيه بن صالح 9249، وبمديرية أزيلال 8963؛ في حين تم تسجيل 8313 مترشحة ومترشحا بالمديرية الإقليمية بخنيفرة".
وبخصوص توزيع المترشحين حسب أقطاب الشعب فقد بلغ عدد المترشحين للمسالك العلمية والتقنية 28410 مترشحات ومترشحين، وبالمسالك الأدبية والأصيلة 23050 مترشحة ومترشحا؛ فيما بلغ عدد المترشحين للمسالك الدولية 2022 مترشحة ومترشحا. أما عدد المترشحين بالبكالوريا المهنية فبلغ 806.
وأشار البلاغ إلى أنه "لضمان تمرير هذا الاستحقاق الوطني الهام في أحسن الظروف، عملت الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئ ظروف ملائمة لاجتياز امتحانات البكالوريا تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص، وضمان مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا، إذ تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتأمين مختلف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا، اطلعت عليها لجنة مشتركة للسلطات الترابية والأمنية والوقاية المدنية يوم الخميس 17 ماي 2018".
وفي إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش، أكّدت الأكاديمية أنه "تم إطلاق حملات تحسيسية لتوعية التلميذات والتلاميذ وآبائهم بمخاطر الغش في الامتحان، كما تم تزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات. وفي هذا الإطار تمت مطالبة جميع المترشحات والمترشحين بالإدلاء بالتزام كتابي يقرون من خلاله باطلاعهم على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عنها".
ولتتبع ومراقبة سير هذه الاختبارات، أشار البلاغ إلى أنه "تم تعيين 128 مراقبا للجودة، وتخصيص 120 مركزا للامتحان على صعيد المديريات الإقليمية؛ 29 مركزا ببني ملال، و28 مركز امتحان بخريبكة، و25 مركزا بأزيلال، و20 مركزا للامتحان بالفقيه بن صالح؛ فيما خصص 18 مركزا بالمديرية الإقليمية بخنيفرة. كما تم تهييء 26 مركزا للتصحيح بالمؤسسات التعليمية على مستوى المديريات الخمس التابعة للجهة؛ 6 مراكز بالمديرية الإقليمية بأزيلال، و7 مراكز بمديرية بني ملال، و5 مراكز بكل من مديرية الفقيه بن صالح ومديرية خريبكة، بالإضافة إلى 3 مراكز على مستوى المديرية الإقليمية لخنيفرة".