"الربيع الأزرق" يداهم المغاربة .. رفض "الحكرة" ونشر الفضائح

جواد مبروكي*

منذ بداية ما يعرف بـ"الربيع العربي" بدأت في متابعة ما يقع من تغيير وتحويل وزلازل في مجتمعات العالم العربي، وبطبيعة الحال تابعت ما يجري في وطني المغرب كذلك. ولاحظت خلال السنوات الماضية أن المغاربة حاولوا التعبير عن ظروف حياتهم ومحاولة تغييرها بطرق تقليدية، مثل الاحتجاجات في الشوارع. وبطبيعة الحال لما رأى المغاربة أن هذه الطرق التقليدية تخلق صدامات عنيفة وانقسامات داخل المجتمع بين كل مكوناته، غيروا الأساليب وعياً منهم بخطورة الانزلاق الجارف الذي يجهض دائما الأهداف النبيلة والشرعية ويهدد بفقدان كل ما أُنجِز من تقدم ديمقراطي إلى حد الساعة.

هذا يبرهن عن قدرة المغاربة على التعلم من تجارب الدول الأخرى، والتي تبقى فاشلة ومؤلمة مع الأسف. وهكذا فضل المغاربة أولا الحفاظ على الأمن ووحدة المجتمع والوطن، وخصوصا أنهم يرون الآن أن المغرب يتقدم بخطوات متزنة مقارنة مع الدول العربية التي عاشت عواصف ربيعها.

هذا لا يعني أن المغاربة جلسوا قاعدين مقطوعي السيقان، بل استمروا في التعبير عن تطلعاتهم لتحقيق الديمقراطية محاولين ابتكار طرق سلمية دون مواجهات عنيفة ودامية؛ فالتفتوا إلى العالم الأزرق، وخاضوا تجربة مرت بعدة مراحل، إذ بدأت بمبادرات فردية إلى أن أصبحت جماعية.

1- المرحلة الأولى "المرحلة الفردية"

أ- مرحلة الشكايات الفيسبوكية

بدأت هذه المرحلة بطريقة محتشمة منذ سنوات، إذ بدأ بعض المواطنين بشكل فردي يدِّونون على "فيسبوك" شكاواهم وصعوبة ظروف عيشهم والاحتقار الذي يواجهونه. ونالت هذه الطريقة نجاحا كبيرا في قلب وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت أعلى مستويات "البوز" في زمانها. وهكذا اكتشف المغربي كيف له أن يرفع صوته بمفرده دون الحاجة إلى تنظيم احتجاجي ميداني. ولكن سرعان ما تكاثرت "التدوينات" ثم فقدت أهميتها بتزاحمها وأصبحت أمراً عادياً.

ب- مرحلة تدوين فيديوهات "فيسبوكية" للتعبير عن "الحكرة"

بعد تجارب التدوين الكتابي انتقل المواطن إلى تسجيل "تصريحات فيديو"، حيث يكشف ما يعانيه في حياته اليومية من ظواهر ومن سوء المعاملة في فضاء الإدارات والمستشفيات مثلا؛ وهكذا أصبح الفيديو دليلاً على حقيقة ما يتعرض له من بطش بكرامته كإنسان وكمواطن. ونالت هذه الفيديوهات نجاحا كبيرا بين المتابعين لوسائط التواصل الاجتماعي. ثم بعد "البوز" أصبح عدد كبير من المغاربة ينشرون هذا النوع من الفيديوهات حتى تراجع زخم تأثيرها.

ت- مرحلة نشر الفضائح

فبعدما أصبحت المدونات المكتوبة وتسجيلات الفيديو لا تظهر سوى الضحايا دون الحصول على التعويضات والإصلاحات المرجوة وتحقيق المطالب المُنتظرة، بدأ المغربي يستعمل خاصية المُباشر ويُظهر بوضوح الجاني والمعتدي والظالم بتسجيلاته ونشر الفيديوهات الموثقة لكي يتحرك المسؤولون عن الأمن والإنصاف، لأن هناك دليلا قاطعا. وكان لهذا النوع من الفيديوهات المنشورة على المواقع الاجتماعية نجاح كبير، فبفضلها تمت متابعة بعض القضايا قضائياً، وتمت حتى محاسبة رجال من أجهزة الدرك والشرطة وموظفين في مختلف القطاعات، سواء بسبب سوء المعاملة أو بسبب الرشوة أو الإهمال. ولكن في هذه المرحلة لم يُسمع صوت كل الضحايا، وكثرت هذه المنشورات الصورية حتى لم تعد نافعة بأكملها لأنها تبقى عمليات فردية وغير منسقة وبعيدة عن إيجاد الحلول الجذرية.

2- المرحلة الثانية "المرحلة الجماعية"

بعدما لاحظ المغربي أن كل هذه المبادرات "الفيسبوكية" لم تستطع أن تحقق مساعيها المرجوة، فكر أن تكون المبادرات جماعيةً؛ ومن هنا بدأت حملة المقاطعة المبرمجة لبعض المنتجات عن طريق صفحات "فيسبوك"، والتي كانت لها آثار كبيرة على الجهات الاقتصادية والسياسية. كما وحدت هذه المرحلة المغاربة وراءها بشكل وطني في مختلف أنحاء البلاد، وكأنهم نزلوا أجمعين إلى الشوارع في الساعة نفسها وفي اليوم نفسه لتحقيق مطلب محدد.

ولما لاحظت أن العديد من المواطنين صاروا فرحين وسعداء نفسياً لأنهم حققوا أكبر تحرك اقتصادي للتغيير في أرض الواقع من بوابة الشبكة العنكبوتية، ذكرتني هذه الفعاليات "الفيسبوكية" بأجواء المسيرة الخضراء وتساءلت هل انطلقت "مسيرة زرقاء" تعبر عن تطور مغربي جديد للتحرر من "الحكرة"؟.