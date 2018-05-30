24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)

  2. بوصوف: المغرب بلد الحريات الدينية .. والريف مهد المذهب المالكي (5.00)

  3. تقرير يرسم "صورة قاتمة" عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة (5.00)

  4. الكراوي يدعو إلى "حوار وطني" حول الدعم المالي المباشر للفقراء (5.00)

  5. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (14) .. غروب شمس السيادة المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | صندوق التماسك الاجتماعي يواجه انخفاض الموارد وارتفاع النفقات

صندوق التماسك الاجتماعي يواجه انخفاض الموارد وارتفاع النفقات

صندوق التماسك الاجتماعي يواجه انخفاض الموارد وارتفاع النفقات
هسبريس – يوسف لخضر (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:30

يواجه صندوق التماسك الاجتماعي بالمغرب، الذي أحدث سنة 2012، عدداً من التحديات، أبرزها إشكالية ديمومة الموارد المالية مُقابل ارتفاع نفقاته وتعدد البرامج المستفيدة والفئات المستهدفة، والتي يبلغ تعدادها حوالي 16 مليون مغربي.

وحسب تقرير قدمه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، فإن دخول مجموعة من البرامج المستفيدة من الدعم حيز التنفيذ نتج عنه تسجيل موارد الصندوق لرصيد سنوي سالب.

وأحدث هذا الصندوق في عهد حكومة بنكيران، وتُخصَص له سنوياً موارد مختلفة من أجل تمويل كل من برنامج نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج "تيسير" لدعم التمدرس، والمبادرة الملكية "مليون محفظة"، ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة.

وحسب الأرقام التي قدمها الوزير بوسعيد لأعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية في البرلمان فإن المستفيدين من برنامج هذا الصندوق في ما يخص "راميد" بلغ حوالي 11.4 ملايين شخص سنة 2017، وبرنامج "تيسير" بحوالي 800 ألف تلميذ، وأربعة ملايين محفظة للتلاميذ.

أما المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة فقد بلغ عددهن نهاية سنة 2017 حوالي 80 ألف أرملة؛ فيما شمل دعم الأشخاص في وضعية إعاقة أكثر من 15 ألف مستفيد، بمشاريع مدرة للدخل والتكوين والتمدرس ومساعدات تقنية موزعة.

وأثرت المداخيل السنوية غير المنتظمة للصندوق على رصيده، إذ انتقل من 2.24 مليار درهم سنة 2012 ليسجل أعلى مستوى سنة 2015 بـ5.13 مليار درهم، وينخفض إلى 1.78 مليار درهم سنة 2017، بسبب حذف بعض المداخيل المتأتية من إجراءات مؤقتة دون تعويضها.

ويتجلى من خلال أرقام وزارة الاقتصاد والمالية أن الصندوق سجل السنة الماضية رصيداً سلبياً ناهز 1 مليار درهم، بعدما بلغت نفقاته 2.67 مليار درهم. ولجأت الحكومة السنة الحالية وإلى غاية شهر ماي إلى رصد مبلغ يناهز 2 مليار درهم، على أن يصل نهاية السنة إلى ثلاثة مليارات درهم.

ويواجه هذا الصندوق، الموجه إلى الفئات الهشة، تحدياً كبيراً بخصوص تمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، لكونه يستحوذ على حوالي نصف النفقات؛ وتتعقد المأمورية بصعوبة تقييم الكلفة الحقيقية أمام غياب توفر المستشفيات العمومية على نظام محاسباتي تحليلي للمراقبة.

وبالإضافة إلى ذلك تعرف كل البرامج المستفيدة من تمويلات الصندوق ارتفاعاً في التكلفة، مع ارتفاع عدد من المستفيدين؛ ما يستدعي البحث عن تمويلات قارة ومستوفية للنفقات المطلوبة من الصندوق.

وأقر وزير الاقتصاد والمالية بافتقار صندوق التماسك الاجتماعي إلى إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، إضافة إلى ضعف التنسيق القبلي بين الجهات المعنية.

كما يواجه الصندوق إشكالية الاستهداف في ظل غياب سجل وطني شامل وموحد يمكن من التحديد الفئوي والترابي للفئات التي هي بحاجة إلى الدعم، والتي يجب استهدافها من طرف البرامج الاجتماعية.

ولمواجهة هذه التحديات تتجه الحكومة، حسب ما أفاد به الوزير بوسعيد، إلى مراجعة تحسين آليات الاستهداف عبر إعداد وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد لتصنيف الأسر حسب المستوى السوسيو اقتصادي من أجل تدبير أمثل للموارد المالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مساهمة وزراء الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:44
الصندوق سيتتعش لو ان وزير الاقتصاد يتنازل عن التعويضات وتعويض 100 مليون بمناسبة تحضير ميزانية العام، وتنازل باقي الوزراء عن تعويضات التنقل للخارج في مهمة وميزانية موازين والمهرجانات والكولف والفروسية وغيرها من المداخيل وحذف نصيب من اجرتهم الضخمة وميزانية بنكيران انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - سي مصطفى الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:45
الصندوق راه خاوي من الأول ، آش كتنتظر من أي شيئ و ضعت هذه الحكومة المنحوسة يدها فيه : غير الفشل و الكساد و البؤس وووو
أتعس و أنحس حكومة عرفها المغرب على مر العصور ....
مقاطعون مقاطعون حتى سقوط حكومة الشؤم و النحس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - عمر الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:51
الفقير لا يصله الا القليل والباقي يتم اختلاسه فلا يعقل ان عدد المتسولين في المغرب يفوق اضعافا مضاعفة المتسولين في مصر. جميع اموال المبادرات فشلت او سرقت ويجب اعادت النظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - marocain الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:53
نتكلم عن صندوق لا يستفيد منه جميع المحتاجين و فيه عدة اختلالات بحيث قد يستفيد الأغنياء بطريقة غير مشروعة. فما بالك عن هده الحكومة التي تدعي أنها تستطيع ان تعطي دعما مباشرا لكل المغاربة بعد رفع دعم المواد الأساسية كالغاز مثلا! !!!!!؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - H MEN الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:53
16 مليون مغربي يعني نص السكان تايعاونها هاد الصندوق ,شكون لي تاق ونعس وفاق?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - سفيان الهولندي الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:57
سوف نجمع زكاة الفطر لدعم هذا الصندوق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - HAMID DE WAZAN الأربعاء 30 ماي 2018 - 19:01
اي صندوق هدى الدي تتكلمو عليه حزب بنكران باع لمغاربه لصندوق نقض دولي وستورده مدونات غربيه لينثقم من المواطن والوطن والدين الاسلامي حذف لمقاصه وغير ملايره لجيبه وجيب جيوشه وجمعيات ولعشيقات زاد في ثمن لغزوال 10دراهم طريق سيار لكهرماء وباع شعب لوبيات ولسماسره ولارباب محطات توزيع محروقات تكالب على حقوق وتظلات المغاربه حرض بعض لمقاطعين على تحطيم شركة سنترال التي ستطرد حوالي 1688عامل ويتضرر حوالي 176الف فلاح ويزداد عدد لبطاله في المغرب بعد تظامن الاف شركات ومستتمرين مع سنترا دنون وسيعلنون رحيلهم بالاجماع من المغرب خوفا على استتمارتهم ليغيرو وجهتم لجزائر تونس مصر ومريطانيا وهكذى سحقق الحاقدين ولمقاطعين والاخوان هدفهم ضنا منهم لنثقام من اخنوش لانه قال سيتصدر نتخابات 2021 الاسلاميون خافو على مناصبهمومصالح جمعيات استرزاقيه ينفضح امرهم طلقو دعاية مقاطعة 3شركات دون غيره رغم الاثمان لمرتفعه ولغش في لميزان من اوامربنكران وحكومته مثل خوصصة تعليم ولستشفاء ورفع دعم على بطكاز الله يجعله تفرقع عليه امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.