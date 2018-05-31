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كُتّاب وآراء
دعوة الحوامل والمرضى إلى الصيام تجرّ انتقادات على الفايد
رمضانُ معجزة لا يُفسَّر بالطب ولا يُطبّق عليه الطب. الحامِل تْصوم، المريض يْصوم، وأنا أتحمّل مسؤولية اللي غيْموت". على نطاق واسع جرى تداولُ هذا الكلام، الصادر على لسان محمد الفايد، الأخصائي في التغذية، والذي طالتْه انتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية.
وبخلاف الأطباء الذين ينصحون المرضى الذين يعانون من أمراض خطرة ومزمنة، كالسكري وأمراض الكلى، قال الفايد، في لقاء مع الجمهور، إنَّ "مسألة الإفطار في رمضان لا يمكن أن تخضع "لفتاوى الأطباء"، مضيفا "يجب ألّا نضعُف أمام الشرْع الإلهي، لأنّ رمضان معجزة".
مقطع الفيديو، الذي صُوّر منذ سبعة أشهر وجرى ترويجه على نطاق واسع يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي، جرّ على الفايد انتقادات واسعة؛ فقد اتهمه عدد من المعلقين بكونه سيؤدّي بالمرضى الذين سيتبعون نصيحته بالصوم إلى الهلاك، باعتبار أنّ الصيام يشكّل خطرا على صحتهم.
علاء العيساوي، واحد من النشطاء الفيسبوكيين الذين انتقدوا الفايد بحدة، وكتب في تدوينة: "علميا، لو أن صيام مريض السكري فيه شفاء له، فكيف تفسر حالات الغيبوبة وهبوط مستوى السكري في الدم، وظهور حالات غيبوبة حمضية، كلها أعراض تؤدي إلى التلف الدماغي والوفاة لدى مريض السكري الذي لا يتبع حمية غذائية سليمة، فما بالك بالصوم؟!".
عفاف ميكو، الأخصائية في التغذية، قالت، في تصريح لهسبريس، إنَّ على المرضى الذين يعانون من أمراض تشكّل خطرا على صحتهم في حال الصيام أن يمتثلوا لتوجيهات أطبائهم؛ لأنّهم هم الأدرى بمدى قدرتهم على الصيام من عدمه، وما إن كان يشكّل خطرا على صحتهم أم لا.
وأوضحت ميكو أنّ المريض الذي يعاني من مشاكل على مستوى الكلى يحتاج إلى شرب الماء، مضيفة: "إذا قال الطبيب للمريض لا تصُم، فلا يجب عليه أن يصوم؛ لأنّ الصيام سيُفاقم وضعه الصحي أكثر، وقد يتسبب له في مضاعفات صحية قد لا تُحمد عُقباها".
المثير في "خرجة" الدكتور الفايد، الذي كان يدرّس بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، هو أنَّه سقط في تناقض مع نفسه، حيث عبّر عن رأي آخر مختلف تماما في فيديو متوفر على موقع يوتيوب، وردَ فيه على لسانه أنّ على المرضى والنساء الحوامل أن لا يصوموا إذا نصحهم الأطباء بذلك.
واستطرد: "المرضى الذين يعانون من السكري ويتعاطون لحُقن الأنسولين، هؤلاء يصعب أن يصومو. هناك أشخاص رغم أنهم يتعاطون للحقن لكنهم يصومون، ولكن أنا لا أوصي بهذه الأشياء؛ لأن هؤلاء لديهم رخصة من عند الله تعالى. الله منحك هذه الرخصة ورَحِمك فعليك أن تقبل هذه الرخصة وأن تقبل رحمة الله تعالى، وإذا رفضت رحمة الله فهذا غير مقبول في الدين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
والله أعلم
هؤلاء اصحاب اللحي أكبر خطر على مستقبل الاسلام هؤلاء يجتهدون في تصوير الدين الاسلامي أنه دين قساوة و قتل و تزمت..
هناك بعض الأطباء ينصحون بالإفطار لأقل الاسباب و كأن رمضان وحده السبب في تظهور صحة المرضى
واظن ان المريض يكون ادرى بحاله ولم نرى احدا مات بسبب نصيحة في التغدية اكثر مما يموتون بسبب الأخطاء الطبية التي كثرت دون حسيب أو رقيب
بشكل عام. يصوم فقط من هو بكامل صحته البدنيه والعقلية وطبعا ان يكون بالغا.وغير ذالك كلام في كلام او مجرد الاستهزاء بعقل الانسان.والسلام
في الوقاية الغدائية
وكلامه هدا يجب ان لا نخرجه من سياقه
واظن ان هناك ناس يحاربون الدكتور
ويشككون في مصداقيته
انا لااظن ان الدكتور فقد عقله وصوابه
هو صاحب نية حسنة ويفيد الناس بدون مقابل
لان اجره كبير عند الله
الوقاية خير من العلاج
وهدا يحرج كل بائعي الادوية و الحمية والنصائح
الفايد يقول لك قيس قبل ان تتغيس
المعارظون يقولون لك تغيس وادا اردت الخروج من الغيس
لازم ان تؤدي التمن للخروج من الغيس
ramadan régule les hormones pousse le corps a se débarrasser des toxines et d'autres gras qui pour lui favorise beaucoup de maladies ex l'hypertension les calculs dans les reins et bien sur le cancer. Il a dit aussi que des études sont faites sur des malades qui refuse de rompre le jeûne une amélioration voir même guérison. Une clinique en Allemagne propose des stage de jeûne pour multiples thérapie. MR FAID a dit aussi qu'il est prêt a débattre avec n'importe qui donc les gens qui le critiquent proposez plutôt a débattre avec lui. c'est fin les scientifiques ne disent plus le ramadan est néfaste pour la sante.
لكن فالحالة ديال الفايد فهو عندو جمهور و متتبعين دايرين فيه ثقة عمياء
يعني غلطتي خاصك تخرج باعتذار و تشرح ماشي تبقى ساكت لأنه يقدر يقتل ارواح مثلا مرضى السكري لا قدر الله و تبعوا كلاموا ..
بالنسبة للناس اللي تايقول العلاج بالصوم .. ماشي نفس الصوم .. صوم العلاج لا يمنع فيه الماء.
بالنسبة للسيد اللي مراتو صامت حاملة فنتمناو انه الطفل يكبر سليم لان ماشي مزيان للجنين تقطع عليه الماكلة 30 يوم .. غامرتوا بالابن ديالكم و روح عزيزة عند الله