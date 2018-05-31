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دعوة الحوامل والمرضى إلى الصيام تجرّ انتقادات على الفايد

دعوة الحوامل والمرضى إلى الصيام تجرّ انتقادات على الفايد
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 31 ماي 2018 - 08:00

رمضانُ معجزة لا يُفسَّر بالطب ولا يُطبّق عليه الطب. الحامِل تْصوم، المريض يْصوم، وأنا أتحمّل مسؤولية اللي غيْموت". على نطاق واسع جرى تداولُ هذا الكلام، الصادر على لسان محمد الفايد، الأخصائي في التغذية، والذي طالتْه انتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية.

وبخلاف الأطباء الذين ينصحون المرضى الذين يعانون من أمراض خطرة ومزمنة، كالسكري وأمراض الكلى، قال الفايد، في لقاء مع الجمهور، إنَّ "مسألة الإفطار في رمضان لا يمكن أن تخضع "لفتاوى الأطباء"، مضيفا "يجب ألّا نضعُف أمام الشرْع الإلهي، لأنّ رمضان معجزة".

مقطع الفيديو، الذي صُوّر منذ سبعة أشهر وجرى ترويجه على نطاق واسع يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي، جرّ على الفايد انتقادات واسعة؛ فقد اتهمه عدد من المعلقين بكونه سيؤدّي بالمرضى الذين سيتبعون نصيحته بالصوم إلى الهلاك، باعتبار أنّ الصيام يشكّل خطرا على صحتهم.

علاء العيساوي، واحد من النشطاء الفيسبوكيين الذين انتقدوا الفايد بحدة، وكتب في تدوينة: "علميا، لو أن صيام مريض السكري فيه شفاء له، فكيف تفسر حالات الغيبوبة وهبوط مستوى السكري في الدم، وظهور حالات غيبوبة حمضية، كلها أعراض تؤدي إلى التلف الدماغي والوفاة لدى مريض السكري الذي لا يتبع حمية غذائية سليمة، فما بالك بالصوم؟!".

عفاف ميكو، الأخصائية في التغذية، قالت، في تصريح لهسبريس، إنَّ على المرضى الذين يعانون من أمراض تشكّل خطرا على صحتهم في حال الصيام أن يمتثلوا لتوجيهات أطبائهم؛ لأنّهم هم الأدرى بمدى قدرتهم على الصيام من عدمه، وما إن كان يشكّل خطرا على صحتهم أم لا.

وأوضحت ميكو أنّ المريض الذي يعاني من مشاكل على مستوى الكلى يحتاج إلى شرب الماء، مضيفة: "إذا قال الطبيب للمريض لا تصُم، فلا يجب عليه أن يصوم؛ لأنّ الصيام سيُفاقم وضعه الصحي أكثر، وقد يتسبب له في مضاعفات صحية قد لا تُحمد عُقباها".

المثير في "خرجة" الدكتور الفايد، الذي كان يدرّس بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، هو أنَّه سقط في تناقض مع نفسه، حيث عبّر عن رأي آخر مختلف تماما في فيديو متوفر على موقع يوتيوب، وردَ فيه على لسانه أنّ على المرضى والنساء الحوامل أن لا يصوموا إذا نصحهم الأطباء بذلك.

واستطرد: "المرضى الذين يعانون من السكري ويتعاطون لحُقن الأنسولين، هؤلاء يصعب أن يصومو. هناك أشخاص رغم أنهم يتعاطون للحقن لكنهم يصومون، ولكن أنا لا أوصي بهذه الأشياء؛ لأن هؤلاء لديهم رخصة من عند الله تعالى. الله منحك هذه الرخصة ورَحِمك فعليك أن تقبل هذه الرخصة وأن تقبل رحمة الله تعالى، وإذا رفضت رحمة الله فهذا غير مقبول في الدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مغربي قح الخميس 31 ماي 2018 - 08:15
بان ليكم الدكتور الفايد غير في صيام الحوامل؟؟علاش ماتاديروش المواضيع العلمية الممتازة ديالو؟؟
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33
2 - adam الخميس 31 ماي 2018 - 08:16
في اوروبا و امريكا صاروا ينصحون و يستخدمون الصيام كوسيلة لمحاربة السرطان وأمراض أخرى. وزوجتي صامت رمضان الفائت وهي حامل بدون مشاكل.
والله أعلم
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43
3 - BIHI الخميس 31 ماي 2018 - 08:19
D’apres Des médecins européens le Ramadan , n’est pas bon pour la santé. Tu jeûnes pendant 18 ou 20 heures et tu n’as que 2 ou 3 heures pour manger. Je parle des gens qui travaille, non ceux qui commence à 9h et dorment dans le bureau jusqu’à 15h.
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-34
4 - Mann الخميس 31 ماي 2018 - 08:21
اذا كان الله بجلاله يقول ان كُنتُم على مرض فَعِدَّة من ايّام اخرى بل حتى من كان على سفر !! و يأتيك مريض و يريد أن يغير كلام الله معتقدا بتطرفه أنه يقوم بالأصح
هؤلاء اصحاب اللحي أكبر خطر على مستقبل الاسلام هؤلاء يجتهدون في تصوير الدين الاسلامي أنه دين قساوة و قتل و تزمت..
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-31
5 - مفيد ابو الغار الخميس 31 ماي 2018 - 08:23
في حالة المريض فان الطبيب سيصبح هو المفتي. و ليس غيره .لانه ادرى بقدرة مريضه على الصوم من غيره.وماذا يقول الدكتور الفايد عن معنى قوله تعالى .(( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين))فيطيقونه من الاطاقة وهو تحمل الصوم لكن بمشقة زاءدة .فهؤلاء رخص لهم الشرع الافطار خشية مضاعفات الصوم على صحتهم .مع الفدية .وهم ليسوا بمرضى .فما بلك بالمريض
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24
6 - فلننصف الدكتور الفايد الخميس 31 ماي 2018 - 08:24
يا ناس الدكتور الفايد قال رأيا قبل 7 أشهر و ربما غيره لأنه بحث و وجد علميا أمرا آخرا. إذا الأولى أن نسأله ليفسر لنا و يوضح لنا. شخصيا أعلم كثير من الناس عندهم السكري و يرتاحون في الصيام. إذا لنترك الأمور لأهل الإختصاص و لنتحدث معهم علميا ليكون النقاش مجديا. لا أحب تخوين الأشخاص و تسفيه كلامهم، و للمعلومة فقط هناك الكثير من العلماء من أقر بشيء و غير رأيه لأنه إكتشف معطيات جديدة و الله أعلم. و رمضان كريم للجميع.
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34
7 - متابع الخميس 31 ماي 2018 - 08:24
احتراماتي للدكتور الفايد لقد أفادنا ونصحنا ونبهنا ﻷخطاء كتيرة كنا نقوم بها في أغديتنا.ونعلم جيدا المشاكل التي وقهت له وأصبح مستهدف من الشركات المصنعة للتغدية المعلبة .وأظن أن هده الخرجة هي دلك.
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38
8 - tarik.uk الخميس 31 ماي 2018 - 08:30
باغين يلقاو ليه السبة لأنه قال الكل يصوم حتى المرضى الا من لم يستطع
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9
9 - رشيد الخميس 31 ماي 2018 - 08:37
فعلا الصيام ممكن يشكل خطر على حاملي بعض الانواع من الامراض المزمنة ،لكن السيد الفايد لم يقل أن على الكل الصيام بل نصحهم فقط أن أحس بالقدرة على الصيام فليصم دون أن يتعارض صيامه بأوقات تناول بعض الادوية.
هناك بعض الأطباء ينصحون بالإفطار لأقل الاسباب و كأن رمضان وحده السبب في تظهور صحة المرضى
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7
10 - سمراء الخميس 31 ماي 2018 - 08:39
الدكتور الفايد غني عن التعريف وربما هو مستهدف الان اكثر مما مضى لانتقادات البعض الذين هدفهم الإطاحة بشعبيته وكلنا نعرف انه ضد المعلبات والمأكولات المسرطنة والزعفران ووووو الم ينتبهوا لما قاله منذ سبعة اشهر الان فقط ظهر لهم وقاموا بانتقاده هذه حيلة من حيلهم التي لن تنطوي على الشعب المقاطع فنحن مقاطعون لكل ماينصحنا به
واظن ان المريض يكون ادرى بحاله ولم نرى احدا مات بسبب نصيحة في التغدية اكثر مما يموتون بسبب الأخطاء الطبية التي كثرت دون حسيب أو رقيب
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9
11 - hassan sima الخميس 31 ماي 2018 - 08:40
هـذا الدگتور أصدق گل ما يقول لا نه فعلا على صواب أنا شخصيا مريض با لا معاء لميزيد عن ١٠ سننين وتناولت جميع وصفات الطبيب فلم تكن النتيجة المرضية حتى داومت على تناول دواء الطبيب شهـر قبل رمضان وداومت الصيام رغم إنزعاجي الا أني لاحظت الفرق تحسنت حالتي گتيرا جزاه الله خيرا والحمد لله قليلون هـم أمثاله
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11
12 - المكلخ الخميس 31 ماي 2018 - 08:43
على الدكتور الفايد ان يعزز قوله بدراسات علمية ونتائج سريرية وتجريبية
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7
13 - Amir الخميس 31 ماي 2018 - 08:45
انت حر لتقول ما تشاء سيدي. لكن العقلاء منا نعرف ما هو الصواب وبالتالي لآ نعير اي اهتمام لما يقوله البعض من .........
بشكل عام. يصوم فقط من هو بكامل صحته البدنيه والعقلية وطبعا ان يكون بالغا.وغير ذالك كلام في كلام او مجرد الاستهزاء بعقل الانسان.والسلام
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1
14 - حمادي البالة الخميس 31 ماي 2018 - 08:47
هذه يا إخواني فقط حملة شعواء لسد الافواه النقية التي لا تتفوه الا بما فيه خير البشرية،قتلفزاتنا وجرائدنا وراديوهاتنا أخذت على عاتقها محاربة كل ما هو جدي ونافع مقابل نشر ما يسمى لديهم بالحريات.المويوعة والسخافة ،فالفايد رجل مهم ومهم جدا وما أحوجنا لامثاله،للاسف للاسف لم يظهر لكم في هذه البلاد سوى الفايد ،،،،اتقوا ربكم يا بنو آدم..انشري هسب...
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6
15 - موظف الخميس 31 ماي 2018 - 08:50
الفايد عندو الالوف المألفة ديال المعجبين ونصائحه دائما من ذهب ولا تخرج عن النطاق العلمي ولن يهز المقال ولو شعرة من شعورنا اتجاهه اتمنى ان تنشر هسبريس تعليقي
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0
16 - boujmia الخميس 31 ماي 2018 - 08:51
الدكتور الفايد خيره كبير في نصائحه للمغاربة
في الوقاية الغدائية
وكلامه هدا يجب ان لا نخرجه من سياقه
واظن ان هناك ناس يحاربون الدكتور
ويشككون في مصداقيته
انا لااظن ان الدكتور فقد عقله وصوابه
هو صاحب نية حسنة ويفيد الناس بدون مقابل
لان اجره كبير عند الله
الوقاية خير من العلاج
وهدا يحرج كل بائعي الادوية و الحمية والنصائح
الفايد يقول لك قيس قبل ان تتغيس
المعارظون يقولون لك تغيس وادا اردت الخروج من الغيس
لازم ان تؤدي التمن للخروج من الغيس
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17 - moha hamo الخميس 31 ماي 2018 - 08:51
دكتور مكينش فحالوا هذا السيد بلاصتوا في الجامعات الالمانية والامريكية انتم لا تعرفون شئ عن التغدية مكين غي سريط والاستهلاك بلا عقل ادافع عن الحق انشر
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18 - عبد العزيز الخميس 31 ماي 2018 - 08:52
ايوا صافي ، باقي ليكم غير الدكتور الفايد كتشدو فيه. خليو عليكم الراجل طرانكيل. هذاك راه عارف اش تيقول . احسن اخصاءي في التغذية. تبارك الله عليه.
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19 - mos الخميس 31 ماي 2018 - 08:53
il a pas dis ça comme ça, il dit exactement que le
ramadan régule les hormones pousse le corps a se débarrasser des toxines et d'autres gras qui pour lui favorise beaucoup de maladies ex l'hypertension les calculs dans les reins et bien sur le cancer. Il a dit aussi que des études sont faites sur des malades qui refuse de rompre le jeûne une amélioration voir même guérison. Une clinique en Allemagne propose des stage de jeûne pour multiples thérapie. MR FAID a dit aussi qu'il est prêt a débattre avec n'importe qui donc les gens qui le critiquent proposez plutôt a débattre avec lui. c'est fin les scientifiques ne disent plus le ramadan est néfaste pour la sante.
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20 - nabil الخميس 31 ماي 2018 - 08:54
وا كملوا الاية. قال تعالى من كان منكم مريضا او علا سفر فعدة من ايام اخر و ان تصوموا خير لكم. يعني الصوم افضل من الاكل ان كنت مريض هذا قول الله الذي خلق الاطباء
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21 - إلى صاحب التعليق 6 الخميس 31 ماي 2018 - 08:57
الانسان بطبعه خطاء .. هذا ماشي مشكل من حقنا نغلطوا ..
لكن فالحالة ديال الفايد فهو عندو جمهور و متتبعين دايرين فيه ثقة عمياء
يعني غلطتي خاصك تخرج باعتذار و تشرح ماشي تبقى ساكت لأنه يقدر يقتل ارواح مثلا مرضى السكري لا قدر الله و تبعوا كلاموا ..

بالنسبة للناس اللي تايقول العلاج بالصوم .. ماشي نفس الصوم .. صوم العلاج لا يمنع فيه الماء.

بالنسبة للسيد اللي مراتو صامت حاملة فنتمناو انه الطفل يكبر سليم لان ماشي مزيان للجنين تقطع عليه الماكلة 30 يوم .. غامرتوا بالابن ديالكم و روح عزيزة عند الله
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22 - حسن الخميس 31 ماي 2018 - 08:57
انا من المعجبين بالدكتور الفايد الا انه اليوم تبين لي من خلال نصيحته للمرضى والحوامل ومن اوصت بهم اااية ااكريمة(ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر) انا اصبت بمرض السكري ومرض ااقلب قبل شهرين ونصحت من طبيبي بعدم الصيام فامتتلت للنصيحة لكنني وكباقي المؤمنين قررت خوض تجربة الصيام فكانت امفاجآة في اليو الثالث انهيار عصبي تام وارتعاش داخلي كاد ان يودي بي الى مالا تحمد عقباه.اخواني المرضى لا تاخذوا بنصيحته فهي غير سليمة.
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23 - محمد الخميس 31 ماي 2018 - 08:58
في الوقت الحاضر يتمكن المغرب من ولادة ابنين توامين بارين بابيهما المغرب هما السيد عبد اللطيف الحموشي والسيد محمد الفايد .حفظهما الله
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