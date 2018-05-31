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كُتّاب وآراء
المحسن يمثّل المغرب في مسابقة دولية للإنجليزية
احتل التلميذ محمد المحسن المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، ضمن إقصائيات المسابقة الدولية KGL «KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS» الخاصة بمهارات التواصل باللغة الإنجليزية.
محمد المحسن، وهو تلميذ بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة الجديدة، تنافس مع العشرات من تلاميذ مختلف الثانويات التأهيلية العمومية والخاصة، ونجح في الظفر بورقة تمثيل المغرب في إقصائيات المرحلة الأخيرة التي ستحتضنها إيطاليا.
يشار إلى أن المسابقة الدولية KGL «KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS» تفتح باب المنافسة بين ممثلين عن مختلف الدول التي تدرّس تلامذتها اللغة الإنجليزية، من خلال مشاركة ممثل واحد عن كل دولة، من أجل الظفر بجوائز مهمة، من بينها الحصول على منحة لمتابعة الدراسة بفرجينيا.
وأوضح محمد المحسن أنه لطالما أحبّ اللغة الإنجليزية، حتى غدت من بين اللغات الفضلة لديه، مشيرا إلى أنه لم توقّع الشيء الكثير في المسابقة، لكن نتائج المرحلة الأولى أعطته ثقة أكبر في نفسه، وبعزمه ومجهودات أساتذته تمكن من احتلال المرتبة الأولى وطنيا.
وأضاف المتحدث ذاته، في حديثه عن المراحل المقبلة من المسابقة، أنه متحمّس لخوض تجربة لم يسبق له أن عاش مثلها، ويشعر ببعض التوتر باعتباره الممثل الوحيد للمغرب في مسابقة دولية مهمة، ملتمسا من جميع المغاربة أن يتمنّوا له حظا طيّبا لتمثيل بلده أحسن تمثيل.