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المحسن يمثّل المغرب في مسابقة دولية للإنجليزية

المحسن يمثّل المغرب في مسابقة دولية للإنجليزية
صالح الخزاعي
الخميس 31 ماي 2018 - 08:10

احتل التلميذ محمد المحسن المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، ضمن إقصائيات المسابقة الدولية KGL «KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS» الخاصة بمهارات التواصل باللغة الإنجليزية.

محمد المحسن، وهو تلميذ بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة الجديدة، تنافس مع العشرات من تلاميذ مختلف الثانويات التأهيلية العمومية والخاصة، ونجح في الظفر بورقة تمثيل المغرب في إقصائيات المرحلة الأخيرة التي ستحتضنها إيطاليا.

يشار إلى أن المسابقة الدولية KGL «KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS» تفتح باب المنافسة بين ممثلين عن مختلف الدول التي تدرّس تلامذتها اللغة الإنجليزية، من خلال مشاركة ممثل واحد عن كل دولة، من أجل الظفر بجوائز مهمة، من بينها الحصول على منحة لمتابعة الدراسة بفرجينيا.

وأوضح محمد المحسن أنه لطالما أحبّ اللغة الإنجليزية، حتى غدت من بين اللغات الفضلة لديه، مشيرا إلى أنه لم توقّع الشيء الكثير في المسابقة، لكن نتائج المرحلة الأولى أعطته ثقة أكبر في نفسه، وبعزمه ومجهودات أساتذته تمكن من احتلال المرتبة الأولى وطنيا.

وأضاف المتحدث ذاته، في حديثه عن المراحل المقبلة من المسابقة، أنه متحمّس لخوض تجربة لم يسبق له أن عاش مثلها، ويشعر ببعض التوتر باعتباره الممثل الوحيد للمغرب في مسابقة دولية مهمة، ملتمسا من جميع المغاربة أن يتمنّوا له حظا طيّبا لتمثيل بلده أحسن تمثيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اختك من فرجينيا الخميس 31 ماي 2018 - 08:20
حظ طيب ان شاء الله، وأتمنى لك التوفيق.. ولكل مجتهد نصيب..
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2 - tarik.uk الخميس 31 ماي 2018 - 08:25
Congratulations for your qualification and for representing our country. I wish you all the best for the finals.
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3 - rachid new jersey الخميس 31 ماي 2018 - 08:25
i am asking allah to make everything easy for you my brother and good luck!
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4 - مقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 08:27
نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسيرتك الدراسية.لقد شرفتك مدينتك كما شرفها قبلك اخرون باحتلالهم المراتب الاولى على الصعيد الوطني فيما يخص الباكالوريا.فالعلم هو مقياس الدول بمعنى انتم من تستحقون التشجيع والاوسمة ولك التوفيق وتقتنا فيك الضفر بالمرتبة الاولى عالميا كما عودنا ابناء الشعب.وشكرا هسبرس.
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5 - iko الخميس 31 ماي 2018 - 08:33
سيدي ربي معاك بالتوفيق انشاء الله
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6 - azirar الخميس 31 ماي 2018 - 08:41
mes félicitations et c'est quand ¿
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