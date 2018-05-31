"كنوبس" يؤجل موعد الاستغناء عن نشرة الأدوية

هسبريس من الرباط

أرجأ الصندوق الوطني لمُنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) تطبيق قرار الاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض وفوترة الأدوية إلى غاية 2 يوليوز 2018.

وجاء قرار "كنوبس"، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، لتجاوز الصعوبات التّي اعترضت بعض المُؤمَنِين عند إيداع ملفات مرضهم، والمتعلقة بالإدلاء بالثمن العمومي للبيع أو الرمز التسلسلي للأدوية أو بالرمز الاستدلالي الوطني لطبيبهم المعالج.

وأوضح المصدر ذاته أنّه ابتداء من يوليوز المقبل ينبغي الإدلاء بالثمن العمومي للبيع بالصيدلية المثبت على علبة الدواء، وفاتورة مفصلة بالنسبة للأدوية التّي استفاد منها المؤمن عند الاستشفاء لدى المصحات أو مراكز الاستشفاء في إطار العلاجات العادية، والرمز التسلسلي للدواء، والرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج ولمختبر التحاليل ومراكز البصريات.

وأشار بلاغ الصندوق إلى أنّه ينبغي على التعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل طلب فاتورة وإثبات وسيلة الأداء عندما يتعلق الأمر بملف مرض تبلغ أو تتجاوز قيمته 20 ألف درهم.