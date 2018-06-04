خبير تربوي: الكنيسة وراء نظام الامتحانات في المدارس المغربية

هسبريس - أمال كنين

مع اقتراب مواعيد الامتحانات السنوية بالمؤسسات التعليمية، وعلى رأسها امتحان الباكالوريا، وجه رشيد الجرموني، الخبير التربوي، انتقادات لنظام التقييم بالمدارس المغربية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيه، ومؤكدا أنه لا جدوى منه.

الجرموني، وضمن حديثه مع هسبريس، أوضح أن "نظام التقويم الإشهادي تجب إعادة النظر فيه؛ فهو يقوم على أساس التقويم السنوي، وبالتالي يعكس أزمة في المنظومة التعليمية، إذ نعمل على اختزال الطالب في ما هو معرفي"، وفق تعبيره.

وأوضح الجرموني أنه "يتم خلق هالة من المعرفة، وهو ما يتم تسميته الامتحان"، شارحا أن هذا الأخير "إعادة إنتاج ما تم تحصيله، وبالتالي فهو نوع من القهر والسلطة وإضفاء الشرعية على النظام".

وأشار الخبير التربوي إلى أنه "خلال فترة الامتحانات السنوية تتم تعبئة الأسر والتلاميذ الذين يمرون بحالة نفسية خطيرة جدا، خاصة أن الامتحان عقدة ومرحلة فاصلة مهمة جدا"، على حد قوله.

وأكد المتحدث ذاته أن "هذه الفترة تخلف تداعيات نفسية، سواء على التلاميذ والطلبة أو حتى الأساتذة"؛ مضيفا: "كما أن هذا النظام هو سبب مظاهر الغش والتشنج والصراع التي تقع في الامتحانات".

وأبرز الجرموني أن "الهالة التي يتم وضعها للامتحان تجعل التلاميذ إما يتعاملون معه بخوف ورهبة أو بلامبالاة"، وزاد: "أما بالنسبة للوزارة فهي تنظر للامتحان من ناحية أمنية شديدة الحساسية والخطورة، وبالتالي تعبئ مواردها لإنجاح هذه المرحلة".

وأوضح الخبير التربوي أن "هذا النظام تمت وراثته من أجيال قديمة، وتم تأسيسه من طرف الكنيسة التي اخترعت "الفرض المحروس" في فرنسا وتم نقله إلى المغرب".

ويوصي الجرموني بضرورة "مراعاة تفاوت الذكاء لدى الأشخاص، إذ يمكن أن يكون التلميذ قد اشتغل جيدا طوال السنة لكن حينما نضع تلك الهالة للامتحان يدخل في حالة نفسية تؤثر عليه؛ إضافة إلى تخفيف طقوس الامتحانات والقيام بعملية تحسيسية وتوعوية لتهيئ التلاميذ نفسيا وتقوية ثقتهم في أنفسهم خلال هذه الفترة".

ويرى الخبير أنه "لا يمكن القيام بحل مثالي خلال هذه اللحظة مثلما فعلت الدول الاسكندنافية"، إلا أنه يشدد على ضرورة "تحويل عملية إعادة الإنتاج إلى التفكير في إبداعات التلاميذ وما يمكن أن تشكله من إضافة نوعية، والتفكير في الأبعاد القيمية والمهارتية أكثر مما هو معرفي".