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الرئيسية | مجتمع | مصرحة تورط بوعشرين والمحكمة تنصت للشهود

مصرحة تورط بوعشرين والمحكمة تنصت للشهود

مصرحة تورط بوعشرين والمحكمة تنصت للشهود
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 31 ماي 2018 - 14:19

عرضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، شريطا تظهر فيه "و.ط" وهي تمارس الجنس رفقة الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر.

المصرحة، التي تحولت إلى واحدة من المطالبات بالحق المدني، كشفت للمحكمة أنها من تظهر في "الفيديو" المعروض، مؤكدة أن العلاقة الجنسية التي جمعتها بالمتهم توفيق بوعشرين، ناشر "أخبار اليوم"، كانت "رضائية"، وزادت: "كشف لي مشاكله مع زوجته"، ما يعني حسبها أنه وعدها بالزواج بها إلا أنه تراجع عن الوفاء بالوعد.

وأردفت المتحدثة نفسها، حسب مصادر الجريدة، بأنه بعد انقطاع العلاقة بين الطرفين، أصر المتهم على الاتصال بها ودعاها إلى زيارته في مكتبه من أجل ممارسة الجنس معه، مشيرة إلى أنه كان يهددها بتوفره على أشرطة توثق جلسته الأولى معها.

وأكدت مصادر الجريدة أن المتهم توفيق بوعشرين ظل ينفي التهم الموجهة إليه، كما أصر على أن الفيديوهات المعروضة لا تعود له، ولم يقدم على تصويرها.

وشرعت الهيئة التي يرأسها القاضي بوشعيب فارح في الاستماع إلى الشهود، في انتظار حضور أو إحضار باقي المصرحات يوم الجمعة بالقوة في حالة ما لم يحضرن بإرادتهن. واستمعت المحكمة إلى الشاهدة "ذكرى.ر"، التي أكدت أن المتهم حسب ما روته لها "صفاء.ز"، كان يتحرش بها، لافتة إلى أن بوعشرين كان يتصل بها ليلا.

ورفض دفاع الصحافي توفيق بوعشرين اعتبار المتحدثة شاهدة في الملف، إذ أوضح سعد السهلي أنها "لا علاقة لها بالموضوع، ولا يمكن اعتبارها شاهدة، فمن سمع ليس كمن رأى".

وشهدت الجلسة غياب باقي المصرحات رغم أن المحكمة كانت قد قررت إحضارهن حتى ولو باستعمال القوة العمومية؛ مقابل ذلك عرفت حضور المطالبات بالحق المدني اللواتي دأبن على الحضور، وقدمن إفاداتهن في الجلسات السابقة، وظهر بعضهن في أشرطة يمارسن الجنس مع المتهم توفيق بوعشرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مارة الخميس 31 ماي 2018 - 14:37
سؤالي هو هل لازالت المصرحة حرة بعد اعترافها بممارسة الرذيلة مع بوعشرين؟؟؟مفهمتش واش المغرب لغى عقوبة الزنا من القانون؟؟؟نساء متزوجات يضهرن في فيديوهات يمارسن من دون سلاسل ولا قيود,ويعاملهن القانون على أنهن ضحايا!!!!!
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40
2 - تبرير غبي الخميس 31 ماي 2018 - 14:47
كيف يهددها بشريط يدينه إن كان المتكلم مجنون فعلى المستمع أن يكون عاقلا
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18
3 - Ziryab الخميس 31 ماي 2018 - 14:57
المحاكم المغربية تحولت إلى قاعات سينمائية وردية لعرض أفلام الهواة. و يبدو أن الحضور قد استأنس مع هذه السهرات.
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19
4 - الحسين الخميس 31 ماي 2018 - 15:01
لو سلمنا جدلا أن هذا الرجل فعلا قد قام بهذه التهم المنسوبة إليه وهي الاتجار بالبشر والفساد الخ ....وما هي العقوبة التي سيواجهها هذا الشخص لتكون عبرة الآخرين وما أكثرهم.؟
انا في نظري العقوبة لن تتجاوز سنتين حبس نافذ.وغرامة قدرها 10-الف درهم على أكثر تقدير. وسيستانف الحكم وسيخرج بغرامة مالية
هزيلة بدون عقوبة السجن.
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-7
5 - abdelhak الخميس 31 ماي 2018 - 15:02
اللهم انصر المظلومين واهلك الظالمين فقد اختلط الحابل بالنابل...اللهم عليك بالظالمين...اللهم انتصر...
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17
6 - LE CHATIMENT الخميس 31 ماي 2018 - 15:03
Une autre affaire TABET , seulement cette fois l'inculpé ne sera pas condamné à mort et ne sera pas éxécuté . Pourquoi ces affaires de cul au Maroc sont si importantes ? Quelquefois !
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7 - عبداللطيف المغربي الخميس 31 ماي 2018 - 15:05
اذا كان هذا صحيح.فهذا عار على صحافي كنت شخصيا احترمه واقرأ له مقالاته...اذن ان تبث ما في الاشرطة...فهذا يعني اننا امام قضية تشبه الى حد ما قضية عميد الشرطة التي هزت الرأي العام الوطني.بل وصل صداها الى الخارج.في وقت لم تكن وسائل الاتصال متطورة كاليوم.اذن نحن امام فضائح قد تؤدي سمعة المغرب.لأنها من صحافي من المفروض فيه ان يكون هو السباق الى كشف اي عمل مشين...وفي كل الاحوال اتمنى ان لا تتأثر هيئة المحكمة...فلا يزال في البال تأثير الصحافة الوطنية على قضية ثابث مما عجل باصدار حكم قاسي نفذ مع كامل الأسف.واعني الاعدام الذي كان العميد اخر من نفذ فيه في المغرب 1994.
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8 - SAMIRA الخميس 31 ماي 2018 - 15:11
ما هذا التناقض لقد سمعت تصريحات محامي المشتكيات حتى الهيني الذ أعداء بوعشرين قال انها لم تقل أي سوء عن الرجل و أنها تفاجات بوجود الشريط فكيف كان يبتزها قليل من الحيادية لا داعي لاضافة البهارات فهناك من يقوم بالازم لاغراق الرجل و الرأي العام له وجهة نظر بعيدا عن هذه الافلام كل حسب فهمه و قناعاته
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9 - المشتكيات المصرحات !!!!!!! الخميس 31 ماي 2018 - 15:21
القضية فيها ان وأخواتها. هدا العدد الهائل من السيدات اللاتي صرحن بانهن مارسن الجنس مع بوعشرين اضن انه عدد مبالغ فيه فلا يعقل أن صحفيا كان شرسا في معضم مقالته مع المخزن ان يكون بليدا حتى هده الدرجة لكي يسجل فيديوهات لتكون مسدسا يطعن به (بضم الياء) هل المرأة العفيفة ترضى أن تمارس الجنس بهده الطريقة البلهاء .فادا كان كدلك سنعتبرهن شاركن في البغاء .والحكم يطبق عليهن كزانيات لا كمشتكيات او مصرحات.
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10 - متابع الخميس 31 ماي 2018 - 15:23
الصحافي الذي كان حبل الود موصولا بينه وبين رءيس الحكومة السابقة .واتى السيد حامي الدين ليؤازره اليوم الاول لمحاكمته .ارى ان الجميع انفض من حوله وتركوه يواجه مصيره المحتوم وجزاءه الوفاق .
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11 - البعمراني الخميس 31 ماي 2018 - 15:25
كم من شخص يمارس علينا دور الواعظ وهو أكبر الفاسدين لكن لم يحن دوره بعد اين دفاعه عن الشعب الان ظهر وجهه الحقيقي ثانيا هل كل من وعدت بالزواج تمارس الجنس مع من وعدها هذا يضهر الى اي مدى وصل الشرف بالمغربيات
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12 - ماريا الخميس 31 ماي 2018 - 15:36
عدد كبير من المحامين شهدوا بعد ان شاهدوا الفيديوهات على ان هناك فساد وبالتراضي ولم يتضح لهم الأشخاص لا الصور ضبابية.ثم صرحوا بان هناك تواريخ لفيديوهات لم يكن فيه بوعشرين هناك بل كان مرة في مصحة.كما للاستشفاء ....المهم لابد من وضع الفيديوهات على خبرة للتأكد من الفبركة حتى يطبق حكم الفساد بدون ظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة .
وبالنسبة للمتهمات لسن قاصرات والمثل يقول: تموت الحرة ولا تأكل من ثديها.
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