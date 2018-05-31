24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1412:3016:1019:3721:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نقابة تحمل يتيم مسؤولية جرائم جنسية ضد مغربيات (5.00)

  2. التاريخ المحاصر ـ 15 ـ .. هكذا تم إلصاق تهمة العمالة بالخطابي (5.00)

  3. مشاهير هولندا يطالبون إسرائيل بفك حصار غزة (5.00)

  4. المحسن يمثّل المغرب في مسابقة دولية للإنجليزية (5.00)

  5. محطة " طاكسيات " تثير الإزعاج في مدينة سطات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الناصري يشحذ التضامن مع "الملحمة" ويحذر من "أعداء الوطن"

الناصري يشحذ التضامن مع "الملحمة" ويحذر من "أعداء الوطن"

الناصري يشحذ التضامن مع "الملحمة" ويحذر من "أعداء الوطن"
هسبريس - أمال كنين
الخميس 31 ماي 2018 - 14:30

عاد سعيد الناصري ليدافع عن ملحمة "أبطال الوطن" ويشحذ التضامن لمشاهدتها، متراجعا عن توصيفه لمنتقديها بكونهم "أعداء الوطن"، واعتبر أن الانتقاد سببه "وطنيته وتضامنه مع الشعب المغربي في قضية المقاطعة"؛ بل ذهب إلى حد الحديث عن وجود جهات أجنبية لا تريد أن تكون المملكة في أمان.

الناصري، وفي بث مباشر عبر صفحته على "فايسبوك"، قال: "علمت أنه ستتم محاربتي من كل جانب بعد أن تضامنت مع الشعب في ما يهم قضية المقاطعة..علمت حينها أنه ستتم محاربة أي عمل من الممكن أن أتقدم به، لأن هناك أناسا لا يرغبون في أن أتضامن مع الشعب ويرفضون أن أكون ابن الشعب".

الناصري، الذي حاول أكثر من مرة أن يتبرأ من الملحمة، ويؤكد أنها ليست ملكا له وحده، قال إنه تم "تحريف الكلام الذي قاله من أجل قتل الحب الذي يجمعه بالشعب المغربي"، على حد وصفه، معلقا: "ما يهمني هو حب الناس وأن أقدم كل ما أؤمن به".

وعاد الناصري ليتراجع عن توصيفه لمنتقدي الملحمة بـ"أعداء الوطن" قائلا: "من المستحيل أن يخون المغربي وطنه أو أن يسب أي عمل وطني، وحتى لا يمكنه أن يسب الفنان الذي يقوم بأعمال وطنية"، مواصلا: "المغربي حر ويحب بلده، لكن هناك أعداء الوطن من الخارج، وهناك أجهزة تكره أن تكون بلادنا في أمن وأمان..لا يريدوننا أن ننظم كأس العالم ولا أن نتقدم اقتصاديا وأن لا نتضامن في ما بيننا".

وتبرأ الناصري من الملحمة قائلا: "العمل ليس ملكي ولكن تمت نسبته إلي وتوجيه طعنات بظهري"، مفيدا بأن العمل هو لعبد اللطيف السعيدي، الذي كتب الكلمات ولحنها، ومضيفا: "أنا فقط اشتغلت فيها إلى جانب باقي الفنانين وتضامنت معهم...الملحمة ليست ملكي أنا بل هي ملك الشعب الذي له غيرة على وطنه".

وذهب المتحدث إلى حد تضخيم العمل الذي قام به قائلا: "قمنا بجمع أكثر من 120 فنانا وصحافيا ولاعبي كرة القدم وعدة أبطال. ولا يوجد أي جهاز يمكن أن يثق فيه هذا الكم الهائل من الناس"، موجها انتقاده لوسائل الإعلام التي حاولت نقل جزء من السخرية التي طالت ملحمته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - mehdi Frankfurt الخميس 31 ماي 2018 - 14:52
لا سمح ليا السي النصيري أنا من المقاطعين المهاجرين هديك المهزلة لدرتو مشي ملحما كلشي كيسعا وباغي وسام ولا رسالة عقلية السعاية مترصخة الله احفض تعلمو ديرو شويا العز لريوسكم وباركا من الذل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
178
2 - Adam الخميس 31 ماي 2018 - 14:54
اعداء الوطن سوف نزيدها للخونة و المداويخ و القطيع .............
#مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
126
3 - mouhtafil zakaria الخميس 31 ماي 2018 - 14:55
الفنانين فالمغرب كل واحد منهم سيرتو الذاتية كاتشهد عليه ، لي بغا بلادو بصح إكبَّر بيها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
4 - صلاح الدين الخميس 31 ماي 2018 - 14:55
أسيدي هاذا واحد المدوخ من المقاطعين كايقولك هاديك مهزلة ماشي ملحمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
121
5 - mellouk الخميس 31 ماي 2018 - 14:55
يجب أن تعلم سيدي أن الفن مات وتكفن وتدفن في مقبرة حتى احواش لكلام الزين ما بقاش كعرو الطارة. مات الكلام مع على الحداني ومات اللحن مع الراشدي اليوم صبح غي البريكول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
6 - ولد زايو الخميس 31 ماي 2018 - 14:56
انت فنان محبوب عند البعض أحترمك. ولكن أخي سعيد اسمحلي أنتم الفنانين آخر من يتكلم عن السياسة وعن أوضاعنا الإجتماعية.هجرنا الشاشة المغربية بسبب لحموضية اديالكم. وفي آخر المطاف تتكلمون سوى عل بعضكم البعض أقصد هنا تنتقدون بعضكم البعض كفنانين بينكم حسابات من البداية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
7 - ali الخميس 31 ماي 2018 - 14:57
ما هذه المهزلة .ماعلاقة تضامنك مع المقاطيعين والمهزلة التي قدمت وما قصة الايادي الحرجية التي تهدد استقرار المغرب .مهزلة بكل المقايس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
8 - مراد الشركي الخميس 31 ماي 2018 - 14:57
مشي تشوف على من تدوخ
خرافة قديمة
مفيدكمش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
9 - البرازيلي الخميس 31 ماي 2018 - 14:58
تضامنكم مع المقاطعة واخا فهمناه . ولكن لاش خرجت الملحمة من الموضوع ديالها (المنتخب الوطني) ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
10 - الوجدي الخميس 31 ماي 2018 - 14:58
أنتوما غي لي مابغاش يشوف المذل والمهزلة قولو عليه عدو الوطن ، والله كملولكوم وبقيتو ماتعرفو ماتقولو ، سير استرزق الله بطريقة معقولة الله يسهل علينا وعليك وعلى الجميع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
11 - احمد الخميس 31 ماي 2018 - 14:59
بعيدا عن الفتنة وعن عنصرية أهتم قلتم عمل وطني تم الغناء باللغات الأجنبية ونسيتم مكونات المجتمع وأخرى تقول في مقطع بلا د عربية ونسيت التاريخ فلهذا مثلا أنا أمازيغي لا يمثلون لانه ألغى وجودي طبعا نحن شعب واحد لا فرق بين عربي وامازيغي ولكن لن نتقدم إذ لم نحترم بعضنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
12 - rachid الخميس 31 ماي 2018 - 15:00
حاول شويا من السلوقية الناصيري. كيفما تيقولو ربط ربط. واش غير ما نجحاتلكش هاد الملحمة لي بعيتي تضرب من موراها مصيريف. بغيت تجيب الشعبية من تأييدك للمقاطعة. متخلطش شي مع شي. حتانتا هانتا تدير قضية المداويخ. غير هما قالوها بأفواههم. و أنت من تحت تحت. قلب على شي خطة خرى هادي مفروشا شويا. أوا بزاف قالاك شويا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
13 - مريكان الخميس 31 ماي 2018 - 15:01
Dude!!! It has got nothing to do with you being targeted. It is a bad piece of work, very bad quality. The music was terrible and the video was worse!!! If you can not present good work and you are not capabile of doing it then let someone else do it. People are fed up with the work that is not up to par and poor quality work. You should use their feedback positively and not hide behind some stupid excuses like anti-patriotic **. It just does not work and will not help you grow as an artist, Bottom line!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - Marocaine pure الخميس 31 ماي 2018 - 15:02
ملحمة كلمة لها وزن كبير و كلمة قوية بمعناها... اظن انه لا علاقة لما قدمته السسي سعيد ... احترمناك بالفكاهة اش داك لشي هبال د سياسة والملاحم والموسيقى... ما لم يكن في المستوى فالشعب سيقاطع .. من الان فصاعدا يا اما تجي بالعز ولا كحز .. ورمضان كريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
15 - soufiane الخميس 31 ماي 2018 - 15:03
الاخ سعيد ولا سياسي و لا شنو ؟ السي سعيد هدا جواب من مقاطع مؤمن بالافكار ديالو؟ كنطلب منك تخرج من قوقعة ديالك و تشوف الملحمة واش عمل فني كيمثل البلاد !! صنادق الخضرة ا صاحبي و بنادم مامفاهمش .. !
المشكل عندنا ماشي هجومات ولا اعداء الوطن المشكل هو لا طببب مقاد لا استاد لا فنان لا سياسي كلشي مكفس و تجي تقولينا كيحاربوك جهات را حنا كمواطنين خاصنا نوقفو مع بعضياتنا و نحاربو اي رعواني غيخرج على البلاد
#مقاطعون عاش الشعب و عاش الملك و شي لاخر قريبة ليكم الشواية و بشر الصابرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - naima الخميس 31 ماي 2018 - 15:03
الله اهديك اسي الناصري تضامنك مع الشعب شئ يحسب لك ولكن هاديك التخربيقة لي تتسميوها ملحمة الشعب الشعب برئ منها ومكتشرفوش سواء من الكلمات،اللحن،الإخراج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - Adil الخميس 31 ماي 2018 - 15:04
سعيد الناصيري الذي يسرق الألحان و يستعمل كلمات فيها كذب و نفاق ليستغل مشاعر المغاربة ليربح المال هذا هو أسلوب أعداء الوطن الحقيقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
18 - Hahaha الخميس 31 ماي 2018 - 15:05
Artistes cartonistes

Vous voulez juste des grimates
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
19 - الفرزدق الخميس 31 ماي 2018 - 15:05
كمواطن متتبع للأحداث .لا اثق في تصريحات بعض الوصوليين و الانتهازيين و على رأسهم من يدعي ابن الشعب و هو يستفيد من الريع المستشري في البلاد من أراضي و دعم لاعمال من أموال الشعب تافهة لا ترق ان تسمى فنا و و و...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
20 - هشام المشرفي الخميس 31 ماي 2018 - 15:06
الناصري مزال ما قادرش يفهم أن جميع أعماله مبنيه على الارتجال و ان ما فيها ريحة المهنية و الاحترافية كلشي عندو عفوي و الفن ليه ماليه و يستحيل الشعب يكون كاينتاقد غير لله فلله العمل كان فاشلا لحنا و كلمات و اخراجا و ما فيه ريحة الاحترام للمشاهد و ذكاء المشاهد و ذوق المشاهد المغربي ، تعودنا نشوفوا من الناصري اعمال دون المستوى و ما بقينا كانتحاسبو معاه على والوا الله يحسن العوان بنادم كايقلب على يدور الصرف لكن ما يكونش على حسابنا أنا مؤمن بأنك الا جلست الارض لشي عمل و خدمتيه بعمق اكيد غاتوصل أما أنك تدمق لدرجة أن صنادق الخضرة يدخلو للاستوديو حرام و الله حتى حرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
21 - من هم الخونة؟؟؟ الخميس 31 ماي 2018 - 15:06
الان حصحص الحق .وضهر من هم أعداء الوطن .قال الناصري أنهم سيحاربونه في المستقبل لانه تضامن مع المقاطعين. فالدين سيمنعوه من الإشتراك في مهرجانات مقبلة ليس إلا التماسيح والعفاريت .والتي كانت المستهدفة في حملة المقاطعة. التماسيح والعفاريت هم خونة الوطن الدين يتحكمون مستقبل الفنانين والبلاد ورفضهم لكي يشاركوا في اي عمل فني. ولا يسع للانسان ان يقول الأسواق بيد الله وليست بيد الخونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - ياودي ياودي!! الخميس 31 ماي 2018 - 15:08
كثر محتكروا الوطنية هذه الايام ..من لم يشاهد و يعجب بعملي فهو خائن على غرار من لم يشتري الحليب فهو خائن اصبحت الوطنية رهينة بمدى التبعية لهؤلاء من هنا اعلن انني اكبر الخونة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
23 - نسيمو الخميس 31 ماي 2018 - 15:08
بصراحة انا شخصيا عجباتني الكلمات حاجة الي خاصها تكون في المستوى هي المونتاج كيبان ديال واحد مبتدئ والسي سعيد راه قالكم راه معندوش ممول لغادي اساعدوه
بصراحة مع احترامي للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
24 - Seddam الخميس 31 ماي 2018 - 15:09
السي سعيد كن ابن الشعب أو لا تكن المهم أن *الملحمة* كارتة بكل المقاييس لا من حيت الكلمات و لا من حيت المضمون و لا من حيت التصوير و لا من حيت الأداء،و لا علاقة لها بملف ترشيح المغرب لأن مضمونها بعيد كل البعد كرة القدم و كأس العالم و تنظيمه فقط هي عبارة عن أغنية ضعيفة موجهة إلى العائلة الملكية و تصلح للاداء في عيد العرش أو عيد الإستقلال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
25 - زكرياء الخميس 31 ماي 2018 - 15:09
" ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺳﺒﺒﻪ " ﻭﻃﻨﻴﺘﻪ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ " ؛ ﺑﻞ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻥ "

كلام فارغ.. لأن غالبية من انتقدوا المشحمة، عفوا، الملحمة هم من المقاطعين. ثم كيف يقوم بربط "عمل فني" كيفما كان هذا العمل الفني بالوطن؟ الوطن اكبر منك ومن مشحمتك ايها الناصري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - متملقين الخميس 31 ماي 2018 - 15:09
اسي ناصري الله يرضى عليك حنى شعب ديال 2018 شعب واعي ومتحظر ويعلم جيد نوايا الملتحمين في الملحمة هو مادا؟؟؟ الحصول على اوسمة ملكية
وصراحتا مجرد متملقين لا اقل ولا اكثر
#مقاطع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
27 - oussma الخميس 31 ماي 2018 - 15:11
I don't know why everybody, i mean atcors actress ,
to take that singers even some politicion's members , wants to take that chance to abuse it . intending just to abound their fame and say like Hallo I'm supporting your boycott . those peple are dumbing us . the only one who can really suppert us is someone who like us . . we need to educate our selves , we need to learn how to say no , we need to have a possition against any misleading from anybody., and we can never achieve that without education
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
28 - karim الخميس 31 ماي 2018 - 15:12
انعل الشيطان اسي ناصيري،
لو كنت غير داعم للمقاطعة لقلت أن أصحاب المقاطعة هم السبب.
لم لا الإعتراف ببساطة أن هذا العمل ضعيف و لا يرقى للمستوى.
المشاهد المغربي لم يعد ذلك المشاهد الذي يأخذ كل ماتعطيه، بل أصبح يقارن و يميز بين ما هو جيد و ما هو دون ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
29 - حسن الري_ش الخميس 31 ماي 2018 - 15:12
ههههههههه فعلا اللي حشموا ماتوا!!!!!!!!!!!!!والعجب ...!!تمعنوا جيدا في كلمات وجمل التعليق...اعداء المملكة!!الوطنية!!امن وامان الوطن..............فكرة المؤامرة اليس هذا اسلوب البياعة المتملقين ..الراي العام وقف على مهزلة تسيء للفن ولسمعة المغرب...انت متطفل شوهت سمعة بعض الفنانين والرياضيين لغرض شخصي ...وضعوا تقثهم فيك ومسحتي بالمسيرة ديالهم الارض...نعلم بان غيابهم عن الاعمال المعفنة لعدة مواسم يخلق لهم ازمة مالية خصوصا ان لهم مسؤوليات عائلية ...لكن ان تستغلهم بهذه الطريقة عيب وحشومة واحسن ما تقوم به ان تقدم اعتذارا صادقا لمن اسات لهم.اما المغاربة راه عارفينك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - réalisateur canada الخميس 31 ماي 2018 - 15:12
واش من نيتك؟؟ عن اي عمل تتحدث، هذه مهزلة لا اخراج، لا لحن لا مونتاج... لا..لا... هاذي مدة وانت في التلفزيون والسينما ولم تتعلم. اترك للموسقيين المجال للتحدث عن اللحن المهزلة. اتطرق للميدان التي اشتغل فيه هنا في كندا.. الاخراج والمونتاج والمؤثرات البصرية. واحد اللقطة ديال واحد المغني كانوا فيها جوج ديال صور " اون ميكس" هههه حتى تلميذ في المونتاج ما يديرهاش. الخلفية الزرقاء تم تحميلها من اليوتوب ههه. العديد من الاخطاء الصبيانية كانت في الاخراج. حركات الفنانين كانت الطامة الكبرى. حركات محمد الجم وكأنه مريض ومعاق الله يحفظه، الآخرين كذلك. هذا خطأ المخرج العظيم سعيد الناصيري الذي اختار تلك المقاطع وسرق المقاطع الاخرى. هذا يحدث عندما يتدخل ممثل هاوي فيما لا يعنيه فيصبح بين الفينة والاخرى منتجا ومخرجا وسيناريست وكاميرامان وقهوجي وزبال لعله يحظى بالتفاتة مولوية تنقذه من العطالة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
31 - الفارس الوطني الخميس 31 ماي 2018 - 15:13
المغربي، لا أعمم، مصاب بانفصام الشخصية تراه في التجمعات والمقاهي يلعن ويراد ويزبد، وامام وسائل الاعلام ينقلب 180 درجة، لان الادارة علمتنا السعايا والتبحليس والحيس الكابا، لان كل من يلحس ويحسن اللحس يحصل على المقابل، فلا غرابة في ذالك ان يتسابق المرايقية للا تقاط ما تبقى من فتات على موائد الادارة.
اما الملحمة فيُستحسن ان يغير اسمها الى مشحمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
32 - المعقول الخميس 31 ماي 2018 - 15:13
الشوهة لا يمكن ان تكون ملحمة
وتسول لا يمكن ان يكون كرامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
33 - علي الخميس 31 ماي 2018 - 15:14
ايوا غير تضامنت مع الشعب غادي تغيلفوا اسيدي الا غادي تجمل علينا كنا عارفناك غادي الدير هاد الغيلوف
غير شري سيدي علي و سنطرال .
زاءد الى نقصو من الثمن ديال المعيشة فالمغرب و حسنوا الجودة وفعلوا المراثبة والمحاسبة راه حتا انتا غادي تستفد اذن هداك ماسميتوش تضامن مع المقاطعين بحال اي كاتقول ماشي فطرتيهم الحريرة راه واجب على الفنان ان يكون عضوي داخل المجتمع
شتي الفرق يين الفنان و اللي كيقلب على لاكريمة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
34 - مدوخ المقاطعين الخميس 31 ماي 2018 - 15:17
هذه مهزلة وليست ملحمة محفضنهاش حتة نيشان زيادة على ذلك اصوان مرعبة مدكسين شي ورا شي شي حاشيه فشي شوهتوووو بنا الحاصول مقاطعين الحوت الما الملح المازوت الضو ...الى الابد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - mingo الخميس 31 ماي 2018 - 15:19
انت كفنان تعتبر صانع للفرحة تعلم جيدا متى تضع العمل وكيف يجب صياغته انت جئت بتوقيت خاطئ كلمات سخيفة تصوير ضعيف كلما كانت معنويات الجمهور متدهورة كلما فر ض على الفنان انتاج عمل اكبر يسيه ويرفع معنوياته نحن مقاطعون ومرابطون بالحدود مع الجزائر وما زاد الطين بلة تغريدات ترامب وقلبه الطاولة على المغرب الملحمة كانت يجب ان تكون بمستوا اكبر من مصائبنا الشعب على اعصابه اسي ناصري وتزيد بتصريحاتك الجديدة خلق كراهية بينك وبين منافسيك في الفن بيدك تعطي سببا لما انت في غنى عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - سعيد المقدم- بلباو الخميس 31 ماي 2018 - 15:20
فنيا اظن ان اعداء الوطن هم اشباه الفنانة الذين يقدمون للمتلقي منتوجا هابطا و سخيفا،لقد حولوا الفن الى مصنع لانتاج الرذاءة و الميوعة و التكلاخ،اصبح ما يسمى بالفنان الى الة لتكليخ المواطن و احتقاره.من هنا يتجلى ان الفنان تجاوزا صار وسيلة لالهاء المواطن في مواضيع غالبا تافهة.هذا الدور هو تريده الايديولوجية الرسمية و تشجعه و تدافع عنه بقسوة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - فريج لزاليم الخميس 31 ماي 2018 - 15:21
الله اسيدي ا ما ملحمة هاديك ما والو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - جبلي ابن الجبل الخميس 31 ماي 2018 - 15:22
سعيد الناصري اسم له وزن في التمثيل المغربي و لكن هادي لي سميتوها ملحمة كان خصكم تغنيوها فالمسيرة ماشي فالاشهار و الترويج لتنظيم كاس العالم و كنتمنى تقبل انتقاد المغاربة لانه عين الصواب، لي بغا ينجح فترويج لكأس العالم يركز على الاماكن و المواقع السياحية و الاثرية بجميع ربوع المملكة و يعمل إشهار سياحي يجلب السياح باش إذا خسرنا فالتنظيم بعدا نربحو التروج السياحة للمغرب ماشي تعاودنا قصة الملوك فالتنظيم كلس العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - yassine الخميس 31 ماي 2018 - 15:22
bonjour M said , j'ai essayé d'ecouter votre oeuvre et j'ai stopé au milieur par ce ça ne pas plu, je suis un artiste
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - tatoft الخميس 31 ماي 2018 - 15:23
يقول المثل الشعبي(مشى يكحلها عماهى )لكان غير سكتي حسلك و بااااز على قصوحات الوجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - سلام السويري الخميس 31 ماي 2018 - 15:24
وجهو قاسح من ابطال الريع !!لقاوها سايبة !! ويضحكون على ذقون المغاربة ويستهزءون من ذكاء الشعب !!
هذا هو حال المال السايب !!
كان عليه ان يصمت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - كمال سيدي عثمان الخميس 31 ماي 2018 - 15:25
الناس لم تنتقد الناصري،بل العمل الفني باكمله .
كان علا الناصري ان يتحل بالشجاعة الأدبية و يتقبل النقد، ويقول لجمهوره ان هذا العمل ليس فيه اَي تملق للملك، بدل ان بخلط بين هده الملحمة و المقاطعة الشعبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - ناقد الخميس 31 ماي 2018 - 15:30
السلام عليكم ورحمة الله.
انا بديت نشك فسعيد الناصري بلا عندو مرض نفسي.
محيت كال العديد من المرات شوفو الملحمة عاد هضرو. او علاش نايضة ماد الضجة؟ محيت شفنا الملحمة طبعا.
الحمد لله تهنينا منك او من فهيد..
التلفازا المغربية رغم كل العيوب فاليوم بدينا تنتشفاو من دونيا بو تازوت او العقبا لالخياري او رشيد الشو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - Ziryab الخميس 31 ماي 2018 - 15:30
YA ROUSSIA JAYIN يا روسيا جايين 2 | أغنية المنتخب التونسي لكأس العالم روسيا 2018. sur youtube
Pas mal je trouve. En tout cas il est plus créatif
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - الميت فار الخميس 31 ماي 2018 - 15:30
بغيتي دير فيها بطل.و هناك ايدي خفية و مجهولين.وسيدي فيق راه هديك المهزلة مفيها ميدار انا مقدرت حتا نكملها كاملا.بزاف عليها تمتلنا حنا كمغاربة.و عافاكم باركا من لحيس الكابا وديرو شوية العز اغلب الفنانين منافقين و غا معا الغالبة ماكين لا مواقف لا والو الا من رحم ربك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - يحي الخميس 31 ماي 2018 - 15:34
اكره هدا السيد لله في لله. لا اعرف لمادا ولكني اكرهه.لا اجد له قبولا لدي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.