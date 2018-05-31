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كُتّاب وآراء
الناصري يشحذ التضامن مع "الملحمة" ويحذر من "أعداء الوطن"
عاد سعيد الناصري ليدافع عن ملحمة "أبطال الوطن" ويشحذ التضامن لمشاهدتها، متراجعا عن توصيفه لمنتقديها بكونهم "أعداء الوطن"، واعتبر أن الانتقاد سببه "وطنيته وتضامنه مع الشعب المغربي في قضية المقاطعة"؛ بل ذهب إلى حد الحديث عن وجود جهات أجنبية لا تريد أن تكون المملكة في أمان.
الناصري، وفي بث مباشر عبر صفحته على "فايسبوك"، قال: "علمت أنه ستتم محاربتي من كل جانب بعد أن تضامنت مع الشعب في ما يهم قضية المقاطعة..علمت حينها أنه ستتم محاربة أي عمل من الممكن أن أتقدم به، لأن هناك أناسا لا يرغبون في أن أتضامن مع الشعب ويرفضون أن أكون ابن الشعب".
الناصري، الذي حاول أكثر من مرة أن يتبرأ من الملحمة، ويؤكد أنها ليست ملكا له وحده، قال إنه تم "تحريف الكلام الذي قاله من أجل قتل الحب الذي يجمعه بالشعب المغربي"، على حد وصفه، معلقا: "ما يهمني هو حب الناس وأن أقدم كل ما أؤمن به".
وعاد الناصري ليتراجع عن توصيفه لمنتقدي الملحمة بـ"أعداء الوطن" قائلا: "من المستحيل أن يخون المغربي وطنه أو أن يسب أي عمل وطني، وحتى لا يمكنه أن يسب الفنان الذي يقوم بأعمال وطنية"، مواصلا: "المغربي حر ويحب بلده، لكن هناك أعداء الوطن من الخارج، وهناك أجهزة تكره أن تكون بلادنا في أمن وأمان..لا يريدوننا أن ننظم كأس العالم ولا أن نتقدم اقتصاديا وأن لا نتضامن في ما بيننا".
وتبرأ الناصري من الملحمة قائلا: "العمل ليس ملكي ولكن تمت نسبته إلي وتوجيه طعنات بظهري"، مفيدا بأن العمل هو لعبد اللطيف السعيدي، الذي كتب الكلمات ولحنها، ومضيفا: "أنا فقط اشتغلت فيها إلى جانب باقي الفنانين وتضامنت معهم...الملحمة ليست ملكي أنا بل هي ملك الشعب الذي له غيرة على وطنه".
وذهب المتحدث إلى حد تضخيم العمل الذي قام به قائلا: "قمنا بجمع أكثر من 120 فنانا وصحافيا ولاعبي كرة القدم وعدة أبطال. ولا يوجد أي جهاز يمكن أن يثق فيه هذا الكم الهائل من الناس"، موجها انتقاده لوسائل الإعلام التي حاولت نقل جزء من السخرية التي طالت ملحمته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
#مقاطعون
خرافة قديمة
مفيدكمش
المشكل عندنا ماشي هجومات ولا اعداء الوطن المشكل هو لا طببب مقاد لا استاد لا فنان لا سياسي كلشي مكفس و تجي تقولينا كيحاربوك جهات را حنا كمواطنين خاصنا نوقفو مع بعضياتنا و نحاربو اي رعواني غيخرج على البلاد
#مقاطعون عاش الشعب و عاش الملك و شي لاخر قريبة ليكم الشواية و بشر الصابرين
Vous voulez juste des grimates
بصراحة مع احترامي للجميع
كلام فارغ.. لأن غالبية من انتقدوا المشحمة، عفوا، الملحمة هم من المقاطعين. ثم كيف يقوم بربط "عمل فني" كيفما كان هذا العمل الفني بالوطن؟ الوطن اكبر منك ومن مشحمتك ايها الناصري
وصراحتا مجرد متملقين لا اقل ولا اكثر
#مقاطع.
to take that singers even some politicion's members , wants to take that chance to abuse it . intending just to abound their fame and say like Hallo I'm supporting your boycott . those peple are dumbing us . the only one who can really suppert us is someone who like us . . we need to educate our selves , we need to learn how to say no , we need to have a possition against any misleading from anybody., and we can never achieve that without education
لو كنت غير داعم للمقاطعة لقلت أن أصحاب المقاطعة هم السبب.
لم لا الإعتراف ببساطة أن هذا العمل ضعيف و لا يرقى للمستوى.
المشاهد المغربي لم يعد ذلك المشاهد الذي يأخذ كل ماتعطيه، بل أصبح يقارن و يميز بين ما هو جيد و ما هو دون ذلك.
اما الملحمة فيُستحسن ان يغير اسمها الى مشحمة.
وتسول لا يمكن ان يكون كرامة
غير شري سيدي علي و سنطرال .
زاءد الى نقصو من الثمن ديال المعيشة فالمغرب و حسنوا الجودة وفعلوا المراثبة والمحاسبة راه حتا انتا غادي تستفد اذن هداك ماسميتوش تضامن مع المقاطعين بحال اي كاتقول ماشي فطرتيهم الحريرة راه واجب على الفنان ان يكون عضوي داخل المجتمع
شتي الفرق يين الفنان و اللي كيقلب على لاكريمة ..
هذا هو حال المال السايب !!
كان عليه ان يصمت
كان علا الناصري ان يتحل بالشجاعة الأدبية و يتقبل النقد، ويقول لجمهوره ان هذا العمل ليس فيه اَي تملق للملك، بدل ان بخلط بين هده الملحمة و المقاطعة الشعبية
انا بديت نشك فسعيد الناصري بلا عندو مرض نفسي.
محيت كال العديد من المرات شوفو الملحمة عاد هضرو. او علاش نايضة ماد الضجة؟ محيت شفنا الملحمة طبعا.
الحمد لله تهنينا منك او من فهيد..
التلفازا المغربية رغم كل العيوب فاليوم بدينا تنتشفاو من دونيا بو تازوت او العقبا لالخياري او رشيد الشو.
Pas mal je trouve. En tout cas il est plus créatif