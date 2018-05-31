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الرئيسية | مجتمع | ملثمون يقاضون رجلا وامرأة بتهمة الفساد برمضان

ملثمون يقاضون رجلا وامرأة بتهمة الفساد برمضان

ملثمون يقاضون رجلا وامرأة بتهمة الفساد برمضان
هشام بوعلي*
الخميس 31 ماي 2018 - 15:05

أثار مقطع "فيديو" يوثق لتعرض رجل وامرأة للتعنيف والسب من طرف ملثمين سخطا كبيرا بين مرتادي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالمغرب.

ويُظهر "الفيديو" المنتشر الاعتداء على المواطنَينِ وهما على متن سيارة في منطقة خالية، بعد أن أوقفهما مجموعة من الأشخاص يحملون عصيا وهراوات، متهمين إياهما بـ"الفساد في رمضان".

وأعاد هذا "الفيديو" إلى الواجهة الجدل الدائر حول "قضاء الشارع"، بعد أن عمد هؤلاء الأشخاص إلى تقمص دور القضاة، واتهموا المواطنَين بـ"الفساد"، قبل تنفيذ أحكامهم بالضرب والقذف؛ ولم يتركوا لهما فرصة الحديث أو تقديم توضيحات.

وتظهر في الشريط شابة يسيل أنفها دما وهي تستعطف المعتدين للاستماع إليها لتوضح أنها مع الرجل لقضاء غرض معين في هذه المنطقة؛ ويظهر الرجل وهو يحاول أن يقدم لها إسعافات مرددا عبارة "حشومة عليكم"، ليرد عليه أحد المهاجمين بـ"خاف الله راه رمضان هذا"، قبل أن تبدأ حملة سعار وضرب جماعي.

وطالب العديد من النشطاء على موقع "فيسبوك" الأمن بفتح تحقيق في هذا الاعتداء، لكشف تفاصيله ومتابعة المعتدين قضائيا، لردع من يعتبرون أنفسهم حراسا للأخلاق والفضيلة، ولتجنب تكرار حالات "المحاكمات الشعبية" التي تنتشر خصوصا في هذا الشهر.

يذكر أن المغرب شهد الكثير من حالات "قضاء الشارع"، أشهرها حادثة الاعتداء على مثلي بمدينة فاس، وحادثة فتاة ترتدي تنورة بمدينة أكادير؛ مع مجموعة من الفيديوهات التي يتم تناقلها لحالات محاصرة متهمين بالسرقة.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - NOUMRI الخميس 31 ماي 2018 - 15:17
هدا العمل إسمه الفوضى يجب فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية و إعتقال الأشخاص الظاهرين في الفيديو بتهمة الضرب و الجرح و محاولة ألقيتوا السيبى و الفوضى الهمج
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37
2 - Houssine الخميس 31 ماي 2018 - 15:21
من إنتاج هوليود
المعركة لتشويه صورة المغرب ستحتد في الايام القادمة مع اقتراب التصويت موروكو 2026
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-14
3 - ضرافو ولو كره الكارهون الخميس 31 ماي 2018 - 15:23
الله حفظ لبادية والمغرب من هاد الجراثيم لكيفتنو الشباب
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1
4 - NeoSimo الخميس 31 ماي 2018 - 15:24
هنا وفِي هذه الحادثة بالتحديد نريد أن نرى ما سيفعله الحموشي بهؤلاء... وهل سيتم القبض عليهم...
وثانياً علينا أن نرى حكم القضاء وهل سيقوم بالحكم عليهم بأحكام مشددة أم لا...

عدم قيام الأمن والقضاء بعملهم سيؤدي إلى تطبيق قانون الغاب في المغرب وكل شخص عليه وقتها أن يحمل سلاحاً لحماية نفسه ومن معه..
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12
5 - داعش فالمغرب الخميس 31 ماي 2018 - 15:31
يجب محاكمتهم بموجب قانون الإرهاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، هاد البنت طالبة جامعية كان عندها بحث في المنطقة، و لنفترض أنهم كانوا يمارسون الجنس كاع، آش مشا ليك نتا بنادم يدخل سوق راسو راه رجل الأمن هو الوحيد القادر على اتخاذ الإجراءات القانونية و ليس المواطن العادي
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13
6 - عدول الخميس 31 ماي 2018 - 15:35
الجهل هو هذا...بنادم مافاهم والو فالدين... ماقراش احكام الشريعة... غير جا واعتبر راسو حامي الملة والدين وهو بالعمل ديالو ماتفرقوش على ابوجهل... راه الاسلام برئ منكم وهاذ العمل بعيد كل البعد عن الشريعة الاسلامية... سيروا قراو مزيان على دينكم
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7 - سالم الخميس 31 ماي 2018 - 15:37
عصابة قطاع الطرق تطبق قانون الغابة
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8 - نيشان الخميس 31 ماي 2018 - 15:37
الإسلام صالح لكل مكان وزمان. سؤال يراودني دائما من أفضل هل القانون الإلهي و الموجود في القرآن. أم القانون الوضعي أي ما وضعه الإنسان. هل الأحكام القرانية كالقصاص إلى غير ذلك صحيحة وزجرية و رحيمة في نفس الآن. أو نحن نرى فيها قسوة. لاحظوا معي أن من يرتكب السرقة يسجن سنة أو أو .... يخرج و يمتهن السرقة. لو أن من سرق وهو غير محتاج و قطعت يداه . سيكون عبرة لمن سولت له نفسه السرقة. لو كان هناك قضاء يعاقب الزناة بالجلد للعزب و الرجم للمتزوجين. لما ركن هذا الشخص و خليلته سيارتهما في الخلاء. و الله أعلم.
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9 - احمد الخميس 31 ماي 2018 - 15:38
بانتضار تحرك رجال الحموشي والدرك والاستعلامات حفظهم الله.

هناك ايضا فيديو متداول لمراقبين بنقل المدينة رقم 50 بالدار البيضاء.

اعتدوا بوحشية علي طالب وضربوه علي رأسه حتي سال الدم بغزارة وفقد الوعي
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10 - ali الخميس 31 ماي 2018 - 15:42
الحادث وقع باحد الدواوير بمدينة اسفي.

يانتضار تحرك الاجهزة الامنية
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11 - مواطن الخميس 31 ماي 2018 - 15:45
كل انسان حر في حياته ويجب على رجال الامن البحث على هؤلاء المجرمين و تقديمهم للعدالة ولكي يعيش كل مواطن حياته كما يريد لابد من فصل الدين عن السلطة
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