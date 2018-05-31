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كُتّاب وآراء
ملثمون يقاضون رجلا وامرأة بتهمة الفساد برمضان
أثار مقطع "فيديو" يوثق لتعرض رجل وامرأة للتعنيف والسب من طرف ملثمين سخطا كبيرا بين مرتادي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالمغرب.
ويُظهر "الفيديو" المنتشر الاعتداء على المواطنَينِ وهما على متن سيارة في منطقة خالية، بعد أن أوقفهما مجموعة من الأشخاص يحملون عصيا وهراوات، متهمين إياهما بـ"الفساد في رمضان".
وأعاد هذا "الفيديو" إلى الواجهة الجدل الدائر حول "قضاء الشارع"، بعد أن عمد هؤلاء الأشخاص إلى تقمص دور القضاة، واتهموا المواطنَين بـ"الفساد"، قبل تنفيذ أحكامهم بالضرب والقذف؛ ولم يتركوا لهما فرصة الحديث أو تقديم توضيحات.
وتظهر في الشريط شابة يسيل أنفها دما وهي تستعطف المعتدين للاستماع إليها لتوضح أنها مع الرجل لقضاء غرض معين في هذه المنطقة؛ ويظهر الرجل وهو يحاول أن يقدم لها إسعافات مرددا عبارة "حشومة عليكم"، ليرد عليه أحد المهاجمين بـ"خاف الله راه رمضان هذا"، قبل أن تبدأ حملة سعار وضرب جماعي.
وطالب العديد من النشطاء على موقع "فيسبوك" الأمن بفتح تحقيق في هذا الاعتداء، لكشف تفاصيله ومتابعة المعتدين قضائيا، لردع من يعتبرون أنفسهم حراسا للأخلاق والفضيلة، ولتجنب تكرار حالات "المحاكمات الشعبية" التي تنتشر خصوصا في هذا الشهر.
يذكر أن المغرب شهد الكثير من حالات "قضاء الشارع"، أشهرها حادثة الاعتداء على مثلي بمدينة فاس، وحادثة فتاة ترتدي تنورة بمدينة أكادير؛ مع مجموعة من الفيديوهات التي يتم تناقلها لحالات محاصرة متهمين بالسرقة.
*صحفي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
المعركة لتشويه صورة المغرب ستحتد في الايام القادمة مع اقتراب التصويت موروكو 2026
وثانياً علينا أن نرى حكم القضاء وهل سيقوم بالحكم عليهم بأحكام مشددة أم لا...
عدم قيام الأمن والقضاء بعملهم سيؤدي إلى تطبيق قانون الغاب في المغرب وكل شخص عليه وقتها أن يحمل سلاحاً لحماية نفسه ومن معه..
هناك ايضا فيديو متداول لمراقبين بنقل المدينة رقم 50 بالدار البيضاء.
اعتدوا بوحشية علي طالب وضربوه علي رأسه حتي سال الدم بغزارة وفقد الوعي
يانتضار تحرك الاجهزة الامنية