ملثمون يقاضون رجلا وامرأة بتهمة الفساد برمضان

هشام بوعلي*

أثار مقطع "فيديو" يوثق لتعرض رجل وامرأة للتعنيف والسب من طرف ملثمين سخطا كبيرا بين مرتادي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالمغرب.

ويُظهر "الفيديو" المنتشر الاعتداء على المواطنَينِ وهما على متن سيارة في منطقة خالية، بعد أن أوقفهما مجموعة من الأشخاص يحملون عصيا وهراوات، متهمين إياهما بـ"الفساد في رمضان".

وأعاد هذا "الفيديو" إلى الواجهة الجدل الدائر حول "قضاء الشارع"، بعد أن عمد هؤلاء الأشخاص إلى تقمص دور القضاة، واتهموا المواطنَين بـ"الفساد"، قبل تنفيذ أحكامهم بالضرب والقذف؛ ولم يتركوا لهما فرصة الحديث أو تقديم توضيحات.

وتظهر في الشريط شابة يسيل أنفها دما وهي تستعطف المعتدين للاستماع إليها لتوضح أنها مع الرجل لقضاء غرض معين في هذه المنطقة؛ ويظهر الرجل وهو يحاول أن يقدم لها إسعافات مرددا عبارة "حشومة عليكم"، ليرد عليه أحد المهاجمين بـ"خاف الله راه رمضان هذا"، قبل أن تبدأ حملة سعار وضرب جماعي.

وطالب العديد من النشطاء على موقع "فيسبوك" الأمن بفتح تحقيق في هذا الاعتداء، لكشف تفاصيله ومتابعة المعتدين قضائيا، لردع من يعتبرون أنفسهم حراسا للأخلاق والفضيلة، ولتجنب تكرار حالات "المحاكمات الشعبية" التي تنتشر خصوصا في هذا الشهر.

يذكر أن المغرب شهد الكثير من حالات "قضاء الشارع"، أشهرها حادثة الاعتداء على مثلي بمدينة فاس، وحادثة فتاة ترتدي تنورة بمدينة أكادير؛ مع مجموعة من الفيديوهات التي يتم تناقلها لحالات محاصرة متهمين بالسرقة.