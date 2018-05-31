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العثماني يجر ملف "الأطفال المهملين" نحو التصفية
الخميس 31 ماي 2018 - 16:15
في ظل الدعوات الحقوقية المطالبة بإنهاء معاناة فئة الأطفال المهملين، أكد سعد الدين العثماني نية الحكومة التي يقودها من أجل التصفية النهائية لملف هذه الفئة المحرومة من حقوقها.
وقال العثماني، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "نريد أن نوفي هؤلاء الأطفال حقهم الكامل ونضمن لهم كرامتهم الكاملة"، وزاد: "الحكومة تتابع ملف الأطفال المهملين باهتمام كبير، وعازمة على إنهائه".
وأضاف رئيس الحكومة: "نتجه إلى تصفية هذا الملف نهائيا؛ لأنه ملف إنساني وحقوقي، ويرتبط بالمواطنة، كما أنه ديني"، موردا أنه "من واجبنا أن نوفي هؤلاء الأطفال حقهم الكامل لضمان مواطنتهم الكاملة".