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معتقل تزمامارت بايزيد بوريكات يفارق الحياة

معتقل تزمامارت بايزيد بوريكات يفارق الحياة
هسبريس من الرباط
الخميس 31 ماي 2018 - 19:05

توفي بايزيد بوريكات، أحد أشهر معتقلي تزمامارت، أمس الأربعاء عن سن يناهز الخامسة والثمانين.

ولد بايزيد في 23 يناير 1933 في تونس، من أمّ مغربية من العائلة العلوية، واستقر مع والديه وبقية أفراد الأسرة في المغرب خلال الفترة الاستعمارية.

وقد اختطف المعتقل السياسي السابق مع شقيقيه علي ومدحت في عام 1973، وظهروا عام 1991، حيث كان بايزيد محتجزا بـPF3.

وبمجرد الإفراج عنهم، بفضل التعبئة الدولية، استقر الإخوان بوريكات في فرنسا، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لفترة طويلة لعلاج آثار اعتقالهم.

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