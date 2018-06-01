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الرئيسية | مجتمع | انطلاق قرعة الحج القادم ابتداء من 18 يونيو

انطلاق قرعة الحج القادم ابتداء من 18 يونيو

انطلاق قرعة الحج القادم ابتداء من 18 يونيو
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:17

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المواطنين ممن تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج لعام 1440هـ معنيون بعملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم، تجرى بين الاثنين 18 يونيو والجمعة 29 من نفس الشهر.

وأوضح بلاغ للوزارة أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي ،بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية.

كما أضاف المصدر أنه سيتم الإعلان، مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، عن اللائحة النهائية للحجاج بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار الخاصة بهما لتعويض المعتذرين من اللائحتين.

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