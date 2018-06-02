مغاربة يتساهلون مع تاركي الصلاة ولا يسامحون "وْكَّالِين رمضان"

هشام بوعلي*

يكتسي رمضان عند أغلب المغاربة مكانة خاصة، ويتجاوز كونه مجرد شهر بل يحاط بهالة من التقديس؛ ففي "سيدنا رمضان"، كما يطلق عليه الكثيرون، تتجسد العديد من التقاليد والعادات، التي تتجاوز الممارسات التعبدية لتصل إلى سلوكات اجتماعية واقتصادية موسمية. تنقلب حياة المغاربة، وتتغير أوقات النوم والعمل، ويرتفع الإقبال على المساجد والأسواق، وتبرز أنماط غذائية استهلاكية استثنائية.

يحتل صيام رمضان بالمغرب قمة هرم أركان الإسلام؛ فالمغاربة يتساهلون مع تاركي الصلاة، غير أنهم لا يتسامحون مع "وْكَّالِين رمضان". ويصل ذلك إلى أن الكثير من المرضى وكبار السن، بالرغم من عذرهم الشرعي، يضربون عرض الحائط توجيهات الطبيب والأسرة، ويُقدِمون على الصيام.

يعتبر مراد المخنتر، الكاتب والباحث في علم الاجتماع، أن رمضان في المغرب ظاهرة مثيرة؛ فحتى "المشارقة" ينتبهون إلى قيمة رمضان في المغرب وطقوسه، التي تظهر أهمية رمضان والصيام في المغرب.

وترجع أصول هذه القداسة التي يحظى بها رمضان إلى القرنين الـ15 والـ16 ميلادية، خلال الفترة التي تلت استعادة الأندلس من لدن الإسبان، حيث كانت محاكم التفتيش تشن قمعا وهجمة شرسة ضد الموريسكيين والمسلمين عموما، وكان المسلمون في هذا الوقت يؤدون شعائرهم الدينية من صلاة وصيام بطريقة سرية.

وأضاف الباحث في علم الاجتماع أن الصعوبة كانت في الأساس في الصوم، حيث كان المسلمون يُجبَرون على الأكل في الشارع، وكان شهر رمضان يعرف أكبر الاعتقالات والمحاكم. وهكذا، أصبح الصيام عند الموريسكيين أكثر الطقوس الدينية أهمية.

وافترض المخنتر أن هذا انعكس على القداسة والرمزية والقوة، التي يحظى بها هذا الشهر، بعد عودة الموريسكيين إلى شمال إفريقيا.

وأشار المتحدث إلى أن محاكم التفتيش انتقلت من أوروبا إلى المغرب اليوم؛ فالأشخاص من ديانات وأفكار مختلفة الذين لا يصومون يتعرضون للتضييق، بحكم القانون الذي يستمد قوته من المجتمع، على اعتبار أن أغلب حالات اعتقالات مفطري رمضان، يتم اعتقالهم وتبليغ الشرطة من لدن المواطنين.

من جهته، يرى السوسيولوجي علي الشعباني أن شهر رمضان يستمد قدسيته بالأساس من الإسلام؛ كون صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ويعتبر "خيرا من ألف شهر".

وأشار الشعباني إلى أن الدين ليس فقط عبادة؛ بل أيضا مكون ثقافي أساسي في المجتمع، وبالتالي فهو ينشر ثقافة معينة، ويزود هذا المجتمع بمجموعة من العادات والتقاليد الخاصة؛ ومن بينها السلوكات الرمضانية.