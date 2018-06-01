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وزارة التربية تعلن نتائج إسناد المناصب الإدارية

وزارة التربية تعلن نتائج إسناد المناصب الإدارية
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:11

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن النتائج النهائية الخاصة بحركة إسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2018 قد نشرت بموقعها الرسمي.

وقد أسفرت نتائج المقابلات الخاصة بهذه العملية، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، عن استفادة ما مجموعه 206 مترشحين ومترشحات، موزعين حسب السلك؛ منهم 128 بالتعليم الثانوي الإعدادي 128، و78 بالتعليم الثانوي التأهيلي، و4 من مديري الدراسة.

وأورد البلاغ أنه قد بلغ عدد المشاركات والمشاركين الذين جرى انتقاؤهم من أجل إجراء المقابلات على صعيد الأكاديميات ما مجموعه 424 مترشحة ومترشحا؛ منهم 272 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، و252 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

كما أخبرت الوزارة المعنيات والمعنيين بأنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، "حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 25 يونيو 2018 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة".

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