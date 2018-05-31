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الرئيسية | مجتمع | محاكمة حراك الريف .. النيابة العامة تحتج ضد "العبث" برمي الكرسي

محاكمة حراك الريف .. النيابة العامة تحتج ضد "العبث" برمي الكرسي

محاكمة حراك الريف .. النيابة العامة تحتج ضد "العبث" برمي الكرسي
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 31 ماي 2018 - 23:00

استشاط ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، غضبا في وجه المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، خلال وصف المحامية أسماء الوديع طريقة الأسئلة التي يوجهها إلى أحد الشهود بـ"العبث".

فقد عرفت جلسة اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انتفاضة نائب الوكيل العام للملك، حكيم الوردي، الذي أبدى غضبا شديدا بمجرد سماعه كلمة "العبث"؛ إذ قام برمي جهاز الميكروفون الذي يتحدث عبره ليصل الصوت إلى كل القاعة، كما ألقى بالكرسي الذي يجلس عليه؛ الشيء الذي جعل القاضي أمام هذه الانتفاضة يعلن عن رفع الجلسة.

ورفض دفاع معتقلي حراك الريف خلال استماع المحكمة لأحد الشهود في واقعة إمزورن، يشتغل مع المعتقل زكرياء أدهشور، طريقة النيابة العامة في توجيه أسئلتها إليه؛ إذ اعتبر الدفاع "غير منتجة وغير ذات معنى"، قبل أن تصدر عن المحامية أسماء الوديع كلمة "العبث"؛ الشيء الذي جعل نائب الوكيل العام يقفز من مكانه منتفضا ضد ذلك، لترفع بسبب ذلك الجلسة.

من جهة أخرى، شهدت محاكمة اليوم إقدام رئيس الجلسة، علي الطرشي، على طرد الصحافي حميد المهداوي، المتابع بتهمة عدم التبليغ عن المس بسلامة أمن الدولة، بعد احتجاجه من داخل القفص الزجاجي على أحد محاميي الدولة.

وثارت ثائرة الصحافي المهداوي على المحامي محمد حسين الكروط، الذي كان يوجه أسئلته إلى شاهد طالب دفاع معتقلي "حراك الريف" بحضوره، وطالبه بـ"طرح الأسئلة مباشرة دون محاضرات".

ووجه الصحافي المعتقل، من داخل القفص الزجاجي، كلامه إلى المحامي مطالبا إياه بالدخول في الأسئلة مباشرة دون الإطناب، مؤكدا أنه ملّ من الانتظار وطول المحاكمة، داعيا إلى الإسراع بالأسئلة وعدم تمطيطها من أجل تسريع النطق بالحكم في هذه القضية.

وأمام هذا الوضع، اضطر رئيس الهيئة إلى طرد المهداوي من القاعة، إلا أن الأخير واصل صراخه وانتفاضته ضد "التمييز الذي يشعر به"، قائلا بأعلى صوته: "علاش المغاربة تايحكرو الصحافة، ونحن الصحافيون نحترمكم؟"؛ ما جعل القاضي الطرشي يرفع الجلسة، مرة أخرى، بسبب الضوضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أشرف الخميس 31 ماي 2018 - 23:13
هذه ليست نيابة عامة بل بعبعا يحسب نفسه له الحق في الإهانة و الترويع.
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2 - SOLISTE الخميس 31 ماي 2018 - 23:14
منذ بداية محاكمة الصحفي المهداوي، وفي كل جلسة يطرده رئيس الجلسة، هل هذه محكمة متخصصة في الطرد، حبذا لو طردتموه بالمرة من المحكمة ليرجع إلى عائلته في هذا الشهر الكريم٠
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3 - hami الخميس 31 ماي 2018 - 23:15
ترمضينة وكيل الملك تدل على عدم احترامه للمحكمة و على المزاجية في تطبيق القانون!! القضاة مطالبون بالتجرد و نكارن الذات الكلي.. لا مكان للإندفاعات و للأحاسيس في المحكمة... القضاة يجب ان يكونوا الناطقين الرسميين للقانون فقط، دورهم هو تنطيق القانون فقط، اعطائه صوت
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4 - رسالة الخميس 31 ماي 2018 - 23:17
المقاطعة تركت الزرواطة والقضاء في وضع تسلل...من المداويخ إلى تضييع الوقت إلى التهديد وإلى الردوخ للمطالب الشعبية إن شاء الله. الحرية للمعتقلين والعز للمقاطعين والمقاطعات، أنتم فخر الأجيال القادمة.
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5 - anversois الخميس 31 ماي 2018 - 23:22
واش باقي كدويو على هاد الموضوع..كضيعو فلوس الشعب بمجانية القضاء.ارفع الجلسة، اجل الجلسة ،اخر الجلسة، عيقتو
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