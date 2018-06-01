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كُتّاب وآراء
القزابري يعيد المصلين إلى تراويح "الحسن الثاني"
شرع المصلون في العودة تدريجيا لأداء صلاة التراويح في أكبر مسجد في المغرب بعد رجوع المقرئ الشهير عمر القزابري من عطلته المرضية التي دامت طيلة النصف الأول من رمضان الجاري.
عودة القزابري استقبلها مرتادو مسجد الحسن الثاني بالكثير من الفرح، إلى درجة إطلاق نساء زغاريدهن مساء أول أمس وسط باحة مسجد الحسن الثاني.
وبدأت أعداد المصلين تسجل زيادة ملحوظة في اليوم الثاني من مباشرة المقرئ الشهير لمهمة إمامة المصلين، في انتظار عودة العدد إلى المستويات القياسية التي كان يسجلها مسجد الحسن الثاني منذ شروع القزابري في الإمامة.
وعبر مجموعة من المصلين عن ارتياحهم لعودة الشيخ عمر القزابري إلى مكانه الطبيعي في أكبر مسجد بالدار البيضاء، مسجلين استمرار مشكل مكبرات الصوت الذي يطرح نفسه بقوة في غياب صيانة حقيقية وناجعة للنظام الصوتي الذي مازال يقض مضجع مرتادي مسجد الحسن الثاني في تراويح رمضان.
ووقفت هسبريس على رداءة الصوت الصادر عن المكبرات المثبتة في مختلف أركان المسجد، وهو المشكل الذي طالما اشتكى منه الشيخ عمر القزابري بنفسه، دون أن يتفاعل معه المسؤولون القائمون على تسيير المسجد.
واعتبر مجموعة من المصلين الذين تحدثت معهم هسبريس أن مشكل مكبرات الصوت ظل مطروحا منذ مدة طويلة، ولم يجد طريقه إلى الحل.
ويطالب المصلون بالإسراع في حل مشكل نظام المكبرات الصوتية، لمساعدتهم على تتبع قراءة عمر القزابري الذي ينتظر أن يختم القرآن قبل ليلة القدر.