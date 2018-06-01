شاهدة تؤازر بوعشرين ومشتكيات يطلبن خبرة الدرك على فيديوهات

هسبريس - عبد الإله شبل

دحضت إحدى شهود اللائحة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار في البشر، ما ذهبت إليه إحدى المشتكيات في جلسة سابقة، والتي اتهمت المشتكى به بمحاولة الاعتداء جنسيا عليها.

وأكدت الشاهدة "أنيسة. ب"، خلال جلسة ليلة الخميس ـ الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المشتكية لم يسبق لها الحضور إلى مقر جريدة "أخبار اليوم".

وأوضحت المتحدثة نفسها، التي اشتغلت مستقبلة بالجريدة، أنها لم يسبق لها معاينة ومشاهدة المشتكية تلج مقر المؤسسة الإعلامية؛ وهو ما يعارض ما ذكرته المشتكية المذكورة في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكررته أمام المحكمة.

وفي الوقت الذي عرضت فيه المحكمة مجموعة من المعدات الإلكترونية على أساس أنها تعود إلى الصحافي توفيق بوعشرين نفت معرفتها بها، وعلى رأسها كاميرتين وجهاز للكتابة يستعمله؛ وهو ما أثار استغراب هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني من هذا الأمر.

ولفت دفاع بوعشرين إلى أن هذه الشهادة التي تقدمت بها "شاهدة النفي" تشكل "منعطفا جديدا في هذه القضية وستشكل إحراجا لكل من يتهم بوعشرين، خاصة أنها تؤكد أنها تظل بالمكتب إلى غاية السادسة مساء، بينما ورد بالمحاضر أنه يمارس نزواته الجنسية ابتداء من الخامسة".

من جهته، اعتبر دفاع المطالبات بالحق المدني أن ما ذهبت إليه الشاهدة هو "ضد المتهم وليس في صالحه، رغم تلقين محاميي المتهم لها بما تقوله".

وحسب ما أكده محامون من الطرف المدني لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنهم تقدموا بالتماس إجراء خبرة علمية تقنية على الفيديوهات من أجل كشف الحقيقة لفائدة العدالة.

وأوضح هؤلاء المحامون أنهم التمسوا إجراء الخبرة من لدن مصالح الدرك الملكي، "دحضا لأي اتهام وتشكيك للعناصر الأمنية بفبركة الفيديوهات".

وتعد خطوة اللجوء إلى الخبرة العلمية والتقنية في حالة ما وافقت عليها المحكمة سابقة في تاريخ القضاء المغربي؛ لأن دفاع الطرف المدني ليس من طبيعته التشكيك في وسائل الإثبات.

وتوترت الأجواء داخل القاعة بين دفاع الصحافي توفيق بوعشرين ودفاع الطرف المدني، إذ في الوقت الذي وجه فيه دفاع المتهم خطابه إلى المحامي الحسين كروط ردا على اتهام هذا الأخير له بتلقين الشاهدة ما تقوله انتقده دفاع المتهم بقوله "أنت خاصك تترفع على هادشي لأنك قديم علينا"؛ ما جعل محامي المشتكيات ينتفض في وجهه مخاطبا إياه: "أنا نربيكم كاملين" لتتوتر الأوضاع بالقاعة حينها.

وعرفت الجلسة المذكورة حضور كل من المشتكيات "وداد. م" و"نعيمة. ل" و"أسماء. ل"، بينما حضر من الشهود كل من "أنيسة. ب"، و"المهدي. أ"، و"فؤاد. و"، و"المحجوب. ف"، " مراد. م"، ثم "هشام. ز"، فيما غاب الآخرون لعدم توصلهم بالاستدعاءات بالنظر إلى تغيير بعضهم لعناوين سكناهم.

وشهدت الجلسة، خلال انطلاقها، تأكيد النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين على إحضار الشهود استجابة لإصرار المتهم على حضورهم، منتقدا استعمال القوة العمومية لإحضار المصرحة "وصال. ط"؛ بينما أكد ممثل النيابة العامة أنهم بلغوا جميعا، فيما أوضح القاضي أن الشهود سيتم استدعاؤهم مجددا.