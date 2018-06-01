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شاهدة تؤازر بوعشرين ومشتكيات يطلبن خبرة الدرك على فيديوهات

شاهدة تؤازر بوعشرين ومشتكيات يطلبن خبرة الدرك على فيديوهات
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:00

دحضت إحدى شهود اللائحة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار في البشر، ما ذهبت إليه إحدى المشتكيات في جلسة سابقة، والتي اتهمت المشتكى به بمحاولة الاعتداء جنسيا عليها.

وأكدت الشاهدة "أنيسة. ب"، خلال جلسة ليلة الخميس ـ الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المشتكية لم يسبق لها الحضور إلى مقر جريدة "أخبار اليوم".

وأوضحت المتحدثة نفسها، التي اشتغلت مستقبلة بالجريدة، أنها لم يسبق لها معاينة ومشاهدة المشتكية تلج مقر المؤسسة الإعلامية؛ وهو ما يعارض ما ذكرته المشتكية المذكورة في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكررته أمام المحكمة.

وفي الوقت الذي عرضت فيه المحكمة مجموعة من المعدات الإلكترونية على أساس أنها تعود إلى الصحافي توفيق بوعشرين نفت معرفتها بها، وعلى رأسها كاميرتين وجهاز للكتابة يستعمله؛ وهو ما أثار استغراب هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني من هذا الأمر.

ولفت دفاع بوعشرين إلى أن هذه الشهادة التي تقدمت بها "شاهدة النفي" تشكل "منعطفا جديدا في هذه القضية وستشكل إحراجا لكل من يتهم بوعشرين، خاصة أنها تؤكد أنها تظل بالمكتب إلى غاية السادسة مساء، بينما ورد بالمحاضر أنه يمارس نزواته الجنسية ابتداء من الخامسة".

من جهته، اعتبر دفاع المطالبات بالحق المدني أن ما ذهبت إليه الشاهدة هو "ضد المتهم وليس في صالحه، رغم تلقين محاميي المتهم لها بما تقوله".

وحسب ما أكده محامون من الطرف المدني لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنهم تقدموا بالتماس إجراء خبرة علمية تقنية على الفيديوهات من أجل كشف الحقيقة لفائدة العدالة.

وأوضح هؤلاء المحامون أنهم التمسوا إجراء الخبرة من لدن مصالح الدرك الملكي، "دحضا لأي اتهام وتشكيك للعناصر الأمنية بفبركة الفيديوهات".

وتعد خطوة اللجوء إلى الخبرة العلمية والتقنية في حالة ما وافقت عليها المحكمة سابقة في تاريخ القضاء المغربي؛ لأن دفاع الطرف المدني ليس من طبيعته التشكيك في وسائل الإثبات.

وتوترت الأجواء داخل القاعة بين دفاع الصحافي توفيق بوعشرين ودفاع الطرف المدني، إذ في الوقت الذي وجه فيه دفاع المتهم خطابه إلى المحامي الحسين كروط ردا على اتهام هذا الأخير له بتلقين الشاهدة ما تقوله انتقده دفاع المتهم بقوله "أنت خاصك تترفع على هادشي لأنك قديم علينا"؛ ما جعل محامي المشتكيات ينتفض في وجهه مخاطبا إياه: "أنا نربيكم كاملين" لتتوتر الأوضاع بالقاعة حينها.

وعرفت الجلسة المذكورة حضور كل من المشتكيات "وداد. م" و"نعيمة. ل" و"أسماء. ل"، بينما حضر من الشهود كل من "أنيسة. ب"، و"المهدي. أ"، و"فؤاد. و"، و"المحجوب. ف"، " مراد. م"، ثم "هشام. ز"، فيما غاب الآخرون لعدم توصلهم بالاستدعاءات بالنظر إلى تغيير بعضهم لعناوين سكناهم.

وشهدت الجلسة، خلال انطلاقها، تأكيد النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين على إحضار الشهود استجابة لإصرار المتهم على حضورهم، منتقدا استعمال القوة العمومية لإحضار المصرحة "وصال. ط"؛ بينما أكد ممثل النيابة العامة أنهم بلغوا جميعا، فيما أوضح القاضي أن الشهود سيتم استدعاؤهم مجددا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - تربات اغودان الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:15
هذاك السيد باين مسكين كيخلص الفاتورة مع شي لوبي مغربي
الاتجار في البشر قاليك مشاو بعيييد هاذ الناس
دابا غير الي شاف وقال يلصقوو ليه الاغتصاب
شوفو طارق رمضان مدافع الاسلام باوروبا والمدافع رقم ١ عن القضية الفلسطينية امام المثقفين والكتاب والصحافيين الاوروبيين اكثر من شهرين يقبع في سجن بتهمة اغتصاب 4 نساء حتا هو مسكين والمشتكيات سنوات وهن يعانين بصمت بفرنسا
ههههه الفاهم يفهم سلاح الماسونيين الجديد
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53
2 - moh الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:24
الغريب في هده القضية ان دفاع المتهم يصرحون بفبركة الفيدوات امام الصحافة ولكنهم لا يطعنوا فيها بالزور امام المحكمة حتى اصبح دفاع الضحايا هو من يقوم بدلك مما يؤكد تخوفهم بالنتيجة ويركزون بالمقابل على اعاقة سير المحاكمة
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-8
3 - Marocain clandestin en suisse الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:27
Moi comme un cityen marocain, cette histoir ne minteresse absolument pas, par ce que dabord c pas la premiere fois que quelquin fais ce genre de choses, et deuziement il ne minteresse pas ce bou20 meme il aura 100 anne de prison , ce que minteresse c est chercher de pain
Merci hespress mon journeau prefere
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-22
4 - Adam الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:34
ما لا افهمه كيف يمكن ان تغتصب فتاة و ترجع مرة اخرى لتغتصب ؟!
واذا كان هذا صحيحا فلا يجب المطالبة بالمساوات بين الجنسين لان الفتاة بحاجة الى مسوءول يكون معها اينما حلت و ارتحلت. و بذلك تكون ناقصة عقل فعلا.
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45
5 - wood الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:34
حسب ما تسرب من هذه المحاكمة ان الفيدوهات التي تقوم المحكمة بعرضها تم استخراجها من قرص صلب لجهاز DVR و هو جهاز تسجيل يكون موصول بعدد من كاميرات المراقبة و يسجل بأستمرار او بتقطع حسب برمجته ، و قدرته الاستعابية بضعة ايام او اسابيع حسب سعة ذاكرة القرص و بالتالي فالمشاهد القديمة يتم استبدالها تلقائيا بمشاهد حديثة .و من هنا تطرح عدد كبير من الاسئلة كوجود مشاهد ترجع لعدة سنوات ، و بالتالي لابد ان يخضع القرص الصلب بكامله لعملية تحليل من جهة محايدة اما عرض فقط مقاطع جنسية فهو تضليل واضح ، و لتبرير محاكمة بوعشرين زعم الامن ان هذا الجهاز هو في ملكيته و هو ما نفاه الصحفي، علما ان الجهاز يحتوي عادة على ساعات طوال من التسجيلات فكيف تمكنوا حينها من اكتشاف المشاهد المطلوبة . فعملية حجز الجهاز و اعتقال الصحفي في نفس الوقت باطلة لانها لم تخضع للضوابط القانونية !! ففي البداية الكل استغرب مداهمة عدد كبير من الامن لمقر الجريدة و اعتقد الجميع انها مجرد عملية استعراضية لكن الحقيقة انه كان ورائها هدف معين و هو محاصرة كل الموجودين في المقر بحيت يتم دس الجهاز في غفلة من الجميع !!
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16
6 - Fayer الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:34
ياودي ياودي على مستوى عند المحاميين.قالك "انا نربيكوم جميعا"وخص لربيك نتا لول على هاد الكلام.
وكلشي فهاد لبلاد كيهضر بلا ما يعرف اش كيقول.من المسؤولين حتى ايها الناس.بان ليا خاص اعادة النظر في الثقافة والتربية ديالنا.
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25
7 - القادري الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:35
ما هـذا الاستغباء من قبل محامو الطرف المدني الذي يطالب بإجراء خبرة علمية على الفيديوهـات من لدن الدرك الملكي !!!!! نعم لإجراء الخبرة العلمية بل إنهـا أصبحت ضرورية لكن بشرط أن يقوم بهـا طرف محايد من الخارج يحظى بثقة كل الأطراف ،و إلا فما الفرق بيت الشرطة القضائية و الدرك؟؟
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18
8 - othmane الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:36
قاليك اسيدي عندهم تسجيلات من 2015 لي كنعرفو كيقني شهر شهرين تلات اما تلات سنين ديال التسجيلات خاصهم زبالة ديالفلوس و الديسك دير انا مكندافعش عليه غير كلت حق
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20
9 - غير داوي الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:40
علاه هاذ الشاهدة عمرها شدات كونجي او عطلة مرض او عطلة نهاية الاسبوع لتؤكد انها لم تر بتاتا المشتكية تدخل مقر الجريدة !!!؟ هكذا يجب مجابهتخا و دحض ما تقوله !
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0
10 - 5555555555 Ah الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:42
لا أستغرب
قلمه سلاح أرض جو صعب مقاومته إلا بالسجن

قلمه سلاح حربي من نوع آخر مديل 2018


قلمه سيبقى في داكرة من يزعجهم


القلممممممممممممم
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11 - هشام كولميمة الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:42
أنا أستغرب لماذا دفاع بوعشرين لم يطلب التحقق من صحة أو فبركة الفيديوهات في حين أن دفاع المشتكيات هو من طالب بذلك...المهم هو أن ننتظر حتى تنتهي المحاكمة و سنرى كيف تعاملت المحكمة مع القضية.
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12 - الدولة مكتشهدش ضد راسها الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:42
المشكلة أن الدولة متورطة في هذا الملف واذا تمت احالة الفيديوهات على خبرة الدرك ...فالدرك سيقول بأن الفيديوهات صحيحة ...واش بغتو الدولة تشهد ضد راسها ؟
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13 - مشكيييلة هذي! الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:46
حين يكثر الالتباس والغموض في قضية من القضايا فاعلم أن وراءها أصحاب النفوذ.
نسأل الله أن يفضحهم على الملأ
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14 - سالم الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:46
الممارسة الجنسية برضا الطرفين اي الزاني والزانية تهمة مشتركة الفساد والخيانة الزوجية
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15 - الخليل الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:53
السلام عليكم كاتجي غير فالرجال
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16 - باحثة اجتماعية الجمعة 01 يونيو 2018 - 12:54
نتحدث عن مدن مغربية ذكية وعدالتنا لازالت لم تهتدي الى طريقة للتأكد من مصداقية فيديوهات. ضعوا هذه الفيديوهات في إناء مملوء بالماء. ان صعدت الى الاعلى فهي غير صالحة. والعكس صحيح. اليس الاحرى بنا البدأ بعدالة ذكية ومستقلة قبل كل شئ. لا ظالم ولا مظلوم.
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17 - hamza الجمعة 01 يونيو 2018 - 13:07
الدرك الملكي يمتلك مختبرات هي اخر ما وصل اليه العلم الحديت اما اللجوء الى مختبرات اجنبية في قضية معروضة على القضاء المغربي فهدا يعتبر مسا بالسيادة الوطنية وتحقيرا للمغاربة
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18 - Dream الجمعة 01 يونيو 2018 - 13:15
ياك ا سيدي حنا ولينا في زمان التحرر و المساوات بين الرجل و المرأة، لماذا سيتهم شخص بالاغتصاب و هم يقولون ان الفيديوات عبارة عن علاقات حميمية تصل الى اربعون دقيقة؟اليس هذا غباء؟ الاغتصاب يشترط فيه شيئان العنف البدني و المقاومة من الطرف الثاني، كيف لامرأة تمارس الجنس مع نفس الشخص لمدة سنة ان تكون ضحية اغتصاب؟؟و كيف يمكننا ان نتق في اقوال زوجة تخون زوجها و هي حامل؟؟هل اصبح الخوف من خسارة الوظيفة اقدس من الزوجية و الشرف ؟؟و كيف لشرائط DVR ان تكون لها جودة هزيلة؟؟هل يستهزؤون بنا.
يجب على الرئي العام ان يضغط على القانون ليعيد صياغة تعريف الاغتصاب و التحرش، من بين كل عشرة ضحايا للاغتصاب هناك اربعة حالات هي مجرد انتقام و رغبة في امتصاص اموال الاخر و استغلال هذا القانون الغير منصف للبشر و الذي يتحيز دائما للمرأة على ان لا يمكن ان تكون كاذبة ، زمن الكذب و التظاهر قد ولى! سنحارب هؤلاء بالمسوات نفسها التي اخترعوها
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