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الرئيسية | مجتمع | أوجار يتوعد عصابات الاستيلاء على عقارات الغير بالعقاب الصارم

أوجار يتوعد عصابات الاستيلاء على عقارات الغير بالعقاب الصارم

أوجار يتوعد عصابات الاستيلاء على عقارات الغير بالعقاب الصارم
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:00

دعا محمد أوجار، وزير العدل، إلى استمرار التعبئة الشاملة لتسريع وتنفيذ كافة التدابير التي جرى اتخاذها، سواء على المستوى التشريعي أم على المستوى التنظيمي، للحد من ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير، التي استفحلت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة في المغرب.

أوجار قال، في كلمة بمناسبة اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، اليوم الجمعة بمقر وزارة العدل، إن اللجنة اتخذت مجموعة من التدابير هَمّت تشخيص هذه الظاهرة واقتراح مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة جرى، حسب ما صرح به وزير العدل، إنجاز وتفعيل العديد منها، ويجري تنفيذ الباقي، وفق مقاربة تشاركية بين كافة المتدخلين في المنظومة العقارية.

وزير العدل توعّد "مافيات" الاستيلاء على أراضي الغير بالتعامل معهم بحزم وصرامة، وقال في تصريح لهسبريس: "هناك ملفات معروض أمام القضاء، وفي إطار الاحترام الكامل لاستقلالية السلطة القضائية سينفذ القانون بحزم وصرامة للضرب بيد من حديد على يد كل المفسدين والمتلاعبين والمزوّرين الذين يستولون على ممتلكات بعض المواطنين، ويستهدفون المس بالأمن العقاري المستقر في المغرب".

وأنشئت اللجنة المكلفة بتتبع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، بتعليمات من الملك محمد السادس، أواخر سنة 2010، بعد أن تواترت شكايات عدد من المواطنين المغاربة في مختلف مناطق المغرب، الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، باستعمال عقود مزورة.

وقال أوجار إنّ اجتماع اللجنة، اليوم، "جاء لتأكيد الإرادة الجماعية لبلادنا، حكومة وسلطات قضائية وتنظيمات مهنية، على الضرب بيد حديد على كل أشكال التلاعب والفساد التي برزت بشكل كبير في ما يتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير".

وأضاف المسؤول الحكومي: "ندعو إلى رفع التعبئة إلى أقصى درجات اليقظة، خاصة مع عودة المغاربة المقيمين في الخارج، ومواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالقانون"، مشيرا إلى أنّ الأمن العقاري "يُعدّ مسألة إستراتيجية في بلدنا، وسوف نعبئ كل الوسائل الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة البشعة".

أوجار، وبعد أنّ نوّه بالنتائج التي حققتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أكد على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لتسريع تنفيذ كافة التدابير المتخذة، سواء على المستوى التشريعي أم المستوى التنظيمي، لا سيَما مع تزايد عدد تظلمات الضحايا.

كما دعا المسؤول الحكومي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع سالف الذكر، إلى إيجاد حل لمشكل تأخّر البتّ في الملفات القضائية المعروضة على المحاكم، بما لا يمسّ استقلالية السلطة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - marocain الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:13
وجب حبس المستولي على ملك الغير بأكتر من 10 سنوات مع تجريده من ممتلاكاته لأنه آعتداء على مواطنة الأشخاص
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7
2 - Hamdane الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:19
في نظري يجب إستعمال التوقيع بالبصمات عند إبرام عملية البيع والشراء لدى الموثق وبهذه الطريقة يمكن التعرف على المزورين عند الحاجة.
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7
3 - بنكيران امحمد الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:21
نلتمس من م
عالي الوزير المحترم أن يأمر بتنفيذ الاحكام التي تصدر باسم صاحب الجلالة والتي يعرقل وتنفيذها لأسباب غير قانونية. وشكرا وأن يقترح إعادة النظر في المصلحة التي تمنح رخص البناء رغم عدم مراعاة التصاميم.
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2
4 - امازيغ سوسي الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:21
حبر على ورق . مجرد مسكنات لاغير . صادق البرلمان المغربي مند سنين (اكثر من ثلاث سنوات ) على عدم ادماج ضريبة القنوات العمومية في فاتورة الكهرباء ولكن الى يومنا هدا مازالت هده الضريبة قاءمة . ومازال المواطن يؤدي ثمن التفاهات التي لا يشاهدها . وياتي الرباح ليقول ان 70%من المغاربة يؤدون اقل من 100 درهم كفاتورة الكهرباء وضريبة ما يسمى السمعي البصري لوحدها نصف هدا المبلغ تقريبا . على من تضحكون الشعب عاق وفاق .
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5 - منير الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:23
كلام في كلام لاتوجد ارادة حقيقية لتنزيل الاقوال على ارض الواقع
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6 - Abdul tx الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:23
Ça fait des century qu on entend meme cinario le meme film . Le film qui ne fini jamais as .reste pour les générations à venir . Le Maroc des paroles
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7 - مهاجر الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:30
تعجبونا غير فالشفوي أما فأرض الواقع ماكاين والو. مافيا العقارات هي أقوى منك سيدي الوزير ومن قوانينك.
أختي وزوجها مقيمان بالديار الكندية إشتريا بقعة أرضية كبيرة بمدينة آسفي و بقدرة قادر عندما عادا من كندا خلال عطلة الصيف وجدا أن الأرض أصبحت في ملكية شركة عقارية والتي إشترتها من شخص آخر زور وثائق العقار بتواطؤ مع المحافضة العقارية و بلدية آسفي و محامي معروف "بالتخلويض" في قضايا العقار.
أنا حلفت مانشري شي عقار فالمغرب. إشتريت منزلا في الدولة التي أقيم فيها وبأرخص مما عليه الحال في المغرب.
أنشري ياهسبريس من فضلك و شكرا.
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8 - ايغرم الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:31
في ايغرم بإقليم تارودانت قام شخص يدعى .ب .ع. باحتلال أراضي الجماعة وبما أن دالك الشخص ميسور قام بشراء شهود الزور الملف الآن في المحكمة
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9 - nabil الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:34
سنعمل هنا علئ توعية الجالية بخصوص العقار و النصوص القانونية التي تتيح سرقة العقار بعد أربعة سنين
لم يعد أي أمان ولا إستثمار في المغرب
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10 - حسناء البرغوتي الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:35
السيد اوجار رجل قوي وصارم في عمله وفقه الله لما فيه خير
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11 - منيرر الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:35
منذ ان وصل السيد اوجار لوزارة العدل بدأت الكثير من الأمور تتحسن
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12 - ولد القدس الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:37
سيدي الوزير كيف لارض محفظة ان يتم الاستلاء عليها في دولة الحق والقانون، يجب على الدولة تحمل الخلل الحاصل هنا
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13 - نسرين الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:37
انا شخصيا احترم واقدر السيد اوجار لانه رجل وطني وكفاءة عالية
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14 - غوبر فريد الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:37
لولا التواطء من طرف رموز الفساد الانتخابي والسلطوي وانهيار منظومة القضاء وتفشي الفساد لما تجرء احد على الاستلاء على املاك الغير والكل يعلم ان هناك عصابات منظمة تستفيد من ضعف الدولة نتيجة تفشي الرشوة
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15 - واحد من الناس الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:38
لو كانة هناك دولة لما كانة هناك عصابة من يترامون عن أملاك الغير شاهدو الدولة التي هي قدوة لناس تمنح الاراضي لخدام دولة فتحركو هم بدورهم لسطو على أملاك ناس السؤال الدي اصبح يطرح في المغرب من يحكم المغرب اليوم !
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16 - عبدو المنوني الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:39
هكذا هم وزراء اغراس اغراس كل مي تسول له نفسه الاستيلاء و النصب و الاحتيال سيلقى عقابه لا محالة
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17 - النور1تامسنا ا الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:39
السلام عليكم ماهو البديل الاءقتصادي الدي تودون تقديمه لمدينة تامسنا التي تفتقر الى عدة نواقص منها مرافق ادارية فهي حسب التقسيم الاءداري وفي مفارقة غريبة تنقسم تلاتة جهات وتدبر امورها الحضرية باجماعة قروية كما تفتقد الى عدة نواقص منها نقص ابناك ملحقات ادارية مستشفى قلة النقل غلاء اسعار التنقل خصوصا بالليل عدم توفير خط يربط النور ا باب الحد بالرباط او العكس ناهيك عن مافيا العقار التي تستحود على حصة الاسد داخل هاته المدينة الحالمة
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18 - عبدالرحمان الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:40
اوجار رجل كفاءة و صارم في تعامله خكذا هو زراء التجمع الوطني للاحرار
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19 - ابراهيم الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:42
كنت ءعتقد أنه بمجرد أن احفظ عقاري فقد حصنته من كل الاخطار مدى الحياة. لكن تفاجأت حين قيل لي أنه يجب أن أتأكد كل سنتين في المحافظة العقارية بأن العقار مازال باسمي ولم يستولي عليه احد بعقد مزور!!!
ما نفع المحافظة اذا؟؟؟؟ وما جدوى أن اقتني عقارا في وطني قد يسلبه مني غيري بالتزوير؟؟؟ هل يعقل أن أضطر انا وغيري أن نحجز الطائرة بعد كل سنتين للاطمئنان على ممتلكاتنا العقارية في المغرب مع العلم اننا ندفع ضرائب عليها اقل ما يقال عنها انها غير معقولة !!! يجب ايقاف هذه المهزلة قبل أن يعيش المغرب ازمة عقارية يصعب الخروج منها والتي اشتدت بوادرها في السنوات الاخيرة مع تراجع المعاملات العقارية وخير دليل على ذالك تراجع مبيعات الاسمنت ومواد البناء. الضرائب والاستلاء على ممتلكات الغير بعقود مزورة وطول وتعقيد اجراءات تحويل الملكية اكبر عائق امام تطور المجال واكبر مشكلة تواجه مغاربة الخارج للاستثمار في عقار وطنهم.
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20 - عمر العلوي الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:42
عصابات العقار اصبحت ظاهرة يعاني منها المغاربة خاصة القاطنون بالخارج تتمنى التوفيق للسيد الوزير لاصلاح هذه الورش
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21 - هاشمي الجمعة 01 يونيو 2018 - 16:43
الجديد هو المدرسة التي بنيت في بضعة أشهر بحي الوفاق التابع لمقاطعة عين السبع ....................... و سكان حي الشباب ينتظرون إتمام عملية بناء مسجد ما يقرب من سبع سنوات و السكان يتساءلون عن الأسباب لأنهم يصلون في مأرب.
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