أوجار يتوعد عصابات الاستيلاء على عقارات الغير بالعقاب الصارم

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

دعا محمد أوجار، وزير العدل، إلى استمرار التعبئة الشاملة لتسريع وتنفيذ كافة التدابير التي جرى اتخاذها، سواء على المستوى التشريعي أم على المستوى التنظيمي، للحد من ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير، التي استفحلت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة في المغرب.

أوجار قال، في كلمة بمناسبة اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، اليوم الجمعة بمقر وزارة العدل، إن اللجنة اتخذت مجموعة من التدابير هَمّت تشخيص هذه الظاهرة واقتراح مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة جرى، حسب ما صرح به وزير العدل، إنجاز وتفعيل العديد منها، ويجري تنفيذ الباقي، وفق مقاربة تشاركية بين كافة المتدخلين في المنظومة العقارية.

وزير العدل توعّد "مافيات" الاستيلاء على أراضي الغير بالتعامل معهم بحزم وصرامة، وقال في تصريح لهسبريس: "هناك ملفات معروض أمام القضاء، وفي إطار الاحترام الكامل لاستقلالية السلطة القضائية سينفذ القانون بحزم وصرامة للضرب بيد من حديد على يد كل المفسدين والمتلاعبين والمزوّرين الذين يستولون على ممتلكات بعض المواطنين، ويستهدفون المس بالأمن العقاري المستقر في المغرب".

وأنشئت اللجنة المكلفة بتتبع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، بتعليمات من الملك محمد السادس، أواخر سنة 2010، بعد أن تواترت شكايات عدد من المواطنين المغاربة في مختلف مناطق المغرب، الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، باستعمال عقود مزورة.

وقال أوجار إنّ اجتماع اللجنة، اليوم، "جاء لتأكيد الإرادة الجماعية لبلادنا، حكومة وسلطات قضائية وتنظيمات مهنية، على الضرب بيد حديد على كل أشكال التلاعب والفساد التي برزت بشكل كبير في ما يتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير".

وأضاف المسؤول الحكومي: "ندعو إلى رفع التعبئة إلى أقصى درجات اليقظة، خاصة مع عودة المغاربة المقيمين في الخارج، ومواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالقانون"، مشيرا إلى أنّ الأمن العقاري "يُعدّ مسألة إستراتيجية في بلدنا، وسوف نعبئ كل الوسائل الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة البشعة".

أوجار، وبعد أنّ نوّه بالنتائج التي حققتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أكد على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لتسريع تنفيذ كافة التدابير المتخذة، سواء على المستوى التشريعي أم المستوى التنظيمي، لا سيَما مع تزايد عدد تظلمات الضحايا.

كما دعا المسؤول الحكومي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع سالف الذكر، إلى إيجاد حل لمشكل تأخّر البتّ في الملفات القضائية المعروضة على المحاكم، بما لا يمسّ استقلالية السلطة القضائية.