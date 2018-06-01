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الرئيسية | مجتمع | الدرك يبحث هجوم ملثمين على رجل وامرأة بآسفي

الدرك يبحث هجوم ملثمين على رجل وامرأة بآسفي

الدرك يبحث هجوم ملثمين على رجل وامرأة بآسفي
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:05

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن مصالح الدرك الملكي تجري بحثا تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف الواقعة الموثقة بشريط فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أنه تبعا لشريط الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي، تجري مصالح الدرك الملكي بحثا حول ظروف الواقعة تحت إشراف النيابة العامة من أجل إيقاف الأشخاص المتورطين في الاعتداء، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - yozz الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:22
زعما داك اللثام لي دارو غدي يحجبهم، الكلاخ، شوفو مول الطوموبيل فين طرات ليه الواقعة، وأقرب دوار قلبو ثلاثة أو خمسات الناس على الملابس ديالهم، وغير واحد يجر كلشي. وملي تلقاوهم قولوا لهم البلاد مفيهاش السيبا، دركم خاطركم على رمضان، أش تديرو تما بهدوء الزراوط، كن كنت جالسين في شي مسجد عليكم من الله ما تستحقون…
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33
2 - Nezha الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:24
حشوما عليهم هذا شي ولى كيكلع في بلدنا
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3 - قريب من المنطقة الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:28
راهم من كلامهم رعات صحراويين محمين من الدولة
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-3
4 - ميلود طنجة الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:34
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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4
5 - مواطنة الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:34
Les victimes ont déclaré l'incident à la gendarmerie.Pourquoi elle ne commence à chercher qu' aujourd'hui?
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11
6 - بدوي الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:35
كين شي مفسدين كيتوقفو بسياراتهم أمام حقول عائلات تشتغل في الفلاحة بلا حيا بلا حشة غير وجه العصا نتمنا أن لا يكون هاؤلاء منهم
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-6
7 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:36
il faut faire vite trouver au moins un ou deux . il vont balancé les autres et les punir sévèrement . surtout faut que la gendarmerie mettent tout es moyens nécessaires à disposition à fin de trouver cette bande d' agresseurs et les punir sévèrement pour leurs actes ce n'est pas a eux de faire le gendarme ou de faire la justice il y'a des gens qui sont fait pour cela nous ne sommes pas dans le cas des jours d'al-Siba
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0
8 - سمير الحرّوف الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:42
قضاء الشارع يتزايد يوما عن يوم، ان لم يتم الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء المجرمين فلنتوقع عودة "التعزير" وشرع اليد، وطبعا كما العادة لا تتحرك النيابة العامة الا بعد انتشار الفيديو رغم ان الضحيتين تقدما منذ اكثر من اسبوع للدرك ولم يتحرك شيء
الغريبق هو ان المسكينة تترجاهم وهي غارقة في دماءها وشعرها كله منكوش من الشد والتعذيب وتخبرهم انها طالبة وتجري بحثا.
بلاد السيبة
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1
9 - مارة الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:49
أش هاد الهمجية,دايرين فيها أسوة حسنة,الله لكيحاسب ماشي العبد.
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