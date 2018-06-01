الدرك يبحث هجوم ملثمين على رجل وامرأة بآسفي

هسبريس من الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن مصالح الدرك الملكي تجري بحثا تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف الواقعة الموثقة بشريط فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أنه تبعا لشريط الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي، تجري مصالح الدرك الملكي بحثا حول ظروف الواقعة تحت إشراف النيابة العامة من أجل إيقاف الأشخاص المتورطين في الاعتداء، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.