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كُتّاب وآراء
الدرك يبحث هجوم ملثمين على رجل وامرأة بآسفي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن مصالح الدرك الملكي تجري بحثا تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف الواقعة الموثقة بشريط فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أنه تبعا لشريط الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي، تجري مصالح الدرك الملكي بحثا حول ظروف الواقعة تحت إشراف النيابة العامة من أجل إيقاف الأشخاص المتورطين في الاعتداء، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
الغريبق هو ان المسكينة تترجاهم وهي غارقة في دماءها وشعرها كله منكوش من الشد والتعذيب وتخبرهم انها طالبة وتجري بحثا.
بلاد السيبة