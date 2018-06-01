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الحرس الملكي يوزع 225 ألف إفطار رمضاني
الجمعة 01 يونيو 2018 - 21:08
تقوم وحدة الحرس الملكي بتحضير وتوزيع حوالي 225 ألف وجبات الإفطار لفائدة الأشخاص المعوزين بعدد من المدن المغربية من خلال 13 نقطة توزيع.
وأوضح بلاغ للحرس الملكي أن نقط التوزيع تشمل ستة مراكز بمدينة الرباط،وثلاثة مراكز بمدينة سلا، كما أضاف أن هذه العملية ستشمل 4 مراكز بطنجة وتطوان ومراكش والنخيلات قرب الرماني.